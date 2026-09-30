Cristiano Ronaldo seharusnya meninggalkan peran canggung sebagai penyemangat Portugal, kini saatnya mengikuti jejak Lionel Messi dan pensiun
Menjelang laga Portugal di Nations League melawan Wales pekan lalu, Cristiano Ronaldo ditanya apakah ia mempertimbangkan pensiun dari sepak bola internasional setelah Piala Dunia 2026, dan ia menjawab: "Ya, saya memang memikirkannya. Tentu saja, saya selalu memikirkan keputusan saya, masa depan saya, juga masa kini. Saya orang yang banyak berpikir. Anda harus berpikir. Itulah mengapa Anda melihat saya di sini sekarang. Itu berarti saya akan terus lanjut.
"Saya berbicara dengan presiden kami, dengan pelatih kami. Saya masih percaya bahwa saya mampu membantu tim nasional mencapai apa yang mereka inginkan, dan saya akan selesai ketika saya merasa seperti tidak melakukan apa pun di sini. Saya rasa saya bisa memberi tim nasional dukungan saya, bukan hanya lewat gol, tetapi juga di luar sepak bola. Ini adalah generasi muda yang baru. Tetapi bagi saya, poin dasarnya adalah bisa berada di lapangan untuk mencetak gol dan membantu tim memenangi pertandingan."
Jelas dia tidak berpikir cukup matang, karena dia tidak memenuhi "poin dasar" itu dalam tiga turnamen besar secara beruntun. Ronaldo hanya mencetak satu gol dalam lima penampilan di Piala Dunia 2022, dan sama sekali gagal mencetak gol dalam jumlah pertandingan yang sama di Euro 2024. Ia mencetak tiga gol di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, tetapi dua di antaranya lahir dalam kemenangan telak 5-0 pada fase grup atas Uzbekistan yang lemah, dan satu lainnya adalah penalti dalam kemenangan kontroversial Portugal atas Kroasia di babak 32 besar, yang menjadi satu-satunya momen ia menyentuh bola di kotak penalti selama 81 menit berada di lapangan.
Ronaldo benar-benar tidak efektif dalam laga melawan Maroko, Prancis, dan Spanyol yang mengakhiri perjalanan Portugal di turnamen-turnamen tersebut. Namun karena dia adalah sosok seperti sekarang ini, tim berputar di sekelilingnya. Semua orang lain harus melakukan segalanya semampu mereka untuk mengirim bola kepada Ronaldo agar ia bisa menyelesaikannya, dan mereka juga harus berlari untuknya.
Pernah ada masa ketika pendekatan itu masuk akal, karena Ronaldo, yang perlu ditekankan memiliki rekor fenomenal 146 gol dalam 234 caps, adalah penyerang paling mematikan di planet ini, tetapi bisa diperdebatkan bahwa dia sudah tidak lagi memegang gelar tidak resmi itu sejak 2018. Kemunduran salah satu sosok terbesar sejati dalam sepak bola ini menyedihkan untuk disaksikan, dan sulit dijelaskan bahwa dia masih terus berpegang pada relevansi di usia 41 tahun. Tak seorang pun bisa mengalahkan waktu, bahkan atlet supermanusia seperti Ronaldo. Namun, untungnya bagi fans Portugal yang mengakui fakta bahwa dia menghalangi kemajuan, tampaknya manajer baru tim tidak akan memanjakan egonya.
Kesepakatan baru
Jorge Jesus bekerja dengan Ronaldo di Al-Nassr musim lalu, dan keduanya membangun hubungan yang kuat. Ronaldo tetap menjadi figur utama dalam tim, dan akhirnya meraih gelar Liga Pro Saudi pertamanya, dengan mencetak 28 gol dalam prosesnya.
Portugal memanggil Jesus pada musim panas setelah Roberto Martinez pergi, dan tidak mengejutkan ketika mantan bos Benfica itu memasukkan Ronaldo ke dalam skuad pertamanya. "Cristiano adalah simbol Portugal dan tim nasional," kata Jesus saat menjelaskan keputusan tersebut, duduk berdampingan dengan Ronaldo di kampus federasi Portugal menjelang laga pembuka Nations League melawan Wales.
Namun, ada catatan, ketika ia menambahkan: "Jika dia akan memainkan pertandingan, dia tidak berhak atas itu, keputusan ada pada pelatih." Tak satu pun pendahulu Jesus akan berani mengatakan hal seperti itu di depan Ronaldo, bahkan Fernando Santos, yang setidaknya punya keberanian untuk mencadangkan penyerang legendaris itu dua kali di Piala Dunia 2022.
