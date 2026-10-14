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Man City PSG state ownership derby GFX 1:1GOAL

‘Cukup sudah’: Man City dan PSG memainkan sepakbola indah, tetapi klub-klub milik negara akhirnya mendapat sorotan kritis yang semestinya

Dua klub yang sejak lama dituding melakukan pencucian citra melalui olahraga akan bertemu di Etihad pada Rabu, tetapi proyek masing-masing kini dipandang sangat berbeda.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Ketika terungkap bahwa Manchester City dinyatakan bersalah karena secara sistematis melanggar aturan keuangan Liga Primer selama "hampir satu dekade", presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi enggan mengomentari hasil kasus tersebut.

    "Saya bukan pengacara, tetapi saya pikir mereka berhak mengajukan banding, jadi ini bukan keputusan akhir," katanya kepada wartawan dalam Sidang Umum European Football Clubs (EFC) di Kopenhagen pada 30 September. "Manchester City juga melakukan banyak hal positif, tetapi saya tidak dalam posisi untuk menilai. Kami tidak dalam posisi untuk menilai."

    Al-Khelaifi bermaksud mengatakan bahwa bukan kapasitasnya untuk mengomentari "urusan sepakbola Inggris". Namun, orang juga bisa berpendapat bahwa PSG "tidak dalam posisi untuk menilai" karena mereka sendiri pernah menghadapi persoalan terkait regulasi Financial Fair Play (FFP) selama bertahun-tahun. Meski Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi mengakuisisi Newcastle United pada 2021, City yang didukung Abu Dhabi dan PSG yang disponsori Qatar tetap menjadi contoh paling menonjol dari kepemilikan negara di sepakbola, karena keduanya meraih lebih banyak kesuksesan di lapangan sekaligus memicu lebih banyak kontroversi di luar lapangan.

    Meski memiliki begitu banyak kesamaan, kedua klub berada dalam situasi yang sangat berbeda menjelang pertemuan mereka di Liga Champions pada Rabu di Etihad. City menghadapi ancaman nyata terhadap kelangsungan klub, sementara posisi PSG lebih kuat daripada sebelumnya.

  • “Pergi sana!”

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Seruan agar Khaldoon Al Mubarak dan anggota lain kelompok Abu Dhabi di balik Manchester City dipaksa meninggalkan klub itu telah meluas.

    Selama sepekan terakhir, para manajer Premier League saat ini berusaha mengelak secara diplomatis dari pertanyaan tentang kecurangan Manchester City. Namun, mantan manajer Blackpool Ian Holloway tidak menahan diri.

    “Kalian memalukan. Kalian telah mencoreng [sepakbola Inggris] sedemikian parah,” kata Holloway, yang berbicara langsung kepada Abu Dhabi United Group (ADUG) Kamis lalu. “Orang-orang di jajaran paling, paling atas [klub] itulah yang berusaha mencurangi olahraga ini, dan saya akan mengusir mereka. Mengapa mereka masih memiliki perusahaan itu? Mengapa mereka masih menjadi pemiliknya? Mengapa mereka masih melakukan itu? Pergi sana!”

    Perasaan Holloway tidak diragukan lagi juga dirasakan oleh sebagian besar pengikut sepakbola Inggris. Mantan bek Liverpool Jamie Carragher berpendapat dalam kolom terbarunya di The Daily Telegraph bahwa “klub ini hanya bisa pulih dari aib akibat kesalahan mereka setelah para pemilik menyadari bahwa mereka telah gagal menjalankan tanggung jawabnya, lalu menjual klub.”

    Tampaknya kecil kemungkinan itu terjadi, setidaknya untuk saat ini. ADUG, pemilik saham mayoritas City Football Group (CFG), telah mengajukan banding atas putusan komisi disiplin independen yang menyatakan bahwa City telah menaikkan angka pendapatannya secara artifisial hampir £900 juta antara 2009 dan 2018 melalui perjanjian sponsor “palsu”. Besarnya skala penipuan itu mengejutkan banyak pengikut sepakbola Inggris, tetapi tidak bagi mereka yang mengetahui cara pemilik City beroperasi sejak membeli klub tersebut pada Agustus 2008.

