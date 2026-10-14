‘Cukup sudah’: Man City dan PSG menyuguhkan sepak bola indah, tetapi klub-klub milik negara akhirnya mendapat sorotan yang semestinya

Peraturan Financial Fair Play (FFP) UEFA jelas diperkenalkan untuk mengendalikan pengeluaran dalam sepakbola. Namun, hingga kini, baik Manchester City maupun PSG terhindar dari sanksi berat.

“Keduanya mencapai kesepakatan penyelesaian dengan UEFA pada 2014 yang berujung pada denda dan pembatasan jumlah pemain dalam skuad di Liga Champions,” kata Panja. “Namun, ketika UEFA melarang City tampil di Liga Champions selama dua tahun pada 2020, larangan itu dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) karena banyak pelanggarannya telah melewati batas waktu penuntutan.

“PSG juga kembali diselidiki setelah menimbulkan kegemparan di dunia sepakbola pada 2017 dengan memecahkan rekor transfer pemain lewat pembayaran klausul pelepasan Neymar sebesar €222 juta, lebih dari dua kali lipat rekor biaya transfer dunia sebelumnya, sembari menyepakati kesepakatan bernilai sangat besar dengan Monaco untuk Kylian Mbappe.

“Sebuah panel investigasi dibentuk dan mereka meneliti seluruh keuangan PSG secara cermat dalam waktu yang panjang, tetapi para anggotanya berbeda pendapat tentang langkah yang harus diambil. Anggota panel yang ingin menjalankan tugasnya dengan benar berpandangan, ‘Kasus ini harus dirujuk ke kamar ajudikasi karena kami menilai telah terjadi pelanggaran.’

“Namun, ketuanya, dalam kasus ini mantan Perdana Menteri Belgia Yves Leterme, berpandangan lain. Ia merasa tidak ada hal yang tidak semestinya terjadi. Bahkan, ketika kasus itu sampai ke kamar ajudikasi, yang saat itu dipimpin seorang hakim senior dari Portugal bernama Jose Narciso da Cunha Rodrigues, sang hakim memeriksanya dan pada dasarnya berkata dengan nada yang cukup tajam, ‘Melihat laporan Anda dan kesimpulan yang Anda tarik berdasarkan bukti, Anda perlu mengembalikan kasus ini. Laporan ini tidak memenuhi standar. Anda telah melakukan kekeliruan yang nyata terkait penilaian kesepakatan sponsor senilai lebih dari 100 juta yang diterima begitu saja oleh para penyelidik.’

“Namun, pada saat yang sama, PSG membawa proses ini ke CAS. Di sinilah perkara menjadi sangat menarik karena ketika Anda membawa kasus FFP ke CAS, hakim dan kamar ajudikasi tidak lagi dilibatkan. Seluruh kasus ditangani oleh administrasi UEFA. Jadi, UEFA-lah yang memutuskan seberapa kuat mereka ingin membela para penyelidik dan hakimnya. Dalam kasus ini, UEFA memihak argumen PSG.

“PSG mengatakan hakim terlalu lama untuk mengembalikan kasus tersebut kepada para penyelidik. Menurut mereka, itu harus dilakukan dalam waktu 10 hari. Hakim berkata, ‘Anda salah menafsirkan aturan, dan mustahil siapa pun bisa menganalisis seluruh kasus dalam 10 hari. Itu tidak mungkin dilakukan. Intinya adalah proses peninjauan harus dimulai dalam waktu 10 hari.’

“Namun, yang mengejutkan semua orang, administrasi UEFA di bawah Aleksander Ceferin, sosok yang tampaknya dianggap sebagai pahlawan besar dalam memperjuangkan tata kelola yang baik ketika berhadapan dengan presiden FIFA Gianni Infantino, pada akhirnya menerima argumen bahwa hakim terlalu lama mengembalikan kasus itu kepada para penyelidik UEFA. Pada dasarnya, mereka berkata, ‘Ya, baiklah, Anda benar, mari kita lanjutkan saja.’

“Jadi, meski dalam beberapa tahun terakhir PSG membangun tim yang kini sangat dikagumi, banyak orang akan mengatakan kepada Anda bahwa satu-satunya perbedaan antara PSG dan City saat ini adalah PSG pada praktiknya lolos dari konsekuensi pelanggaran aturan keuangan, sedangkan City pada akhirnya tidak.”

City terus menyatakan bahwa mereka memiliki “bukti yang tak terbantahkan” atas ketidakbersalahan mereka, tetapi Panja merasa bahwa terlepas dari seluruh kekuatan politik yang dimiliki Uni Emirat Arab, pemilik klub itu pada akhirnya mungkin terpaksa mengakui kekalahan dalam upaya mempertahankan kendali atas klub: “Sejujurnya, kerusakannya sudah terjadi. Putusan itu akan tetap menjadi bukti kecurangan. Dokumen hukum biasanya cukup kering, tetapi bahasa yang digunakan begitu tegas sehingga sesuatu yang sejelas itu akan sulit dilupakan.

