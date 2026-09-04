Dari calon bintang besar Arsenal berikutnya menjadi penyelundup narkoba terpidana: Kejatuhan tragis Jay Emmanuel-Thomas
Saat remaja, ia mengetuk pintu Arsene Wenger dengan harapan menjadi pahlawan serangan Arsenal berikutnya. Empat belas tahun kemudian, polisi yang mengetuk pintunya dengan surat perintah.
Jay Emmanuel-Thomas, yang pernah disebut-sebut akan menjadi "pemain hebat" oleh manajer legendaris Arsenal itu, ditangkap pada September 2024 atas perannya dalam penyelundupan ganja senilai £600.000 dari Thailand.
Pada saat itu, ia sedang kesulitan di divisi kedua sepak bola Skotlandia, tampil loyo untuk Morton. Setahun kemudian, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara.
Inilah kisah membingungkan tentang JET yang tak kunjung terbang.
‘Mengetuk dengan dua tangan’
Lahir di London, Emmanuel-Thomas bergabung dengan Arsenal pada usia delapan tahun dan menjadi permata utama dari generasi bintang akademi yang sangat dihargai.
Remaja bertubuh kekar itu memiliki permainan yang begitu lengkap sehingga ia sempat dicoba di hampir setiap posisi di lapangan seiring perkembangannya di berbagai kelompok usia. Para pelatih mempersempit pilihannya menjadi bek tengah atau penyerang sampai Arsene Wenger turun tangan, dengan berargumen bahwa aset terbaiknya akan terbuang jika dimainkan di lini belakang. Berkat perpaduan tinggi badan, kekuatan, dan teknik yang ia miliki, ia dimainkan di kedua sayap, di lini tengah serang, dan sebagai striker.
Pada usia 16 tahun ia sudah menjadi kapten tim U-18 dan mencetak gol saat tim yang diperkuat pemain-pemain seperti Jack Wilshere, Francis Coquelin, Henri Lansbury, dan Emmanuel Frimpong mengalahkan Liverpool dalam dua leg di final FA Youth Cup 2008-09.
Ia berusia 19 tahun ketika Wenger memilihnya untuk menjadi starter bersama Theo Walcott, Cesc Fabregas, Sol Campbell, dan Mikael Silvestre dalam kekalahan dari Stoke di Piala FA pada Januari 2010. Setelah itu ia kembali ke tim cadangan hingga Oktober tahun tersebut, ketika sang manajer memasukkannya dalam upaya yang sia-sia untuk mengubah nasib timnya dalam kekalahan 2-0 dari Chelsea di Stamford Bridge.
Kemudian pada bulan itu, setelah ia menggantikan Nicklas Bendtner untuk penampilan singkat dalam kemenangan 4-0 di Piala Liga di markas Newcastle, Wenger berbicara tentang bakat alaminya dan fisik langkanya.
"Jay benar-benar mengetuk pintu saya dengan sangat keras, dengan dua tangan," katanya.
"Dia punya kualitas luar biasa. Dia memiliki postur yang Anda impikan. Semuanya bergantung pada seberapa jauh dia ingin melangkah, karena dia punya potensi besar... Ketika kondisi fisiknya tepat, Jay bukan hanya akan menjadi pemain bagus, tetapi pemain hebat.
"Satu hal yang pasti; dia bisa mencetak gol. Itu adalah bakat besar yang tidak bisa Anda berikan kepada orang."
Meski mendapat dukungan dari pria Prancis itu, penyerang muda tersebut hanya mencatatkan dua penampilan senior lagi, yaitu masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir saat melawan Shakhtar di Liga Champions dan Wigan di Piala FA.
Terlepas dari segala janji fisiknya, kekurangan teknis Emmanuel-Thomas terlalu jelas. Bahkan ia sendiri tahu kariernya tidak akan melejit di London utara.
"Anda mencapai satu titik ketika Anda mulai melihat para pemain yang ada di tim utama, dan para pemain yang bermain di posisi Anda di depan Anda, lalu Anda menyadari seberapa bagus Anda harus menjadi," katanya kepada The Athletic.
"Di bawah Arsene Wenger saya berada di sekitar tim utama selama setahun penuh, dan saya membuat beberapa penampilan. Setelah itu Arsenal menawarkan perpanjangan kontrak kepada saya, tetapi saya tidak merasa itu adalah hal yang tepat untuk saya."
Keterpurukan
Saat itu ia sudah lebih dulu menjalani masa peminjaman yang mengecewakan di Blackpool, dan beberapa bulan setelah pujian terbuka dari Wenger, ia dikirim untuk menjalani periode yang sama sulitnya di Cardiff.
Pahlawan akademi itu pergi untuk selamanya pada 2011 demi mencari lingkungan yang memungkinkannya berkembang, tetapi yang ia temukan justru bakatnya makin layu seiring setiap kekecewaan.
Emmanuel-Thomas kerap memberi kesan pertama yang cerah berkat postur fisik dan kontrol bolanya, tetapi ia memang tak mampu mempertahankannya dalam waktu lama.