    “Menurut saya, satu-satunya hal yang mengejutkan bagi saya pribadi adalah betapa tegasnya putusan itu,” kata Tariq Panja dari The New York Times kepada GOAL. “Mengingat pemilik klub memiliki hubungan dengan para penguasa Uni Emirat Arab, yang secara resmi merupakan sekutu Inggris Raya dan memiliki pengaruh sangat besar di negara ini, hingga saat ini ada keraguan besar apakah kasus seperti ini benar-benar bisa menghasilkan putusan.

    “Namun, meski sebagian orang terkejut dengan angka-angka yang terlibat dan sifat kasusnya, putusan semacam ini sebenarnya merupakan kesimpulan yang tak terelakkan. Setelah pengungkapan ‘Football Leaks’ diterbitkan [pada 2018], apa yang terjadi sudah cukup jelas.

    “Tentu saja, masih harus dilihat hukuman apa yang akan dijatuhkan dan seperti apa pengaruh tekanan dari luar terhadap kasus ini dalam beberapa bulan mendatang.”

    Tidak diragukan lagi, kekhawatiran semakin besar bahwa City akan terhindar dari sanksi berat yang bahkan bisa membuat ADUG mempertimbangkan untuk menjual klub, terutama karena Perdana Menteri Inggris Raya Andy Burnham telah menyatakan secara terbuka bahwa ia akan “khawatir jika kehilangan mereka” sebagai pemilik.

    Burnham dan Downing Street sejak itu telah beberapa kali berupaya, meski dengan cara yang kikuk, menghilangkan kecurigaan bahwa hubungan Burnham sebelumnya dengan ADUG saat menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester dapat memengaruhi proses banding. Namun, muncul pula laporan yang meresahkan bahwa Uni Emirat Arab mengancam akan menarik pendanaan untuk sejumlah proyek yang direncanakan di Inggris Raya. Kemungkinan adanya campur tangan politik saja sudah menggambarkan dengan jelas mengapa selama ini begitu banyak orang menentang kepemilikan klub sepakbola yang pada praktiknya berada di tangan negara.

    “Setelah bekerja menangani isu-isu terkait UEA selama sekitar 20 tahun dan melihat bagaimana mereka menghindari pertanggungjawaban hukum maupun publik atas berbagai tindakan yang benar-benar mengerikan, baik di ranah politik maupun olahraga, saya agak terkejut City dimintai pertanggungjawaban,” kata Nicholas McGeehan dari FairSquare kepada GOAL. “Namun, ini sangat patut disambut dan sudah lama seharusnya terjadi. Sebab, menurut saya, hal yang luput dari perhatian dalam seluruh perkara ini adalah Premier League tidak sedang berhadapan dengan Manchester City; Premier League sedang berhadapan dengan sebuah negara. Negara itu dijalankan oleh sekelompok kecil orang yang luar biasa berkuasa dan sangat agresif dalam berpolitik maupun berbisnis.

    “Ini adalah negara yang tak segan melanggar embargo senjata PBB. Orang-orang berbicara tentang aturan dan norma internasional, tetapi mereka sama sekali tidak menghormati aturan dan norma internasional. Mereka terus-menerus melanggarnya. Lantas, bagaimana mereka bisa lolos? Mereka memiliki kekuatan politik yang luar biasa besar, sehingga dapat menggunakan seluruh pengaruh itu untuk memastikan tidak ada yang menghalangi mereka. Orang-orang menganggap strategi hukum mereka dalam kasus City tidak masuk akal, tetapi bagi mereka strategi itu masuk akal, karena strategi inilah yang mereka terapkan dalam setiap aspek lain urusan mereka dan selalu berhasil.

    “Namun, yang menurut saya benar-benar menarik dari kasus ini adalah saya tidak yakin mereka bisa lolos. Sebab, sekalipun mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan secara politik dan menemukan cara agar Man City hanya mendapat hukuman ringan, yang tampaknya kecil kemungkinannya, mereka kini sudah kalah di mata publik. Padahal, persepsi publik adalah sesuatu yang selama ini selalu mereka perhitungkan dengan sangat cermat.

    “Menurut saya, mereka sangat pandai memoles reputasi dan memastikan diri tidak pernah digambarkan sebagai pihak yang buruk. Namun, sekarang justru seperti itulah masyarakat umum memandang mereka. Jadi, mereka benar-benar harus berjuang untuk menyelamatkan reputasi.”

    Sebaliknya, PSG belum pernah sepopuler sekarang.


