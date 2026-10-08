Dari Ajax ke afrobeats: Bagaimana mantan rekan setim Jurrien Timber & Ryan Gravenberch, ELIKIA, meninggalkan sepak bola demi karier di musik

Bahkan pada usia semuda itu, Mbinga sudah bisa melihat bahwa pemain seperti si kembar Timber, yang bergabung dengan akademi muda Ajax pada waktu yang persis sama dengannya, Gravenberch, dan Brobbey ditakdirkan untuk mencapai level tertinggi.

"Yang masih saya ingat adalah sejak pertama kali saya bertemu mereka [Timber] di lapangan, mereka seperti mesin. Bahkan ketika mereka masih semuda ini, fisik mereka sudah seperti mesin. Mereka punya cara bergerak yang sangat khas, dan cara berjalan mereka juga sangat khas.

"Hal yang sama juga berlaku untuk Ryan Gravenberch. Kemampuan teknisnya luar biasa. Itu menakjubkan. Untuk Brian Brobbey, yang menonjol adalah kekuatan ekstrem yang juga Anda lihat sekarang di Premier League. Orang-orang masih membicarakannya, 'Brian Brobbey itu monster' dan sebagainya, tetapi itu sudah ada sejak dia masih muda.

"Anda sudah bisa melihatnya, tentu saja mereka rekan setim saya, tetapi Anda sudah bisa melihat bahwa para pemain ini istimewa."

ELIKIA meyakini bahwa fakta bahwa semua bintang yang kini bermain di Premier League ini telah melewati kesulitan adalah yang membuat mereka menjadi kompetitor yang tangguh dan penuh tekad. "Saya tahu mereka akan berhasil dalam apa yang mereka lakukan karena mereka pernah mengalami kemunduran," lanjutnya.

"Sebagai contoh, Ryan Gravenberch pergi ke Bayern. Semuanya hebat; dia adalah talenta besar. Lalu dia pergi ke Bayern dan tidak bermain. Bagi dia, itu sesuatu yang tidak biasa karena dia selalu menjadi pemain besar. Itu adalah kemunduran besar baginya. Tetapi dia bangkit, dia pergi ke Liverpool dan kemudian bermain dengan sangat baik serta menemukan tempatnya.

"Quinten dan Jurrien Timber punya cerita yang sedikit berbeda. Jurrien bermain di Arsenal, mengalami cedera, dan dia sudah berada di level tertinggi, tetapi kemudian dia kembali dan saya pikir dia bahkan lebih baik dari sebelumnya. Untuk Quinten, dia menempuh jalan yang panjang. Dia pergi dari Ajax ke Feyenoord, dari Feyenoord ke Marseille, dan sekarang dia berada di Premier League.

"Bahkan jika Anda melihat pertandingan terakhir yang dia mainkan untuk Belanda, mungkin ada banyak hal negatif, tetapi itu tidak masalah bagi mereka karena mereka akan bangkit kembali. Tidak masalah apa yang terjadi. Mereka punya mentalitas yang benar-benar sangat kuat, dan itulah mengapa mereka berhasil di level tertinggi. Tidak masalah jika mereka mengalami cedera atau ada hal-hal negatif. Mereka akan terus melaluinya."