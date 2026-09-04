Dari calon bintang besar Arsenal berikutnya menjadi penyelundup narkoba yang divonis bersalah: kejatuhan menyedihkan Jay Emmanuel-Thomas
Saat masih remaja, ia mengetuk pintu Arsene Wenger dengan harapan menjadi pahlawan lini serang Arsenal berikutnya. Empat belas tahun kemudian, polisi yang datang mengetuk pintunya dengan membawa surat perintah.
Jay Emmanuel-Thomas, yang pernah disebut akan menjadi "pemain hebat" oleh manajer legendaris Arsenal itu, ditangkap pada September 2024 atas perannya dalam penyelundupan ganja senilai £600.000 dari Thailand.
Saat itu, ia sedang kesulitan di kasta kedua sepak bola Skotlandia, menampilkan performa lesu untuk Morton. Setahun kemudian, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara.
Inilah kisah membingungkan tentang JET yang tak kunjung bisa terbang.
‘Terus mengetuk dengan kedua tangan’
Lahir di London, Emmanuel-Thomas bergabung dengan Arsenal pada usia delapan tahun dan menjadi permata utama dari generasi berharga bintang akademi.
Remaja bertubuh kekar itu memiliki begitu banyak kemampuan dalam permainannya sehingga ia dicoba di hampir setiap posisi di lapangan seiring perkembangannya di berbagai kelompok usia. Para pelatih mempersempit pilihannya menjadi bek tengah atau penyerang sampai Arsene Wenger turun tangan, dengan berargumen bahwa aset terbaiknya akan terbuang jika dimainkan di lini belakang. Berkat perpaduan tinggi badan, kekuatan, dan tekniknya, ia dimainkan di kedua sayap, di lini tengah menyerang, dan sebagai striker.
Pada usia 16 tahun ia sudah menjadi kapten tim U-18 dan mencetak gol ketika tim yang diperkuat nama-nama seperti Jack Wilshere, Francis Coquelin, Henri Lansbury, dan Emmanuel Frimpong mengalahkan Liverpool dalam dua leg di final FA Youth Cup 2008-09.
Ia berusia 19 tahun ketika Wenger memilihnya menjadi starter bersama Theo Walcott, Cesc Fabregas, Sol Campbell, dan Mikael Silvestre dalam kekalahan Piala FA dari Stoke pada Januari 2010. Setelah itu ia kembali ke tim cadangan hingga Oktober tahun itu, ketika sang manajer memasukkannya dalam upaya yang sia-sia untuk mengubah nasib timnya dalam kekalahan 2-0 dari Chelsea di Stamford Bridge.
Kemudian pada bulan itu, setelah ia menggantikan Nicklas Bendtner untuk penampilan singkat dalam kemenangan 4-0 di Piala Liga di markas Newcastle, Wenger berbicara tentang bakat alaminya dan postur tubuhnya yang langka.
"Jay benar-benar mengetuk pintu saya dengan sangat keras, dengan dua tangan," katanya.
"Dia punya kualitas luar biasa. Dia memiliki postur yang Anda impikan. Semua tergantung seberapa jauh dia ingin melangkah, karena dia punya potensi besar... Saat kebugarannya sudah tepat, Jay bukan hanya akan menjadi pemain bagus, tetapi pemain hebat.
"Satu hal yang pasti; dia bisa mencetak gol. Itu adalah bakat besar yang tidak bisa Anda berikan kepada orang."
Terlepas dari dukungan pria Prancis itu, penyerang muda tersebut hanya membuat dua penampilan senior lagi, yaitu masuk dari bangku cadangan pada akhir laga melawan Shakhtar di Liga Champions dan Wigan di Piala FA.
Terlepas dari seluruh janji fisiknya, kekurangan teknis Emmanuel-Thomas terlalu jelas. Bahkan dia sendiri tahu kariernya tidak akan melejit di London utara.
"Anda sampai pada satu titik ketika Anda mulai melihat para pemain yang ada di tim utama, dan para pemain yang bermain di posisi Anda di depan Anda, lalu Anda menyadari seberapa bagus Anda harus menjadi," katanya kepada The Athletic.
"Di bawah Arsene Wenger saya berada di sekitar tim utama selama setahun penuh, dan saya membuat beberapa penampilan. Lalu saya ditawari perpanjangan kontrak oleh Arsenal, tetapi saya tidak berpikir itu adalah hal yang tepat untuk saya."
Keterpurukan
Saat itu, ia juga sudah menjalani masa peminjaman yang mengecewakan di Blackpool, dan beberapa bulan setelah pujian terbuka dari Wenger, ia dikirim untuk menjalani periode yang sama sulitnya di Cardiff.
Lulusan akademi itu pergi untuk selamanya pada 2011 demi mencari lingkungan yang akan memungkinkannya berkembang, tetapi yang ia temukan justru bakatnya makin meredup seiring tiap kekecewaan.
Emmanuel-Thomas kerap memberi kesan pertama yang cerah berkat fisik dan kontrol bolanya, tetapi ia memang tidak mampu mempertahankannya dalam waktu lama.