“Selama bertahun-tahun mereka mengambil pendekatan yang sangat agresif, jadi sulit membayangkan mereka sekarang akan berkata, ‘Oke, ya, kami mengakui kesalahan, kami akan mundur sekarang.’ Meski begitu, posisi mereka akan menjadi tidak dapat dipertahankan jika pemberitaan negatif ini terus berlanjut. Dalam keadaan itu, pergi akan menjadi langkah yang masuk akal. Sebab, terlepas dari indahnya sepakbola yang dimainkan salah satu tim terbaik yang pernah dimiliki Inggris dan semua gelar yang dimenangi, seluruh pencapaian City kini ternoda oleh skandal kecurangan terbesar dalam sejarah sepakbola Inggris. Sangat sulit memisahkan skandal itu dari sepakbolanya, sekeras apa pun orang-orang yang terkait dengan klub berusaha melakukannya.

“Karena itu, sulit sekali membayangkan mereka bisa terus menjadi pemilik klub Liga Primer. Sesuatu harus berubah, dan tampaknya pertanyaannya adalah kapan, bukan apakah, mereka akan pergi. Sebab, selama tim ini masih dimiliki para pemilik saat ini, noda pada reputasi klub akan tetap ada.”

Dibandingkan dengan City, PSG juga jauh dari bersih. Namun, tampaknya mereka berhasil membuat orang melupakan bahwa mereka kembali didenda karena melanggar peraturan FFP hanya empat tahun lalu, sementara sebagian besar penggemar sepakbola terpukau oleh kehebatan Khvicha Kvaratskhelia dan rekan-rekannya.

“Persis seperti inilah cara kerja pencucian citra lewat olahraga,” kata McGeehan. “Kita semua ingat ketika PSG sempat menjadi bahan olok-olok, karena itu belum terlalu lama terjadi. Mereka adalah klub yang menghamburkan uang, dipandang sebagai hasil dari proyek yang mencolok dan tidak berselera. Negara itu pun dipandang dengan cara yang sama negatifnya. Jadi, proyek pencucian citra lewat olahraga tersebut sama sekali tidak berjalan terlalu baik.

“Bandingkan dengan keadaan City saat itu. Mereka memiliki reputasi yang sangat profesional, sementara Khaldoon Al Mubarak dipuji sebagai sosok luar biasa yang mengelola klub, dan Pep Guardiola semakin membantu meningkatkan citra mereka di dalam maupun di luar lapangan. Namun, menurut saya, dalam hal tertentu pihak Qatar hanya beruntung dengan Luis Enrique, yang bisa dibilang menyingkirkan sistem lama dan membuat mereka memainkan sepakbola indah. Hasilnya, pembicaraan tentang klub hampir sepenuhnya berfokus pada apa yang terjadi di lapangan.”

Dalam hal itu, waktu penyelenggaraan pertandingan hari Rabu tidak terlalu menguntungkan PSG. Pembicaraan menjelang laga hampir sepenuhnya berfokus pada kecurangan keuangan City dan, seperti dikemukakan Johnson, tim tamu tidak akan senang dibandingkan dengan sesama klub milik negara itu.

“Saya membayangkan mereka akan sangat terganggu oleh arah perdebatan ini karena, jika kita benar-benar jujur dan pragmatis, setelah sama-sama berurusan dengan FFP, satu klub mengambil jalan yang berbeda dari klub lainnya,” katanya. “Dan menurut saya, saat ini banyak orang akan mengatakan bahwa PSG mungkin menangani kesulitan mereka dengan cara yang tepat.

“Tentu saja, ini situasi yang sangat kontroversial. Ada banyak persoalan yang tidak jelas ketika membahasnya. Perlu menelaahnya secara sangat mendalam untuk menentukan apa tepatnya yang dilakukan PSG secara berbeda dari Manchester City. Namun, pada akhirnya, bergantung pada perkembangan kasus City dengan Liga Primer, mungkin akan ada perhatian baru terhadap apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir pada klub-klub yang mencapai kesepakatan penyelesaian dengan UEFA. Sebab, kita tidak hanya membicarakan PSG dan City. Klub-klub lain juga menghadapi masalah, tetapi dua klub inilah yang paling menonjol.

“Namun, menurut saya PSG akan keberatan jika dianggap sama dengan City. Sebab, pada akhirnya, mereka membangun model bisnis dengan cara yang sama sekali berbeda. Beberapa hal yang dilakukan PSG, terutama bagaimana mereka menjadi merek gaya hidup di luar lapangan, tidak bisa dibantah sebagai keberhasilan yang luar biasa selama hampir 10 tahun. Tampaknya City belum mampu melakukan hal itu sebaik PSG. Jadi, menurut saya, jika keduanya dibandingkan, PSG pasti akan sangat tersinggung oleh orang-orang yang menyebut mereka pada dasarnya sama dengan City.”