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Yasir Zabiri Shortlist 1-1.pngGetty/GOAL

Daftar Pilihan: Yassir Zabiri layak masuk radar transfer klub-klub elite Liga Primer Inggris karena bintang Racing Santander itu bersaing dengan Raphinha, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal dalam daftar pencetak gol La Liga

Pemain pinjaman dari Rennes itu langsung tampil impresif di Spanyol dan bisa mendapat transfer bernilai besar ke Inggris jika mampu mempertahankan performa gemilangnya.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • “Cara bermain Racing Santander meyakinkan saya untuk datang ke sini,” kata Yassir Zabiri setelah bergabung dengan klub La Liga itu dengan status pinjaman dari Rennes pada Agustus. “Saya juga sangat menyukai Spanyol, dan saya yakin ini lingkungan yang tepat bagi saya.”

    Direktur olahraga Racing, Chema Aragon, juga menunjukkan keyakinan saat Zabiri diperkenalkan. “Dia memiliki kualitas yang kami cari. Dia bergerak dengan baik ke ruang kosong, efektif dalam menuntaskan peluang, cerdas, dan cepat beradaptasi,” ujarnya.

    Ucapan keduanya terbukti benar dalam waktu singkat. Sebelum menjalani debut, Zabiri memasang target mencetak setidaknya 10 gol untuk Racing. Target itu tampaknya akan ia lampaui dengan mudah, mengingat ia sudah mencetak delapan gol dalam 11 penampilan pertamanya.

    Penyerang asal Maroko itu kini berada di urutan keempat dalam persaingan memperebutkan Pichichi, penghargaan pencetak gol terbanyak La Liga. Ia tertinggal tujuh gol dari pemuncak sementara Raphinha, empat gol dari Kylian Mbappe, dan hanya dua gol dari Lamine Yamal. Itu pencapaian luar biasa bagi Zabiri, terutama mengingat Racing yang baru promosi berada di posisi ke-16 klasemen dan kedalaman skuadnya jauh di bawah Barcelona atau Real Madrid.

    Kecemerlangan individu Zabiri bisa menjadi penentu apakah Racing, yang kembali ke La Liga pada Mei setelah absen selama 14 tahun, akan aman di papan tengah atau harus berjuang menghindari degradasi. Apa pun yang terjadi, ia jelas ditakdirkan untuk meraih pencapaian lebih besar. Aston Villa dan Newcastle dilaporkan memantau pemain berusia 21 tahun itu menjelang bursa transfer Januari.

    Zabiri bahkan mungkin memicu persaingan penawaran di antara semua klub elite Premier League: dia memang begitu hebat. Di permukaan, kisah suksesnya mungkin tampak datang dalam semalam, padahal kenyataannya sama sekali tidak demikian. Zabiri telah berkali-kali mengalami kemunduran dan kini menuai hasil dari kegigihannya untuk selalu bangkit, didorong oleh keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa gilirannya akan tiba.

  • Langkah-langkah awal

    Zabiri - Famalicao
    Getty

    Zabiri mengasah kemampuannya di negara asalnya sebelum mendapat kesempatan pertama di Eropa saat masih remaja, tetapi harus bersabar menunggu kesempatan tampil di tim senior.

    Zabiri memulai perjalanan sepak bolanya di KAC Marrakech sebelum masuk ke akademi sepak bola Mohammed VI yang bergengsi. Akademi itu juga membina pemain tim nasional Maroko seperti Nayef Aguerd, Youssef En Nesyri, dan Azzedine Ounahi.

    "Saya akan selamanya berterima kasih kepada akademi itu karena tempat tersebut lebih baik daripada banyak tempat di Eropa," kata Zabiri kepada Diario AS. "Semua tersedia untuk kami. Apa pun yang kami butuhkan, semuanya ada di sana."

