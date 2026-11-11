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Nicolo Tresoldi Shortlist 1:1Getty/GOAL

Daftar kandidat: Mengapa pemain Club Brugge yang tengah bersinar, Nicolo Tresoldi, menjadi target utama Arsenal, Chelsea, dan Man City

Penyerang tengah atletis itu terus mencetak gol di kompetisi domestik maupun Eropa, sekaligus menarik perhatian klub-klub terbesar dunia.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Pada malam November yang dingin di Eindhoven, Nicolo Tresoldi menorehkan namanya dalam sejarah Liga Champions. Pemain berusia 22 tahun itu mendahului pemain yang mengawalnya untuk menyundul umpan silang berbahaya Joaquin Seys dan membawa Club Brugge unggul atas PSV. Gol tersebut menjadikannya pemain Jerman pertama yang mencetak lima gol dalam satu musim Liga Champions bersama klub non-Jerman.

    Pelatih timnas Jerman Jurgen Klopp menyebut gol itu "luar biasa" dalam konferensi pers terbarunya dan memastikan bahwa Tresoldi masuk pertimbangannya untuk dipanggil ke timnas pada masa mendatang. Penyerang berbakat itu berkewarganegaraan Jerman, tetapi lahir di Italia, dan Roberto Mancini mengakui bahwa ia tengah berusaha meyakinkannya untuk membela Italia.

    Kedua negara kini tengah berebut Tresoldi, yang mungkin segera menjadi sasaran persaingan tawaran transfer. Chelsea dan Manchester City sama-sama telah mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan aksi bintang Brugge itu musim ini.

    AC Milan dan Juventus juga dikabarkan terus memantau Tresoldi, tetapi ia tampak sangat cocok untuk Liga Primer Inggris. Ia adalah penyerang kuat dan cerdas yang mampu menuntaskan peluang tanpa ampun dengan kedua kaki, kemampuan yang langka dalam sepakbola modern. Penampilan terbaiknya pun diyakini masih akan datang.

  • Sepak bola mengalir dalam darahnya

    A portrait of Emanuele Tresoldi of Atalanta
    Getty Images Sport

    Ayah Tresoldi adalah pesepakbola Italia yang kerap berpindah klub dan membela 13 klub berbeda sepanjang kariernya yang panjang.

    Tresoldi lahir di Cagliari, Sardinia, dan merupakan putra Emanuele Tresoldi, mantan bek yang menjalani karier selama 20 tahun sebagai pesepakbola profesional. Emanuele pernah memperkuat Atalanta, Cesena, Novara, dan SPAL, serta sejumlah klub lain, dan mencatatkan enam penampilan bersama timnas Italia U-21. Sejak kecil, sudah terlihat jelas bahwa bakat sepakbola Emanuele menurun kepada Nicolo.

    Keluarganya pindah ke Gubbio saat Nicolo masih kecil. Tresoldi bermain untuk akademi lokal ASD Fontanelle dan berkembang sebagai penyerang tengah di bawah pelatih pertamanya, Marco Bedini. Sejumlah klub besar menunjukkan minat kepada Tresoldi ketika ia berusia 12 tahun, tetapi ia belum berhasil bergabung dengan mereka. Pada masa itu, ia juga membagi waktunya untuk menekuni olahraga lain.

    “Ia mengikuti seleksi di Atalanta, Milan, Fiorentina, Bologna, dan Juventus, tetapi semuanya berkata, ‘Kami sudah punya pemain di level itu,’ lalu menolaknya,” ungkap Bedini kepada La Gazzetta dello Sport. “Mereka juga mengatakannya kepada saya. Nico kembali ke Gubbio seolah tak terjadi apa-apa dan terus mencetak gol. Ia menyukai tenis dan senang memainkannya. Untuk beberapa waktu, ia membagi waktunya antara raket dan sepatu sepakbola. Terkadang, ia absen latihan pada hari kerja karena sedang mengikuti seleksi.”