  • ‘Mainan sebuah negara’

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    Bos La Liga Javier Tebas sudah lama menjadi pengkritik lantang Manchester City dan Paris Saint-Germain

    Sepanjang sebagian besar era Qatar Sports Investment (QSI) di Parc des Princes, kebanyakan penggemar sepakbola menikmati kegagalan berulang tim bertabur bintang yang dibangun dengan biaya mahal di Liga Champions. Namun, PSG kini menjuarai kompetisi antarklub Eropa itu dua kali berturut-turut bersama tim yang relatif muda, atraktif, dan pekerja keras bentukan Luis Enrique, yang menuai pujian dari seluruh dunia sepakbola.

    “Saya rasa orang-orang menyadari bahwa ada perubahan radikal dalam proyek ini,” kata pakar sepakbola Prancis Jonathan Johnson kepada GOAL. “Kini sudah banyak dibahas bahwa Luis Enrique meninggalkan gaya bermain yang sangat mengandalkan individu, yang selama bertahun-tahun identik dengan PSG, dengan melepas pemain seperti Neymar dan Kylian Mbappe.

    “Jadi, menurut saya, proyek ini sekarang jauh lebih masuk akal dan mungkin lebih sesuai dengan harapan banyak orang sejak awal kepemilikan Qatar atas klub ini: lebih banyak mempromosikan pemain akademi, merekrut lebih banyak pemain dari Ligue 1, dan mengutamakan talenta Prancis kapan pun memungkinkan.

    “Mereka mengeluarkan dana besar untuk merenovasi dan membangun fasilitas latihan yang sepenuhnya baru. Itu berarti pengembangan pemain muda kini menjadi prioritas utama, untuk memastikan talenta-talenta terbaik dari kawasan Paris, yang bisa dibilang merupakan salah satu daerah paling kaya talenta di dunia sepakbola.

    “Secara keseluruhan, proyek QSI sekarang tidak semewah dulu dan, karena itu, menurut saya kebencian terhadap PSG dan pemiliknya berkurang. Namun, ada faktor penting lain di balik meredanya sentimen terhadap PSG di Prancis: beberapa rival terbesar mereka secara historis kini menghadapi persoalan yang lebih besar daripada sekadar kemampuan bersaing dengan PSG memperebutkan gelar. Marseille dan Lyon, misalnya, saat ini menghadapi persoalan yang mengancam kelangsungan mereka akibat masalah keuangan masing-masing.

    “Jadi, menurut saya, hal itu juga membuat para pendukung klub-klub lain lebih menaruh perhatian pada pertandingan yang mereka rasa bisa dimenangkan, ketika tim mereka bisa bersaing. Sementara itu, laga melawan PSG menjadi pertandingan tanpa beban, sehingga apa pun yang bisa mereka raih dari laga tersebut merupakan bonus yang disambut baik. Ini masa yang aneh bagi PSG untuk berkembang pesat ketika klub-klub sepakbola Prancis harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, lebih dari sebelumnya.”

    Potensi terganggunya keseimbangan persaingan sudah lama digunakan sebagai argumen untuk menentang kepemilikan negara atas klub sepakbola. Fakta bahwa PSG telah meraih 12 gelar liga Prancis sejak QSI mengakuisisi klub itu pada 2011 pun tak terelakkan memicu tudingan bahwa klub ibu kota tersebut telah membuat Ligue 1 menjadi persaingan satu tim saja.

    Tentu saja, dominasi City di kompetisi domestik, dengan enam gelar dalam tujuh musim antara 2017 dan 2024, juga memberi kesan buruk terhadap Liga Primer Inggris. Satu-satunya perbedaan nyata adalah dominasi itu dianggap sebagai bukti kejeniusan taktik manajer Pep Guardiola. Kepiawaian melatih sosok asal Catalunya itu juga membantu mengalihkan perhatian dari fakta bahwa City menghabiskan uang dalam jumlah sangat besar untuk memperkuat skuad hingga hampir selalu memiliki dua pemain kelas dunia di setiap posisi. Hal itu membuat hampir semua pihak mustahil bersaing dengan mereka, baik di lapangan maupun di bursa transfer.