Di Championship bersama Ipswich, ia menjalani musim pertama yang menjanjikan tetapi kehilangan tempat di starting XI pada musim berikutnya dan pergi, dengan manajer Mick McCarthy mengatakan: "Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak melihat mereka sebagai bagian dari rencana saya ke depan dan mereka bebas mencari klub lain.
"Saya hanya tidak merasa Jay sudah memenuhi seluruh potensinya di tempat kami."
Ia tampak telah menemukan levelnya di League One bersama Bristol. Dengan mengeluarkan ketajamannya dalam mencetak gol, ia membuat 15 gol pada kampanye liga 2013-14 dan memamerkan kemampuan kreatifnya dengan beberapa assist. Lagi-lagi, saat ia kembali, posisinya sudah diambil pada musim berikutnya, tetapi ia masih sempat menunjukkan magisnya sekali atau dua kali.
"Jay tampil kelas satu," kata manajer Steve Cotterill setelah sang penyerang mengarsiteki kemenangan 4-0 atas Notts County pada Januari 2015. Setelah melakukan pergerakan bagus dan memberi assist untuk gol pertama, ia mengontrol bola di kotak penalti dan melepaskan tembakan keras untuk gol ketiga mereka.
"Bukan hanya karena dia bisa melakukan hal-hal yang menghibur suporter, etos kerjanya bahkan lebih penting. Kunci kontribusinya adalah kesadarannya terhadap di mana bola berada setiap saat. Semakin banyak ia berlari dalam sebuah pertandingan, semakin terlihat kualitasnya."
Dengan memainkan lebih dari 100 pertandingan untuk Bristol, itu menjadi periode terbaik dalam kariernya.
Queens Park Rangers membawanya kembali ke Championship tetapi juga cepat menyerah terhadapnya dan ia tidak menemukan kebahagiaan saat dipinjamkan ke MK Dons dan Gillingham.
Pada 2019, Emmanuel-Thomas memilih "perubahan suasana" dan bergabung dengan PTT Rayong, yang baru saja promosi ke liga teratas di Thailand. "Saya tinggal tepat di tepi pantai," katanya. "Anda keluar dari apartemen saya, menyeberang jalan, dan Anda sudah berada di pantai. Cuacanya sangat bagus. Saya sama sekali tidak punya keluhan tentang hidup saya. Itu sangat bagus untuk saya."
Petualangan itu hanya berlangsung tiga bulan karena klub tersebut bubar di tengah musim akibat masalah keuangan.
Setelah hampir 18 bulan tanpa klub, tim Skotlandia Livingston merekrut penyerang itu berdasarkan apa yang mereka lihat dalam latihan, tetapi ceritanya tetap sama: kilasan janji di tengah periode panjang tanpa apa-apa.
Ia melakukan lari cepat menyilang di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan silang rendah dan melepaskan gol penyama kedudukan dalam hasil imbang 2-2 melawan Celtic pada Januari sebelum kemudian mencetak gol dengan sontekan fantastis dalam kemenangan 2-1 atas Hamilton.
"Saat mencetak gol itu, saya memikirkan gol [Thierry] Henry ke gawang Manchester United [pada 2000]," katanya kepada The Athletic tentang gol lawan Hamilton itu.
Manajer Livi David Martindale mengatakan kepada The Times: "Secara teknis, Jay adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Ia punya kaki yang begitu hebat, sentuhan dan kemampuannya luar biasa. Demi Tuhan, dari sisi kemampuan, dia adalah pesepakbola terbaik di Livingston FC.
"Dalam kemampuan teknis murni, saya rasa kami bisa punya salah satu pemain terbaik di liga."
Aberdeen memberinya kontrak dua tahun, tetapi ia juga gagal di sana, pergi setelah 14 penampilan liga dan dengan pelatih Jim Goodwin mengatakan sang pemain "tidak cukup bugar untuk memainkan jenis sepakbola yang saya inginkan untuk kami mainkan."
Petualangan internasional lain menyusul, kali ini di India, tetapi lagi-lagi hanya berlangsung beberapa bulan.
Tak lama kemudian, ia berakhir di Scottish Championship.
Penangkapan
Setelah sempat tampak ditakdirkan menjadi bintang Premier League bersama Arsenal, Emmanuel-Thomas kini hanya memperoleh £600 per pekan sambil bermain di hadapan 1.800 penonton di Greenock yang dingin, kelabu, dan suram.
Itu adalah bencana.
Dalam lima penampilannya di Championship dengan seragam garis-garis biru dan putih, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kemampuan yang dulu membuat Wenger yakin ia memiliki potensi besar. Sudah banyak pemain buruk datang dan pergi di Cappielow Park, tetapi hanya sedikit yang semalas dan setidak bergairah Emmanuel-Thomas.
Semuanya hanya berlangsung dua bulan.
Pada awal September 2024, pacarnya dan teman pacarnya kembali dari perjalanan ke Thailand dengan seluruh biaya ditanggung yang diatur dan dibiayai Emmanuel-Thomas, termasuk janji pembayaran sebesar £2.500. Ketika tas kedua perempuan itu diperiksa di bandara London Stanstead, pihak berwenang menemukan kantong-kantong vakum berisi 60 kg ganja.
