Saat itu ia sudah lebih dulu menjalani masa peminjaman yang mengecewakan di Blackpool, dan beberapa bulan setelah pujian terbuka dari Wenger, ia dikirim untuk menjalani periode yang sama sulitnya di Cardiff.

Pahlawan akademi itu pergi untuk selamanya pada 2011 demi mencari lingkungan yang memungkinkannya berkembang, tetapi yang ia temukan justru bakatnya makin layu seiring setiap kekecewaan.

Emmanuel-Thomas kerap memberi kesan pertama yang cerah berkat postur fisik dan kontrol bolanya, tetapi ia memang tak mampu mempertahankannya dalam waktu lama.

Di Championship bersama Ipswich, ia menjalani musim pertama yang menjanjikan tetapi kehilangan tempat di starting XI pada musim berikutnya dan pergi, dengan manajer Mick McCarthy mengatakan: "Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak melihat mereka sebagai bagian dari rencana saya ke depan dan mereka bebas mencari klub lain.

"Saya hanya tidak merasa Jay sudah memenuhi seluruh potensinya di tempat kami."

Ia tampak telah menemukan levelnya di League One bersama Bristol. Dengan mengeluarkan ketajamannya dalam mencetak gol, ia membuat 15 gol pada kampanye liga 2013-14 dan memamerkan kemampuan kreatifnya dengan beberapa assist. Lagi-lagi, saat ia kembali, posisinya sudah diambil pada musim berikutnya, tetapi ia masih sempat menunjukkan magisnya sekali atau dua kali.

"Jay tampil kelas satu," kata manajer Steve Cotterill setelah sang penyerang mengarsiteki kemenangan 4-0 atas Notts County pada Januari 2015. Setelah melakukan pergerakan bagus dan memberi assist untuk gol pertama, ia mengontrol bola di kotak penalti dan melepaskan tembakan keras untuk gol ketiga mereka.

"Bukan hanya karena dia bisa melakukan hal-hal yang menghibur suporter, etos kerjanya bahkan lebih penting. Kunci kontribusinya adalah kesadarannya terhadap di mana bola berada setiap saat. Semakin banyak ia berlari dalam sebuah pertandingan, semakin terlihat kualitasnya."

Dengan memainkan lebih dari 100 pertandingan untuk Bristol, itu menjadi periode terbaik dalam kariernya.

Queens Park Rangers membawanya kembali ke Championship tetapi juga cepat menyerah terhadapnya dan ia tidak menemukan kebahagiaan saat dipinjamkan ke MK Dons dan Gillingham.

Pada 2019, Emmanuel-Thomas memilih "perubahan suasana" dan bergabung dengan PTT Rayong, yang baru saja promosi ke liga teratas di Thailand. "Saya tinggal tepat di tepi pantai," katanya. "Anda keluar dari apartemen saya, menyeberang jalan, dan Anda sudah berada di pantai. Cuacanya sangat bagus. Saya sama sekali tidak punya keluhan tentang hidup saya. Itu sangat bagus untuk saya."

Petualangan itu hanya berlangsung tiga bulan karena klub tersebut bubar di tengah musim akibat masalah keuangan.

Setelah hampir 18 bulan tanpa klub, tim Skotlandia Livingston merekrut penyerang itu berdasarkan apa yang mereka lihat dalam latihan, tetapi ceritanya tetap sama: kilasan janji di tengah periode panjang tanpa apa-apa.

Ia melakukan lari cepat menyilang di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan silang rendah dan melepaskan gol penyama kedudukan dalam hasil imbang 2-2 melawan Celtic pada Januari sebelum kemudian mencetak gol dengan sontekan fantastis dalam kemenangan 2-1 atas Hamilton.

"Saat mencetak gol itu, saya memikirkan gol [Thierry] Henry ke gawang Manchester United [pada 2000]," katanya kepada The Athletic tentang gol lawan Hamilton itu.

Manajer Livi David Martindale mengatakan kepada The Times: "Secara teknis, Jay adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Ia punya kaki yang begitu hebat, sentuhan dan kemampuannya luar biasa. Demi Tuhan, dari sisi kemampuan, dia adalah pesepakbola terbaik di Livingston FC.

"Dalam kemampuan teknis murni, saya rasa kami bisa punya salah satu pemain terbaik di liga."

Aberdeen memberinya kontrak dua tahun, tetapi ia juga gagal di sana, pergi setelah 14 penampilan liga dan dengan pelatih Jim Goodwin mengatakan sang pemain "tidak cukup bugar untuk memainkan jenis sepakbola yang saya inginkan untuk kami mainkan."

Petualangan internasional lain menyusul, kali ini di India, tetapi lagi-lagi hanya berlangsung beberapa bulan.

Tak lama kemudian, ia berakhir di Scottish Championship.