Daniel Adu-Adjei: dari London ke Rijeka dan kehidupan sebagai pesepakbola profesional di Kroasia
Ada masanya, belum terlalu lama berlalu, ketika pesepakbola Inggris yang berkarier di luar negeri lebih langka daripada apa pun. Keengganan individu untuk meninggalkan zona nyaman secara geografis membuat peluang kolektif ikut terbatasi.
Namun, kini dunia sudah berubah, dengan kemajuan budaya yang berarti tidak ada sudut planet ini yang seharusnya dianggap terlalu jauh. Meninggalkan rumah dan menikmati cara hidup yang berbeda sekarang menjadi pengalaman yang layak dirangkul, bukan ditakuti.
Tentu saja ada tantangan, rintangan profesional dan personal yang harus dilalui di sepanjang jalan, tetapi mengapa tidak merangkul itu alih-alih menjauhinya? Semakin banyak pemain yang mengadopsi pola pikir tersebut.
Dengan mempertimbangkan hal itu, dan karena kita selalu diberi tahu bahwa bepergian memperluas wawasan, GOAL akan membantu menceritakan kisah sejumlah penjelajah pemberani yang telah meruntuhkan batasan dan menempatkan diri mereka pada posisi untuk membagikan wawasan, baik soal olahraga maupun liburan.
Berikutnya adalah Daniel Adu-Adjei, seorang pria yang menempuh rute berliku dari Hammersmith di London barat menuju kota pelabuhan Kroasia, Rijeka…
Hadiah mengejutkan
"Sejak awal saya memulai, itu seperti sekolah sepak bola yang saya datangi setiap hari Sabtu. Ini saat saya berusia sekitar lima atau enam tahun, lalu saya mulai berkembang di sana dan jauh lebih menikmati sepak bola. Dan kemudian saya benar-benar terpantau di pesta sepak bola teman saya. Anda tahu Power League, bagaimana kalau itu ulang tahun Anda, Anda mengundang teman-teman untuk datang dan bermain di sana. Jadi kami pergi ke sana dan orang yang menjalankannya mengenal beberapa orang.
"Saya rasa dia punya teman yang merupakan pemandu bakat atau seseorang yang terlibat di sepak bola. Lalu dia merekomendasikan saya kepadanya dan saya pergi ke Brentford Development Centre dan Tottenham Development Centre. Saya datang ke keduanya mungkin dua atau tiga kali seminggu, lalu diundang ke akademi Brentford untuk menjalani trial.
"Pergi ke sana saat berusia sekitar enam tahun, akhirnya diterima setelah beberapa waktu, berada di Brentford sampai usia 11 tahun dan kemudian akademi mereka ditutup. Jadi dari sana saya pergi ke Fulham, berada di sana sampai 16 tahun, tidak ditawari beasiswa. Lalu menjalani trial di Bournemouth dan beberapa tim lain, diterima di Bournemouth dan kemudian berada di sana sampai saya pergi musim lalu."
Sesama lulusan akademi Bournemouth
"Saya rasa tidak ada siapa pun yang terlalu terkenal pada angkatan saya di Bournemouth. Ada beberapa anak yang bermain di League One, beberapa juga bermain di luar negeri. Dari kelompok usia 21 tahun saya ada dua anak di Portugal bersama Moreirense, ada dua di Serbia, satu, Archie Harris, di Wigan, satu lagi, Noa Boutin, dia bermain di Championship Skotlandia. Jadi, ada beberapa dari kami yang tersebar di berbagai tempat."
Keputusan keluarga yang mudah
"Pemilik Bournemouth, grup Black Knight, sempat tertarik membeli Rijeka, dan dari situlah percakapan ini bermula. Kabarnya mereka membicarakan posisi-posisi yang perlu diperkuat dan apakah Bournemouth punya opsi untuk itu. Lalu nama saya muncul dan pada bursa transfer itu saya sedang mencari kesempatan untuk bermain di tim utama.
"Saya tahu itu tidak terlalu mungkin terjadi di Bournemouth dan saya ingin mencoba pergi ke tempat di mana saya bisa mendapatkan menit bermain yang konsisten di tim utama. Dan setelah mendengar tentang Rijeka, mendengar tentang kesempatan bermain di Eropa dan bermain di tim yang mudah-mudahan bersaing untuk gelar liga dan hal-hal seperti itu, saya benar-benar antusias. Jadi saya pergi mengunjungi Kroasia bersama pacar saya dan keluarga saya, dan kami semua benar-benar menyukainya. Itu adalah keputusan yang sangat mudah sejak saat itu."
Seperti apa kehidupan di Kroasia?
"Kehidupan di Kroasia sangat menyenangkan. Sebagian besar waktunya cuacanya sangat bagus, sangat santai, orang-orangnya juga sangat easy going. Semua orang berbicara bahasa Inggris dengan cukup baik sehingga saya bisa beradaptasi, jadi ini luar biasa, saya benar-benar menikmatinya."
Mendobrak hambatan
"Untuk saat ini saya belum mempelajari bahasanya, itu bahasa yang sangat sulit untuk dipelajari. Saya sebenarnya juga belum mulai mengikuti pelajaran. Tetapi di skuad saya rasa ada sembilan dari kami yang sama sekali tidak bisa berbahasa Kroasia, jadi itu sangat membantu. Musim lalu kami punya manajer asal Spanyol, jadi dia berbicara dalam bahasa Inggris sepanjang waktu, tetapi musim ini kami memiliki manajer asal Slovenia dan mereka berbicara dalam bahasa yang sama, jadi itu sedikit sulit. Tetapi mereka selalu punya seseorang yang menerjemahkan untuk kami dan membantu kami memahami apa yang sedang terjadi."