    Tresoldi tumbuh sebagai penggemar AC Milan dan, menurut Bedini, mencontoh permainan seorang legenda klub yang dikenal piawai memanfaatkan peluang di depan gawang: “Bahkan pada usia 12 tahun, ia bisa mencetak gol dengan berbagai cara, menggunakan kaki kanan, kaki kiri, sundulan, atau dengan menyelinap ke kotak penalti. Bagaimanapun, idolanya selalu Pippo Inzaghi. Terkadang ia juga meniru Inzaghi. Kami mengadakan sesi latihan khusus untuk menunjukkan kepadanya cara bergerak di dalam kotak penalti.”

    Tresoldi telah menegaskan kecintaannya kepada AC Milan dalam wawancara-wawancaranya. Ia pernah berkata: “Saya masih mengikuti mereka. Saya berutang segalanya kepada kakek saya: ia penggemar Milan dan pernah menjadi instruktur golf [Marco] Van Basten!”

  • Terobosan

    Hamburger SV v Hannover 96 - Second Bundesliga
    Getty Images Sport

    Hannover tak pernah melihat Tresoldi dalam performa paling produktifnya, tetapi ia memberi kontribusi besar bagi tim dengan cara lain.

    Pada 2017, Tresoldi dan keluarganya pindah ke Hannover, Jerman, karena pekerjaan ibunya sebagai kepala pramugari di sebuah maskapai penerbangan. Tahun berikutnya, ia masuk akademi Hannover 96 dan dengan cepat naik jenjang, menunjukkan kecerdasan bermain sepakbola yang jauh melampaui usianya.

    Setelah menembus tim cadangan, Tresoldi menjalani debut bersama tim senior Hannover pada Juli 2022 dalam pertandingan 2. Bundesliga melawan Kaiserslautern. Setelah berusia 18 tahun pada bulan berikutnya, penyerang muda itu mendapat kontrak profesional pertamanya. Ia kemudian menjadi pemain reguler di tim utama, sekaligus masuk ke tim U-21 Jerman.

    Namun, Hannover tidak pernah mengandalkan Tresoldi sebagai sumber gol utama. Dalam tiga musim bersama skuad senior, ia hanya mencetak 14 gol dalam 77 penampilan, termasuk tujuh gol pada musim 2024-25. Para pelatih lebih memercayainya karena kemampuannya bermain membelakangi gawang dan kesediaannya melakukan pekerjaan yang kurang menonjol sebagai garis pertahanan pertama Hannover. Meski begitu, ia secara konsisten mencatatkan angka gol yang diharapkan (xG) yang tinggi, pertanda potensinya.

    Brugge melihat potensi itu saat memboyongnya dari Hannover pada Juni 2025. Nilai akhir transfer sebesar €7 juta menjadi rekor penjualan bagi klub Jerman tersebut. Hannover sedih melepas Tresoldi, tetapi pada akhirnya menyambut pemasukan besar itu mengingat status mereka sebagai klub divisi kedua.

    "Dengan kepergian Nicolo, kami kehilangan salah satu sosok yang mewakili Hannover 96, tetapi kami juga bangga telah mendampinginya sejak awal di akademi hingga menuju Liga Champions," kata direktur pelaksana Hannover, Markus Mann. "Sudah diketahui bahwa sebagai klub divisi kedua, kami juga bergantung pada pemasukan dari transfer, dan kami kembali mendapat kesempatan untuk memperolehnya musim panas ini. Secara keseluruhan, 96 belum pernah melihat paket sebesar ini sebelumnya."

  • Menjadi "pembunuh"

    Club Brugge KV v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Tresoldi perlahan berkembang menjadi pencetak gol andal pada musim perdananya bersama Brugge, membantu klub itu meraih gelar juara domestik.

    Di Hannover, Tresoldi kerap turun menjemput bola karena sering terisolasi. Namun, Brugge berencana memainkannya di dalam dan sekitar kotak penalti. Ia akhirnya akan mendapat suplai bola yang dibutuhkannya di tim dengan permainan menyerang yang melampaui segala ekspektasi dengan mencapai babak 16 besar Liga Champions pada musim 2024/25.