Pemanggilan terbaru Ronaldo jelas datang dengan syarat, dan ia berusaha menegaskan bahwa dirinya tidak masalah dengan pengaturan tersebut, meski tetap dengan nada arogan khasnya. "Kapan pun mereka bilang mereka tidak menginginkan saya di tim nasional, saya akan jadi orang pertama yang pergi," ujarnya. "Ketika saya merasa saya tidak menambah apa pun untuk tim, atau bahwa saya menciptakan suasana, saya akan jadi orang pertama yang pergi. Saya akan membawa koper saya dan pergi. Orang-orang Portugal mengandalkan saya. Itulah sebabnya saya masih di sini… Lihat saja angkanya, saya yakin kalian bisa membuat beberapa perhitungan, saya masih tampil baik. Hari ketika mereka tidak lagi mengandalkan saya, no problemo, saya akan pergi. Saya akan selalu menjadi penggemar No.1 federasi ini."
Mantan superstar Manchester United dan Real Madrid itu melanjutkan: "Bagi saya hal terpenting adalah saya tahu siapa diri saya. Saya tahu apa yang saya lakukan untuk berada di sini, saya tahu apa yang telah saya lakukan untuk meraih kesuksesan yang saya dapatkan. Saya tahu mengapa anak-anak muda mencintai Cristiano, karena mereka melihat saya sebagai teladan, dan saya akan terus melakukan itu. Bahkan ketika saya sudah pensiun… dalam 10 tahun. Saya bahagia dengan diri saya sendiri. Tidak masalah apakah saya bermain besok, apakah saya diistirahatkan untuk pertandingan berikutnya, bagi saya yang terpenting adalah saya merasa baik. Orang-orang di sekitar saya, mereka percaya pada kerja saya. Fokus pada orang-orang yang mencintai Cristiano, bukan pada orang-orang yang mengkritik saya, jadi saya adalah orang yang bahagia."
Frustrasi dalam kemenangan Wales
Ronaldo mungkin bercanda soal bertahan bersama Portugal selama 10 tahun lagi, tetapi kerendahan hati barunya langsung diuji. Jesus memberikan caps ke-234 yang semakin memperpanjang rekornya kepada penyerang Al-Nassr itu saat melawan Wales di Lisbon, dan Portugal mengamankan kemenangan 1-0 yang memang pantas diraih, dengan Joao Felix mencetak gol penentu pada babak pertama.
Namun, secara keseluruhan, itu adalah malam yang ingin dilupakan Ronaldo. Ia melepaskan tujuh tembakan, hanya dua di antaranya yang mengarah ke gawang, dan menyia-nyiakan peluang emas pada awal babak kedua, entah bagaimana melakukan tendangan voli atas umpan silang Ruben Neves melambung di atas mistar dari jarak sangat dekat.
Beberapa saat kemudian, Ronaldo sempat mencetak gol saat ia dengan tenang menuntaskan umpan Bruno Fernandes setelah berlari menyambut bola, tetapi kegembiraannya tak berlangsung lama. Kapten Portugal itu hampir satu yard berada dalam posisi offside dan gol tersebut dengan tepat dianulir.
Pada menit ke-68, Jesus memutuskan bahwa ia sudah cukup melihat dan menarik keluar Ronaldo untuk digantikan Goncalo Ramos. Ia meninggalkan lapangan dengan total expected assists 0,06, nol dribel sukses dan kontribusi bertahan, serta hanya 27 sentuhan bola secara keseluruhan, yang paling sedikit di antara semua starter Portugal. Jika ia tidak mampu menuntaskan peluangnya, statistik seperti itu tidak bisa dimaafkan.
Jesus berbicara dengan kejujuran yang menyegarkan saat didesak soal penarikan awal Ronaldo setelah pertandingan, sebagaimana ia mengatakan kepada Canal 11: "Pertandingan menuntut perubahan ini. Masih ada 25 menit tersisa dan saya ingin memasukkan pemain cepat di lini pertahanan pertama, yang mampu menekan dua bek tengah. Cris sudah tidak bisa melakukannya lagi. Saya tahu secara ofensif, dia tidak bisa berbuat lebih banyak lagi."
Tidak diperlukan di Norwegia
Jesus kemudian menghadirkan kejutan besar tiga hari berselang dengan mencoret Ronaldo dari susunan pemainnya untuk lawatan Portugal ke Norwegia. Semula diperkirakan Ronaldo dan Erling Haaland akan berhadapan untuk pertama kalinya dalam karier masing-masing, tetapi Jesus sama sekali tidak tertarik dengan narasi tersebut.
Faktanya, Ronaldo sama sekali tidak menginjakkan kaki di lapangan, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam laga kompetitif internasional selama lebih dari 18 tahun. Felix membuka keunggulan untuk Portugal sebelum Erling Haaland menyamakan kedudukan pada menit ke-51, tetapi Ramos memastikan kemenangan 2-1 untuk Portugal lewat sebuah cip brilian.
