Dari Ajax ke afrobeats: Bagaimana mantan rekan setim Jurrien Timber & Ryan Gravenberch, ELIKIA, meninggalkan sepak bola demi karier di musik

Namun, meski sudah gantung sepatu, sepakbola tetap menjadi pengaruh besar dalam hidup dan musik ELIKIA, karena ia memadukan olahraga yang ia cintai dengan afrobeats. "Itu benar-benar hal yang sangat sulit untuk dilakukan, untuk mengambil keputusan itu, karena sepanjang hidup saya hanya dihabiskan untuk sepakbola," katanya.
"Seluruh masa kecil saya dihabiskan untuk sepakbola. Selalu latihan, latihan setiap hari. Lalu beralih ke musik dan berhenti dari sepakbola profesional tentu saja sangat sulit.
"Tapi, sejujurnya, mungkin saya meninggalkan sepakbola profesional, tetapi sepakbola profesional tidak pernah meninggalkan saya. Itulah perasaan yang saya miliki, dan Anda bisa mendengarnya dalam musik saya. Saya mencoba memasukkan hal-hal yang sudah saya alami dan hal-hal yang menginspirasi saya ke dalam musik saya.
"Begitulah saya benar-benar menjalaninya, menggabungkan dua dunia itu, sepakbola dan musik. Itu sangat penting bagi saya karena saya masih punya banyak teman di sepakbola, saya punya pengalaman saya sendiri, dan saya merasa seperti masih menjalaninya."
Lirik seperti "Kuat menguasai bola seperti saya Tchouameni", "Mencetak gol seperti Bellingham" dan "Cinta untuk permainan ini" semuanya muncul dalam lagu-lagunya, bersama banyak referensi sepakbola lainnya.
Mantan pemain yang kini sudah pensiun itu percaya bahwa ia juga memanfaatkan pelajaran keras yang ia dapatkan di akademi Ajax dalam karier musiknya yang sedang berkembang. "Di luar sepakbola, itu membentuk mentalitas Anda," katanya. "Saya pikir Anda harus terbiasa dengan tekanan. Saat Anda sudah memainkan banyak pertandingan dan semuanya, Anda mendapatkan kepercayaan dari pelatih dan rekan-rekan setim Anda. Ketika Anda menemukan tempat Anda, semuanya menjadi lebih baik dan Anda menemukan kepercayaan diri Anda.
"Itu juga relevan dalam musik. Ketika semuanya baru dan Anda harus membiasakan diri, membangun jaringan Anda dan semuanya, itu benar-benar menakutkan. Tetapi ketika Anda menemukan tempat Anda, menemukan orang-orang yang ingin Anda ajak bekerja sama dan menciptakan suara Anda sendiri, maka semuanya menjadi lebih nyaman dalam apa yang Anda lakukan."
Album baru ELIKIA akan dirilis pada November, dan pengaruh sepakbola di dalamnya juga terlihat jelas. "Pelan-pelan ada banyak hal yang terhubung dengan kisah sepakbola saya," katanya. "Mungkin itu koneksi, mungkin itu lagunya. Tetapi sekarang, dengan album yang akan datang pada November ini, saya punya album baru dengan 11 lagu. Itu seperti starting XI.
"Cara kerjanya sedikit sama seperti tim sepakbola. Ada 11 lagu, ada 11 pemain. Semua orang punya peran dan posisi mereka masing-masing, dan itu juga sama untuk album ini."