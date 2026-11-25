Real Sociedad telah berupaya keras mengamankan masa depan aset paling berharga mereka sepanjang setahun terakhir. Pada Oktober 2025, klub Basque itu memperpanjang kontrak Jon Martin hingga 2031. Sembilan bulan kemudian, mereka merasa perlu kembali memperbaiki ketentuan kontraknya ketika sejumlah klub besar Eropa mulai mengincar tanda tangannya.

Pemain berusia 20 tahun itu memperpanjang kontrak hingga 2032, dengan klausul pelepasan yang dilaporkan bernilai €60 juta (£50 juta/$66 juta) dimasukkan ke dalamnya. Dalam pernyataan resmi yang penuh pujian, klub menyebut: "Jon Martin adalah masa kini dan masa depan klub... pilar lini belakang Real Sociedad." Bagian terakhir itu tentu benar. Namun, jika Martin terus berkembang seperti sekarang, klub-klub elite akan kembali memburunya tahun depan, dan €60 juta akan menjadi harga yang murah.

Menurut Sky Sports, "beberapa klub terbesar Liga Primer" terus memantau Martin, yang menjalani debut senior bersama Spanyol dalam laga persahabatan melawan Irak pada Juni. Real Madrid dan Barcelona juga dikaitkan dengan bintang Sociedad itu. Namun, ada alasan kuat untuk menilai kualitasnya bahkan lebih cocok untuk kasta tertinggi sepakbola Inggris ketimbang La Liga.

Real Sociedad memiliki sejarah membanggakan dalam menghasilkan talenta kelas dunia dari akademinya. Pemain seperti Antoine Griezmann dan Xabi Alonso mengasah kemampuan di Anoeta sebelum menjadi bintang di tempat lain, dan Martin sangat mungkin menjadi kisah sukses besar mereka berikutnya.