    Seperti berulang kali ditegaskan mantan bos Liverpool Jurgen Klopp, meski memiliki prestise dan kekayaan sendiri, Liverpool tidak bisa merekrut pemain tanpa menanggung risiko seperti City atau PSG. “Berapa pun biayanya, mereka langsung melakukannya,” kata pelatih asal Jerman itu kepada para wartawan pada 2022. “Kalian selalu menanyakan kepada saya [bagaimana cara menantang City], tetapi kalian sudah tahu jawabannya. Kami tidak bisa bertindak seperti mereka. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jelas: Ada klub-klub di dunia sepakbola yang bisa melakukan apa pun yang mereka inginkan secara finansial. Mereka bisa mengatakan apa saja, tetapi itu faktanya.”

    Petinggi La Liga Javier Tebas telah menyampaikan argumen yang sama selama bertahun-tahun. Bahkan sejak 2019, ia menyatakan bahwa PSG dan City “membuat nilai pasar melambung” dalam hal biaya transfer dan gaji karena “klub-klub harus membayar jumlah yang tidak masuk akal untuk mempertahankan pemain mereka”, sementara “[PSG dan City] sama sekali tidak peduli berapa pendapatan riil mereka ketika ingin merekrut pemain karena mereka menerima uang dari sebuah negara.”

    “Hal itu memaksa klub-klub lain berada dalam situasi ekonomi yang benar-benar di ambang batas,” kata Tebas dalam konferensi Business of Football yang digelar The Financial Times. “Hal itu mengacaukan keseimbangan seluruh struktur sepakbola Eropa. Ini bukan lagi olahraga. Ini bukan lagi industri. Ini menjadi lebih seperti mainan, sesuatu yang dijadikan permainan oleh sebuah negara. Dan ketika itu menjadi mainan, anak-anak mulai bermain dengan anak-anak lain. Pada akhirnya, seluruh sistem menjadi rusak.”

  • Perbandingan yang tidak adil?

    Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7
    Getty Images Sport

    Ada kemiripan yang jelas antara Manchester City dan PSG dalam perjalanan masing-masing menuju puncak sepakbola Eropa.

    Regulasi Financial Fair Play (FFP) UEFA jelas diperkenalkan untuk mengendalikan pengeluaran dalam sepakbola. Namun, hingga kini, baik Manchester City maupun PSG terhindar dari sanksi berat.

    “Keduanya mencapai kesepakatan penyelesaian dengan UEFA pada 2014 yang berujung pada denda dan pembatasan jumlah pemain dalam skuad Liga Champions,” kata Panja. “Namun, ketika UEFA melarang City tampil di Liga Champions selama dua tahun pada 2020, larangan itu dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) karena banyak pelanggaran yang sudah melewati batas waktu penuntutan.

    “PSG juga kembali diselidiki setelah kegemparan yang mereka timbulkan dalam sepakbola pada 2017. Mereka memecahkan rekor transfer pemain dengan membayar klausul pembelian Neymar sebesar €222 juta, lebih dari dua kali lipat rekor biaya transfer dunia sebelumnya, sekaligus menyepakati kesepakatan bernilai sangat besar dengan Monaco untuk Kylian Mbappe.

    “Sebuah panel investigasi dibentuk dan para anggotanya meneliti seluruh keuangan PSG dengan saksama dalam waktu yang lama, tetapi mereka berbeda pendapat tentang langkah yang harus diambil. Anggota panel yang ingin menjalankan tugasnya dengan benar berpendapat, ‘Kasus ini perlu diteruskan ke majelis ajudikasi karena menurut kami telah terjadi pelanggaran.’

    “Namun, ketuanya, dalam hal ini mantan Perdana Menteri Belgia Yves Leterme, berpandangan lain. Menurutnya, tidak ada hal yang tidak semestinya terjadi. Bahkan, ketika kasus itu sampai ke majelis ajudikasi yang saat itu dipimpin hakim senior asal Portugal bernama Jose Narciso da Cunha Rodrigues, sang hakim memeriksanya dan pada dasarnya menyampaikan kritik yang cukup tajam: ‘Melihat laporan Anda dan kesimpulan yang Anda tarik berdasarkan bukti, Anda perlu mengembalikan kasus ini. Hasilnya belum memenuhi standar. Anda telah membuat kesalahan yang nyata terkait penilaian bernilai lebih dari €100 juta atas sebuah kesepakatan sponsor, yang diterima begitu saja oleh para penyelidik.’

