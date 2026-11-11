Penilaian Coosemans akan diamini siapa pun yang mengikuti kiprah Tresoldi dengan saksama musim ini. Ia bukan lagi sekadar sensasi di Belgia, melainkan salah satu penyerang paling tajam di seluruh Eropa, dengan torehan 14 gol hanya dalam 17 penampilan bersama Brugge.

Tresoldi menempati posisi kedua bersama dalam daftar pencetak gol Liga Champions setelah empat pertandingan pertama fase liga, sejajar dengan mesin gol Manchester City Erling Haaland. Anastasios Douvikas dari Como memimpin dengan enam gol. Tresoldi juga menunjukkan penampilan yang layak disebut sebagai yang terbaik di kompetisi Eropa musim ini saat menghadapi juara Serie A Inter di San Siro.

Penyerang nomor 9 bertubuh tinggi besar itu mencetak hat-trick tak terlupakan saat Brugge mengejutkan Inter dengan kemenangan 4-3. Pada usia 22 tahun 257 hari, ia memecahkan rekor Karim Adeyemi sebagai pemain Jerman termuda yang mencetak hat-trick di Liga Champions.

Ia juga menjadi pemain Brugge pertama yang mencetak tiga gol dalam satu pertandingan Liga Champions, serta pemain kedua dalam sejarah kompetisi yang melakukannya sebagai tim tamu di San Siro, setelah Gareth Bale bersama Tottenham pada 2020. Setelah membuka skor lewat eksekusi penalti yang meyakinkan, Tresoldi mencetak gol keduanya dengan memanfaatkan kesalahan fatal kiper Inter Josep Martinez, lalu mencetak gol ketiganya sekaligus gol ketiga Brugge melalui penyelesaian satu sentuhan yang spontan.

Malam itu terasa seperti mimpi bagi Tresoldi, mengingat kedekatannya dengan rival bebuyutan Inter. Ia mengatakan kepada Sky Sports Italia: "Saya menerima banyak pesan dari pendukung Milan sebelum pertandingan. Mereka meminta saya mencetak gol dan menang. Yang paling membuat saya senang adalah Club Brugge menang, juga demi seluruh sepakbola Belgia. Namun, saya akui pertandingan ini sedikit terasa seperti derbi bagi saya. Rasanya luar biasa!"

Sementara itu, Leko mengakui bahwa penyerang bertubuh tinggi besar tersebut berada di jalur yang tepat untuk melampaui level Brugge. "Dia sangat rendah hati dan menyadari bakatnya. Dia bekerja sangat keras dan telah menunjukkan perkembangan signifikan," kata pelatih asal Belgia itu. "Dia akan menjadi salah satu pemain papan atas di Eropa. Di mana, saya tidak tahu, tetapi dia punya potensi."

Penjaga gawang Brugge Yann Sommer, yang sebelumnya membela Inter, menambahkan: "Nico adalah penyerang hebat dengan banyak kualitas. Dia selalu berbahaya. Saya yakin dia akan memiliki karier yang hebat."