Ini jelas bukan penampilan terbaik Portugal tanpa playmaker Manchester United yang cedera, Fernandes, tetapi mereka bekerja tanpa henti sebagai satu kesatuan untuk meraih tiga poin melawan perempat finalis Piala Dunia 2026. Ronaldo tidak dirindukan.
Ia terlihat memeluk Ramos ketika sang striker ditarik keluar untuk digantikan Francisco Trincao pada akhir laga, dan secara umum tampak terlibat penuh dalam pertandingan, tetapi langsung berjalan ke terowongan sesaat setelah peluit akhir tanpa menghampiri para pendukung Portugal. Entah itu murni atau tidak, itu bukan tindakan seseorang yang sadar soal "menciptakan suasana"; Ronaldo sangat paham bahwa semua yang ia lakukan akan mendapat sorotan besar.
Vitinha, Rafael Leao, Neves, dan Bernardo Silva juga dimasukkan dari bangku cadangan lebih dulu ketimbang Ronaldo, dengan Jesus mengakui bahwa ia menyimpang dari rencana awalnya. "Saya bahkan sudah sepakat dengannya [Ronaldo] bahwa dia akan masuk dalam setengah jam terakhir, tetapi pertandingan tidak membutuhkannya," kata sang pelatih kepada stasiun penyiaran Portugal, RTP.
"Goncalo Ramos bermain dengan baik, dia mencetak gol dan satu gol lainnya dianulir. Saya merasa itu bukan momen yang tepat untuk menggantinya. Bukan untuk melindunginya secara fisik, karena dia berada dalam kondisi untuk bermain selama yang saya inginkan. Pertandingan berjalan sebagaimana mestinya dan itu berhenti menjadi momen yang tepat untuk memasukkan Cris. Sebaliknya, pemain lain dibutuhkan untuk menjamin keseimbangan dan hasil."
Ramos menawarkan lebih banyak
Namun, Jesus menegaskan bahwa Ronaldo masih masuk dalam rencananya, dengan Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark di Kopenhagen pada Kamis, sebelum menjamu Norwegia pada 4 Oktober. "Saya membutuhkan pemain dengan karakteristik yang berbeda, tetapi itu tidak berarti dia bukan sebuah opsi, justru sebaliknya," ujarnya. "Mungkin sekarang, melawan Denmark, dia akan bermain."
Wales adalah tim terlemah di grup Nations League Portugal, jadi tidak ada banyak risiko bagi Jesus saat menurunkan Ronaldo sebagai starter. Namun, kualitas Norwegia dan Denmark tidak terpaut jauh, seperti yang terbukti ketika mereka bertemu pekan lalu dan tim asuhan Stale Solbakken memenangi laga sengit itu dengan skor 3-2, berkat dwigol Haaland.
Ramos tidak akan pernah mendekati level yang dicapai Ronaldo pada masa puncaknya, tetapi penyerang 25 tahun itu memang lebih berguna bagi Portugal saat ini. Rekrutan termahal dalam sejarah AC Milan itu terus menekan bek tengah lawan dan menutup jalur umpan; golnya ke gawang Norwegia menjadi contoh utama dari hal tersebut saat ia memaksa kiper Orjan Nyland melakukan kesalahan.
Ia meregangkan pertahanan dengan pergerakan vertikalnya dan juga bisa turun lebih dalam untuk menahan bola serta menghubungkan permainan, dengan kecepatan dan fisik yang cocok dengan gaya intensitas tinggi milik Jesus. Sebaliknya, Ronaldo kini murni beroperasi sebagai predator kotak penalti yang bekerja sangat minim tanpa bola dan menunggu suplai, dengan Portugal harus beralih ke sistem yang lebih mengandalkan umpan silang untuk memaksimalkan efisiensinya.
Terutama dalam pertandingan-pertandingan terbesar, Ronaldo justru menahan laju Portugal. Jika ia benar-benar bisa menerima peran sebagai pemain pengganti sesekali yang memberi dampak, maka permata akademi Sporting CP itu masih punya sesuatu untuk ditawarkan, karena ia tetap bisa menjadi penentu dengan instingnya di dalam kotak penalti jika Portugal sewaktu-waktu tertinggal dalam pertandingan, tetapi tetap saja itu akan terasa canggung. Warisan Ronaldo di level internasional begitu besar sehingga peran sebagai penyemangat atau figuran terasa berada di bawah levelnya.
