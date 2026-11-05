Pada Kamis pagi, Cristiano Ronaldo mengungkapkan bahwa ia telah mengambil keputusan sulit untuk pensiun dari sepak bola internasional. “Perjalanan yang dimulai pada Agustus 2003 dan mengubah hidup saya selamanya,” tulisnya di Instagram, “telah berakhir.”

Yang disayangkan, tentu saja, perjalanan itu baru berakhir dalam situasi yang begitu menyedihkan. Secara teknis, Ronaldo masih menjalani skorsing 30 hari dari Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) karena meninggalkan tim nasional sebelum pertandingan Nations League melawan Denmark pada Oktober di Kopenhagen, menyusul perselisihan hebat dengan pelatih Jorge Jesus.

Namun, segera setelah Ronaldo mengumumkan niatnya mengakhiri karier bersama timnas Portugal, FPF menyatakan tidak berniat membiarkan pemain dengan gol dan penampilan terbanyak di sepak bola internasional itu mengakhiri kariernya dengan cara yang memalukan.

“Kami sangat bertekad untuk menyelenggarakan, merencanakan, berpartisipasi, dan berperan aktif dalam sebuah penghormatan yang layak bagi karier luar biasa Cristiano Ronaldo. Melalui acara itu, para penggemar dan seluruh negeri dapat kembali memberikan tepuk tangan dan merayakan pemain yang telah memberikan begitu banyak kepada kami,” kata FPF dalam sebuah pernyataan yang mengisyaratkan kuat bahwa laga perpisahan tinggal menunggu waktu.

Orang boleh berpendapat apa saja tentang Ronaldo, tetapi perpisahan meriah di tanah airnya adalah penghormatan paling sederhana yang pantas ia terima, karena hanya sedikit pesepakbola yang pernah memberikan pengabdian sebesar itu kepada negaranya.