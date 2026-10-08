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Elikia Mbinga afrobeats GFX HIC 1-1GOAL

Dari Ajax ke afrobeats: Bagaimana mantan rekan setim Jurrien Timber & Ryan Gravenberch, ELIKIA, meninggalkan sepak bola demi karier di musik

Setelah menimba pengalaman di lingkungan penuh tekanan akademi raksasa Belanda yang termasyhur di dunia, rapper itu meninggalkan sepak bola pada usia 21 tahun demi mengejar hasrat besarnya yang lain

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Diperkirakan kurang dari lima persen pemain akademi akan melanjutkan karier dan bermain di level tertinggi. Dari 95% yang tidak berhasil, Anda mungkin tidak akan pernah mendengar tentang mereka lagi. Elikia Mbinga, alias ELIKIA, bertekad memastikan dirinya tidak mengalami nasib itu, setelah meninggalkan sepak bola demi mewujudkan ambisinya menjadi artis afrobeats.

    Pria 25 tahun itu menghabiskan empat tahun dalam sistem akademi Ajax yang ternama, bermain dan berkembang bersama sejumlah anak yang kemudian menjadi nama besar, sebelum akhirnya dilepas pada usia 17 tahun. Namun, ia tidak membiarkan kemunduran itu menghentikannya mengejar mimpinya, meski di bidang yang sepenuhnya berbeda.

    Setelah mengambil keputusan berani untuk mengakhiri karier sepak bolanya pada usia 21 tahun, Mbinga kini menekuni gairah besarnya yang lain: musik. Saat membentuk ulang dirinya sebagai bintang di kancah afrobeats, ELIKIA tidak menyesali bagaimana semua ini berjalan.

  • Lingkungan elite

    Elikia Mbinga Ajax
    ELIKIA

    ELIKIA (kedua dari kanan) memulai karier sepak bolanya di lingkungan penuh tekanan akademi Ajax yang terkenal di dunia, dengan meninggalkan kampung halamannya pada usia muda

    Potensi Mbinga sebagai pesepakbola terlihat jelas dari fakta bahwa ia menghabiskan empat tahun di akademi Ajax yang terkenal di seluruh dunia setelah bergabung dengan klub raksasa Belanda itu dari klub kampung halamannya, PEC Zwolle, pada 2014.

    Seorang gelandang halus yang berorientasi menyerang, ia pada akhirnya menjadi kapten tim U-16 yang juga diperkuat pemain-pemain seperti kakak beradik Jurrien dan Quinten Timber, Ryan Gravenberch, dan Brian Brobbey, yang saat ini masing-masing bersinar di Premier League bersama Arsenal, Crystal Palace, Liverpool, dan Sunderland.

    Bahkan di kelompok usia itu, bermain untuk klub tersukses di Belanda datang dengan tekanan. "Tentu saja, mereka menuntut banyak dari Anda. Saat berlatih dan segalanya, para pelatih sangat ketat.," kata ELIKIA kepada GOAL. "Mereka selalu menginginkan level Liga Champions. Saya rasa itu bagus karena Anda membangun mentalitas dan daya tahan itu. Apa pun yang terjadi, jika Anda bermain untuk Ajax, Anda harus selalu menang.

    "Anda pergi ke turnamen dan bermain melawan Barcelona, Bayern, dan akademi-akademi paling gila, dan mereka berharap Anda memberikan yang terbaik, tetapi mereka juga berharap Anda menang. Ada tekanan itu, dan itu membentuk Anda dengan cara tertentu."

  • 'Dibangun seperti mesin'

    Jurrien Timber Quinten Timber Ajax
    Getty

    Si kembar Timber sama-sama bergabung dengan akademi pada saat yang sama dengan Mbinga

    Bahkan pada usia semuda itu, Mbinga sudah bisa melihat bahwa pemain seperti si kembar Timber, yang bergabung dengan akademi muda Ajax pada waktu yang persis sama dengannya, Gravenberch, dan Brobbey ditakdirkan untuk mencapai level tertinggi.

    "Yang masih saya ingat adalah sejak pertama kali saya bertemu mereka [Timber] di lapangan, mereka seperti mesin. Bahkan ketika mereka masih semuda ini, fisik mereka sudah seperti mesin. Mereka punya cara bergerak yang sangat khas, dan cara berjalan mereka juga sangat khas.

    "Hal yang sama juga berlaku untuk Ryan Gravenberch. Kemampuan teknisnya luar biasa. Itu menakjubkan. Untuk Brian Brobbey, yang menonjol adalah kekuatan ekstrem yang juga Anda lihat sekarang di Premier League. Orang-orang masih membicarakannya, 'Brian Brobbey itu monster' dan sebagainya, tetapi itu sudah ada sejak dia masih muda.

