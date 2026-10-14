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Man City PSG state ownership derby GFX 1:1GOAL

‘Cukup sudah’: Man City dan PSG menyuguhkan sepak bola indah, tetapi klub-klub milik negara akhirnya mendapat sorotan yang semestinya

Dua klub yang sejak lama dituding melakukan pencucian citra lewat olahraga akan bertemu di Etihad pada Rabu, tetapi proyek masing-masing kini dipandang sangat berbeda.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Ketika terungkap bahwa Manchester City dinyatakan bersalah karena secara sistematis melanggar aturan keuangan Premier League selama "hampir satu dekade", presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi enggan mengomentari hasil kasus tersebut.

    "Saya bukan pengacara, tetapi saya pikir mereka berhak mengajukan banding, jadi ini bukan keputusan akhir," katanya kepada para wartawan dalam Sidang Umum European Football Clubs (EFC) di Kopenhagen pada 30 September. "Manchester City juga melakukan banyak hal positif, tetapi saya tidak dalam posisi untuk menilai. Kami tidak dalam posisi untuk menilai."

    Al-Khelaifi bermaksud mengatakan bahwa bukan tempatnya untuk mengomentari "urusan sepakbola Inggris". Namun, orang juga bisa berargumen bahwa PSG "tidak dalam posisi untuk menilai" karena mereka sendiri pernah menghadapi masalah terkait peraturan Financial Fair Play (FFP) selama bertahun-tahun. Meski Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi mengakuisisi Newcastle United pada 2021, City yang didukung Abu Dhabi dan PSG yang disponsori Qatar tetap menjadi contoh paling menonjol dari kepemilikan negara dalam sepakbola, semata-mata karena mereka lebih sukses di lapangan dan memicu lebih banyak kontroversi di luar lapangan.

    Meski memiliki begitu banyak kesamaan, kedua klub berada dalam situasi yang sangat berbeda menjelang pertemuan mereka di Liga Champions pada Rabu di Etihad. City menghadapi ancaman nyata terhadap eksistensinya, sementara posisi PSG lebih kuat daripada sebelumnya...

  • “Enyah!”

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Seruan agar Khaldoon Al Mubarak dan anggota lain dari kelompok Abu Dhabi di balik City dipaksa keluar dari klub tersebut telah meluas.

    Selama sepekan terakhir, para manajer klub Premier League berusaha mengelak secara diplomatis dari pertanyaan tentang kecurangan City. Namun, mantan manajer Blackpool Ian Holloway tidak menahan diri.

    "Kalian memalukan. Kalian telah mencoreng [sepakbola Inggris] sedemikian parah," kata Holloway, yang berbicara langsung kepada Abu Dhabi United Group (ADUG) Kamis lalu. "Orang-orang di jajaran paling, paling atas [klub] itulah yang berusaha mencurangi sepakbola ini, dan saya akan menyingkirkan mereka. Mengapa mereka masih memegang perusahaan itu? Mengapa mereka masih memilikinya? Mengapa mereka masih melakukan itu? Pergi sana!"

    Perasaan Holloway itu tak diragukan lagi juga dirasakan oleh sebagian besar pengikut sepakbola Inggris. Mantan bek Liverpool Jamie Carragher berpendapat dalam kolom terbarunya di The Daily Telegraph bahwa "klub hanya bisa pulih dan bangkit dari aib kesalahan mereka setelah para pengelolanya mengakui telah gagal menjalankan kewajiban, lalu menjual klub."

    Untuk saat ini, setidaknya, kemungkinan hal itu terjadi tampak kecil. ADUG, pemilik saham mayoritas City Football Group (CFG), telah mengajukan banding atas putusan komisi disiplin independen yang menyatakan bahwa City telah secara artifisial menggelembungkan pendapatannya hampir £900 juta antara 2009 dan 2018 melalui kesepakatan sponsor "palsu". Besarnya skala penipuan itu mengejutkan banyak pengikut sepakbola Inggris, tetapi tidak bagi mereka yang mengetahui cara pemilik City beroperasi sejak membeli klub pada Agustus 2008.