"Hapus semua dari obrolan kita jika kamu bisa," demikian Emmanuel-Thomas disebut mengirim pesan kepada pacarnya ketika perempuan itu diperiksa.
Kedua perempuan itu, yang belakangan diketahui dibayar untuk melakukan perjalanan yang nyaris identik pada Juli, bersikeras mereka mengira tas-tas tersebut berisi emas. Bukti dari ponsel mendukung cerita mereka, sehingga jaksa mencabut dakwaan terhadap mereka.
Namun, Emmanuel-Thomas ditangkap di Greenock tak lama kemudian.
Pengadilan Chelmsford Crown mendengar bahwa sang pemain bertindak sebagai perantara antara pemasok ganja di Thailand dan pengedar di Inggris serta mengatur agar kedua perempuan itu mengambil narkoba tersebut. Kiriman itu diperkirakan bernilai sekitar £600.000 dan diklaim dalam persidangan bahwa Emmanuel-Thomas berpeluang mendapat £5.000 atas perannya dalam rencana tersebut.
Setelah awalnya membantah tuduhan itu, ia mengaku bersalah pada Mei berikutnya. Pengacaranya mengklaim sang pemain terjebak dalam "masa-masa sulit keuangan yang sangat signifikan" karena periode panjang tanpa klub, sehingga ia "tergoda" dan masuk ke dunia kriminal.
"Meskipun sebelumnya ia pernah mengalami periode berada di antara kontrak atau, dengan kata lain, menganggur sebagai pesepakbola, itu sebagian besar terjadi setelah kontrak jangka panjang yang cukup menguntungkan," kata pengacara Alex Rose.
"Setelah berstatus tanpa kontrak sebelum menandatangani kontrak dengan Greenock Morton, ia sempat memiliki kontrak singkat dengan Kidderminster Harriers, tetapi itu benar-benar kontrak jangka pendek, hampir seperti untuk mencoba membantu seseorang yang memiliki hubungan baik dengannya.”
Itu adalah "kesalahan penilaian yang katastrofik", tambahnya: "Karier sepakbolanya telah berakhir dan itu sepenuhnya akibat ulahnya sendiri.
"Ini pukulan yang menghancurkan bagi seseorang yang punya begitu banyak janji dan karier sepakbola yang begitu mengesankan."
Pada Juni 2025, Emmanuel-Thomas dijatuhi hukuman penjara empat tahun.
"Melalui tindakanmu sendiri, kamu tidak akan lagi dikenal sebagai pesepakbola profesional; kamu akan dikenal sebagai seorang kriminal," kata Hakim Alexander Mills kepadanya.
Dampaknya
Satu bulan setelah dijatuhi hukuman, Emmanuel-Thomas dibebaskan karena waktu yang sudah ia jalani dalam tahanan. Meski ada jam malam dan gelang elektronik, ia mendapat kontrak dengan Totton di National League South sekitar sepekan kemudian. Tak lama setelah itu, ia lalu pindah ke Braintree Town.
Setelah semua gejolak, kekecewaan, kontroversi, dan rasa malu, Emmanuel-Thomas menunjukkan pada debutnya bahwa ia masih punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang istimewa, dengan melepaskan tendangan bebas keras yang memastikan kemenangan 2-0.
"Meski dia tidak lagi punya kecepatan seperti dulu, dia masih menawarkan kualitas dan Anda akan kesulitan melihat tendangan bebas yang lebih baik di level ini," kata manajer Steve Pitt, yang kemudian menyebut golnya sebagai “jenius”.
Ia menambahkan: "Saya tidak ingin membicarakan masa lalunya karena saya tidak bisa memengaruhi masa lalunya. Dia dijatuhi hukuman oleh peradilan, dia sudah menjalani hukuman apa pun yang dia terima, dan dia masih menjalaninya sekarang.
"Tetapi saya hanya bisa menilai orang-orang yang bekerja dengan saya dan bagaimana respons mereka kepada saya dan staf saya, dan dia benar-benar luar biasa."
Pada akhir tahun itu, mantan bintang akademi Arsenal itu bergabung dengan Micah Richards dan Daniel Sturridge. Mantan pemain internasional Inggris itu menjalankan tim yang bermain di Baller League dan menemukan senjata mematikan dalam diri terpidana tersebut: ia menjadi pencetak gol terbanyak kedua pada musim terbaru kompetisi enam lawan enam itu. Pria berusia 35 tahun itu saat ini tengah berlatih untuk pertandingan tinju amal melawan mantan striker Newcastle dan sesama terpidana, Nile Ranger, pada Oktober.
Ini adalah perkembangan yang aneh dan mengecewakan bagi seorang pemain yang dulu pernah menunjukkan begitu banyak potensi, dan diberi begitu banyak kesempatan. Ini adalah kisah sedih tentang, seperti kata sang hakim, seorang "pesepakbola profesional lain yang menyia-nyiakan semuanya."