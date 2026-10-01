Daniel Adu-Adjei: dari London ke Rijeka dan kehidupan sebagai pesepakbola profesional di Kroasia

Ada masanya, belum terlalu lama berlalu, ketika pesepakbola Inggris yang berkarier di luar negeri lebih langka daripada apa pun. Keengganan individu untuk meninggalkan zona nyaman secara geografis membuat peluang kolektif ikut terbatasi.

Namun, kini dunia sudah berubah, dengan kemajuan budaya yang berarti tidak ada sudut planet ini yang seharusnya dianggap terlalu jauh. Meninggalkan rumah dan menikmati cara hidup yang berbeda sekarang menjadi pengalaman yang layak dirangkul, bukan ditakuti.

Tentu saja ada tantangan, rintangan profesional dan personal yang harus dilalui di sepanjang jalan, tetapi mengapa tidak merangkul itu alih-alih menjauhinya? Semakin banyak pemain yang mengadopsi pola pikir tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal itu, dan karena kita selalu diberi tahu bahwa bepergian memperluas wawasan, GOAL akan membantu menceritakan kisah sejumlah penjelajah pemberani yang telah meruntuhkan batasan dan menempatkan diri mereka pada posisi untuk membagikan wawasan, baik soal olahraga maupun liburan.

Berikutnya adalah Daniel Adu-Adjei, seorang pria yang menempuh rute berliku dari Hammersmith di London barat menuju kota pelabuhan Kroasia, Rijeka…