    “Namun, pada saat yang sama, PSG membawa proses ini ke CAS. Di sinilah persoalannya menjadi sangat menarik, karena ketika sebuah kasus FFP dibawa ke CAS, hakim dan majelis ajudikasi tidak lagi terlibat. Seluruh kasus ditangani oleh administrasi UEFA. Jadi, UEFA-lah yang memutuskan seberapa gigih mereka ingin membela para penyelidik dan hakimnya. Dalam kasus ini, UEFA berpihak pada argumen PSG.

    “PSG mengatakan hakim terlalu lama mengembalikan kasus tersebut kepada para penyelidik. Menurut mereka, itu harus dilakukan dalam waktu 10 hari. Hakim mengatakan, ‘Anda salah menafsirkan peraturannya, dan mustahil bagi siapa pun untuk menganalisis keseluruhan kasus dalam 10 hari. Itu tidak akan terjadi. Intinya adalah proses peninjauan harus dimulai dalam waktu 10 hari.’

    “Namun, yang mengejutkan semua orang, administrasi UEFA yang dipimpin Aleksander Ceferin, sosok yang tampaknya dianggap sebagai pahlawan besar dalam memperjuangkan tata kelola yang baik ketika berhadapan dengan presiden FIFA Gianni Infantino, pada akhirnya menerima argumen bahwa hakim terlalu lama mengembalikan kasus tersebut kepada para penyelidik UEFA. Pada dasarnya mereka berkata, ‘Ya, baiklah, Anda benar, mari kita lanjutkan saja.’

    “Jadi, meski dalam beberapa tahun terakhir PSG telah membangun tim yang kini sangat dikagumi, banyak orang akan mengatakan bahwa satu-satunya perbedaan antara PSG dan City saat ini adalah PSG praktis lolos dari konsekuensi pelanggaran aturan keuangan, sedangkan City pada akhirnya tidak.”

    City terus menegaskan bahwa mereka memiliki “bukti yang tak terbantahkan” atas ketidakbersalahan mereka, tetapi Panja merasa bahwa, terlepas dari seluruh kekuatan politik yang dimiliki UEA, pemilik klub itu pada akhirnya mungkin terpaksa mengakui kekalahan dalam upaya mempertahankan kendali atas klub: “Sejujurnya, kerusakannya sudah terjadi. Putusan itu akan tetap menjadi bukti adanya kecurangan. Dokumen hukum biasanya cukup kering, tetapi bahasa yang digunakan begitu tegas sehingga sesuatu yang sedemikian gamblang akan sulit dilupakan.

    “Selama bertahun-tahun mereka mengambil sikap yang sangat konfrontatif, jadi sulit membayangkan mereka sekarang akan berkata, ‘Baiklah, ya, kami mengakuinya, kami akan mundur sekarang.’ Meski begitu, posisi mereka akan menjadi tidak dapat dipertahankan jika pemberitaan negatif ini terus berlanjut. Dalam keadaan itu, pergi akan menjadi langkah yang masuk akal. Sebab, terlepas dari indahnya permainan yang ditampilkan salah satu tim terbaik yang pernah dimiliki Inggris dan semua gelar yang diraih, seluruh pencapaian City kini ternoda oleh skandal kecurangan terbesar dalam sejarah sepakbola Inggris. Sangat sulit memisahkan skandal itu dari sepakbolanya, sekeras apa pun orang-orang yang terkait dengan klub berusaha melakukannya.

    “Karena itu, sangat sulit membayangkan mereka bisa terus menjadi pemilik sebuah klub Liga Primer. Sesuatu harus berubah, dan tampaknya persoalannya adalah kapan, bukan apakah, mereka akan pergi. Sebab, selama tim ini masih dimiliki pemilik saat ini, noda pada reputasi klub akan tetap ada.”

    PSG juga bukannya tanpa cela jika dibandingkan dengan City. Namun, mereka tampaknya berhasil membuat orang lupa bahwa mereka kembali didenda karena melanggar regulasi FFP hanya empat tahun lalu, sementara sebagian besar penggemar sepakbola terpesona oleh kecemerlangan Khvicha Kvaratskhelia dan rekan-rekannya.

    “Beginilah tepatnya cara kerja pencucian citra lewat olahraga,” kata McGeehan. “Kita semua ingat ketika PSG agak menjadi bahan olok-olok, karena itu belum lama terjadi. Mereka dipandang sebagai klub yang gemar menghamburkan uang, hasil dari sebuah proyek yang mencolok dan tidak berselera. Negara tersebut juga dipandang dengan cara negatif yang serupa. Jadi, sebagai proyek pencucian citra lewat olahraga, saat itu hasilnya sama sekali tidak terlalu baik.