Diberikan sebanyak Messi
Waktu bagi Ronaldo untuk mundur di puncak sudah datang dan berlalu, tetapi ia masih bisa mengikuti jejak rival abadinya, Lionel Messi, dengan pensiun dari tugas internasional sebelum hitung mundur menuju turnamen besar berikutnya dimulai. Ikon Barcelona Messi, yang kini bermain di level klub di MLS bersama Inter Miami, seolah memutar kembali waktu dengan cara spektakuler di Piala Dunia terakhir, dengan mencatatkan delapan gol dan empat assist saat Argentina mencapai final kedua secara beruntun.
Menjadi sebuah ketidakadilan ketika penghargaan Bola Emas untuk pemain terbaik turnamen jatuh kepada Rodri ketimbang Messi, terutama karena Spanyol dengan meyakinkan mengalahkan Argentina di partai puncak. Tidak ada pemain yang lebih berpengaruh bagi negaranya selain Messi, yang pada dasarnya menggendong skuad Argentina yang sudah jauh melewati masa terbaiknya.
Messi masih menjadi penentu kemenangan yang tak terbendung, seperti yang terus disaksikan para penggemar Miami setiap pekan, jadi ia bisa saja tetap menjadi pemimpin bertuah Argentina hingga Copa America 2028, dan mungkin bahkan sampai Piala Dunia 2030. Namun, pada akhirnya ia menyadari bahwa siklusnya telah mencapai akhir yang alami.
"Saya sudah memberikan segalanya, tidak ada lagi yang tersisa untuk saya berikan, dan selain itu, ada beberapa pemain muda yang sangat hebat datang dari belakang saya yang pantas mendapatkan kesempatan mereka," katanya saat mengumumkan keputusannya mundur. Tidak seperti Messi, Ronaldo tidak memiliki medali juara Piala Dunia dalam rekam jejaknya, tetapi ia juga sudah memberikan segalanya untuk Portugal.
Tidak ada lagi yang perlu ia buktikan sebagai pencetak gol paling produktif dan pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional. Ia juga menjadi sosok integral dalam kesuksesan Portugal di Euro 2016, serta dua gelar UEFA Nations League mereka pada 2019 dan 2025.
Ronaldo mungkin masih merasa bisa membantu talenta-talenta muda Portugal, tetapi mereka semua tetap berusaha mengikuti teladan cemerlang yang ia tunjukkan pada masa jayanya. Kini tidak ada kebutuhan baginya untuk bersaing dengan mereka demi menit bermain. Seperti yang dikatakan Jesus, Ronaldo akan selalu menjadi "simbol" Portugal dan ia akan mendapatkan apresiasi yang ia dambakan dengan melangkah mundur, alih-alih terus bertahan.
Tidak berutang kepada FPF
Namun, situasi Ronaldo unik. Kemungkinan besar Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) memohon kepadanya untuk tetap lanjut setelah Piala Dunia, karena ia adalah wajah dari brand tim nasional.
Segala sesuatu dibangun di sekelilingnya. Dengan jangkauan global yang tak tertandingi, FPF bergantung pada kekuatan komersial Ronaldo dan mengandalkannya untuk eksposur internasional. Kehadiran Ronaldo saja sudah menarik mitra bisnis dan kesepakatan hak siar; dia adalah mesin ekonomi utama mereka dan namanya punya bobot lebih besar daripada tim nasional itu sendiri.
Diperkirakan FPF bisa menghadapi penurunan 45% dalam pendapatan tahunan ketika Ronaldo gantung sepatu, dengan Daniel Sa, direktur eksekutif Portuguese Institute of Marketing Administration (IPAM), mengatakan kepada Kantor Berita Lusa pada musim panas: "Akan menjadi tragedi ketika dia pergi, karena orang-orang masih belum memahami perhatian media yang akan hilang. Kami akan terjatuh di eskalator berkecepatan tinggi."
Tidak ada yang akan memaksa Ronaldo menyingkir karena kemampuan sepak bolanya telah menurun, termasuk Jesus. Keputusan itu harus datang darinya sendiri. Ronaldo bisa dengan mudah terus tampil baik di Al-Nassr selama dua atau tiga tahun lagi, dan mencapai target 1.000 gol dalam kariernya, tanpa beban kritik yang selama bertahun-tahun mengikutinya bersama Portugal.
Bertahan tidak memberikan apa pun bagi warisannya. Tempat Ronaldo tidak akan pernah ada di bangku cadangan, dia sudah meraih terlalu banyak dalam olahraga ini. Dia juga tidak berutang apa pun kepada Portugal dari sudut pandang finansial setelah mendorong 23 tahun pertumbuhan bagi FPF. Terlalu lama Ronaldo telah menjadi bahan olok-olok karena menolak melepas semuanya saat usia mulai mengejarnya. Saat dia melakukannya, dia akan dirayakan sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah menghiasi permainan ini, dan rasa lega akan lebih besar daripada perasaan bersalah atau penyesalan apa pun.