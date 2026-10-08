Namun, meski telah gantung sepatu, sepakbola tetap menjadi pengaruh besar dalam hidup dan musik ELIKIA, karena ia memadukan olahraga yang ia cintai dengan afrobeats. "Itu benar-benar hal yang sangat sulit untuk dilakukan, untuk membuat keputusan itu, karena saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk sepakbola," katanya.
"Seluruh masa kecil saya dihabiskan untuk sepakbola. Selalu latihan, latihan setiap hari. Lalu beralih ke musik dan berhenti dari sepakbola profesional tentu saja sangat sulit.
"Tapi, sejujurnya, mungkin saya meninggalkan sepakbola profesional, tetapi sepakbola profesional tidak pernah meninggalkan saya. Itu perasaan yang saya miliki, dan Anda bisa mendengarnya dalam musik saya. Saya mencoba menerapkan hal-hal yang saya alami dan hal-hal yang menginspirasi saya ke dalam musik saya.
"Begitulah cara saya benar-benar menjalaninya, menggabungkan dua dunia itu, sepakbola dan musik. Itu sangat penting bagi saya karena saya masih punya banyak teman di sepakbola, saya punya pengalaman saya sendiri, dan saya merasa seperti masih menjalaninya."
Lirik seperti "Kuat menguasai bola seperti Tchouameni", "Mencetak gol seperti Bellingham" dan "Cinta untuk permainan ini" semuanya pernah muncul dalam lagu-lagunya, begitu juga banyak referensi sepakbola lainnya.
Mantan pemain yang kini telah pensiun itu yakin ia juga telah memanfaatkan pelajaran keras yang ia dapatkan di akademi Ajax dalam karier musiknya yang sedang berkembang. "Di luar sepakbola, itu membentuk mentalitas Anda," katanya. "Saya pikir Anda harus terbiasa dengan tekanan. Ketika Anda telah memainkan banyak pertandingan dan segalanya, Anda mendapatkan kepercayaan diri dari pelatih dan rekan-rekan setim Anda. Ketika Anda menemukan tempat Anda, semuanya menjadi lebih baik dan Anda menemukan kepercayaan diri Anda.
"Itu juga relevan dalam musik. Saat semuanya baru dan Anda harus membiasakan diri, membangun jaringan Anda dan semuanya, itu benar-benar menakutkan. Tetapi lalu ketika Anda menemukan tempat Anda, menemukan orang-orang yang ingin Anda ajak bekerja sama dan menciptakan suara Anda sendiri, maka Anda menjadi lebih nyaman dengan apa yang Anda lakukan."
Album baru ELIKIA akan dirilis pada November, dan pengaruh sepakbola di dalamnya juga terlihat jelas. "Perlahan ada banyak hal yang terhubung dengan kisah sepakbola saya," katanya. "Mungkin itu koneksi, mungkin itu lagunya. Tapi sekarang, dengan album yang akan datang pada November ini, saya punya album baru dengan 11 lagu. Ini seperti starting XI.
"Cara kerjanya agak sama dengan tim sepakbola. Ada 11 lagu, ada 11 pemain. Semuanya punya peran dan posisi masing-masing, dan itu sama untuk album ini."