    "Anda sudah bisa melihatnya, tentu saja mereka rekan setim saya, tetapi Anda sudah bisa melihat bahwa para pemain ini istimewa."

    ELIKIA meyakini bahwa fakta bahwa semua bintang yang kini bermain di Premier League ini telah melewati kesulitan adalah yang membuat mereka menjadi kompetitor yang tangguh dan penuh tekad. "Saya tahu mereka akan berhasil dalam apa yang mereka lakukan karena mereka pernah mengalami kemunduran," lanjutnya.

    "Sebagai contoh, Ryan Gravenberch pergi ke Bayern. Semuanya hebat; dia adalah talenta besar. Lalu dia pergi ke Bayern dan tidak bermain. Bagi dia, itu sesuatu yang tidak biasa karena dia selalu menjadi pemain besar. Itu adalah kemunduran besar baginya. Tetapi dia bangkit, dia pergi ke Liverpool dan kemudian bermain dengan sangat baik serta menemukan tempatnya.

    "Quinten dan Jurrien Timber punya cerita yang sedikit berbeda. Jurrien bermain di Arsenal, mengalami cedera, dan dia sudah berada di level tertinggi, tetapi kemudian dia kembali dan saya pikir dia bahkan lebih baik dari sebelumnya. Untuk Quinten, dia menempuh jalan yang panjang. Dia pergi dari Ajax ke Feyenoord, dari Feyenoord ke Marseille, dan sekarang dia berada di Premier League.

    "Bahkan jika Anda melihat pertandingan terakhir yang dia mainkan untuk Belanda, mungkin ada banyak hal negatif, tetapi itu tidak masalah bagi mereka karena mereka akan bangkit kembali. Tidak masalah apa yang terjadi. Mereka punya mentalitas yang benar-benar sangat kuat, dan itulah mengapa mereka berhasil di level tertinggi. Tidak masalah jika mereka mengalami cedera atau ada hal-hal negatif. Mereka akan terus melaluinya."

  • Satu bab berakhir...

    Elikia Mbiga
    ELIKIA

    ELIKIA secara mengejutkan mengakhiri karier sepak bolanya sebagai pemain profesional saat baru berusia 21 tahun, ketika bermain untuk klub divisi kedua PEC Zwolle


    Sementara sejumlah rekan sesama mantan harapan Ajax itu kemudian melesat hingga ke level tertinggi, dengan semuanya kini menjadi pemain internasional Belanda, karier, dan kehidupan, Mbinga menempuh jalan yang berbeda.

    Pada 2018, perubahan staf pelatih di level U-17 membawa perubahan dalam nasibnya, karena perkembangannya dinilai mandek. "Secara teknis saya sangat bagus dan punya bakat besar. Di luar lapangan, saya juga melakukan hal-hal yang benar. Itu sebabnya mereka menjadikan saya kapten. Itu sangat positif untuk saya kenang kembali," kata ELIKIA kepada GOAL.

    "Tentu saja, pada akhirnya semuanya soal perkembangan, dan perkembangan mereka [mantan rekan setimnya] berjalan ke satu arah, sementara perkembangan saya beralih ke musik.

    "Alasan saya berhenti [di Ajax] adalah karena ada banyak persaingan. Saya bermain di lini tengah. Persaingan langsung saya adalah Ryan [Gravenberch], tapi bukan hanya Ryan, ada Kenneth Taylor dan, pada saat itu, Quinten Timber, karena mereka juga bermain di posisi saya. Saya tidak malu karena saya sudah berusaha sebaik mungkin. Persaingannya sangat ketat.

    "Setelah tahun keempat, ada pelatih yang berbeda dan pelatih itu tidak benar-benar melihat potensi dalam diri saya, dan melihatnya pada pemain lain. Itu juga sangat penting dalam sepak bola: satu musim pelatih melihatnya dalam diri Anda, dan musim berikutnya pelatih baru tidak melihatnya. Bagi saya, itu juga yang terjadi. Pelatih baru itu tidak benar-benar melihatnya, jadi saya harus mengambil keputusan: apakah saya ingin bertahan atau ingin pergi dan mengembangkan diri? Saya memilih pergi."

    Meski punya kesempatan bergabung dengan akademi klub-klub top Eropa seperti Juventus dan Bayer Leverkusen, Mbinga memilih kembali ke kampung halamannya di Zwolle. "Saya ingin kembali tinggal di rumah karena saya berada di keluarga asuh, tinggal di Amsterdam," ujarnya. "Itu pengalaman yang luar biasa, tapi karena Anda masih muda, Anda ingin pulang ke rumah, terutama ketika segalanya tidak berjalan dengan baik. Saya ingin memiliki lingkungan itu."