Di Championship bersama Ipswich, ia menjalani musim pertama yang menjanjikan tetapi kehilangan tempatnya di starting XI pada kampanye berikutnya dan pergi, dengan manajer Mick McCarthy mengatakan: "Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak melihat mereka sebagai bagian dari rencana saya ke depan dan mereka bebas mencari klub lain.
"Saya hanya tidak berpikir Jay sudah memenuhi seluruh potensinya di tempat kami."
Ia tampak telah menemukan level yang cocok baginya di League One bersama Bristol. Dengan mengeluarkan ketajamannya dalam mencetak gol, ia membuat 15 gol pada kampanye liga 2013-14 dan memamerkan kreativitasnya dengan beberapa assist. Sekali lagi, ia kembali dan mendapati tempatnya sudah diambil pada musim berikutnya, tetapi ia tetap mampu memperlihatkan magisnya sekali atau dua kali.
"Jay tampil kelas satu," kata manajer Steve Cotterill setelah sang penyerang berperan besar dalam kemenangan 4-0 atas Notts County pada Januari 2015. Setelah melakukan lari cerdas dan menyiapkan gol pertama, ia mengontrol bola di kotak penalti dan melepaskan tembakan keras untuk mencetak gol ketiga mereka.
"Bukan hanya karena dia bisa melakukan hal-hal yang menghibur suporter, etos kerjanya bahkan lebih penting. Kunci kontribusinya adalah kesadarannya tentang di mana bola berada setiap saat. Semakin banyak dia berlari dalam sebuah pertandingan, semakin kualitasnya akan terlihat."
Dengan bermain dalam lebih dari 100 pertandingan untuk Bristol, itu menjadi periode terbaik dalam kariernya.
Queens Park Rangers membawanya kembali ke Championship tetapi juga cepat menyerah terhadapnya dan ia tidak menemukan kebahagiaan saat dipinjamkan ke MK Dons dan Gillingham.
Pada 2019, Emmanuel-Thomas memilih "perubahan suasana" dan bergabung dengan PTT Rayong, yang baru saja promosi ke liga tertinggi di Thailand. "Saya tinggal tepat di tepi pantai," katanya. "Anda keluar dari apartemen saya, menyeberang jalan, dan Anda sudah berada di pantai. Cuacanya sangat bagus. Saya sama sekali tidak punya keluhan soal hidup saya. Itu sangat bagus untuk saya."
Petualangan itu hanya berlangsung tiga bulan karena klub tersebut bubar di tengah musim akibat masalah keuangan.
Setelah hampir 18 bulan tanpa klub, tim Skotlandia Livingston merekrut penyerang itu berdasarkan apa yang mereka lihat dalam latihan, tetapi ceritanya tetap sama seperti sebelumnya: kilasan yang menjanjikan di tengah periode panjang tanpa apa-apa.
Ia melakukan lari menyilang cepat di depan kotak penalti untuk menyambut umpan silang mendatar dan melepaskan gol penyama kedudukan dalam hasil imbang 2-2 melawan Celtic pada Januari sebelum mencetak gol dengan sontekan fantastis dalam kemenangan 2-1 atas Hamilton.
"Saya memikirkan gol [Thierry] Henry ke gawang Manchester United [pada 2000] ketika saya mencetaknya," katanya kepada The Athletic tentang gol ke gawang Hamilton itu.
Manajer Livi David Martindale mengatakan kepada The Times: "Secara teknis, Jay adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Dia punya kaki yang luar biasa, sentuhan dan kemampuannya menakutkan. Demi Tuhan, dari segi kemampuan dia adalah pesepakbola terbaik di Livingston FC.
"Dalam kemampuan teknis murni, saya pikir kami mungkin punya salah satu pemain terbaik di liga."
Aberdeen memberinya kontrak dua tahun, tetapi ia juga gagal di sana, pergi setelah 14 penampilan liga dan dengan pelatih Jim Goodwin mengatakan sang pemain "tidak cukup bugar untuk memainkan jenis sepakbola yang saya ingin kami mainkan."
Petualangan internasional lainnya pun menyusul, kali ini di India, tetapi lagi-lagi hanya bertahan beberapa bulan.
Tak lama kemudian, ia berakhir di Scottish Championship.
Penangkapan
Setelah sempat terlihat ditakdirkan menjadi bintang Premier League bersama Arsenal, Emmanuel-Thomas kini hanya mendapat £600 per pekan sambil bermain di hadapan 1.800 penonton di Greenock yang dingin, kelabu, dan suram.
Itu adalah bencana.
Dalam lima penampilannya di Championship dengan seragam biru-putih bergaris melingkar, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kemampuan yang dulu membuat Wenger yakin ia memiliki potensi besar. Banyak pemain buruk datang dan pergi di Cappielow Park, tetapi sedikit yang semandek dan setidak bergairah Emmanuel-Thomas.
Itu hanya berlangsung dua bulan.
Pada awal September 2024, pacarnya dan teman perempuan pacarnya pulang dari perjalanan ke Thailand dengan semua biaya ditanggung yang diatur dan dibiayai oleh Emmanuel-Thomas, termasuk janji pembayaran sebesar £2.500. Ketika tas kedua perempuan itu diperiksa di bandara London Stanstead, pihak berwenang menemukan kantong-kantong hampa udara berisi 60 kg ganja.