    Pada paruh pertama musim debutnya di Stadion Jan Breydel, Tresoldi hanya mencetak enam gol di semua kompetisi sembari menyesuaikan diri dengan tempo Liga Pro Belgia dan tuntutan bermain di level Liga Champions. Namun, ia sama sekali tidak tampak gugup. Di kompetisi Eropa, pengaruhnya sangat terasa. Ia mencetak gol pada laga debutnya saat Brugge membantai Monaco 4-1, lalu mencetak gol pembuka dalam hasil imbang 3-3 yang mendebarkan melawan Barcelona.

    Setelah jeda musim dingin di Belgia, Tresoldi mencapai level baru. Ia membangun kerja sama yang nyaris telepatis dengan maestro lini tengah Hans Vanaken. Mantan bintang Hannover itu pun mulai mencetak gol demi gol dengan mudah dan menutup musim dengan torehan 23 gol, enam di antaranya lahir pada babak play-off Liga Pro Belgia saat Brugge memastikan gelar juara.

    Tresoldi juga terus menunjukkan kemampuannya sebagai penghubung permainan dengan menyumbang sembilan assist, tetapi ia berkembang menjadi pencetak gol murni. Ivan Leko-lah yang akhirnya mampu mengeluarkan kemampuan terbaik pemain muda itu setelah menggantikan Nicky Hayen sebagai pelatih kepala Brugge pada Desember. Ia menginstruksikan Tresoldi untuk menghemat tenaga dan bermain di dekat bek terakhir lawan.

    Setelah melihat Tresoldi mencetak dua gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Anderlecht pada Maret, Leko mengungkap faktor penting lain di balik peningkatannya: "Kini ia benar-benar menciptakan keberuntungannya sendiri. Ia orang pertama yang tiba di kompleks latihan dan yang terakhir pulang. Latihan penyelesaian akhir, latihan di pusat kebugaran, bahkan yoga... Ia melakukan segalanya demi itu. Kerja keras menghasilkan kesuksesan besar."

    Sementara itu, pujian yang cukup mengejutkan datang dari kiper utama Anderlecht, Colin Coosemans, yang sangat terkesan dengan penampilan Tresoldi: "Ia benar-benar pemain top. Sangat komplet. Mematikan di kotak penalti, bagus dengan kedua kaki, dan juga pekerja keras."

  • Pahlawan Liga Champions

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Juara bertahan Italia, Inter, kewalahan menghadapi Tresoldi saat menelan kekalahan mengejutkan di kandang dari Brugge.

    Penilaian Coosemans akan diamini siapa pun yang mengikuti kiprah Tresoldi dengan saksama musim ini. Ia bukan lagi sekadar sensasi di Belgia, melainkan salah satu penyerang paling tajam di seluruh Eropa, dengan torehan 14 gol hanya dalam 17 penampilan bersama Brugge.

    Tresoldi menempati posisi kedua bersama dalam daftar pencetak gol Liga Champions setelah empat pertandingan pertama fase liga, sejajar dengan mesin gol Manchester City Erling Haaland. Anastasios Douvikas dari Como memimpin dengan enam gol. Tresoldi juga menunjukkan penampilan yang layak disebut sebagai yang terbaik di kompetisi Eropa musim ini saat menghadapi juara Serie A Inter di San Siro.

    Penyerang nomor 9 bertubuh tinggi besar itu mencetak hat-trick tak terlupakan saat Brugge mengejutkan Inter dengan kemenangan 4-3. Pada usia 22 tahun 257 hari, ia memecahkan rekor Karim Adeyemi sebagai pemain Jerman termuda yang mencetak hat-trick di Liga Champions.

    Ia juga menjadi pemain Brugge pertama yang mencetak tiga gol dalam satu pertandingan Liga Champions, serta pemain kedua dalam sejarah kompetisi yang melakukannya sebagai tim tamu di San Siro, setelah Gareth Bale bersama Tottenham pada 2020. Setelah membuka skor lewat eksekusi penalti yang meyakinkan, Tresoldi mencetak gol keduanya dengan memanfaatkan kesalahan fatal kiper Inter Josep Martinez, lalu mencetak gol ketiganya sekaligus gol ketiga Brugge melalui penyelesaian satu sentuhan yang spontan.

