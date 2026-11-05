Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Cristiano Ronaldo Portugal retirement GFX 1:1GOAL

Cristiano Ronaldo mengantar Portugal ke puncak kejayaan, tetapi legenda hidup itu mencoreng warisannya bersama tim nasional karena terlalu lama menunda pensiun

Pria berusia 41 tahun itu mengumumkan pada Kamis bahwa ia tidak akan lagi membela negaranya, mengakhiri karier yang memecahkan rekor.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Pada Kamis pagi, Cristiano Ronaldo mengungkapkan bahwa ia telah mengambil keputusan sulit untuk pensiun dari sepak bola internasional. “Perjalanan yang dimulai pada Agustus 2003 dan mengubah hidup saya selamanya,” tulisnya di Instagram, “telah berakhir.”

    Yang disayangkan, tentu saja, perjalanan itu baru berakhir dalam situasi yang begitu menyedihkan. Secara teknis, Ronaldo masih menjalani skorsing 30 hari dari Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) karena meninggalkan tim nasional sebelum pertandingan Nations League melawan Denmark pada Oktober di Kopenhagen, menyusul perselisihan hebat dengan pelatih Jorge Jesus.

    Namun, segera setelah Ronaldo mengumumkan niatnya mengakhiri karier bersama timnas Portugal, FPF menyatakan tidak berniat membiarkan pemain dengan gol dan penampilan terbanyak di sepak bola internasional itu mengakhiri kariernya dengan cara yang memalukan.

    “Kami sangat bertekad untuk menyelenggarakan, merencanakan, berpartisipasi, dan berperan aktif dalam sebuah penghormatan yang layak bagi karier luar biasa Cristiano Ronaldo. Melalui acara itu, para penggemar dan seluruh negeri dapat kembali memberikan tepuk tangan dan merayakan pemain yang telah memberikan begitu banyak kepada kami,” kata FPF dalam sebuah pernyataan yang mengisyaratkan kuat bahwa laga perpisahan tinggal menunggu waktu.

    Orang boleh berpendapat apa saja tentang Ronaldo, tetapi perpisahan meriah di tanah airnya adalah penghormatan paling sederhana yang pantas ia terima, karena hanya sedikit pesepakbola yang pernah memberikan pengabdian sebesar itu kepada negaranya.

  • Lahir seorang bintang

    FBL-EUR2004-POR-NED
    AFP

    Ronaldo masih berusia 19 tahun ketika membantu Portugal mencapai final Euro 2004.

    Portugal memiliki sejarah panjang yang membanggakan dalam melahirkan pemain kelas dunia, dari Eusebio hingga Paulo Futre. Dua anggota paling sukses dari 'Generasi Emas'-nya, Luis Figo dan Rui Costa, juga masih membela tim nasional ketika Ronaldo menjalani debutnya.

    Namun, segera terlihat jelas bahwa winger bertubuh kurus dan lincah itu berbeda dari para pendahulunya. Perbedaannya bukan terutama soal bakat, meski Ronaldo memilikinya dalam jumlah besar. Yang lebih menonjol adalah hasratnya untuk menang, yang mendorongnya tanpa henti mengejar kesempurnaan.

    "Saya belum pernah melihat pemain yang lebih lapar akan kesuksesan daripada dia," kata Rui Costa kepada Tuttosport. "Saya bermain bersama Cristiano di Euro 2004 dan saat itu dia masih sangat muda. Namun, kami semua tahu dia akan menjadi pemenang Ballon d'Or."

    Tekad luar biasa Ronaldo bukan hanya mengantarkannya ke jajaran elite sepakbola, tetapi juga membawa Portugal bersamanya. Sebelum kehadirannya, hasil terbaik Portugal di turnamen internasional besar adalah finis di peringkat ketiga Piala Dunia 1966 berkat peran Eusebio. Hanya beberapa bulan setelah penampilan pertamanya untuk Portugal, Ronaldo membantu tim itu mencapai final Euro 2004. Penampilannya yang memukau membuatnya masuk dalam Tim Terbaik Turnamen saat baru berusia 19 tahun. Dua tahun kemudian, ia turut berperan dalam keberhasilan Portugal mencapai semi-final Piala Dunia di Jerman.