    "Menurut saya, satu-satunya hal yang mengejutkan saya secara pribadi adalah betapa tegasnya putusan itu," ujar Tariq Panja dari The New York Times kepada GOAL, "mengingat pemilik klub memiliki hubungan dengan para penguasa Uni Emirat Arab, yang setidaknya secara resmi merupakan sekutu Britania Raya dan punya pengaruh sangat besar di negara ini. Jadi, sampai sekarang, ada keraguan nyata apakah kasus seperti ini benar-benar bisa dituntaskan.

    "Namun, meski sebagian orang terkejut dengan angka-angka yang terlibat dan sifat kasusnya, putusan semacam ini sebenarnya merupakan kesimpulan yang tak terelakkan. Begitu pengungkapan 'Football Leaks' diterbitkan [pada 2018], apa yang terjadi sudah cukup jelas.

    "Tentu saja, kita masih harus melihat hukuman apa yang akan dijatuhkan dan bagaimana tekanan dari luar mungkin memengaruhi kasus ini dalam beberapa bulan mendatang."

    Tak diragukan lagi, kekhawatiran bahwa City akan terhindar dari sanksi berat yang bahkan bisa membuat ADUG mempertimbangkan untuk menjual klub semakin besar, terutama karena Perdana Menteri Britania Raya Andy Burnham telah menyatakan secara terbuka bahwa ia akan "khawatir kehilangan mereka" sebagai pemilik.

    Sejak itu, Burnham dan Downing Street beberapa kali mencoba, dengan cara yang canggung, menghilangkan kecurigaan bahwa hubungan Burnham sebelumnya dengan ADUG saat menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester dapat memengaruhi proses banding. Namun, muncul pula laporan yang meresahkan bahwa Uni Emirat Arab mengancam menarik pendanaan bagi sejumlah proyek yang direncanakan di Britania Raya. Kemungkinan adanya campur tangan politik saja sudah menunjukkan dengan jelas mengapa begitu banyak orang sejak dulu menentang kepemilikan klub sepakbola yang secara efektif berada di tangan negara.

    "Setelah menangani isu-isu terkait UEA selama sekitar 20 tahun, dan melihat bagaimana mereka menghindari pertanggungjawaban hukum maupun publik atas segala macam tindakan yang benar-benar mengerikan, baik di ranah politik maupun olahraga, saya agak terkejut City dimintai pertanggungjawaban," ujar Nicholas McGeehan dari FairSquare kepada GOAL. "Namun, ini patut disambut dan sudah lama seharusnya terjadi, karena menurut saya hal yang luput dari perhatian dalam seluruh perkara ini adalah bahwa Premier League tidak sedang berhadapan dengan Manchester City. Premier League sedang berhadapan dengan sebuah negara, negara yang dijalankan oleh segelintir orang yang luar biasa berkuasa dan sangat agresif dalam cara mereka berpolitik serta berbisnis.

    "Ini adalah negara yang tidak segan-segan melanggar embargo senjata PBB. Orang berbicara tentang aturan dan norma internasional, tetapi mereka sama sekali tidak menghormatinya. Mereka terus-menerus melanggarnya. Lalu, bagaimana mereka bisa lolos? Mereka sangat kuat secara politik, sehingga bisa menggunakan seluruh pengaruh itu untuk memastikan tidak ada apa pun yang menghalangi mereka. Orang menganggap strategi hukum mereka dalam kasus City tidak masuk akal, tetapi bagi mereka itu masuk akal, karena inilah strategi yang mereka terapkan dalam setiap aspek lain dari urusan mereka dan strategi itu selalu berhasil.

    "Namun, menurut saya hal yang sangat menarik dari kasus ini adalah saya tidak yakin mereka bisa lolos, karena sekalipun mereka berhasil mencapai keinginan mereka secara politik dan menemukan cara agar Man City hanya mendapat hukuman ringan, yang tampaknya tidak mungkin, mereka kini sudah kalah di mata publik. Padahal, pandangan publik adalah sesuatu yang selalu sangat cermat mereka perhitungkan.

    "Menurut saya, mereka sangat pandai mengelola reputasi dan memastikan diri tidak pernah digambarkan sebagai pihak yang jahat. Namun, sekarang justru begitulah masyarakat umum memandang mereka. Jadi, mereka benar-benar harus berjuang untuk menyelamatkan reputasi."

    Sebaliknya, PSG belum pernah sepopuler sekarang.