    “Bandingkan dengan City pada masa itu. Mereka punya reputasi yang sangat profesional, sementara Khaldoon Al Mubarak dipandang sebagai pengelola klub yang luar biasa, dan Pep Guardiola semakin membantu meningkatkan citra mereka di dalam maupun di luar lapangan. Namun, saya pikir Qatar dalam batas tertentu hanya beruntung dengan Luis Enrique, yang kurang lebih membuang sistem lama dan membuat mereka memainkan sepakbola yang indah. Hasilnya, pembicaraan tentang klub kini hampir sepenuhnya berfokus pada apa yang terjadi di lapangan.”

    Dalam hal itu, waktu penyelenggaraan pertandingan hari Rabu ini kurang menguntungkan bagi PSG. Pembicaraan menjelang laga hampir sepenuhnya berfokus pada kecurangan keuangan City dan, seperti ditunjukkan Johnson, tim tamu tidak akan senang dibandingkan dengan klub lain yang juga dimiliki negara.

    “Saya membayangkan mereka akan sangat kesal dengan arah perdebatan ini. Sebab, jika kita benar-benar jujur dan pragmatis, setelah masing-masing berurusan dengan FFP, satu klub mengambil satu jalan dan klub lainnya mengambil jalan berbeda,” katanya. “Dan saya pikir saat ini banyak orang akan mengatakan bahwa PSG mungkin menangani kesulitan mereka dengan cara yang benar.

    “Tentu saja, situasinya sangat kontroversial. Ada banyak persoalan yang tidak jelas ketika membahasnya. Kita benar-benar perlu menelaahnya secara mendalam untuk menentukan apa tepatnya yang dilakukan PSG secara berbeda dari Manchester City. Namun, pada akhirnya, bergantung pada perkembangan kasus City dengan Liga Primer, apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir pada klub-klub yang mencapai kesepakatan penyelesaian dengan UEFA mungkin akan kembali disorot. Sebab, kita tidak hanya membicarakan PSG dan City. Klub-klub lain juga menghadapi masalah, tetapi keduanya adalah nama yang paling menonjol.

    “Namun, saya pikir PSG akan keberatan jika disamakan dengan City. Sebab, pada akhirnya mereka membangun model bisnis mereka dengan cara yang sama sekali berbeda. Beberapa hal yang dilakukan PSG, terutama keberhasilan mereka menjadi merek gaya hidup di luar lapangan, tidak bisa dibantah telah meraih kesuksesan luar biasa selama hampir 10 tahun. Tampaknya City belum berhasil melakukannya sebaik PSG. Jadi, saya benar-benar berpikir bahwa, ketika keduanya dibandingkan, PSG akan sangat tersinggung oleh orang-orang yang mengatakan bahwa mereka pada dasarnya sama dengan City.”

  • Kenaikan yang luar biasa

    FBL-EUR-C1-PSG-TRAINING
    AFP

    Al-Khelaifi kini dipandang semua pihak sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di dunia sepak bola, dan ia mungkin akan segera menjadi lebih berkuasa lagi.

    Perbedaan cara kedua kelompok pemilik itu kini dipandang sungguh mencolok. Sementara Khaldoon bisa tersingkir dari sepak bola Inggris, Al-Khelaifi kini menjadi salah satu tokoh paling penting dalam sepak bola. Johnson berpendapat pengaruhnya hanya akan terus bertambah.

    “Saya pikir Al-Khelaifi sangat diuntungkan oleh kegagalan European Super League karena ia menempatkan PSG sejalan dengan klub-klub yang memiliki nilai-nilai olahraga yang sangat kuat. Menurut saya, hal itu, ditambah dengan apa yang terjadi di lapangan dalam beberapa tahun terakhir, telah membuat Al-Khelaifi meraih banyak rasa hormat dan pengaruh besar dalam sepak bola Eropa,” kata Johnson. “Jadi, meskipun ia menepis kemungkinan mencalonkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi, saya pikir pada akhirnya akan tiba saatnya kita melihat Nasser Al-Khelaifi memegang peran yang lebih penting lagi, entah di UEFA suatu hari nanti atau mungkin di FIFA.”