    Ia lulus pada usia 18 tahun dan melakoni debut bersama tim senior Union Touarga pada Januari 2024. Dalam 11 penampilan untuk klub Botola Pro League tersebut, Zabiri mencetak tiga gol dan mencuri perhatian berkat momen-momen cerdiknya serta kepekaan posisinya di sepertiga akhir lapangan. Sebagai penyerang nomor 9 alami yang juga mampu bermain di kedua sisi sayap sebagai penyerang yang bergerak ke tengah, Zabiri segera disebut-sebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam sepak bola Maroko. Klub-klub Eropa pun ramai menanyakan kemungkinan merekrutnya.

    Klub Portugal Famalicao akhirnya berhasil mendapatkannya dengan merekrut pemain muda itu dari Touarga melalui kontrak empat tahun pada awal musim 2024-25, hanya dengan biaya €600.000. Menjelaskan keputusannya memilih Famalicao, Zabiri menambahkan kepada AS: "Saya pikir akan ideal untuk bermain sejak awal tanpa harus melalui proses adaptasi yang sulit. Saya juga melihat rekam jejak mereka: mereka mendatangkan pemain muda dan, seiring waktu, para pemain itu pindah ke tim yang lebih besar. Lihat saja contoh Manuel Ugarte."

    Namun, pada awalnya Zabiri harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat, dengan membagi waktunya antara skuad U-23 dan tim utama. Ia hanya mencatatkan enam penampilan bersama tim senior pada musim debutnya, sebagian karena cedera otot. Meski tetap berhasil mencetak tiga gol, pelatih Famalicao saat itu, Hugo Oliveira, bertekad mengambil pendekatan hati-hati dalam pengembangan dirinya.

  • Kejayaan global

    FBL-WC-U20-2025-ARG-MAR
    AFP

    Penyerang berbakat itu mengantar negaranya meraih kejayaan di tingkat dunia pada level U-20, dan peran yang lebih besar menantinya di Famalicao saat ia kembali.

    Zabiri juga hanya bermain selama 47 menit dalam enam pertandingan liga pertama Famalicao pada musim 2025-26, tetapi tetap mendapat panggilan ke skuad Maroko untuk Piala Dunia U-20. Namun, hal itu tidak disambut baik oleh Oliveira.

    "Pelatih Famalicao mengancam bahwa ia akan kehilangan tempatnya di tim," klaim pelatih Maroko U-20 saat itu, Mohamed Ouahbi, dalam konferensi pers selama turnamen. "Ia menjawab bahwa ia akan kembali sebagai juara dunia dan pencetak gol terbanyak tim. Jika itu terjadi, ia pantas mendapatkannya."

    Dan itulah yang terjadi. Maroko sebelumnya belum pernah menjuarai Piala Dunia di kelompok usia mana pun, tetapi melaju hingga meraih gelar dengan mengalahkan Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, dan Argentina di babak gugur. Sabiri mencetak lima gol dalam tujuh pertandingan, termasuk kedua gol dalam kemenangan 2-0 Maroko atas Argentina di final.

    Ia melengkungkan tendangan bebas indah ke pojok atas gawang untuk gol pertamanya, lalu menyambar bola dengan tendangan voli di tiang jauh untuk gol keduanya. Penampilan tak terlupakan itu membuatnya berbagi penghargaan Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dan meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan. Zabiri juga menerima Bola Perak sebagai pemain terbaik kedua di Piala Dunia, sementara rekan setimnya di Maroko, Othmane Maamma, meraih Bola Emas.

    "Inilah yang selalu saya inginkan: bermain dan membangun nama bersama tim nasional Maroko. Saya telah bekerja keras sejak lama dan menunggu kesempatan seperti ini. Syukur kepada Tuhan, saya telah mewujudkan impian menjuarai Piala Dunia," kata Zabiri kepada AS. Setelah itu, ia mendapat lebih banyak kesempatan di level klub.

    Suporter dan pengurus Famalicao menggelar acara khusus untuk merayakan pencapaian Zabiri sekembalinya ia ke Portugal, dan Oliveira mulai rutin menurunkannya sebagai starter. Zabiri membalas kepercayaan itu dengan mencetak lima gol dalam tujuh penampilan sebagai starter antara November dan Januari, seraya menunjukkan kematangan dan kekuatan fisik yang melampaui usianya.