  • “Mainan sebuah negara”

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    Petinggi La Liga, Javier Tebas, sudah lama menjadi pengkritik vokal Manchester City dan Paris Saint-Germain.

    Sepanjang sebagian besar era Qatar Sports Investment (QSI) di Parc des Princes, penggemar sepakbola pada umumnya menikmati kegagalan berulang di Liga Champions dari tim bertabur bintang yang dibentuk dengan biaya mahal. Namun, kini PSG telah meraih dua gelar Piala Eropa berturut-turut bersama tim yang relatif muda, menarik, dan pekerja keras, bentukan Luis Enrique yang menuai pujian dari seluruh dunia sepakbola.

    “Saya rasa orang-orang menyadari bahwa proyek ini telah mengalami perubahan radikal,” kata pakar sepakbola Prancis Jonathan Johnson kepada GOAL. “Saat ini, sudah banyak dibahas bahwa Luis Enrique meninggalkan gaya bermain yang sangat individualistis, yang selama bertahun-tahun identik dengan PSG, dengan melepas pemain seperti Neymar dan Kylian Mbappe.

    “Jadi, menurut saya, proyek ini sekarang jauh lebih masuk akal dan mungkin lebih sejalan dengan harapan banyak orang sejak awal Qatar memiliki klub ini, yakni lebih banyak mempromosikan pemain akademi, merekrut lebih banyak pemain dari Ligue 1, dan mengedepankan talenta Prancis setiap kali memungkinkan.

    “Mereka mengeluarkan dana besar untuk merenovasi dan membangun rangkaian fasilitas latihan yang sepenuhnya baru. Ini berarti pengembangan pemain muda kini menjadi prioritas utama, dengan perhatian tertuju pada talenta-talenta paling menjanjikan dari kawasan Paris, yang bisa dibilang merupakan lumbung talenta terkaya di dunia sepakbola.

    “Secara keseluruhan, proyek QSI kini tidak semegah sebelumnya dan, karena itu, saya rasa kebencian terhadap PSG dan pemiliknya berkurang. Namun, menurut saya, ada faktor penting lain di balik meredanya sentimen terhadap PSG di dalam negeri: beberapa rival terbesar mereka sepanjang sejarah kini memiliki persoalan yang lebih besar daripada memikirkan apakah mereka bisa bersaing dengan PSG memperebutkan gelar. Marseille dan Lyon, misalnya, sedang menghadapi persoalan yang mengancam kelangsungan mereka akibat masalah keuangan masing-masing.

    “Jadi, saya rasa hal itu juga membuat sebagian kelompok suporter klub lain lebih menaruh perhatian pada pertandingan yang mereka rasa bisa dimenangi dan tempat mereka bisa bersaing. Sementara itu, pertandingan melawan PSG menjadi laga tanpa beban, sehingga apa pun yang bisa mereka raih dari laga tersebut merupakan bonus yang disambut baik. Ini masa yang aneh: PSG berkembang pesat ketika sepakbola Prancis semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dibanding sebelumnya.”

    Potensi terganggunya keseimbangan persaingan telah lama menjadi argumen untuk menentang kepemilikan klub sepakbola oleh negara. Fakta bahwa PSG telah memenangi 12 gelar juara Prancis sejak QSI mengakuisisi klub itu pada 2011 pun tak pelak memunculkan tudingan bahwa klub ibu kota tersebut telah membuat Ligue 1 menjadi persaingan satu tim saja.

    Tentu saja, dominasi domestik City (enam gelar dalam tujuh musim antara 2017 dan 2024) juga mencoreng citra Premier League. Satu-satunya perbedaan nyata adalah dominasi itu dipandang sebagai bukti kejeniusan taktik manajer Pep Guardiola. Kepiawaian melatih pria asal Catalunya itu juga membantu mengalihkan perhatian dari fakta bahwa City menghabiskan dana luar biasa besar untuk memperkuat skuad mereka, sampai-sampai hampir selalu memiliki dua pemain kelas dunia di setiap posisi. Hal itu membuat hampir siapa pun mustahil bersaing dengan mereka, baik di lapangan maupun di bursa transfer.

