Kisruh Manchester United terus berlanjut! Baru sekitar tujuh bulan setelah menandatangani kontrak dua tahun sebagai manajer tetap, Michael Carrick dibebastugaskan. Penggantinya, Mauricio Pochettino, kini menghadapi tugas berat untuk membangkitkan tim yang tampil buruk dan benar-benar terancam degradasi.

Penurunan United di bawah Carrick berlangsung begitu cepat setelah mereka finis ketiga di Premier League musim lalu. Hal itu mengkhawatirkan, tetapi sama sekali tidak mengejutkan. Setiap langkah maju pada era setelah Sir Alex Ferguson selalu diikuti dua langkah mundur. Pada titik ini, jelas bahwa para manajer hanya menanggung sebagian kesalahan.

Di bawah kepemilikan keluarga Glazer, sepakbola menjadi prioritas kedua setelah kepentingan komersial. Pola itu berlanjut meski INEOS membeli saham minoritas dan mengambil alih kendali operasional sepakbola pada awal 2024. United masih menanggung utang miliaran pound sterling akibat besarnya pembayaran bunga pinjaman yang digunakan keluarga Glazer untuk membeli klub, serta dividen jutaan pound sterling yang mereka ambil setiap tahun.

Namun, masih ada harapan, dengan sejumlah pihak mengklaim bahwa keluarga Glazer ingin menjual klub. Mereka juga pernah memulai proses tersebut pada November 2022, tetapi akhirnya membatalkan rencana penjualan seluruh klub. Suporter United akan berharap tekanan yang terus mereka berikan akhirnya membuahkan hasil dalam beberapa bulan mendatang.

Jangan salah, United tidak akan kembali ke papan atas sebelum keluarga Glazer pergi. Pochettino bukan pembuat keajaiban. Tidak ada pelatih yang bisa menjalankan proyek jangka panjang dalam lingkungan beracun yang diciptakan para pemilik asal Amerika Serikat itu. Namun, mantan pelatih Chelsea dan Tottenham itu bisa berhasil di tempat Carrick gagal dan mulai membangun masa depan yang lebih cerah, asalkan ia mengatasi masalah-masalah terbesar yang saat ini membelit skuad...