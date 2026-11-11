Pada malam November yang dingin di Eindhoven, Nicolo Tresoldi menorehkan namanya dalam sejarah Liga Champions. Pemain berusia 22 tahun itu mendahului pemain yang mengawalnya untuk menyundul umpan silang berbahaya Joaquin Seys dan membawa Club Brugge unggul atas PSV. Gol tersebut menjadikannya pemain Jerman pertama yang mencetak lima gol dalam satu musim Liga Champions bersama klub non-Jerman.
Pelatih timnas Jerman Jurgen Klopp menyebut gol itu "luar biasa" dalam konferensi pers terbarunya dan memastikan bahwa Tresoldi masuk pertimbangannya untuk dipanggil ke timnas pada masa mendatang. Penyerang berbakat itu berkewarganegaraan Jerman, tetapi lahir di Italia, dan Roberto Mancini mengakui bahwa ia tengah berusaha meyakinkannya untuk membela Italia.
Kedua negara kini tengah berebut Tresoldi, yang mungkin segera menjadi sasaran persaingan tawaran transfer. Chelsea dan Manchester City sama-sama telah mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan aksi bintang Brugge itu musim ini.
AC Milan dan Juventus juga dikabarkan terus memantau Tresoldi, tetapi ia tampak sangat cocok untuk Liga Primer Inggris. Ia adalah penyerang kuat dan cerdas yang mampu menuntaskan peluang tanpa ampun dengan kedua kaki, kemampuan yang langka dalam sepakbola modern. Penampilan terbaiknya pun diyakini masih akan datang.