    Seperti berulang kali dikemukakan mantan bos Liverpool Jurgen Klopp, terlepas dari prestise dan kekayaan yang mereka miliki, Liverpool tidak bisa merekrut pemain tanpa menanggung risiko seperti City atau PSG. “Berapa pun biayanya, mereka langsung melakukannya,” kata pria asal Jerman itu kepada wartawan pada 2022. “Kalian selalu bertanya kepada saya [tentang cara menantang City], tetapi kalian sudah tahu jawabannya. Kami tidak bisa bertindak seperti mereka. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jelas: Ada klub-klub di dunia sepakbola yang bisa melakukan apa pun yang mereka inginkan secara finansial. Mereka boleh berkata apa saja, tetapi itu fakta.”

    Presiden La Liga Javier Tebas telah menyampaikan argumen yang sama selama bertahun-tahun. Sejak 2019, ia sudah mengklaim bahwa PSG dan City “menggelembungkan pasar” dalam hal biaya transfer dan gaji karena “klub-klub harus membayar jumlah yang tidak masuk akal untuk mempertahankan pemain mereka”, sementara “[PSG dan City] sama sekali tidak peduli berapa pendapatan riil mereka ketika ingin merekrut pemain karena mereka menerima uang dari negara.”

    “Hal itu memaksa klub-klub lain berada dalam situasi ekonomi yang benar-benar di ambang batas,” kata Tebas dalam konferensi Business of Football yang diselenggarakan The Financial Times. “Ini mengacaukan keseimbangan seluruh struktur sepakbola Eropa. Ini bukan lagi olahraga. Ini bukan lagi industri. Ini menjadi lebih seperti mainan, mainan milik negara. Dan ketika ini menjadi mainan, anak-anak mulai bermain dengan anak-anak lain. Pada akhirnya, seluruh sistem rusak.”

  • Perbandingan yang tidak adil?

    Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7
    Getty Images Sport

    Ada kemiripan yang jelas antara Man City dan PSG dalam perjalanan masing-masing menuju puncak sepakbola Eropa.

    Peraturan Financial Fair Play (FFP) UEFA jelas diperkenalkan untuk mengendalikan pengeluaran dalam sepakbola. Namun, hingga kini, baik Manchester City maupun PSG terhindar dari sanksi berat.

    “Keduanya mencapai kesepakatan penyelesaian dengan UEFA pada 2014 yang berujung pada denda dan pembatasan jumlah pemain dalam skuad di Liga Champions,” kata Panja. “Namun, ketika UEFA melarang City tampil di Liga Champions selama dua tahun pada 2020, larangan itu dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) karena banyak pelanggarannya telah melewati batas waktu penuntutan.

    “PSG juga kembali diselidiki setelah menimbulkan kegemparan di dunia sepakbola pada 2017 dengan memecahkan rekor transfer pemain lewat pembayaran klausul pelepasan Neymar sebesar €222 juta, lebih dari dua kali lipat rekor biaya transfer dunia sebelumnya, sembari menyepakati kesepakatan bernilai sangat besar dengan Monaco untuk Kylian Mbappe.

    “Sebuah panel investigasi dibentuk dan mereka meneliti seluruh keuangan PSG secara cermat dalam waktu yang panjang, tetapi para anggotanya berbeda pendapat tentang langkah yang harus diambil. Anggota panel yang ingin menjalankan tugasnya dengan benar berpandangan, ‘Kasus ini harus dirujuk ke kamar ajudikasi karena kami menilai telah terjadi pelanggaran.’

    “Namun, ketuanya, dalam kasus ini mantan Perdana Menteri Belgia Yves Leterme, berpandangan lain. Ia merasa tidak ada hal yang tidak semestinya terjadi. Bahkan, ketika kasus itu sampai ke kamar ajudikasi, yang saat itu dipimpin seorang hakim senior dari Portugal bernama Jose Narciso da Cunha Rodrigues, sang hakim memeriksanya dan pada dasarnya berkata dengan nada yang cukup tajam, ‘Melihat laporan Anda dan kesimpulan yang Anda tarik berdasarkan bukti, Anda perlu mengembalikan kasus ini. Laporan ini tidak memenuhi standar. Anda telah melakukan kekeliruan yang nyata terkait penilaian kesepakatan sponsor senilai lebih dari 100 juta yang diterima begitu saja oleh para penyelidik.’

