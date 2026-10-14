Regulasi Financial Fair Play (FFP) UEFA jelas diperkenalkan untuk mengendalikan pengeluaran dalam sepakbola. Namun, hingga kini, baik Manchester City maupun PSG terhindar dari sanksi berat.

“Keduanya mencapai kesepakatan penyelesaian dengan UEFA pada 2014 yang berujung pada denda dan pembatasan jumlah pemain dalam skuad Liga Champions,” kata Panja. “Namun, ketika UEFA melarang City tampil di Liga Champions selama dua tahun pada 2020, larangan itu dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) karena banyak pelanggaran yang sudah melewati batas waktu penuntutan.

“PSG juga kembali diselidiki setelah kegemparan yang mereka timbulkan dalam sepakbola pada 2017. Mereka memecahkan rekor transfer pemain dengan membayar klausul pembelian Neymar sebesar €222 juta, lebih dari dua kali lipat rekor biaya transfer dunia sebelumnya, sekaligus menyepakati kesepakatan bernilai sangat besar dengan Monaco untuk Kylian Mbappe.

“Sebuah panel investigasi dibentuk dan para anggotanya meneliti seluruh keuangan PSG dengan saksama dalam waktu yang lama, tetapi mereka berbeda pendapat tentang langkah yang harus diambil. Anggota panel yang ingin menjalankan tugasnya dengan benar berpendapat, ‘Kasus ini perlu diteruskan ke majelis ajudikasi karena menurut kami telah terjadi pelanggaran.’

“Namun, ketuanya, dalam hal ini mantan Perdana Menteri Belgia Yves Leterme, berpandangan lain. Menurutnya, tidak ada hal yang tidak semestinya terjadi. Bahkan, ketika kasus itu sampai ke majelis ajudikasi yang saat itu dipimpin hakim senior asal Portugal bernama Jose Narciso da Cunha Rodrigues, sang hakim memeriksanya dan pada dasarnya menyampaikan kritik yang cukup tajam: ‘Melihat laporan Anda dan kesimpulan yang Anda tarik berdasarkan bukti, Anda perlu mengembalikan kasus ini. Hasilnya belum memenuhi standar. Anda telah membuat kesalahan yang nyata terkait penilaian bernilai lebih dari €100 juta atas sebuah kesepakatan sponsor, yang diterima begitu saja oleh para penyelidik.’

“Namun, pada saat yang sama, PSG membawa proses ini ke CAS. Di sinilah persoalannya menjadi sangat menarik, karena ketika sebuah kasus FFP dibawa ke CAS, hakim dan majelis ajudikasi tidak lagi terlibat. Seluruh kasus ditangani oleh administrasi UEFA. Jadi, UEFA-lah yang memutuskan seberapa gigih mereka ingin membela para penyelidik dan hakimnya. Dalam kasus ini, UEFA berpihak pada argumen PSG.

“PSG mengatakan hakim terlalu lama mengembalikan kasus tersebut kepada para penyelidik. Menurut mereka, itu harus dilakukan dalam waktu 10 hari. Hakim mengatakan, ‘Anda salah menafsirkan peraturannya, dan mustahil bagi siapa pun untuk menganalisis keseluruhan kasus dalam 10 hari. Itu tidak akan terjadi. Intinya adalah proses peninjauan harus dimulai dalam waktu 10 hari.’

“Namun, yang mengejutkan semua orang, administrasi UEFA yang dipimpin Aleksander Ceferin, sosok yang tampaknya dianggap sebagai pahlawan besar dalam memperjuangkan tata kelola yang baik ketika berhadapan dengan presiden FIFA Gianni Infantino, pada akhirnya menerima argumen bahwa hakim terlalu lama mengembalikan kasus tersebut kepada para penyelidik UEFA. Pada dasarnya mereka berkata, ‘Ya, baiklah, Anda benar, mari kita lanjutkan saja.’

“Jadi, meski dalam beberapa tahun terakhir PSG telah membangun tim yang kini sangat dikagumi, banyak orang akan mengatakan bahwa satu-satunya perbedaan antara PSG dan City saat ini adalah PSG praktis lolos dari konsekuensi pelanggaran aturan keuangan, sedangkan City pada akhirnya tidak.”

City terus menegaskan bahwa mereka memiliki “bukti yang tak terbantahkan” atas ketidakbersalahan mereka, tetapi Panja merasa bahwa, terlepas dari seluruh kekuatan politik yang dimiliki UEA, pemilik klub itu pada akhirnya mungkin terpaksa mengakui kekalahan dalam upaya mempertahankan kendali atas klub: “Sejujurnya, kerusakannya sudah terjadi. Putusan itu akan tetap menjadi bukti adanya kecurangan. Dokumen hukum biasanya cukup kering, tetapi bahasa yang digunakan begitu tegas sehingga sesuatu yang sedemikian gamblang akan sulit dilupakan.

