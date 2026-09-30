Menjelang laga Portugal di Nations League melawan Wales pekan lalu, Cristiano Ronaldo ditanya apakah ia mempertimbangkan pensiun dari sepak bola internasional setelah Piala Dunia 2026, dan ia menjawab: "Ya, saya memang memikirkannya. Tentu saja, saya selalu memikirkan keputusan saya, masa depan saya, juga masa kini. Saya orang yang banyak berpikir. Anda harus berpikir. Itulah mengapa Anda melihat saya di sini sekarang. Itu berarti saya akan terus lanjut.

"Saya berbicara dengan presiden kami, dengan pelatih kami. Saya masih percaya bahwa saya mampu membantu tim nasional mencapai apa yang mereka inginkan, dan saya akan selesai ketika saya merasa seperti tidak melakukan apa pun di sini. Saya rasa saya bisa memberi tim nasional dukungan saya, bukan hanya lewat gol, tetapi juga di luar sepak bola. Ini adalah generasi muda yang baru. Tetapi bagi saya, poin dasarnya adalah bisa berada di lapangan untuk mencetak gol dan membantu tim memenangi pertandingan."

Jelas dia tidak berpikir cukup matang, karena dia tidak memenuhi "poin dasar" itu dalam tiga turnamen besar secara beruntun. Ronaldo hanya mencetak satu gol dalam lima penampilan di Piala Dunia 2022, dan sama sekali gagal mencetak gol dalam jumlah pertandingan yang sama di Euro 2024. Ia mencetak tiga gol di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, tetapi dua di antaranya lahir dalam kemenangan telak 5-0 pada fase grup atas Uzbekistan yang lemah, dan satu lainnya adalah penalti dalam kemenangan kontroversial Portugal atas Kroasia di babak 32 besar, yang menjadi satu-satunya momen ia menyentuh bola di kotak penalti selama 81 menit berada di lapangan.

Ronaldo benar-benar tidak efektif dalam laga melawan Maroko, Prancis, dan Spanyol yang mengakhiri perjalanan Portugal di turnamen-turnamen tersebut. Namun karena dia adalah sosok seperti sekarang ini, tim berputar di sekelilingnya. Semua orang lain harus melakukan segalanya semampu mereka untuk mengirim bola kepada Ronaldo agar ia bisa menyelesaikannya, dan mereka juga harus berlari untuknya.

Pernah ada masa ketika pendekatan itu masuk akal, karena Ronaldo, yang perlu ditekankan memiliki rekor fenomenal 146 gol dalam 234 caps, adalah penyerang paling mematikan di planet ini, tetapi bisa diperdebatkan bahwa dia sudah tidak lagi memegang gelar tidak resmi itu sejak 2018. Kemunduran salah satu sosok terbesar sejati dalam sepak bola ini menyedihkan untuk disaksikan, dan sulit dijelaskan bahwa dia masih terus berpegang pada relevansi di usia 41 tahun. Tak seorang pun bisa mengalahkan waktu, bahkan atlet supermanusia seperti Ronaldo. Namun, untungnya bagi fans Portugal yang mengakui fakta bahwa dia menghalangi kemajuan, tampaknya manajer baru tim tidak akan memanjakan egonya.