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Elikia Mbinga afrobeats GFX HIC 1-1GOAL

Dari Ajax ke afrobeats: Bagaimana mantan rekan setim Jurrien Timber & Ryan Gravenberch, ELIKIA, meninggalkan sepakbola demi karier di musik

Setelah mengasah kemampuannya di lingkungan penuh tekanan akademi raksasa Belanda yang termasyhur di dunia, sang rapper meninggalkan sepakbola pada usia 21 tahun untuk mengejar hasrat besar lainnya.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Diperkirakan kurang dari lima persen pemain akademi akan melanjutkan karier dan bermain di level tertinggi. Dari 95% yang gagal menembus level itu, Anda mungkin tidak akan pernah mendengar tentang mereka lagi. Elikia Mbinga, alias ELIKIA, bertekad memastikan dirinya tidak bernasib demikian, setelah meninggalkan sepakbola dalam upayanya untuk sukses sebagai artis afrobeats.

    Pria 25 tahun itu menghabiskan empat tahun di sistem akademi Ajax yang termasyhur, bermain dan berkembang bersama sejumlah pemain muda yang kemudian menjadi nama besar, sebelum akhirnya dilepas pada usia 17 tahun. Namun, ia tidak membiarkan kemunduran itu menghentikannya mengejar mimpinya, meski di bidang yang sama sekali berbeda.

    Setelah mengambil keputusan berani untuk mengakhiri karier sepakbolanya pada usia 21 tahun, Mbinga kini menekuni gairah besarnya yang lain: musik. Saat membangun kembali dirinya sebagai bintang di kancah afrobeats, ELIKIA tidak menyesali bagaimana semuanya berjalan.

  • Lingkungan elite

    Elikia Mbinga Ajax
    ELIKIA

    ELIKIA (kedua dari kanan) memulai karier sepak bolanya di tengah tekanan akademi Ajax yang terkenal di dunia, dengan meninggalkan kampung halamannya pada usia muda

    Potensi Mbinga sebagai pesepakbola terlihat jelas dari fakta bahwa ia menghabiskan empat tahun di akademi Ajax yang terkenal di seluruh dunia setelah bergabung dengan raksasa Belanda itu dari klub kota kelahirannya, PEC Zwolle, pada 2014.

    Gelandang halus yang berorientasi menyerang itu pada akhirnya menjadi kapten tim U-16 yang juga diperkuat pemain-pemain seperti kakak-beradik Jurrien dan Quinten Timber, Ryan Gravenberch, serta Brian Brobbey, yang kini masing-masing bersinar di Premier League bersama Arsenal, Crystal Palace, Liverpool, dan Sunderland.

    Bahkan di kelompok usia itu, bermain untuk klub tersukses di Belanda datang dengan tekanan. "Tentu saja, mereka menuntut banyak dari Anda. Saat berlatih dan semuanya, para pelatih sangat ketat.," kata ELIKIA kepada GOAL. "Mereka selalu menginginkan level Liga Champions. Saya pikir itu bagus karena Anda membangun mentalitas dan daya tahan itu. Apa pun yang terjadi, jika Anda bermain untuk Ajax, Anda harus selalu menang.

    "Anda pergi ke turnamen dan bermain melawan Barcelona, Bayern, serta akademi-akademi paling gila, dan mereka mengharapkan Anda melakukan yang terbaik, tetapi mereka juga mengharapkan Anda menang. Ada tekanan ini, dan itu membentuk Anda dengan caranya sendiri."

  • 'Dibangun seperti mesin'

    Jurrien Timber Quinten Timber Ajax
    Getty

    Si kembar Timber sama-sama bergabung dengan akademi pada saat yang sama dengan Mbinga

    Bahkan pada usia semuda itu, Mbinga sudah bisa melihat bahwa pemain seperti si kembar Timber, yang bergabung ke akademi Ajax tepat pada waktu yang sama dengannya, Gravenberch, dan Brobbey ditakdirkan untuk mencapai level tertinggi.

    "Yang masih saya ingat adalah sejak pertama kali saya melihat mereka [Timber] di lapangan, mereka seperti mesin. Bahkan ketika mereka masih semuda itu, tubuh mereka sudah seperti mesin. Mereka punya cara bergerak yang sangat khas, dan cara berjalan mereka juga sangat khas.

    "Hal yang sama juga berlaku untuk Ryan Gravenberch. Kemampuan tekniknya luar biasa. Itu menakjubkan. Untuk Brian Brobbey, yang menonjol adalah kekuatan ekstrem yang juga Anda lihat sekarang di Premier League. Orang-orang masih membicarakannya, 'Brian Brobbey itu monster' dan semacamnya, tetapi itu sudah ada sejak usia muda.