  • ...Yang lain dimulai

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    Dalam tiga setengah tahun sejak beralih ke musik, ELIKIA telah mengumpulkan lebih dari 30 juta stream dan membangun audiens dengan 430.000 pendengar bulanan

    Mbinga kembali ke PEC, meniti karier dari level bawah lagi di lingkungan yang sudah akrab baginya dan mulai menembus tim utama pada musim 2021-22, dengan takdir mempertemukan debutnya melawan Ajax dalam penampilan singkat selama 22 menit dari bangku cadangan pada awal musim.

    Namun, pada saat itu, pikiran ELIKIA sudah mulai mengarah ke jenis karier yang sama sekali berbeda. "Musik sudah ada dalam hidup saya sepanjang hidup saya," katanya. "Itu selalu menjadi passion bagi saya, tetapi sepak bola adalah passion terbesar. Setiap hari adalah sepak bola. Saya benar-benar fokus untuk sukses di sepak bola.

    "Pada satu titik, passion terhadap musik terus tumbuh. Itu menjadi sangat besar dan saya menghadapi pilihan ini: apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya? Itu posisi yang sedikit istimewa karena saya punya bakat untuk sepak bola dan saya bisa bernyanyi, membuat lagu, segalanya. Tetapi pada saat itu, ini benar-benar soal apa yang Anda yakini. Apakah Anda punya keyakinan itu?"

    ELIKIA, yang memiliki akar Belanda, Kongo, dan Nigeria, mengambil langkah besar pada awal 2023 saat usianya masih 21 tahun, memutus kontraknya dengan PEC Zwolle yang saat itu bermain di divisi kedua dan sepenuhnya terjun ke dunia afrobeats meski dengan sumber daya yang terbatas, berinvestasi pada studio dan peralatan mixing miliknya sendiri. Dia tetap terus bermain sepak bola hingga musim panas ini, tetapi hanya untuk klub amatir VVOG, yang bermarkas tidak jauh dari kampung halamannya.

    "Ketika saya melakukan transisi ini, saya bahkan belum punya satu lagu pun," ujarnya kepada GOAL. "Saya bahkan belum punya studio. Tidak ada apa-apa. Hanya ada keyakinan dan visi ini. Dari sana, saya membangun studio saya, membuat lagu pertama saya dan semuanya. Dari sana, saya terus melangkah."

    Baru tiga setengah tahun setelah perubahan dramatis dalam kariernya, ELIKIA sudah membukukan lebih dari 30 juta streaming dan membangun audiens sekitar 430.000 pendengar bulanan, meraih kesuksesan signifikan lewat singel 'Mentality' dan 'Bring No Wahala' sambil tampil di hadapan kerumunan besar.

  • Dua gairah berpadu

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    Sepak bola masih menjadi pengaruh besar dalam musik ELIKIA, dengan banyak easter egg terkait olahraga itu yang tersembunyi dalam liriknya

    Namun, meski sudah gantung sepatu, sepakbola tetap menjadi pengaruh besar dalam hidup dan musik ELIKIA, karena ia memadukan olahraga yang ia cintai dengan afrobeats. "Itu benar-benar hal yang sangat sulit untuk dilakukan, untuk mengambil keputusan itu, karena sepanjang hidup saya hanya dihabiskan untuk sepakbola," katanya.

    "Seluruh masa kecil saya dihabiskan untuk sepakbola. Selalu latihan, latihan setiap hari. Lalu beralih ke musik dan berhenti dari sepakbola profesional tentu saja sangat sulit.

    "Tapi, sejujurnya, mungkin saya meninggalkan sepakbola profesional, tetapi sepakbola profesional tidak pernah meninggalkan saya. Itulah perasaan yang saya miliki, dan Anda bisa mendengarnya dalam musik saya. Saya mencoba memasukkan hal-hal yang sudah saya alami dan hal-hal yang menginspirasi saya ke dalam musik saya.

    "Begitulah saya benar-benar menjalaninya, menggabungkan dua dunia itu, sepakbola dan musik. Itu sangat penting bagi saya karena saya masih punya banyak teman di sepakbola, saya punya pengalaman saya sendiri, dan saya merasa seperti masih menjalaninya."

    Lirik seperti "Kuat menguasai bola seperti saya Tchouameni", "Mencetak gol seperti Bellingham" dan "Cinta untuk permainan ini" semuanya muncul dalam lagu-lagunya, bersama banyak referensi sepakbola lainnya.