    Sejujurnya, Ronaldo tidak pernah benar-benar menampilkan permainan spektakuler sesuai kemampuannya di panggung terbesar sepakbola. Ia mencetak hat-trick luar biasa melawan Swedia pada babak play-off 2014 dan satu lagi melawan Spanyol di Rusia 2018. Ia juga satu-satunya pria yang mencetak gol dalam enam edisi Piala Dunia. Namun, fakta terakhir itu lebih mencerminkan betapa panjang kariernya ketimbang dampak berarti yang ia berikan pada turnamen tersebut. Seperti yang berulang kali disoroti, ia hanya mencetak satu gol di babak gugur, dan gol itu pun berasal dari penalti melawan Kroasia awal tahun ini.

    Namun, sangat mudah untuk berpendapat bahwa Ronaldo adalah pemain terhebat dalam sejarah Kejuaraan Eropa.

  • Mimpi yang menjadi kenyataan

    Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016
    Getty Images Sport

    Ronaldo membawa Portugal meraih gelar juara turnamen besar pertama dalam sejarah mereka, meski mengalami cedera di laga final

    Penampilan terakhir Ronaldo di Euro, pada 2024, mungkin merupakan bencana, tetapi ia memegang rekor putaran final untuk gol terbanyak (14) dan assist terbanyak (tujuh). Namun, yang paling berarti bagi Ronaldo adalah mengangkat Trofi Henri Delaunay pada musim panas 2016.

    Portugal tak pernah terlihat seperti calon juara sepanjang turnamen di Prancis itu. Bahkan, mereka lolos dari fase grup hanya karena dua alasan. Pertama, format turnamen memungkinkan tim peringkat ketiga melaju. Kedua, Ronaldo menolak menyerah dalam laga terakhir fase grup melawan Hongaria. Sang kapten dua kali menyamakan kedudukan bagi tim asuhan Fernando Santos dalam hasil imbang 3-3 di Lyon, yang membuat Portugal lolos tipis ke fase gugur.

    Portugal masih tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Kroasia dan Polandia, tetapi Ronaldo tampil gemilang dengan mencetak gol lewat sundulan tinggi khasnya dalam kemenangan atas Wales di semi-final. Meski begitu, hanya sedikit yang memperkirakan Portugal akan mengalahkan tuan rumah Prancis di final, apalagi setelah Ronaldo terpaksa keluar karena cedera ketika babak pertama baru berjalan 25 menit.

    Namun, dengan Ronaldo menyemangati mereka dari pinggir lapangan setelah secara efektif menjadi asisten Santos, Portugal kembali menemukan cara untuk menang berkat gol Eder pada masa injury time dan pertahanan luar biasa yang dipimpin Pepe.

    "Ini momen yang unik bagi saya," ujar Ronaldo dengan penuh emosi setelahnya. "Ini sesuatu yang sudah lama saya inginkan. Ini tak terlupakan."

  • Perjalanan luar biasa

    Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1
    Getty Images Sport

    Mampu bermain untuk tim nasional selama 23 tahun menjadi bukti dedikasi Ronaldo terhadap profesinya.

    Bahkan bagi 'Mr. Champions League', meraih trofi bersama Portugal benar-benar merupakan pencapaian tertinggi. Itulah sebabnya menjuarai Nations League yang banyak dicerca, bahkan sampai dua kali, begitu berarti bagi Ronaldo.

    "Saya punya banyak gelar bersama klub, tetapi tidak ada yang lebih baik daripada mengangkat trofi untuk Portugal," katanya setelah kemenangan kedua tersebut, di Jerman tahun lalu. "Jadi, air mata ini muncul karena tugas telah dituntaskan."

    Yang disayangkan, tentu saja, kemenangan atas Spanyol lewat adu penalti seharusnya menjadi saat yang tepat bagi Ronaldo untuk mundur dari tim nasional. Sejak Piala Dunia 2022, sudah jelas bahwa ia tak lagi mampu bersaing di level tertinggi, sehingga kekecewaan tahun ini di Amerika Utara terasa sangat mudah diprediksi. Akibatnya, ia mencoreng warisannya sendiri di level internasional, karena keputusan pensiunnya bukan hanya sudah lama tertunda, tetapi juga terjadi dengan cara yang sangat tidak bermartabat.

    Namun, meski ia membuat orang sulit melupakan sikap kekanak-kanakannya saat pergi, yang sebenarnya tidak mengejutkan, pencapaiannya selama 23 tahun di pentas internasional akan dikenang selamanya.

    Ronaldo mengukir namanya dalam buku rekor. Tempatnya dalam sejarah sepakbola sudah terjamin. Perjalanannya mungkin tidak berakhir seperti yang ia inginkan, tetapi berlangsung lebih lama daripada yang menurut siapa pun mungkin dicapai manusia.