Seperti apa penduduk setempat?
"Orang Kroasia cukup santai dibandingkan dengan, misalnya, saya berasal dari London yang semuanya serbacepat, semua orang terburu-buru ke sana kemari. Tetapi orang-orang di sini benar-benar santai, rileks, minum kopi, mereka punya budaya minum kopi yang sangat besar. Makanannya sangat enak. Tentu saja karena berada di tepi laut mereka punya banyak ikan segar. Saya sangat suka sea bass. Saya sebenarnya tidak terlalu suka makanan laut, tetapi saya cukup suka sea bass, yang sangat enak, sangat segar. Saya pikir saya sudah beradaptasi dengan sangat baik untuk tinggal di sini."
Biaya hidup di Kroasia
"Biaya hidup jelas lebih murah. Banyak barang yang saya beli di toko adalah produk yang berasal dari Inggris, yang terkadang memang membuatnya sedikit lebih mahal, dan saya memilih merek yang saya kenal, tetapi saya rasa cukup mirip. Tidak jauh lebih murah."
Matikan dan santai
"Di waktu luang, saya sebenarnya cukup membosankan. Saya suka menonton banyak TV. Tentu saja Premier League sudah dimulai lagi, yang sangat menyenangkan karena bisa menonton pertandingan, tetapi saya juga suka menonton banyak serial, berjalan-jalan, pergi ke pantai yang lokasinya sangat dekat. Saya juga sedikit suka bermain gim, tetapi tidak sebanyak dulu."
Kroasia sebagai destinasi liburan
"Saya berpikir ada tempat yang jauh lebih buruk yang bisa saya tuju saat pindah ke Rijeka untuk tinggal di awal karier saya, jadi itu 100 persen menjadi nilai tambah dalam keputusan saya untuk datang ke sini, karena saya tahu saya akan merasa nyaman di tempat yang bisa saya nikmati dan benar-benar saya nikmati untuk ditinggali, di luar sepakbola, yang juga sangat penting. Split, yang letaknya jauh lebih ke bawah di pesisir, sekitar empat jam dari sini, cukup ramai turis, tetapi di sekitar sini sedikit lebih tenang. Saya belum pernah ke Kroasia sebelumnya. Saya pernah mendengar tentang orang-orang yang datang untuk berlibur ke sini, tetapi saya sendiri belum pernah datang sebelumnya."
Cara mendapatkan pengalaman Kroasia yang sesungguhnya
"Saya pikir Anda harus mencoba kota-kota kecil. Ada satu yang bernama Opatija, yang berjarak sekitar 15 menit dari sini, dan itu sangat bagus. Tempat itu sudah cukup tua, dengan bangunan-bangunan tua dan benar-benar area yang sangat menyenangkan untuk dikunjungi. Saya pikir, cobalah area-area baru. Selain itu, jika Anda suka hidangan laut, Anda akan sangat menyukainya di sini. Semua ikannya sangat segar, jadi tentu saja hidangan lautnya juga. Dan mungkin kopi, jika Anda bukan penikmat kopi, karena saya sendiri tidak pernah suka kopi sebelum datang ke sini. Lalu setelah saya datang dan mencobanya, saya menyukainya."
Haruskah lebih banyak pemain pergi ke luar negeri?
"Saat tumbuh besar, saya bahkan tidak pernah memikirkan prospek bermain di luar negeri dan tidak pernah mengira itu mungkin terjadi. Jadi, saya pikir ini soal tetap berpikiran terbuka terhadap setiap peluang yang datang, karena sepakbola sangat besar di mana-mana. Menurut saya, bermain di Inggris membuat kita sangat mudah menjadi berpikiran sempit dan menganggap bahwa itu satu-satunya tempat di mana sepakbola besar atau di mana ada peluang besar.
"Menurut saya, sepakbola di Eropa sangat besar, dan terutama bersama klub yang memberi Anda kesempatan untuk bermain di Conference League, misalnya, atau bahkan bersaing memperebutkan gelar liga di negara-negara tersebut, ada basis penggemar yang besar di mana-mana, ada peluang besar di mana-mana. Saya pasti akan mendorong para pemain untuk pergi ke luar negeri."
Apa yang terjadi selanjutnya?
"Sangat sulit untuk mengatakan seperti apa masa depan nanti. Saya hanya ingin terus mencoba berkembang. Jelas, saya selalu berusaha mengambil langkah yang lebih besar dalam karier saya dan terus berkembang. Ini soal melihat bagaimana musim depan berjalan dan melihat sejauh mana saya bisa melangkah dari sana. Tentu saja, impian idealnya adalah kembali ke Inggris pada suatu saat nanti dan mencoba bersaing di sana. Itu adalah liga terbaik di dunia, jadi saya akan sangat senang bisa melakukan itu."
Indeks kelayakhunian
Cuaca: 7,5/10 "Memang bisa cukup badai pada bulan-bulan musim dingin. Kami pernah menjalani beberapa pertandingan, tepatnya satu pertandingan terutama musim lalu, ketika kami harus menghentikan pertandingan saat jeda babak karena anginnya terlalu kencang dan hujannya terlalu deras. Saat kondisinya bagus, benar-benar bagus."
Makanan: 8/10 "Saya belum mencoba terlalu banyak. Saya agak pemilih soal makanan. Tapi saya tahu makanannya bagus."
Orang-orang: 9/10 "Orang-orangnya luar biasa."
Hal yang bisa dilakukan: 8/10. "Ada cukup banyak hal yang bisa dilakukan jika Anda mencarinya."
Biaya hidup: 8/10
Total: 40,5/50
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