    Malam itu terasa seperti mimpi bagi Tresoldi, mengingat kedekatannya dengan rival bebuyutan Inter. Ia mengatakan kepada Sky Sports Italia: "Saya menerima banyak pesan dari pendukung Milan sebelum pertandingan. Mereka meminta saya mencetak gol dan menang. Yang paling membuat saya senang adalah Club Brugge menang, juga demi seluruh sepakbola Belgia. Namun, saya akui pertandingan ini sedikit terasa seperti derbi bagi saya. Rasanya luar biasa!"

    Sementara itu, Leko mengakui bahwa penyerang bertubuh tinggi besar tersebut berada di jalur yang tepat untuk melampaui level Brugge. "Dia sangat rendah hati dan menyadari bakatnya. Dia bekerja sangat keras dan telah menunjukkan perkembangan signifikan," kata pelatih asal Belgia itu. "Dia akan menjadi salah satu pemain papan atas di Eropa. Di mana, saya tidak tahu, tetapi dia punya potensi."

    Penjaga gawang Brugge Yann Sommer, yang sebelumnya membela Inter, menambahkan: "Nico adalah penyerang hebat dengan banyak kualitas. Dia selalu berbahaya. Saya yakin dia akan memiliki karier yang hebat."

  • Dimanjakan dengan banyak pilihan

    SOCCER JPL D9 CLUB BRUGGE VS STVV
    AFP

    Tresoldi akan leluasa memilih di antara klub-klub elite yang meminatinya pada musim panas mendatang jika ia terus tampil konsisten untuk Brugge seperti saat ini.

    Tresoldi juga menanggapi spekulasi mengenai masa depannya di level internasional setelah pertandingan melawan Inter. Ia menambahkan kepada Sky: "Saya berbicara dengan Klopp, Mancini, dan federasi kedua negara. Mereka memahami pandangan saya. Saya selalu berbicara bahasa Italia di rumah, dan saya juga lahir di Italia. Kita lihat saja nanti. Saya menikmati waktu saya bersama tim Jerman U-21. Kami akan tampil di Kejuaraan Eropa [musim panas mendatang], trofi yang pernah dimenangi ayah saya bersama Italia, jadi itu menjadi target saya. Setelah itu, kita lihat apa yang terjadi."

    Itu kemungkinan bukan satu-satunya keputusan besar yang harus dibuat Tresoldi tahun depan. Menurut laporan di Belgia, Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Atletico Madrid juga telah memantau talenta Brugges tersebut. Sementara itu, Chelsea dan Man City bisa menghadapi persaingan tambahan dari Arsenal, yang memiliki hubungan baik dengan klub Pro League itu setelah merekrut Christos Tzolis seharga €40 juta pada musim panas lalu.

    Tresoldi bisa jadi akan memiliki pilihan klub-klub elite dari empat di antara lima liga utama Eropa. Brugge dilaporkan akan meminta hingga €50 juta untuk sang penyerang, tetapi angka itu terasa murah mengingat potensi maksimalnya.

    Jika ia memilih Premier League, Arsenal tampaknya menjadi pilihan paling cocok, bukan hanya karena ia bisa kembali bermain bersama Tzolis. Arsenal, juara Premier League asuhan Mikel Arteta, berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan gelar dan kembali bersaing memperebutkan trofi Champions League. Namun, untuk menjadi tim yang benar-benar hebat, Arsenal masih membutuhkan penyerang nomor 9 kelas dunia, sementara Viktor Gyokeres dan Kai Havertz sama-sama belum mampu memenuhi ekspektasi.

    Meski Tresoldi belum berada di level itu, ia jelas memiliki kualitas untuk mencapainya, dan Arteta bisa memberinya kesempatan untuk berkembang. Di Chelsea dan City, ia masing-masing akan berada di belakang Joao Pedro dan Erling Haaland, tetapi di Arsenal, ia berpeluang mendapat peran utama. Arsenal sebaiknya bergerak lebih cepat, karena jika Tresoldi terus membantu Brugge tampil jauh melampaui ekspektasi, ia akan menjadi salah satu pesepakbola paling diminati pada bursa transfer musim panas 2027.