    Namun, untuk saat ini, Panja meyakini bahwa kehadiran Al-Khelaifi di Parc des Princes saja membuat PSG nyaris tak tersentuh.

    “Pada tahap ini, ia hampir memiliki kekuasaan tanpa batas di dunia sepak bola dan seolah-olah apa pun yang ia katakan pasti terlaksana. Karena itu, sulit membayangkan bagaimana ia, klub mana pun yang ia kelola, atau kelompok mana pun yang ia pimpin bisa menghadapi sanksi serius,” kata Panja. “Ia duduk di dewan UEFA, masih menjadi ketua beIN Media Group, salah satu pembeli hak siar sepak bola terbesar di dunia, dan menjadi ketua European Football Clubs (EFC). Daftarnya masih panjang, dan semua itu menimbulkan konflik kepentingan yang jelas.

    “Namun, ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Ceferin. Ceferin yang sama pekan lalu berbalik dari pernyataannya terdahulu bahwa ia tidak ingin mengejar masa jabatan keempat sebagai presiden UEFA. Masa jabatan itu akan melanggar batas 12 tahun yang ia sendiri perjuangkan dan tetapkan ketika datang sebagai sosok pembaru UEFA. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa sepak bola tampaknya masih kebal terhadap tata kelola yang baik atau reformasi.”

    Meski begitu, ada beberapa alasan untuk optimistis. Baru pekan ini, David Kogan, ketua Independent ­Football Regulator (IFR), mengatakan ia akan mengundurkan diri jika mendapat tekanan politik apa pun terkait kasus City. Ia juga tidak menutup kemungkinan negara-negara akan dilarang membeli klub sepak bola Inggris di masa depan. Karena itu, McGeehan percaya masih ada peluang untuk melihat perubahan besar dalam tata kelola sepak bola.

    “Sudah lama terjadi kegagalan politik yang luar biasa besar di Inggris dalam menangani masalah-masalah terkait kepemilikan klub sepak bola oleh negara,” katanya. “Saya rasa belum ada yang benar-benar menangani persoalan ini, tetapi sekarang terasa seperti saat yang tepat untuk melakukannya. Para politisi akan bertindak ketika melihat peluang mendapat keuntungan politik, dan masyarakat umum jelas percaya bahwa kita harus jauh lebih berhati-hati mengenai siapa yang berinvestasi di lembaga budaya dan sosial kita, yang sangat penting bagi warga dan komunitas yang mereka layani.

    “Jadi, kita mungkin akan melihat sejumlah politisi yang jeli menyadari bahwa menentang kepemilikan oleh negara bisa memberi mereka banyak dukungan di mata publik. Ini sedikit mirip dengan bagaimana para politisi sekian lama enggan berbicara menentang FIFA pimpinan Gianni Infantino. Mereka kurang lebih hanya berkata, ‘Silakan kalian mengelola olahraga ini sesuka kalian, karena kami tidak ingin ikut campur. Itu bukan urusan kami, dan orang-orang tidak suka jika kami ikut campur dalam hal-hal seperti itu.’

    “Namun, saya pikir kontroversi Piala Dunia FIFA dan putusan dalam kasus City mungkin akhirnya membuat para politisi sadar, setidaknya di negara ini. Mereka mungkin berkata, ‘Tahu tidak? Mungkin kita harus menyelidiki ini, mungkin kita harus mulai membicarakan pengaturannya dan mengubah beberapa hal.’ Sebab, kepemilikan klub oleh negara selalu berpotensi merusak keseimbangan dan mencemari sepak bola. Negara memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki pemilik klub sepak bola biasa. Mereka bisa memindahkan uang, menyamarkan sumber pendanaan, menggunakan pengaruh politik, dan meluapkan kemarahan besar jika keinginan mereka tidak terpenuhi.

    “Jadi, sejak awal mereka memiliki kekuasaan yang terlalu besar untuk diizinkan masuk ke kompetisi sepak bola, karena mereka mengganggu keseimbangan kompetisi tersebut. Menurut saya, itulah yang terjadi di Liga Primer selama sekitar satu dekade terakhir. Namun, justru karena alasan itu, ini mungkin menjadi titik balik, saat masyarakat dan para politisi sama-sama mengatakan bahwa mereka sudah muak.”