    "Yassir sangat berbakat," kata Oliveira. "Ruang baginya untuk berkembang sangat besar. Ia sangat cerdas dalam pergerakannya dan sangat aktif bergerak." Kualitas tersebut menjadikannya pemain muda yang banyak diminati pada bursa transfer musim dingin, dan Famalicao menerima tawaran resmi dari klub Ligue 1, Rennes.

  • Mimpi buruk Prancis

    FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-METZ
    AFP

    Periode enam bulan di Prancis hanya membawa kesengsaraan bagi Zabiri, yang tak pernah berhasil menembus susunan pemain inti Rennes.

    Rennes menuntaskan perekrutan Zabiri senilai €12 juta pada hari terakhir bursa transfer dan menyambutnya dengan pujian. "Yassir adalah pemain berbakat dan ia telah berkembang berkat Piala Dunia U-20," kata direktur olahraga Rennes, Loic Desire. "Pergerakannya, kemampuannya membaca permainan, larinya, dan ketenangannya di depan gawang menjadikannya pemain muda yang sangat menarik." Ketua eksekutif Rennes, Arnaud Pouille, menambahkan: "Selain kualitasnya sebagai pesepakbola, kami mendapati ia sosok pemuda yang sangat menyenangkan dan berpikiran matang."

    Sementara itu, Zabiri yakin bisa langsung memberikan dampak: "Saya sangat senang bergabung dengan Stade Rennais, sebuah klub besar. Saya tertarik dengan proyeknya." Namun, manajer Habib Beye-lah yang aktif mendorong perekrutan Zabiri untuk memperkuat pilihan lini serang klub setelah penjualan Mohamed Kader Meite ke Al-Hilal. Beye kemudian dicopot dari jabatannya hanya beberapa hari setelah kedatangan Zabiri.

    Franck Haise lalu mengambil alih. Ia tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang Zabiri ataupun kedekatan yang sama dengannya. Pelatih asal Prancis itu ingin Rennes bermain dengan mengandalkan kekuatan fisik dan serangan langsung, serta lebih memilih Esteban Lepaul dan Breel Embolo sebagai penyerang utamanya. Akibatnya, sejak awal Zabiri hanya mendapat sedikit kesempatan bermain.

    Ia tidak menjadi starter dalam satu pun dari 14 pertandingan terakhir Rennes di Ligue 1 musim itu, dan hanya sekali bermain lebih dari sembilan menit dalam enam penampilannya sebagai pemain pengganti. Ouahbi, yang sejak itu naik jabatan dari pelatih tim U-20 menjadi pelatih tim senior Maroko, memang memberikan Zabiri panggilan pertamanya ke tim nasional pada Maret. Namun, ia hanya duduk di bangku cadangan dalam pertandingan melawan Ekuador dan Paraguay.

    Minimnya kesempatan bermain di Rennes membuat perkembangan kariernya terhenti. Situasinya kian buruk ketika, pada Juli, Rennes kembali memperkuat lini serang dengan merekrut Eliezer Mayenda dari Sunderland. Masa depan Zabiri pun diragukan setelah baru enam bulan berada di Prancis.

    Dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, Rennes tidak sepenuhnya menyerah terhadap Zabiri, tetapi langsung mulai mencari klub yang bersedia meminjamnya setelah merekrut Mayenda. Ketika Racing mengajukan diri, Zabiri segera menyambut kesempatan untuk mengakhiri masa sulitnya di Roazhon Park.

  • Pembeda

    Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Zabiri menyatakan keyakinannya bahwa La Liga adalah tempat yang ideal baginya untuk berkembang setelah bergabung dengan Racing, dan membuktikannya saat pertama kali tampil sebagai starter.