    “Namun, pada saat yang sama, PSG membawa proses ini ke CAS. Di sinilah perkara menjadi sangat menarik karena ketika Anda membawa kasus FFP ke CAS, hakim dan kamar ajudikasi tidak lagi dilibatkan. Seluruh kasus ditangani oleh administrasi UEFA. Jadi, UEFA-lah yang memutuskan seberapa kuat mereka ingin membela para penyelidik dan hakimnya. Dalam kasus ini, UEFA memihak argumen PSG.

    “PSG mengatakan hakim terlalu lama untuk mengembalikan kasus tersebut kepada para penyelidik. Menurut mereka, itu harus dilakukan dalam waktu 10 hari. Hakim berkata, ‘Anda salah menafsirkan aturan, dan mustahil siapa pun bisa menganalisis seluruh kasus dalam 10 hari. Itu tidak mungkin dilakukan. Intinya adalah proses peninjauan harus dimulai dalam waktu 10 hari.’

    “Namun, yang mengejutkan semua orang, administrasi UEFA di bawah Aleksander Ceferin, sosok yang tampaknya dianggap sebagai pahlawan besar dalam memperjuangkan tata kelola yang baik ketika berhadapan dengan presiden FIFA Gianni Infantino, pada akhirnya menerima argumen bahwa hakim terlalu lama mengembalikan kasus itu kepada para penyelidik UEFA. Pada dasarnya, mereka berkata, ‘Ya, baiklah, Anda benar, mari kita lanjutkan saja.’

    “Jadi, meski dalam beberapa tahun terakhir PSG membangun tim yang kini sangat dikagumi, banyak orang akan mengatakan kepada Anda bahwa satu-satunya perbedaan antara PSG dan City saat ini adalah PSG pada praktiknya lolos dari konsekuensi pelanggaran aturan keuangan, sedangkan City pada akhirnya tidak.”

    City terus menyatakan bahwa mereka memiliki “bukti yang tak terbantahkan” atas ketidakbersalahan mereka, tetapi Panja merasa bahwa terlepas dari seluruh kekuatan politik yang dimiliki Uni Emirat Arab, pemilik klub itu pada akhirnya mungkin terpaksa mengakui kekalahan dalam upaya mempertahankan kendali atas klub: “Sejujurnya, kerusakannya sudah terjadi. Putusan itu akan tetap menjadi bukti kecurangan. Dokumen hukum biasanya cukup kering, tetapi bahasa yang digunakan begitu tegas sehingga sesuatu yang sejelas itu akan sulit dilupakan.

    “Selama bertahun-tahun mereka mengambil pendekatan yang sangat agresif, jadi sulit membayangkan mereka sekarang akan berkata, ‘Oke, ya, kami mengakui kesalahan, kami akan mundur sekarang.’ Meski begitu, posisi mereka akan menjadi tidak dapat dipertahankan jika pemberitaan negatif ini terus berlanjut. Dalam keadaan itu, pergi akan menjadi langkah yang masuk akal. Sebab, terlepas dari indahnya sepakbola yang dimainkan salah satu tim terbaik yang pernah dimiliki Inggris dan semua gelar yang dimenangi, seluruh pencapaian City kini ternoda oleh skandal kecurangan terbesar dalam sejarah sepakbola Inggris. Sangat sulit memisahkan skandal itu dari sepakbolanya, sekeras apa pun orang-orang yang terkait dengan klub berusaha melakukannya.

    “Karena itu, sulit sekali membayangkan mereka bisa terus menjadi pemilik klub Liga Primer. Sesuatu harus berubah, dan tampaknya pertanyaannya adalah kapan, bukan apakah, mereka akan pergi. Sebab, selama tim ini masih dimiliki para pemilik saat ini, noda pada reputasi klub akan tetap ada.”

    Dibandingkan dengan City, PSG juga jauh dari bersih. Namun, tampaknya mereka berhasil membuat orang melupakan bahwa mereka kembali didenda karena melanggar peraturan FFP hanya empat tahun lalu, sementara sebagian besar penggemar sepakbola terpukau oleh kehebatan Khvicha Kvaratskhelia dan rekan-rekannya.

    “Persis seperti inilah cara kerja pencucian citra lewat olahraga,” kata McGeehan. “Kita semua ingat ketika PSG sempat menjadi bahan olok-olok, karena itu belum terlalu lama terjadi. Mereka adalah klub yang menghamburkan uang, dipandang sebagai hasil dari proyek yang mencolok dan tidak berselera. Negara itu pun dipandang dengan cara yang sama negatifnya. Jadi, proyek pencucian citra lewat olahraga tersebut sama sekali tidak berjalan terlalu baik.

