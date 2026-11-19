Trio yang dijuluki “Triple Espresso” kembali lengkap dalam skuad Emma Hayes untuk pertandingan yang bisa mengantar timnas putri AS ke Piala Dunia 2027.

Trinity Rodman, Sophia Wilson, dan Mallory Swanson masuk dalam skuad 23 pemain yang diumumkan Hayes pada Rabu untuk Kejuaraan Concacaf W. AS akan menghadapi El Salvador di perempat-final pada 27 November, laga fase gugur pertama mereka sejak Olimpiade 2024. Kemenangan akan memastikan tempat mereka di Brasil.

Naomi Girma, Jaedyn Shaw, dan Ally Sentnor kembali tidak masuk skuad. Hanya enam pemain dalam skuad tersebut yang memiliki pengalaman di kualifikasi Piala Dunia, sementara bek Angel City FC Evelyn Shores menjadi satu-satunya pemain yang belum pernah tampil untuk timnas senior.

Usai pengumuman itu, Hayes mengatakan bahwa ia jarang bisa mengumpulkan semua pemain terbaiknya sekaligus. “Ketika Anda memanggil pemain dan kondisi mereka mungkin baru 50 persen, terkadang itu bukan yang terbaik bagi tim,” katanya.

Ashley Sanchez mendapat panggilan untuk dua periode pertandingan internasional berturut-turut pada hari yang sama ketika ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik NWSL. Ia sebelumnya telah meraih Sepatu Emas dengan 20 gol dan kini punya kesempatan lagi untuk mengubah performanya di klub menjadi menit bermain bersama timnas putri AS. Croix Bethune, yang beberapa kali masuk dan keluar skuad selama dua tahun terakhir, mulai menemukan ritmenya sebagai pemain nomor 10.

GOAL mengulas siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari skuad kualifikasi pilihan Hayes.