    Zabiri tidak menyalahkan Haise atau siapa pun atas kegagalannya di Rennes, tetapi mengakui bahwa gaya sepak bola Ligue 1 tidak cocok untuknya. “Permainan kolektif di Portugal mirip dengan di Spanyol,” kata Zabiri setelah tiba di Racing. “Di Prancis, permainannya berbeda, dengan lebih banyak situasi satu lawan satu dan duel. Saya lebih menyukai sepak bola di sini, tempat saya lebih terhubung dengan rekan-rekan setim.”

    Ia juga antusias bekerja di bawah asuhan pelatih Jose Alberto Lopez, yang mendorong kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Pendekatan Lopez yang berisiko tinggi tetapi berpotensi memberi hasil besar telah menjadikan Racing tim yang menghibur dan efektif saat bertransisi. “Gaya bermain Racing meyakinkan saya untuk datang, selain karena saya sangat menyukai Spanyol,” tambah Zabiri.

    Racing membuka musim 2026-27 dengan hasil imbang 2-2 melawan Villarreal sebelum kalah 1-0 di markas Getafe. Zabiri masuk dari bangku cadangan untuk bermain sekitar 20 menit terakhir dalam kedua laga tersebut. Lopez kemudian memasukkannya ke susunan pemain inti untuk pertama kalinya saat Racing menjamu Elche, dan Zabiri langsung tampil gemilang.

    Zabiri membawa Racing unggul pada menit ke-15 setelah memanfaatkan kesalahan fatal kiper utama Elche, Matias Dituro. Ia bergerak cepat untuk menyodok bola ke gawang tepat ketika sang kiper mencoba mencungkilnya kembali ke pelukannya di tepi kotak penalti. Enam menit kemudian, Zabiri mencetak gol keduanya lewat penyelesaian mendatar yang tenang setelah menyambut umpan yang berbelok arah.

    Elche terpukul, dan Zabiri melengkapi hat-trick-nya tak lama setelah menit ke-30 melalui tendangan voli akrobatik yang terlalu sulit ditahan Dituro. Gol itu praktis mengakhiri persaingan dalam laga tersebut. Setelah menuntaskan tugasnya, Zabiri ditarik keluar pada menit ke-69 dan mendapat tepuk tangan sambil berdiri yang layak ia terima dari penonton di Estadio El Sardinero. Elche kemudian mencetak dua gol menjelang akhir laga, tetapi Racing mempertahankan keunggulan untuk menang 3-2 dan mengawali kebangkitan mereka pada musim ini. Lopez pun memberikan pujian khusus kepada Zabiri.

    “Zabiri memiliki bakat luar biasa yang memungkinkannya menjadi pembeda dalam situasi apa pun,” kata pelatih Racing itu kepada wartawan. “Bagi saya, memiliki pemain seperti itu adalah berkah besar; melatihnya merupakan sebuah kesenangan.”

  • ‘Pemain tim’ yang tak kenal kompromi

    Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Zabiri terus mencetak gol selama dua bulan terakhir dan juga telah melakoni debut bersama timnas senior Maroko.

    Zabiri menjadi starter dalam delapan dari sembilan pertandingan terakhir Racing di La Liga dan mencetak gol dalam lima di antaranya. Ia mencetak dua gol untuk membawa tim asuhan Lopez menang 2-1 atas Alaves, menyumbang gol hiburan saat kalah 7-2 dari Barcelona, mencetak gol khas penyerang oportunis dalam hasil imbang 1-1 melawan Valencia, serta mencetak gol kemenangan pada menit ke-84 melawan Espanyol.

    Meski tidak mendapat suplai bola berkualitas tinggi, Zabiri telah mencetak gol jauh melampaui angka gol harapan (xG) sebesar 4,86 miliknya. Ia berada di persentil ke-99 untuk gol per 90 menit di antara para penyerang La Liga, dengan 34,8 persen peluangnya berbuah gol. Dari 23 tembakan yang telah ia lepaskan sejauh ini, 13 di antaranya tepat sasaran. Ketajaman itu menjadikannya salah satu pemain paling mematikan di lima liga top Eropa, tetapi bukan hanya itu yang membuat Lopez terkesan. Sang pelatih juga berupaya menjaga agar penyerangnya tetap rendah hati.