    “Bandingkan dengan keadaan City saat itu. Mereka memiliki reputasi yang sangat profesional, sementara Khaldoon Al Mubarak dipuji sebagai sosok luar biasa yang mengelola klub, dan Pep Guardiola semakin membantu meningkatkan citra mereka di dalam maupun di luar lapangan. Namun, menurut saya, dalam hal tertentu pihak Qatar hanya beruntung dengan Luis Enrique, yang bisa dibilang menyingkirkan sistem lama dan membuat mereka memainkan sepakbola indah. Hasilnya, pembicaraan tentang klub hampir sepenuhnya berfokus pada apa yang terjadi di lapangan.”

    Dalam hal itu, waktu penyelenggaraan pertandingan hari Rabu tidak terlalu menguntungkan PSG. Pembicaraan menjelang laga hampir sepenuhnya berfokus pada kecurangan keuangan City dan, seperti dikemukakan Johnson, tim tamu tidak akan senang dibandingkan dengan sesama klub milik negara itu.

    “Saya membayangkan mereka akan sangat terganggu oleh arah perdebatan ini karena, jika kita benar-benar jujur dan pragmatis, setelah sama-sama berurusan dengan FFP, satu klub mengambil jalan yang berbeda dari klub lainnya,” katanya. “Dan menurut saya, saat ini banyak orang akan mengatakan bahwa PSG mungkin menangani kesulitan mereka dengan cara yang tepat.

    “Tentu saja, ini situasi yang sangat kontroversial. Ada banyak persoalan yang tidak jelas ketika membahasnya. Perlu menelaahnya secara sangat mendalam untuk menentukan apa tepatnya yang dilakukan PSG secara berbeda dari Manchester City. Namun, pada akhirnya, bergantung pada perkembangan kasus City dengan Liga Primer, mungkin akan ada perhatian baru terhadap apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir pada klub-klub yang mencapai kesepakatan penyelesaian dengan UEFA. Sebab, kita tidak hanya membicarakan PSG dan City. Klub-klub lain juga menghadapi masalah, tetapi dua klub inilah yang paling menonjol.

    “Namun, menurut saya PSG akan keberatan jika dianggap sama dengan City. Sebab, pada akhirnya, mereka membangun model bisnis dengan cara yang sama sekali berbeda. Beberapa hal yang dilakukan PSG, terutama bagaimana mereka menjadi merek gaya hidup di luar lapangan, tidak bisa dibantah sebagai keberhasilan yang luar biasa selama hampir 10 tahun. Tampaknya City belum mampu melakukan hal itu sebaik PSG. Jadi, menurut saya, jika keduanya dibandingkan, PSG pasti akan sangat tersinggung oleh orang-orang yang menyebut mereka pada dasarnya sama dengan City.”

  • Kenaikan luar biasa

    FBL-EUR-C1-PSG-TRAINING
    AFP

    Al-Khelaifi kini dianggap oleh semua pihak sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di sepakbola, dan ia mungkin akan segera memiliki kekuasaan yang lebih besar lagi.

    Perbedaan cara kedua kelompok pemilik klub itu dipandang kini sangat mencolok. Khaldoon bisa saja tersingkir dari sepakbola Inggris, sementara Al-Khelaifi kini menjadi salah satu tokoh terpenting dalam sepakbola. Johnson menilai pengaruhnya akan terus bertambah.

    “Saya pikir Al-Khelaifi sangat diuntungkan oleh kegagalan European Super League karena ia menempatkan PSG sejalan dengan klub-klub yang memiliki nilai-nilai olahraga yang sangat kuat. Saya pikir, jika digabungkan dengan apa yang terjadi di lapangan dalam beberapa tahun terakhir, hal itu membuat Al-Khelaifi meraih banyak rasa hormat dan pengaruh besar dalam sepakbola Eropa,” kata Johnson. “Jadi, meski menepis kemungkinan dirinya mencalonkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi, saya pikir pada akhirnya akan tiba saatnya kita melihat Nasser Al-Khelaifi mengambil peran yang lebih penting lagi, entah di UEFA pada suatu saat nanti atau mungkin di FIFA.”