    Mantan pemain yang kini sudah pensiun itu percaya bahwa ia juga memanfaatkan pelajaran keras yang ia dapatkan di akademi Ajax dalam karier musiknya yang sedang berkembang. "Di luar sepakbola, itu membentuk mentalitas Anda," katanya. "Saya pikir Anda harus terbiasa dengan tekanan. Saat Anda sudah memainkan banyak pertandingan dan semuanya, Anda mendapatkan kepercayaan dari pelatih dan rekan-rekan setim Anda. Ketika Anda menemukan tempat Anda, semuanya menjadi lebih baik dan Anda menemukan kepercayaan diri Anda.

    "Itu juga relevan dalam musik. Ketika semuanya baru dan Anda harus membiasakan diri, membangun jaringan Anda dan semuanya, itu benar-benar menakutkan. Tetapi ketika Anda menemukan tempat Anda, menemukan orang-orang yang ingin Anda ajak bekerja sama dan menciptakan suara Anda sendiri, maka semuanya menjadi lebih nyaman dalam apa yang Anda lakukan."

    Album baru ELIKIA akan dirilis pada November, dan pengaruh sepakbola di dalamnya juga terlihat jelas. "Pelan-pelan ada banyak hal yang terhubung dengan kisah sepakbola saya," katanya. "Mungkin itu koneksi, mungkin itu lagunya. Tetapi sekarang, dengan album yang akan datang pada November ini, saya punya album baru dengan 11 lagu. Itu seperti starting XI.

    "Cara kerjanya sedikit sama seperti tim sepakbola. Ada 11 lagu, ada 11 pemain. Semua orang punya peran dan posisi mereka masing-masing, dan itu juga sama untuk album ini."

  • "Tepat seperti yang perlu terjadi"

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    ELIKIA tidak menyesali cara kariernya di Ajax berakhir dan fakta bahwa hal itu membawanya ke karier di dunia musik

    Mengingat melesatnya karier sejumlah mantan rekan satu akademinya di Ajax, terutama di Premier League, tempat Jurrien Timber dan Gravenberch menjadi juara, Anda mungkin berpikir perubahan karier drastis Mbinga diwarnai rasa iri atau penyesalan. Namun, ia justru sangat senang melihat rekan-rekan sebayanya bersinar.

    "Bagi saya, itu tidak sulit karena saya punya pola pikir bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Setiap orang punya caranya masing-masing," ujarnya. "Saya sangat bangga kepada mereka karena saya sangat menikmati menyaksikan mereka, tetapi saya juga tahu apa yang telah mereka lalui. Mereka harus melewati banyak masa sulit dan mereka benar-benar bekerja keras untuk itu. Mereka punya talenta besar. Ketika saya melihat mereka di level tertinggi, saya benar-benar bangga kepada mereka."

    Saat berkunjung ke London, ELIKIA mengungkapkan bahwa ia diundang untuk menyaksikan langsung Jurrien dan Quinten Timber bermain untuk Arsenal dan Palace, masing-masing, pada akhir pekan ini. Ia tidak menyesali fakta bahwa jalannya berbeda dari mereka sejak masa akademinya.

    "Begitulah hidup berjalan. Intinya, saya membuat keputusan-keputusan itu karena saya punya pola pikir seperti ini. Saya bisa membayangkan ada banyak pesepakbola yang satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah sepakbola. Hanya itu yang mereka inginkan, dan mungkin hanya di situ talenta mereka berada.

    "Saya paham bahwa transisi itu sangat sulit, tetapi bagi saya bukan hanya sepakbola. Ada juga musik. Karena pengalaman yang saya alami, entah itu pelatih, cedera, tidak peduli apa pun itu, Anda harus membuat keputusan-keputusan ini, karena saya percaya bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing, mereka akan meraih kebesaran. Saya benar-benar percaya saya akan meraih kebesaran di musik.

    "Karena keyakinan ini, saya tidak pernah melihat ke belakang seperti, 'Oh, andai pelatih melakukan ini atau itu...' Bagi saya, justru sangat penting mengalami ini karena saya punya kisah yang sangat unik dengan musik saya. Hal-hal yang bisa saya terapkan ke dalamnya, tetapi juga kisah di baliknya.

    "Sekarang, saya bisa menceritakannya kepada orang-orang dan membagikan pengalaman saya. Saya pikir ini sangat unik. Jika saya tidak mengalami itu, maka bagi saya sebagai seorang artis tidak akan mungkin membicarakan kisah ini dan membicarakan pengalaman saya. Bagi saya, inilah tepat seperti yang seharusnya terjadi. Inilah tepat yang memang harus terjadi. Itulah kisah saya."

    Single baru ELIKIA, 'Baller', dirilis pada Jumat, 9 Oktober, dengan album debutnya menyusul pada November.