    "Anda sudah bisa melihatnya, tentu saja mereka rekan setim saya, tetapi Anda sudah bisa melihat bahwa para pemain ini spesial."

    ELIKIA percaya bahwa fakta semua bintang yang kini bermain di Premier League ini telah mengatasi berbagai kesulitan membuat mereka menjadi kompetitor yang tangguh dan penuh tekad. "Saya tahu mereka akan sukses dalam apa yang mereka lakukan karena mereka pernah melalui kemunduran," lanjutnya.

    "Sebagai contoh, Ryan Gravenberch pergi ke Bayern. Semuanya hebat, dia talenta besar. Lalu dia pergi ke Bayern dan tidak bermain. Bagi dia, itu sesuatu yang tidak biasa karena dia selalu menjadi pemain besar. Itu kemunduran besar baginya. Tetapi dia bangkit, dia pergi ke Liverpool lalu bermain hebat dan menemukan tempatnya.

    "Quinten dan Jurrien Timber punya kisah yang sedikit berbeda. Jurrien bermain di Arsenal, mengalami cedera, dan dia sudah berada di level tertinggi, tetapi kemudian dia kembali dan saya pikir dia bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Untuk Quinten, jalannya panjang. Dia pergi dari Ajax ke Feyenoord, dari Feyenoord ke Marseille, dan sekarang dia berada di Premier League.

    "Bahkan jika Anda melihat pertandingan terakhir yang dia mainkan untuk Belanda, mungkin ada banyak hal negatif, tetapi itu tidak penting bagi orang-orang seperti ini karena mereka akan bangkit lagi. Tidak masalah apa yang terjadi. Mereka punya mentalitas yang sangat, sangat kuat, dan itulah mengapa mereka sukses di level tertinggi. Tidak masalah jika mereka mengalami cedera atau ada hal negatif. Mereka akan terus melewatinya."

  • Satu bab berakhir...

    Elikia Mbiga
    ELIKIA

    ELIKIA secara mengejutkan mengakhiri karier sepak bola profesionalnya saat baru berusia 21 tahun, ketika bermain untuk klub divisi dua PEC Zwolle


    Sementara kelompok sesama mantan pemain muda harapan Ajax itu kemudian melangkah hingga ke level tertinggi, dengan semuanya kini menjadi pemain internasional Belanda, karier Mbinga, dan hidupnya, justru menempuh jalur yang berbeda.

    Pada 2018, perubahan staf pelatih di level U-17 membawa perubahan dalam nasibnya, karena perkembangannya dinilai mandek. "Saya sangat bagus secara teknis dan punya bakat besar. Di luar lapangan, saya juga melakukan hal-hal yang benar. Itu sebabnya mereka menjadikan saya kapten. Itu hal yang sangat positif untuk saya kenang kembali," kata ELIKIA kepada GOAL.

    "Tentu saja, pada akhirnya semuanya soal perkembangan, dan perkembangan mereka [mantan rekan setimnya] mengarah ke satu jalur, sementara perkembangan saya mengarah ke musik.

    "Alasan saya berhenti [di Ajax] adalah karena ada banyak persaingan. Saya bermain di lini tengah. Persaingan langsung saya adalah Ryan [Gravenberch], tetapi bukan hanya Ryan, ada Kenneth Taylor dan, pada saat itu, Quinten Timber, karena mereka juga bermain di posisi saya. Saya tidak malu karena hanya melakukan yang terbaik. Persaingannya sangat berat.

    "Setelah tahun keempat, ada pelatih yang berbeda dan pelatih itu tidak benar-benar melihat potensi itu dalam diri saya dan melihatnya pada pemain lain. Itu juga sangat penting dalam sepakbola: satu musim pelatih melihatnya dalam diri Anda, dan musim berikutnya pelatih baru tidak melihatnya. Bagi saya, itu juga yang terjadi. Pelatih baru itu tidak benar-benar melihatnya, jadi saya harus membuat keputusan: apakah saya ingin bertahan atau saya ingin pergi dan mengembangkan diri? Saya memilih pergi."

    Meski memiliki kesempatan untuk bergabung dengan akademi klub-klub top Eropa seperti Juventus dan Bayer Leverkusen, Mbinga memilih kembali ke kota kelahirannya, Zwolle. "Saya ingin kembali tinggal di rumah karena saya berada di keluarga asuh, tinggal di Amsterdam," ujarnya. "Itu pengalaman yang luar biasa, tetapi karena Anda masih muda, Anda ingin pulang ke rumah, terutama ketika keadaan tidak berjalan terlalu baik. Saya menginginkan lingkungan itu."