    Namun, untuk saat ini, Panja meyakini bahwa kehadiran Al-Khelaifi di Parc des Princes saja membuat PSG nyaris tak tersentuh.

    “Pada tahap ini, ia hampir memiliki kekuasaan tanpa batas di dunia sepakbola dan tampaknya apa pun yang ia katakan akan berlaku. Karena itu, sulit membayangkan bagaimana ia, klub mana pun yang dipimpinnya, atau kelompok mana pun yang diketuainya akan menghadapi sanksi serius,” kata Panja. “Ia duduk di dewan UEFA, masih menjadi ketua beIN Media Group, salah satu pembeli hak siar sepakbola terbesar di dunia, dan ia adalah ketua European Football Clubs (EFC). Daftarnya masih panjang, dan semua jabatan ini menimbulkan konflik kepentingan yang jelas.

    “Namun, ia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Ceferin, sosok yang sama yang pekan lalu berbalik dari pernyataannya terdahulu bahwa ia tidak ingin mengejar masa jabatan keempat sebagai presiden UEFA. Masa jabatan keempat itu akan melanggar batas 12 tahun yang ia sendiri perjuangkan dan berlakukan ketika datang sebagai tokoh reformasi di UEFA. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa sepakbola tampaknya masih sulit disentuh tata kelola yang baik atau reformasi.”

    Meski begitu, ada sejumlah alasan untuk optimistis. Baru pekan ini, David Kogan, ketua Independent Football Regulator (IFR), mengatakan ia akan mengundurkan diri jika mendapat tekanan politik apa pun terkait kasus City. Ia juga tidak menutup kemungkinan negara-negara dilarang membeli klub sepakbola Inggris di masa depan. Karena itu, McGeehan yakin perubahan besar dalam tata kelola sepakbola masih mungkin terjadi.

    “Sudah lama ada kegagalan politik yang luar biasa besar di Inggris dalam menangani masalah yang berkaitan dengan kepemilikan klub sepakbola oleh negara,” katanya. “Menurut saya, belum ada yang benar-benar menangani persoalan ini secara serius, tetapi sekarang terasa seperti waktu yang ideal untuk melakukannya. Politisi akan bertindak ketika melihat potensi keuntungan politik, dan masyarakat umum jelas berpendapat bahwa kita harus jauh lebih berhati-hati terhadap siapa yang berinvestasi di lembaga-lembaga budaya dan sosial kita, yang sangat penting bagi warga dan komunitas yang dilayaninya.

    “Jadi, kita mungkin akan melihat sejumlah politisi yang cerdik menyadari bahwa mereka bisa mendapat banyak dukungan publik dengan menentang kepemilikan oleh negara. Ini agak mirip dengan cara para politisi sekian lama enggan bersuara menentang FIFA di bawah Gianni Infantino. Mereka kurang lebih berkata, ‘Silakan kalian kelola olahraga ini sesuka kalian, karena kami tidak ingin terlibat. Itu bukan urusan kami, dan orang-orang tidak suka jika kami ikut campur dalam hal-hal semacam itu.’

    “Namun, saya pikir kontroversi Piala Dunia FIFA dan putusan dalam kasus City mungkin akhirnya membuat para politisi sadar, setidaknya di negara ini, lalu berkata, ‘Tahu tidak? Mungkin kita perlu menyelidiki ini, mungkin kita perlu mulai membicarakan pengaturan dan perubahan sejumlah hal.’ Sebab, kepemilikan klub oleh negara selalu berpotensi mendistorsi dan merusak sepakbola. Negara memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki pemilik klub sepakbola biasa. Mereka bisa memindahkan uang, menyamarkan sumber pendanaan, menggunakan pengaruh politik, dan meluapkan kemarahan besar jika keinginan mereka tidak terpenuhi.

    “Jadi, mereka sejak awal memiliki kekuasaan yang terlalu besar untuk diizinkan masuk ke kompetisi sepakbola, karena mereka mengganggu keseimbangan kompetisi tersebut. Menurut saya, itulah yang terjadi di Premier League selama sekitar satu dekade terakhir. Namun, justru karena alasan itu, ini mungkin menjadi titik balik, saat masyarakat dan para politisi sama-sama mengatakan bahwa ini sudah cukup.”