"Hapus semua dari percakapan kita jika bisa," kata Emmanuel-Thomas dalam pesan yang disebut dikirim kepada pacarnya ketika ia diperiksa.
Kedua perempuan itu, yang belakangan diketahui dibayar untuk melakukan perjalanan yang nyaris identik pada Juli, bersikeras bahwa mereka mengira tas-tas itu berisi emas. Bukti dari ponsel mendukung cerita mereka, sehingga jaksa mencabut dakwaan terhadap mereka.
Namun, Emmanuel-Thomas ditangkap di Greenock tak lama setelah itu.
Chelmsford Crown Court mendengar bahwa sang pemain bertindak sebagai perantara antara pemasok ganja di Thailand dan para pengedar di Inggris serta mengatur agar kedua perempuan itu mengambil narkoba tersebut. Kiriman itu diperkirakan bernilai sekitar £600.000 dan dalam persidangan itu diklaim bahwa Emmanuel-Thomas akan memperoleh £5.000 atas perannya dalam rencana tersebut.
Setelah awalnya membantah dakwaan tersebut, ia mengaku bersalah pada Mei berikutnya. Pengacaranya mengklaim sang pemain terjebak dalam "kesulitan keuangan yang sangat signifikan" karena periode panjang tanpa klub, sehingga ia "tergoda" dan masuk ke kehidupan kriminal.
"Meskipun sebelumnya ia pernah mengalami masa-masa di antara kontrak atau, dengan kata lain, menganggur sebagai pesepakbola, itu sebagian besar terjadi setelah kontrak jangka panjang yang cukup menguntungkan," kata pengacara Alex Rose.
"Setelah tidak memiliki kontrak sebelum menandatangani kontrak dengan Greenock Morton, ia sempat memiliki kontrak singkat dengan Kidderminster Harriers, tetapi itu benar-benar kontrak jangka pendek, nyaris seperti upaya untuk membantu seseorang yang memiliki hubungan baik dengannya.”
Itu adalah "kesalahan penilaian yang katastrofik", tambahnya: "Karier sepak bolanya sudah selesai dan itu sepenuhnya akibat ulahnya sendiri.
"Ini adalah pukulan yang menghancurkan bagi seseorang yang memiliki janji sebesar itu dan karier sepak bola yang begitu mengesankan."
Pada Juni 2025, Emmanuel-Thomas dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun.
"Karena tindakan Anda sendiri, Anda tidak akan lagi dikenal sebagai pesepakbola profesional; Anda akan dikenal sebagai seorang kriminal," kata Hakim Alexander Mills kepadanya.
Dampaknya
Satu bulan setelah dijatuhi hukuman, Emmanuel-Thomas dibebaskan karena masa penahanan yang sudah ia jalani sebelumnya. Meski harus menjalani jam malam dan memakai alat pelacak elektronik, ia mendapatkan kontrak dengan Totton di National League South sekitar sepekan kemudian. Tak lama setelah itu, ia lalu pindah ke Braintree Town.
Setelah semua gejolak, kekecewaan, kontroversi, dan rasa malu itu, Emmanuel-Thomas menunjukkan pada debutnya bahwa ia masih punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang spesial, dengan melepaskan tendangan bebas keras untuk memastikan kemenangan 2-0.
"Meskipun dia sudah tidak memiliki kecepatan seperti dulu, dia tetap menawarkan kualitas dan Anda akan kesulitan melihat tendangan bebas yang lebih baik di level ini," kata manajer Steve Pitt, yang kemudian menyebut golnya sebagai "jenius".
Ia menambahkan: "Saya tidak ingin membicarakan masa lalunya karena saya tidak bisa memengaruhi masa lalunya. Dia dihukum oleh lembaga peradilan, dia sudah menjalani hukuman apa pun yang dijatuhkan kepadanya, dan dia masih menjalaninya sekarang.
"Tetapi saya hanya bisa menilai orang-orang yang bekerja dengan saya dan bagaimana mereka merespons saya dan staf saya, dan dia benar-benar luar biasa."
Pada tahun itu juga, mantan bintang akademi Arsenal tersebut bergabung dengan Micah Richards dan Daniel Sturridge. Kedua mantan pemain internasional Inggris itu menjalankan tim yang bermain di Baller League dan menemukan senjata mematikan dalam diri terpidana itu: ia menjadi pencetak gol terbanyak kedua pada musim terbaru kompetisi enam lawan enam tersebut. Pria berusia 35 tahun itu saat ini sedang berlatih untuk laga tinju amal melawan mantan striker Newcastle dan sesama terpidana, Nile Ranger, pada Oktober.
Ini merupakan perkembangan yang ganjil dan mengecewakan bagi seorang pemain yang dulu pernah menunjukkan begitu banyak janji, dan diberi begitu banyak kesempatan. Ini adalah kisah sedih tentang, seperti yang dikatakan hakim, seorang "pesepakbola profesional lain yang membuang semuanya."