    “Kami perlu bersabar menghadapi pemain ini. Ia harus terus bekerja keras dan terus mencetak gol,” kata pelatih Racing itu. “Ia pemain tim yang luar biasa. Ia bekerja keras untuk rekan-rekan setimnya dan menjadi pembeda ketika gilirannya tiba.”

    Tidak mengherankan ketika Zabiri masuk skuad Maroko untuk jeda internasional pertama musim ini. Kali ini, mantan pemain muda Famalicao itu langsung masuk susunan pemain utama pilihan Ouahbi dan bermain selama 62 menit dalam kemenangan 2-0 atas Gabon di kualifikasi Piala Afrika. “Zabiri sedang berada dalam periode yang bagus dan menunjukkan penampilan luar biasa meski pertandingan itu tidak mudah,” kata sang pelatih setelah peluit akhir berbunyi.

    Persaingan memperebutkan tempat sangat ketat, tetapi Zabiri berharap bisa menjadi ujung tombak utama Maroko saat Piala Afrika berikutnya dimulai di Kenya, Tanzania, dan Uganda pada musim panas mendatang. Ia mungkin juga sudah membela klub baru saat itu, sebab Racing, begitu pula Rennes, tidak akan mampu mempertahankannya jika ia terus mencetak gol dengan tingkat produktivitas setinggi ini.

  • Terus memantau

    Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Saat ini, Premier League memiliki banyak penyerang papan atas, dan Zabiri bisa cocok di sejumlah klub.

    Racing tidak memiliki opsi untuk membeli Zabiri, dan nilainya sudah hampir sepenuhnya di luar jangkauan mereka. Namun, jika keinginan pemain asal Maroko itu terwujud, ia akan tetap bermain di La Liga, dengan Camp Nou sebagai destinasi impiannya.

    "Sejujurnya, saya menyukai La Liga. Saat kecil, saya adalah penggemar Barcelona dan menonton hampir setiap pertandingan mereka. Sepakbolanya begitu indah dan menarik," kata Zabiri kepada AS. "Semua tim bagus; bukan hanya Real Madrid atau Barcelona: ada Atletico [Madrid] dan masih banyak lagi, yang selalu bersaing dengan kemampuan terbaik mereka. Ini jelas liga yang fantastis, dengan sejumlah klub hebat dan bersejarah."

    Zabiri kemudian menyatakan keyakinannya bahwa ia bisa "beradaptasi tanpa masalah" jika bermain untuk Barcelona atau Atletico. Melihat performanya saat ini, sulit untuk membantahnya. Namun, ia juga memiliki kemampuan untuk bersinar di Premier League.

    Dengan naluri mencetak gol yang tajam, kemampuan duel udara, dan stamina yang seolah tak habis, Zabiri cocok dengan intensitas sepakbola Inggris. Newcastle mungkin memandangnya sebagai pengganti ideal bagi Yoane Wissa yang sedang kesulitan, sementara di Aston Villa ia bisa menjadi pelengkap sempurna bagi Nicolas Jackson di sepertiga akhir lapangan.

    Namun, Arsenal mungkin merupakan klub Premier League yang paling membutuhkan jasa striker seperti Zabiri. Viktor Gyokeres belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Mikel Arteta dan Kai Havertz bukan pemain nomor 9 murni, sehingga Zabiri bisa memberikan apa yang belum mereka miliki.

    Ia juga akan menjadi aset penting bagi Manchester United, yang tidak memiliki pelapis dengan karakteristik serupa untuk Benjamin Sesko yang cedera. Leeds dan Ipswich juga dikaitkan dengan Zabiri, tetapi kemampuannya membuat ia layak membidik klub yang lebih tinggi. Meski godaan untuk tetap berada di zona nyaman barunya akan besar, Zabiri bisa memaksimalkan potensinya jika memutuskan untuk menantang diri di liga yang paling kompetitif.