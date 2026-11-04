“Cara bermain Racing Santander meyakinkan saya untuk datang ke sini,” kata Yassir Zabiri setelah bergabung dengan klub La Liga itu dengan status pinjaman dari Rennes pada Agustus. “Saya juga sangat menyukai Spanyol, dan saya yakin ini lingkungan yang tepat bagi saya.”

Direktur olahraga Racing, Chema Aragon, juga menunjukkan keyakinan saat Zabiri diperkenalkan. “Dia memiliki kualitas yang kami cari. Dia bergerak dengan baik ke ruang kosong, efektif dalam menuntaskan peluang, cerdas, dan cepat beradaptasi,” ujarnya.

Ucapan keduanya terbukti benar dalam waktu singkat. Sebelum menjalani debut, Zabiri memasang target mencetak setidaknya 10 gol untuk Racing. Target itu tampaknya akan ia lampaui dengan mudah, mengingat ia sudah mencetak delapan gol dalam 11 penampilan pertamanya.

Penyerang asal Maroko itu kini berada di urutan keempat dalam persaingan memperebutkan Pichichi, penghargaan pencetak gol terbanyak La Liga. Ia tertinggal tujuh gol dari pemuncak sementara Raphinha, empat gol dari Kylian Mbappe, dan hanya dua gol dari Lamine Yamal. Itu pencapaian luar biasa bagi Zabiri, terutama mengingat Racing yang baru promosi berada di posisi ke-16 klasemen dan kedalaman skuadnya jauh di bawah Barcelona atau Real Madrid.

Kecemerlangan individu Zabiri bisa menjadi penentu apakah Racing, yang kembali ke La Liga pada Mei setelah absen selama 14 tahun, akan aman di papan tengah atau harus berjuang menghindari degradasi. Apa pun yang terjadi, ia jelas ditakdirkan untuk meraih pencapaian lebih besar. Aston Villa dan Newcastle dilaporkan memantau pemain berusia 21 tahun itu menjelang bursa transfer Januari.

Zabiri bahkan mungkin memicu persaingan penawaran di antara semua klub elite Premier League: dia memang begitu hebat. Di permukaan, kisah suksesnya mungkin tampak datang dalam semalam, padahal kenyataannya sama sekali tidak demikian. Zabiri telah berkali-kali mengalami kemunduran dan kini menuai hasil dari kegigihannya untuk selalu bangkit, didorong oleh keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa gilirannya akan tiba.