  • ...Yang lain dimulai

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    Dalam tiga setengah tahun sejak beralih ke musik, ELIKIA telah mengumpulkan lebih dari 30 juta streaming dan membangun audiens dengan 430.000 pendengar bulanan

    Mbinga kembali ke PEC, menapaki jenjang pembinaan lagi di lingkungan yang sudah akrab baginya dan mulai menembus tim utama pada musim 2021-22, dengan debut yang terjadi secara menentukan melawan Ajax dalam penampilan singkat selama 22 menit sebagai pemain pengganti pada awal musim.

    Namun, pada saat itu, pikiran ELIKIA mulai mengarah ke jenis karier yang sama sekali berbeda. "Musik sudah ada dalam hidup saya sepanjang hidup saya," ujarnya. "Itu selalu menjadi passion saya, tetapi sepakbola adalah passion terbesar. Setiap hari adalah sepakbola. Saya benar-benar fokus untuk sukses di sepakbola.

    "Pada satu titik, passion untuk musik terus tumbuh. Itu menjadi sangat besar dan saya dihadapkan pada pilihan ini: apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya? Itu adalah posisi yang agak istimewa karena saya punya bakat untuk sepakbola dan saya bisa bernyanyi, membuat lagu, semuanya. Tetapi pada saat itu, semuanya benar-benar tentang apa yang Anda yakini. Apakah Anda punya keyakinan itu?"

    ELIKIA, yang memiliki darah Belanda, Kongo, dan Nigeria, mengambil langkah besar pada awal 2023 ketika usianya masih 21 tahun, merobek kontraknya dengan PEC Zwolle yang saat itu bermain di divisi kedua dan terjun sepenuhnya ke dunia afrobeats meski dengan sumber daya yang terbatas, dengan berinvestasi pada studio dan peralatan mixing miliknya sendiri. Ia tetap melanjutkan bermain sepakbola hingga musim panas ini, tetapi hanya untuk klub amatir VVOG, yang bermarkas tidak jauh dari kota kelahirannya.

    "Ketika saya melakukan transisi ini, saya bahkan belum punya satu lagu pun," katanya kepada GOAL. "Saya bahkan belum punya studio saya. Tidak ada apa-apa. Hanya ada keyakinan dan visi ini. Dari situ, saya membangun studio saya, membuat lagu pertama saya dan semuanya. Setelah itu, saya terus melangkah."

    Baru tiga setengah tahun sejak perubahan dramatis dalam kariernya itu, ELIKIA sudah mengumpulkan lebih dari 30 juta streaming dan membangun audiens sekitar 430.000 pendengar bulanan, meraih kesuksesan signifikan lewat singel 'Mentality' dan 'Bring No Wahala' sambil tampil di hadapan kerumunan besar.

  • Dua gairah bersatu

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    Sepak bola masih menjadi pengaruh besar dalam musik ELIKIA, dengan banyak petunjuk tersembunyi terkait olahraga itu disisipkan dalam lirik-liriknya

    Namun, meski telah gantung sepatu, sepakbola tetap menjadi pengaruh besar dalam hidup dan musik ELIKIA, karena ia memadukan olahraga yang ia cintai dengan afrobeats. "Itu benar-benar hal yang sangat sulit untuk dilakukan, untuk membuat keputusan itu, karena saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk sepakbola," katanya.

    "Seluruh masa kecil saya dihabiskan untuk sepakbola. Selalu latihan, latihan setiap hari. Lalu beralih ke musik dan berhenti dari sepakbola profesional tentu saja sangat sulit.

    "Tapi, sejujurnya, mungkin saya meninggalkan sepakbola profesional, tetapi sepakbola profesional tidak pernah meninggalkan saya. Itu perasaan yang saya miliki, dan Anda bisa mendengarnya dalam musik saya. Saya mencoba menerapkan hal-hal yang saya alami dan hal-hal yang menginspirasi saya ke dalam musik saya.

    "Begitulah cara saya benar-benar menjalaninya, menggabungkan dua dunia itu, sepakbola dan musik. Itu sangat penting bagi saya karena saya masih punya banyak teman di sepakbola, saya punya pengalaman saya sendiri, dan saya merasa seperti masih menjalaninya."

    Lirik seperti "Kuat menguasai bola seperti Tchouameni", "Mencetak gol seperti Bellingham" dan "Cinta untuk permainan ini" semuanya pernah muncul dalam lagu-lagunya, begitu juga banyak referensi sepakbola lainnya.

