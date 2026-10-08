Bahkan pada usia semuda itu, Mbinga sudah bisa melihat bahwa pemain seperti si kembar Timber, yang bergabung ke akademi Ajax tepat pada waktu yang sama dengannya, Gravenberch, dan Brobbey ditakdirkan untuk mencapai level tertinggi.

"Yang masih saya ingat adalah sejak pertama kali saya melihat mereka [Timber] di lapangan, mereka seperti mesin. Bahkan ketika mereka masih semuda itu, tubuh mereka sudah seperti mesin. Mereka punya cara bergerak yang sangat khas, dan cara berjalan mereka juga sangat khas.

"Hal yang sama juga berlaku untuk Ryan Gravenberch. Kemampuan tekniknya luar biasa. Itu menakjubkan. Untuk Brian Brobbey, yang menonjol adalah kekuatan ekstrem yang juga Anda lihat sekarang di Premier League. Orang-orang masih membicarakannya, 'Brian Brobbey itu monster' dan semacamnya, tetapi itu sudah ada sejak usia muda.

"Anda sudah bisa melihatnya, tentu saja mereka rekan setim saya, tetapi Anda sudah bisa melihat bahwa para pemain ini spesial."

ELIKIA percaya bahwa fakta semua bintang yang kini bermain di Premier League ini telah mengatasi berbagai kesulitan membuat mereka menjadi kompetitor yang tangguh dan penuh tekad. "Saya tahu mereka akan sukses dalam apa yang mereka lakukan karena mereka pernah melalui kemunduran," lanjutnya.

"Sebagai contoh, Ryan Gravenberch pergi ke Bayern. Semuanya hebat, dia talenta besar. Lalu dia pergi ke Bayern dan tidak bermain. Bagi dia, itu sesuatu yang tidak biasa karena dia selalu menjadi pemain besar. Itu kemunduran besar baginya. Tetapi dia bangkit, dia pergi ke Liverpool lalu bermain hebat dan menemukan tempatnya.

"Quinten dan Jurrien Timber punya kisah yang sedikit berbeda. Jurrien bermain di Arsenal, mengalami cedera, dan dia sudah berada di level tertinggi, tetapi kemudian dia kembali dan saya pikir dia bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Untuk Quinten, jalannya panjang. Dia pergi dari Ajax ke Feyenoord, dari Feyenoord ke Marseille, dan sekarang dia berada di Premier League.

"Bahkan jika Anda melihat pertandingan terakhir yang dia mainkan untuk Belanda, mungkin ada banyak hal negatif, tetapi itu tidak penting bagi orang-orang seperti ini karena mereka akan bangkit lagi. Tidak masalah apa yang terjadi. Mereka punya mentalitas yang sangat, sangat kuat, dan itulah mengapa mereka sukses di level tertinggi. Tidak masalah jika mereka mengalami cedera atau ada hal negatif. Mereka akan terus melewatinya."