Saat itu, ia juga sudah menjalani masa peminjaman yang mengecewakan di Blackpool, dan beberapa bulan setelah pujian terbuka dari Wenger, ia dikirim untuk menjalani periode yang sama sulitnya di Cardiff.

Lulusan akademi itu pergi untuk selamanya pada 2011 demi mencari lingkungan yang akan memungkinkannya berkembang, tetapi yang ia temukan justru bakatnya makin meredup seiring tiap kekecewaan.

Emmanuel-Thomas kerap memberi kesan pertama yang cerah berkat fisik dan kontrol bolanya, tetapi ia memang tidak mampu mempertahankannya dalam waktu lama.

Di Championship bersama Ipswich, ia menjalani musim pertama yang menjanjikan tetapi kehilangan tempatnya di starting XI pada kampanye berikutnya dan pergi, dengan manajer Mick McCarthy mengatakan: "Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak melihat mereka sebagai bagian dari rencana saya ke depan dan mereka bebas mencari klub lain.

"Saya hanya tidak berpikir Jay sudah memenuhi seluruh potensinya di tempat kami."

Ia tampak telah menemukan level yang cocok baginya di League One bersama Bristol. Dengan mengeluarkan ketajamannya dalam mencetak gol, ia membuat 15 gol pada kampanye liga 2013-14 dan memamerkan kreativitasnya dengan beberapa assist. Sekali lagi, ia kembali dan mendapati tempatnya sudah diambil pada musim berikutnya, tetapi ia tetap mampu memperlihatkan magisnya sekali atau dua kali.

"Jay tampil kelas satu," kata manajer Steve Cotterill setelah sang penyerang berperan besar dalam kemenangan 4-0 atas Notts County pada Januari 2015. Setelah melakukan lari cerdas dan menyiapkan gol pertama, ia mengontrol bola di kotak penalti dan melepaskan tembakan keras untuk mencetak gol ketiga mereka.

"Bukan hanya karena dia bisa melakukan hal-hal yang menghibur suporter, etos kerjanya bahkan lebih penting. Kunci kontribusinya adalah kesadarannya tentang di mana bola berada setiap saat. Semakin banyak dia berlari dalam sebuah pertandingan, semakin kualitasnya akan terlihat."

Dengan bermain dalam lebih dari 100 pertandingan untuk Bristol, itu menjadi periode terbaik dalam kariernya.

Queens Park Rangers membawanya kembali ke Championship tetapi juga cepat menyerah terhadapnya dan ia tidak menemukan kebahagiaan saat dipinjamkan ke MK Dons dan Gillingham.

Pada 2019, Emmanuel-Thomas memilih "perubahan suasana" dan bergabung dengan PTT Rayong, yang baru saja promosi ke liga tertinggi di Thailand. "Saya tinggal tepat di tepi pantai," katanya. "Anda keluar dari apartemen saya, menyeberang jalan, dan Anda sudah berada di pantai. Cuacanya sangat bagus. Saya sama sekali tidak punya keluhan soal hidup saya. Itu sangat bagus untuk saya."

Petualangan itu hanya berlangsung tiga bulan karena klub tersebut bubar di tengah musim akibat masalah keuangan.

Setelah hampir 18 bulan tanpa klub, tim Skotlandia Livingston merekrut penyerang itu berdasarkan apa yang mereka lihat dalam latihan, tetapi ceritanya tetap sama seperti sebelumnya: kilasan yang menjanjikan di tengah periode panjang tanpa apa-apa.

Ia melakukan lari menyilang cepat di depan kotak penalti untuk menyambut umpan silang mendatar dan melepaskan gol penyama kedudukan dalam hasil imbang 2-2 melawan Celtic pada Januari sebelum mencetak gol dengan sontekan fantastis dalam kemenangan 2-1 atas Hamilton.

"Saya memikirkan gol [Thierry] Henry ke gawang Manchester United [pada 2000] ketika saya mencetaknya," katanya kepada The Athletic tentang gol ke gawang Hamilton itu.

Manajer Livi David Martindale mengatakan kepada The Times: "Secara teknis, Jay adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Dia punya kaki yang luar biasa, sentuhan dan kemampuannya menakutkan. Demi Tuhan, dari segi kemampuan dia adalah pesepakbola terbaik di Livingston FC.

"Dalam kemampuan teknis murni, saya pikir kami mungkin punya salah satu pemain terbaik di liga."

Aberdeen memberinya kontrak dua tahun, tetapi ia juga gagal di sana, pergi setelah 14 penampilan liga dan dengan pelatih Jim Goodwin mengatakan sang pemain "tidak cukup bugar untuk memainkan jenis sepakbola yang saya ingin kami mainkan."

Petualangan internasional lainnya pun menyusul, kali ini di India, tetapi lagi-lagi hanya bertahan beberapa bulan.

Tak lama kemudian, ia berakhir di Scottish Championship.