    Mantan pemain yang kini telah pensiun itu yakin ia juga telah memanfaatkan pelajaran keras yang ia dapatkan di akademi Ajax dalam karier musiknya yang sedang berkembang. "Di luar sepakbola, itu membentuk mentalitas Anda," katanya. "Saya pikir Anda harus terbiasa dengan tekanan. Ketika Anda telah memainkan banyak pertandingan dan segalanya, Anda mendapatkan kepercayaan diri dari pelatih dan rekan-rekan setim Anda. Ketika Anda menemukan tempat Anda, semuanya menjadi lebih baik dan Anda menemukan kepercayaan diri Anda.

    "Itu juga relevan dalam musik. Saat semuanya baru dan Anda harus membiasakan diri, membangun jaringan Anda dan semuanya, itu benar-benar menakutkan. Tetapi lalu ketika Anda menemukan tempat Anda, menemukan orang-orang yang ingin Anda ajak bekerja sama dan menciptakan suara Anda sendiri, maka Anda menjadi lebih nyaman dengan apa yang Anda lakukan."

    Album baru ELIKIA akan dirilis pada November, dan pengaruh sepakbola di dalamnya juga terlihat jelas. "Perlahan ada banyak hal yang terhubung dengan kisah sepakbola saya," katanya. "Mungkin itu koneksi, mungkin itu lagunya. Tapi sekarang, dengan album yang akan datang pada November ini, saya punya album baru dengan 11 lagu. Ini seperti starting XI.

    "Cara kerjanya agak sama dengan tim sepakbola. Ada 11 lagu, ada 11 pemain. Semuanya punya peran dan posisi masing-masing, dan itu sama untuk album ini."

  • "Tepat seperti yang perlu terjadi"

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    ELIKIA tidak menyesali bagaimana masanya di Ajax berakhir dan fakta bahwa hal itu membawanya ke karier di musik

    Mengingat melesatnya karier sejumlah mantan rekan sesama akademinya di Ajax, terutama di Premier League, tempat Jurrien Timber dan Gravenberch menjadi juara, Anda mungkin mengira perubahan karier drastis Mbinga diwarnai rasa iri atau penyesalan. Namun, ia sangat senang melihat rekan-rekan seangkatannya bersinar.

    "Bagi saya, itu tidak sulit karena saya punya pola pikir bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Setiap orang punya caranya sendiri," ujarnya. "Saya sangat bangga dengan mereka karena saya sangat menikmati melihat mereka bermain, tetapi saya juga tahu apa yang mereka lalui. Mereka harus melewati banyak masa sulit dan mereka benar-benar bekerja keras untuk itu. Mereka punya bakat besar. Ketika saya melihat mereka di level tertinggi, saya sangat bangga kepada mereka."

    Saat berkunjung ke London, ELIKIA mengungkapkan bahwa ia diundang untuk menyaksikan langsung aksi Jurrien dan Quinten Timber, masing-masing untuk Arsenal dan Palace, pada akhir pekan ini. Ia tidak menyesali fakta bahwa jalannya berpisah dari mereka sejak masa akademi.

    "Begitulah hidup berjalan. Intinya, saya membuat keputusan-keputusan itu karena saya punya pola pikir seperti ini. Saya bisa membayangkan ada banyak pesepakbola yang satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah sepakbola. Hanya itu yang mereka inginkan, dan mungkin hanya itu bakat yang mereka miliki.

    "Saya paham bahwa transisi itu sangat sulit, tetapi bagi saya, hidup bukan hanya sepakbola. Ada juga musik. Karena pengalaman yang saya miliki, entah itu pelatih, cedera, apa pun itu, Anda harus membuat keputusan-keputusan ini, karena saya yakin setiap orang punya jalannya sendiri, mereka akan mencapai kebesaran. Saya benar-benar percaya saya akan mencapai kebesaran di musik.

    "Karena keyakinan ini, saya tidak pernah melihat ke belakang seperti, 'Aduh, andai pelatih melakukan ini atau itu...' Bagi saya, justru sangat penting untuk mengalami ini karena saya punya cerita yang sangat unik lewat musik saya. Hal-hal yang bisa saya terapkan ke dalamnya, tetapi juga cerita yang melingkupinya.

    "Sekarang, saya bisa bercerita kepada orang-orang tentang itu dan membagikan pengalaman saya. Saya pikir ini sangat unik. Jika saya tidak mengalami itu, maka bagi saya sebagai seorang artis tidak akan mungkin untuk membicarakan kisah ini dan membicarakan pengalaman saya. Bagi saya, semuanya berjalan persis seperti yang seharusnya. Ini persis yang memang perlu terjadi. Itulah cerita saya."

    Single baru ELIKIA, 'Baller', akan dirilis pada Jumat, 9 Oktober, dengan album debutnya menyusul pada November.