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Gjivai Zechiel Shortlist 1:1Getty/GOAL

Daftar Kandidat: Mengapa sensasi Feyenoord Gjivai Zechiel bakal menjadi rekrutan hebat bagi Arsenal atau Chelsea

Gelandang asal Belanda itu mengawali musim 2026/27 dengan gemilang, sehingga berpeluang pindah ke Liga Primer Inggris pada masa mendatang.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Kesuksesan tidak datang dalam semalam bagi Gjivai Zechiel. Setelah lima tahun di akademi, ia masuk skuad utama Feyenoord pada usia 19 tahun pada Agustus 2023 dan menjalani debutnya di bawah pelatih saat itu, Arne Slot. Namun, ia tidak langsung mendapat menit bermain secara reguler.

    Hingga Januari 2025, Zechiel baru mencatatkan 11 penampilan di Eredivisie. Feyenoord pun memutuskan bahwa peminjaman merupakan langkah terbaik untuk perkembangannya. Gelandang itu dipinjamkan ke Sparta Rotterdam, klub tempat ia menghabiskan enam tahun sebagai pemain muda antara 2012 dan 2018. Di sana, ia bisa bermain di level senior setiap pekan selama empat bulan yang produktif.

    Zechiel mencatatkan tiga kontribusi gol dalam 13 penampilan bersama Sparta. Performa itu membawanya ke peminjaman yang lebih bergengsi bersama Utrecht, yang finis di posisi keempat Eredivisie 2025-26 untuk lolos ke Liga Europa. Di bawah arahan Ron Jans, Zechiel berkembang pesat di Stadion Galgenwaard, dengan total 20 gol dan assist dalam 50 penampilan di semua kompetisi.

    "Menurut saya, dia bisa berkembang menjadi pemain papan atas," kata Jans kepada De Telegraaf pada akhir musim. "Saya yakin dia bisa menembus tim utama Feyenoord. Dia pantas mendapat kesempatan."

    Giovanni van Bronchorst telah memberi Zechiel kesempatan itu sejak menggantikan Robin van Persie sebagai pelatih Feyenoord pada pertengahan Juni. Ia bahkan menyebut pemain berusia 22 tahun itu sebagai "masa depan sepakbola Belanda". Namun, masa depan Zechiel di level klub bisa saja berada di luar negara asalnya. Arsenal dan Chelsea dikabarkan sama-sama tertarik merekrutnya, dan mudah membayangkan ia tampil gemilang di Premier League.

  • Evolusi

    PSV v FC Utrecht - Eredivisie
    Getty Images Sport

    Zechiel berkembang pesat setelah diberi kebebasan lebih untuk menyerang di Utrecht dan menyadari kesalahan yang ia lakukan pada tahun pertamanya bersama tim utama Feyenoord.

    Jans berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik Zechiel di Utrecht dengan menempatkannya sebagai gelandang nomor 8 yang lebih menyerang. Peran itu memberinya kebebasan untuk masuk ke kotak penalti lawan. Ia berkembang dari pengatur tempo menjadi senjata serangan yang mematikan, dengan rangkaian penampilan terbaiknya datang pada musim semi.

    Zechiel mencetak gol dalam tiga laga Eredivisie berturut-turut, masing-masing melawan Go Ahead Eagles, PSV, dan Telstar. Ia juga memborong dua gol untuk timnas Belanda U-21 dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa melawan Norwegia. Ia mulai mampu mengambil kendali pertandingan. Kemampuannya menemukan ruang di antara lini dan menuntaskan peluang dengan tajam dari berbagai sudut membuat Feyenoord tak bisa lagi membiarkannya berada di balik bayang-bayang.

    Namun, yang paling penting adalah Zechiel akhirnya menjadi lebih dewasa. Kemungkinan ia bisa berkembang lebih cepat di Feyenoord seandainya ia tidak membuat Van Persie kesal pada musim 2023-24, ketika legenda sepakbola Belanda itu menangani tim U-19.

    “Saat itu saya bersama tim utama dan harus bermain dengan tim U-19 di Youth League, tetapi saya sangat ingin bermain bersama tim utama,” aku Zechiel kepada NOS pada Desember tahun lalu. “Saya tidak benar-benar tahu harus bereaksi bagaimana dan agak menjadi pembuat masalah di dalam kelompok. Dia [Van Persie] berbicara kepada saya soal itu sekitar tiga kali, tetapi saya tidak bisa mengendalikan diri. Itu tidak menyenangkan bagi seorang pelatih. Saya meminta maaf atas hal itu.”

  • Diyakinkan untuk bertahan

    Zechiel
    Getty

    Zechiel menyambut peluang menghadapi tantangan baru di Prancis saat Lille menyatakan minat, tetapi Van Bronckhorst memastikan ia tetap bertahan.


    Ketika Zechiel kembali ke Feyenoord pada musim panas, Van Persie sudah tidak ada. Mantan penyerang Manchester United dan Arsenal itu ditunjuk sebagai pelatih tim utama pada Januari 2025, tetapi hanya bertahan 16 bulan di posisi tersebut. Ia akhirnya dipecat setelah Feyenoord finis 19 poin di belakang juara Eredivisie, PSV, pada musim penuh pertamanya sebagai pelatih.