“Selama bertahun-tahun mereka mengambil sikap yang sangat konfrontatif, jadi sulit membayangkan mereka sekarang akan berkata, ‘Baiklah, ya, kami mengakuinya, kami akan mundur sekarang.’ Meski begitu, posisi mereka akan menjadi tidak dapat dipertahankan jika pemberitaan negatif ini terus berlanjut. Dalam keadaan itu, pergi akan menjadi langkah yang masuk akal. Sebab, terlepas dari indahnya permainan yang ditampilkan salah satu tim terbaik yang pernah dimiliki Inggris dan semua gelar yang diraih, seluruh pencapaian City kini ternoda oleh skandal kecurangan terbesar dalam sejarah sepakbola Inggris. Sangat sulit memisahkan skandal itu dari sepakbolanya, sekeras apa pun orang-orang yang terkait dengan klub berusaha melakukannya.

“Karena itu, sangat sulit membayangkan mereka bisa terus menjadi pemilik sebuah klub Liga Primer. Sesuatu harus berubah, dan tampaknya persoalannya adalah kapan, bukan apakah, mereka akan pergi. Sebab, selama tim ini masih dimiliki pemilik saat ini, noda pada reputasi klub akan tetap ada.”

PSG juga bukannya tanpa cela jika dibandingkan dengan City. Namun, mereka tampaknya berhasil membuat orang lupa bahwa mereka kembali didenda karena melanggar regulasi FFP hanya empat tahun lalu, sementara sebagian besar penggemar sepakbola terpesona oleh kecemerlangan Khvicha Kvaratskhelia dan rekan-rekannya.

“Beginilah tepatnya cara kerja pencucian citra lewat olahraga,” kata McGeehan. “Kita semua ingat ketika PSG agak menjadi bahan olok-olok, karena itu belum lama terjadi. Mereka dipandang sebagai klub yang gemar menghamburkan uang, hasil dari sebuah proyek yang mencolok dan tidak berselera. Negara tersebut juga dipandang dengan cara negatif yang serupa. Jadi, sebagai proyek pencucian citra lewat olahraga, saat itu hasilnya sama sekali tidak terlalu baik.

“Bandingkan dengan City pada masa itu. Mereka punya reputasi yang sangat profesional, sementara Khaldoon Al Mubarak dipandang sebagai pengelola klub yang luar biasa, dan Pep Guardiola semakin membantu meningkatkan citra mereka di dalam maupun di luar lapangan. Namun, saya pikir Qatar dalam batas tertentu hanya beruntung dengan Luis Enrique, yang kurang lebih membuang sistem lama dan membuat mereka memainkan sepakbola yang indah. Hasilnya, pembicaraan tentang klub kini hampir sepenuhnya berfokus pada apa yang terjadi di lapangan.”

Dalam hal itu, waktu penyelenggaraan pertandingan hari Rabu ini kurang menguntungkan bagi PSG. Pembicaraan menjelang laga hampir sepenuhnya berfokus pada kecurangan keuangan City dan, seperti ditunjukkan Johnson, tim tamu tidak akan senang dibandingkan dengan klub lain yang juga dimiliki negara.

“Saya membayangkan mereka akan sangat kesal dengan arah perdebatan ini. Sebab, jika kita benar-benar jujur dan pragmatis, setelah masing-masing berurusan dengan FFP, satu klub mengambil satu jalan dan klub lainnya mengambil jalan berbeda,” katanya. “Dan saya pikir saat ini banyak orang akan mengatakan bahwa PSG mungkin menangani kesulitan mereka dengan cara yang benar.

“Tentu saja, situasinya sangat kontroversial. Ada banyak persoalan yang tidak jelas ketika membahasnya. Kita benar-benar perlu menelaahnya secara mendalam untuk menentukan apa tepatnya yang dilakukan PSG secara berbeda dari Manchester City. Namun, pada akhirnya, bergantung pada perkembangan kasus City dengan Liga Primer, apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir pada klub-klub yang mencapai kesepakatan penyelesaian dengan UEFA mungkin akan kembali disorot. Sebab, kita tidak hanya membicarakan PSG dan City. Klub-klub lain juga menghadapi masalah, tetapi keduanya adalah nama yang paling menonjol.

“Namun, saya pikir PSG akan keberatan jika disamakan dengan City. Sebab, pada akhirnya mereka membangun model bisnis mereka dengan cara yang sama sekali berbeda. Beberapa hal yang dilakukan PSG, terutama keberhasilan mereka menjadi merek gaya hidup di luar lapangan, tidak bisa dibantah telah meraih kesuksesan luar biasa selama hampir 10 tahun. Tampaknya City belum berhasil melakukannya sebaik PSG. Jadi, saya benar-benar berpikir bahwa, ketika keduanya dibandingkan, PSG akan sangat tersinggung oleh orang-orang yang mengatakan bahwa mereka pada dasarnya sama dengan City.”