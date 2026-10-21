Kesuksesan tidak datang dalam semalam bagi Gjivai Zechiel. Setelah lima tahun di akademi, ia masuk skuad utama Feyenoord pada usia 19 tahun pada Agustus 2023 dan menjalani debutnya di bawah pelatih saat itu, Arne Slot. Namun, ia tidak langsung mendapat menit bermain secara reguler.

Hingga Januari 2025, Zechiel baru mencatatkan 11 penampilan di Eredivisie. Feyenoord pun memutuskan bahwa peminjaman merupakan langkah terbaik untuk perkembangannya. Gelandang itu dipinjamkan ke Sparta Rotterdam, klub tempat ia menghabiskan enam tahun sebagai pemain muda antara 2012 dan 2018. Di sana, ia bisa bermain di level senior setiap pekan selama empat bulan yang produktif.

Zechiel mencatatkan tiga kontribusi gol dalam 13 penampilan bersama Sparta. Performa itu membawanya ke peminjaman yang lebih bergengsi bersama Utrecht, yang finis di posisi keempat Eredivisie 2025-26 untuk lolos ke Liga Europa. Di bawah arahan Ron Jans, Zechiel berkembang pesat di Stadion Galgenwaard, dengan total 20 gol dan assist dalam 50 penampilan di semua kompetisi.

"Menurut saya, dia bisa berkembang menjadi pemain papan atas," kata Jans kepada De Telegraaf pada akhir musim. "Saya yakin dia bisa menembus tim utama Feyenoord. Dia pantas mendapat kesempatan."

Giovanni van Bronchorst telah memberi Zechiel kesempatan itu sejak menggantikan Robin van Persie sebagai pelatih Feyenoord pada pertengahan Juni. Ia bahkan menyebut pemain berusia 22 tahun itu sebagai "masa depan sepakbola Belanda". Namun, masa depan Zechiel di level klub bisa saja berada di luar negara asalnya. Arsenal dan Chelsea dikabarkan sama-sama tertarik merekrutnya, dan mudah membayangkan ia tampil gemilang di Premier League.