    Untuk mencoba memangkas selisih itu, Feyenoord beralih kepada sosok yang sudah dikenal, Van Bronckhorst, yang membawa klub tersebut meraih gelar Eredivisie dan dua gelar Piala KNVB berturut-turut saat menjadi pelatih antara 2015 dan 2019. Namun, Zechiel awalnya tidak yakin pergantian pelatih akan memperbaiki nasibnya di De Kuip. Ia pun tergoda oleh minat transfer konkret dari Lille.

    Raksasa Prancis itu mengajukan beberapa tawaran, dengan tawaran terakhir senilai €17 juta, dan Zechiel sangat terbuka untuk pindah. "Itu sangat serius," ungkapnya dalam wawancara dengan Voetbal International bulan lalu. "Saat itu, dari sudut pandang olahraga, kepindahan tersebut tampak lebih baik bagi saya."

    Namun, Feyenoord menolak mengizinkan Zechiel pergi. Van Bronckhorst justru melihat potensinya dan menyiapkan peran penting bagi pemain muda itu dalam rencananya. Zechiel bermain selama 90 menit penuh dalam laga pembuka musim Feyenoord di kandang klub lamanya, Sparta Rotterdam. Ia menyiapkan satu-satunya gol dalam pertandingan itu dengan membawa bola ke kotak penalti sebelum mengumpan tarik kepada Luciano Valente, yang menuntaskannya dari jarak dekat.

    "Ketika saya tiba di sini, pikirannya belum 100 persen tertuju kepada klub. Ia juga lebih memikirkan kepindahan," kata Van Bronckhorst kepada ESPN. "Lalu Anda melihatnya berlatih dalam sesi-sesi pertama dan melihat kualitas yang ia miliki. Saya sudah mengatakannya sejak awal: anak ini harus tetap di Feyenoord."

  • Bintang Eropa

    FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-GO AHEAD EAGLES
    AFP

    Zechiel menjadi motor penggerak di balik laju Feyenoord menuju puncak klasemen Eredivisie.

    Zechiel terus menjadi andalan dalam susunan pemain Van Bronckhorst. Ia menjadi starter dalam seluruh sembilan laga Feyenoord di Eredivisie pada awal musim, serta laga-laga pembuka mereka di Liga Champions melawan Barcelona dan Como. Dalam periode itu, Zechiel mencatatkan lima gol dan empat assist di liga, termasuk dua gol gemilang dalam kemenangan telak 5-2 atas SC Cambuur, yang membantu Feyenoord naik ke puncak klasemen tanpa terkalahkan.

    Pemain muda Feyenoord itu pun layak dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Eredivisie Bulan Agustus. Sepanjang bulan tersebut, tidak ada pemain di liga yang mencetak gol sebanyak Zechiel (tiga) atau mencatatkan lebih banyak tembakan tepat sasaran darinya (tujuh). Mantan gelandang Ajax Lasse Schone termasuk yang memuji Zechiel, dengan mengatakan kepada ESPN: "Ia lebih sering masuk ke kotak penalti lawan dan permainannya menjadi lebih menentukan. Jika ia terus bermain seperti ini hingga akhir musim, bukan Lille yang akan datang untuk merekrutnya, melainkan sejumlah klub yang lebih besar."

    Kepercayaan diri juga terlihat dalam permainan Zechiel, seperti ditunjukkan oleh gol terbaiknya sejauh ini untuk Feyenoord dalam kemenangan 3-2 atas Como. Saat timnya tertinggal 1-0, Zechiel menerima umpan Valente sambil berputar di tepi kotak penalti, lalu melepaskan tembakan keras yang tak terbendung ke gawang.

    Bahkan saat Feyenoord kalah 5-1 dari Barcelona, ia terus berusaha menerima bola dan menciptakan peluang. Feyenoord tidak membutuhkan peringatan dari Schone. Mereka sangat menyadari bahwa Zechiel memiliki kualitas untuk bersinar di panggung terbesar dan telah mengambil langkah proaktif untuk mempertahankan pemain berharga mereka.

    Pada 17 September, Feyenoord mengikat Zechiel dengan perpanjangan kontrak hingga 2029. "Kami bangga. Sangat jelas bahwa ia memiliki komitmen besar terhadap Feyenoord dan sangat ingin meraih kesuksesan di sini," kata direktur teknik Devy Rigaux dalam pernyataan resmi Feyenoord. "Bagi kami, ini tentu saja momen yang luar biasa."

    Untuk saat ini, setidaknya, Zechiel tidak lagi memikirkan untuk meninggalkan De Kuip: "Saya sangat senang dan, yang terpenting, bersyukur. Saya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Feyenoord kepada saya. Tempat saya ada di sini dan saya tahu bahwa saya masih bisa berkembang pesat di sini. Saya tidak sabar menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Secara pribadi, ini adalah bentuk apresiasi yang menyenangkan bagi saya, tetapi kami ingin meraih lebih banyak hal bersama. Itulah yang kami perjuangkan. Saya merasakan tanggung jawab itu dan dengan senang hati menerimanya."

  • Belanda takluk

    Netherlands v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4
    Getty Images Sport

    Pelatih baru Belanda, Xavi, memberi Zechiel pengalaman pertamanya bermain di level internasional senior selama jeda Nations League.

    Zechiel dengan cepat menjadi wajah era baru Feyenoord, dan ia mungkin segera meraih status serupa di tim nasional Belanda. Pelatih kepala Belanda yang baru ditunjuk, Xavi, memberi Zechiel panggilan pertamanya ke tim senior untuk jeda internasional pertama musim ini setelah menyaksikan langsung kemenangan 5-0 Feyenoord atas Utrecht.

    "Dia pemain bagus," kata Xavi saat menjelaskan alasan memasukkan pemain berusia 22 tahun itu ke skuad. "Dia punya potensi dan kualitas yang tinggi. Pergerakannya tanpa bola bagus. Secara teknik, dia pemain bagus. Saya menyukainya. Itulah sebabnya dia ada di skuad."

    Zechiel tidak masuk dalam dua skuad pertama Belanda di Nations League, tetapi menjalani debutnya sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang 2-2 melawan Yunani di Thessaloniki. Belanda tertinggal 2-1 ketika Zechiel masuk pada 13 menit terakhir, dan ia memberi kontribusi penting. Percobaan tendangan saltonya yang berani membentur pemain lain dan mengarah ke Tijjani Reijnders, yang menyambarnya dengan tendangan voli untuk mencetak gol penyeimbang Belanda. Namun, waktu bermainnya belum cukup untuk benar-benar menunjukkan kemampuannya.

    Xavi memberinya kesempatan itu tiga hari kemudian dalam laga kandang melawan Serbia. Zechiel bermain selama 33 menit dan tampil gemilang sebagai pemain yang bergerak bebas di lini tengah. Ia menuntaskan 22 dari 24 operannya, membawa bola 15 kali, merebut kembali bola tiga kali, dan memenangi dua duel. Belanda akhirnya menang 2-1, dan Xavi memberikan pujian khusus kepada Zechiel selepas pertandingan: "Zechiel bermain sangat bagus. Dia bisa menjadi pemain yang sangat penting bagi tim. Dia punya karakter."

  • Prospek Liga Primer

    FBL-Feyenoord-NED-EREDIVISIE-CAMBUUR
    AFP

    Jika terus berkembang dengan kecepatan seperti ini, Zechiel bisa segera siap bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

    Sepertinya tidak lama lagi Zechiel akan melampaui level Feyenoord. Ia cukup berbakat untuk memberikan dampak besar di salah satu dari lima liga utama Eropa, dan Premier League bahkan mungkin paling cocok untuknya.

    Ketertarikan Mikel Arteta terhadapnya, yang disebut-sebut muncul, tidaklah mengejutkan. Manajer Arsenal itu menyukai gelandang dengan kemampuan teknik tinggi yang mampu mengatasi tekanan dan membantu timnya lebih mengendalikan permainan. Zechiel akan cocok bermain bersama Martin Odegaard, Bruno Guimaraes, Declan Rice, dan Martin Zubimendi.

    Dengan profil uniknya yang memadukan beberapa peran, Zechiel akan memberi Arteta alternatif taktis yang dapat mengisi peran-peran yang saling beririsan. Ia menawarkan efisiensi, kreativitas, dan ancaman nyata untuk mencetak gol. Ia bisa segera melepaskan diri dari tekanan dan secara naluriah berusaha mengalirkan bola ke depan, seraya kerap menunjukkan ketenangan yang jauh melampaui usianya.

    Sementara itu, di Chelsea, mudah membayangkan Zechiel menjadi pelengkap ideal bagi Moises Caicedo di poros lini tengah. Ia akan cepat mengalirkan bola kepada Cole Palmer, Morgan Rogers, dan Joao Pedro, serta meningkatkan ancaman serangan mereka lewat pergerakan cerdasnya ke depan.

    Satu-satunya tanda tanya adalah apakah Zechiel sudah siap secara fisik. Ia sangat piawai membaca permainan untuk memutus ancaman, tetapi kemampuan tekelnya bukan yang terbaik dan ia bisa kalah adu fisik dalam duel perebutan bola di darat. Untuk sukses di Premier League yang keras, Zechiel perlu sedikit meningkatkan kekuatan fisiknya dan lebih terbiasa menjalankan tugas-tugas berat dalam pertandingan.

    Zechiel memiliki banyak panutan yang dapat membantunya dalam hal itu, terutama di skuad Belanda. "Saya masih muda. Anda bisa melihat jiwa kepemimpinan pada pemain seperti Denzel Dumfries dan Virgil Van Dijk. Saya berusaha belajar dari mereka karena pada akhirnya saya ingin menjadi seperti mereka."

    Ambisi dan kerendahan hati pun patut ditambahkan ke daftar panjang kelebihan Zechiel. Ia akan menjadi aset bagi klub elite mana pun, dan perang penawaran bisa terjadi pada 2027 jika ia terus berada di jalurnya saat ini.