Cristiano Ronaldo AKHIRNYA dibuat turun derajat! Ange Postecoglou menunjukkan kualitas elite sebagai manajer lewat pergantian berani terhadap superstar Al-Nassr itu
"Ini mungkin tahun terakhir saya di sepakbola, dan saya ingin meninggalkan warisan yang spektakuler," kata Cristiano Ronaldo dalam wawancara dengan Vogue awal bulan ini. "Masa depan saya sudah saya rencanakan sepenuhnya."
Bagus juga jika ia memang sudah melakukannya, karena tidak ada jaminan bahwa melanjutkan karier melampaui akhir musim 2026-27 akan menjadi pilihan yang realistis bagi pemain berusia 41 tahun itu.
Pelatih baru Al-Nassr Ange Postecoglou melakukan hal yang tak terpikirkan pada Selasa dengan memperlakukan Ronaldo seperti pemain lainnya. Ia membuat keputusan berani untuk menarik ikon Portugal itu saat turun minum ketika Al-Nassr tertinggal 2-0 di markas Al-Ettifaq, dan bermain dengan 10 orang setelah kiper Bento menerima kartu merah di awal laga.
Juara Arab Saudi itu kemudian melakukan kebangkitan luar biasa di babak kedua untuk menang 3-2, dengan Sadio Mane mencetak gol penentu pada masa injury time yang memicu perayaan liar dan terus berlanjut setelah peluit akhir. Ronaldo memilih untuk tidak menjadi bagian darinya, dan dengan begitu merebut sorotan dari rekan-rekan setimnya, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa Postecoglou mengambil keputusan yang tepat. Menyegarkan melihat perengek terbesar di sepakbola itu akhirnya diturunkan satu tingkat.
Reputasi Postecoglou sempat terpukul besar setelah 39 hari yang menyedihkan dalam masa tugasnya di Nottingham Forest, tetapi kini ia baru saja mengingatkan semua orang akan kapasitas elite yang ia miliki sebagai pelatih. Jika Ronaldo ingin mengakhiri karier di puncak, ia mungkin harus mengubah kebiasaan yang sudah dijalani seumur hidupnya dan menjadi pemain tim yang sesungguhnya, karena sekarang ia bekerja dengan pelatih yang tidak akan ragu menempatkan klub di atas pemenang Ballon d'Or lima kali itu.
Perubahan status
Tidak ada yang mengatakan bahwa Ronaldo tak lagi berguna bagi Al-Nassr, justru sebaliknya. Ia menjadi pencetak gol terbanyak mereka dalam masing-masing dari tiga musim terakhir, memenangi Sepatu Emas Saudi Pro League dua kali, dan gol-golnya sangat krusial dalam keberhasilan mereka meraih gelar musim lalu.
Insting predator seorang striker adalah hal terakhir yang akan hilang, dan Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya masih terjaga lewat putaran tubuh yang indah dan penyelesaian apik pada laga kedua Al-Nassr di musim liga yang baru, kemenangan 4-0 di markas Al-Riyadh. Namun, masa ketika Ronaldo tampil menonjol sebagai pemain terbaik di lapangan sudah lama berlalu.
Erik ten Hag adalah orang pertama yang benar-benar mengakui menurunnya kemampuan Ronaldo, dengan mencadangkan legenda Manchester United itu dalam periode keduanya yang berakhir buruk di Old Trafford, dan mantan pelatih kepala Portugal Fernando Santos melakukan hal yang sama di Piala Dunia 2022. Namun, Ronaldo mendapat penangguhan setelah turnamen itu dari penerus Santos, Roberto Martinez, dan kepindahannya dengan status bebas transfer ke Al-Nassr memastikan ia kembali menjadi sosok nomor satu di level klub juga.
Sosok seperti Rudi Garcia, Luis Castro, Stefano Pioli, dan Jorge Jesus juga memanjakan ego Ronaldo di Al-Awwal Park. Ia telah menjadi pusat perhatian selama empat tahun terakhir di Al-Nassr, yang memang bisa dimaklumi mengingat kontrak pemecah rekor yang diberikan klub kepadanya, tetapi hal itu turut berkontribusi pada kurangnya konsistensi tim.
Jika ingin membangun dari keberhasilan meraih gelar 2025-26 dan melancarkan serangan serius di AFC Champions League Elite, Al-Nassr tidak bisa terus bergantung pada Ronaldo sebagai pemeran utama yang tak tertandingi di setiap pertandingan. Tindakan tegas Postecoglou saat menghadapi Al-Ettifaq menunjukkan bahwa ia sepenuhnya menyadari hal itu, dan ia harus tetap berpegang pada sikap keras tersebut di tengah tekanan internal dan eksternal yang tak terelakkan.
Pembeda
Ronaldo terlihat sangat marah saat menuju lorong pemain pada jeda pertandingan setelah Al-Nassr menyerah pada babak pertama melawan Al-Ettifaq. Ia berjalan pergi dengan gusar dan memberi gestur kepada penonton dengan kedua tangan terentang, seolah berkata, 'apa lagi yang bisa saya lakukan?'. Itulah Cristiano yang khas.
Jika ia mampu melakukan refleksi diri yang berarti, frustrasi terhadap dirinya sendiri seharusnya menjadi reaksi pertamanya. Meninggalkan lapangan dengan hanya tujuh sentuhan, satu tembakan tepat sasaran, dan tiga operan sukses, Ronaldo seharusnya sangat beruntung jika tetap berada di lapangan. Ia nyaris sepenuhnya tak terlihat, dan akibatnya Al-Nassr hampir tidak memberikan ancaman sama sekali.
Postecoglou melakukan perubahan proaktif dengan memasukkan Abdullah Al-Khaibari ke lini tengah dan menggeser Mane ke posisi nomor 9 milik Ronaldo. Al-Khaibari memberi Al-Nassr keseimbangan struktur yang sebelumnya hilang, dan Mane menghadirkan mobilitas dinamis serta pressing tinggi yang membantu memaksa Al-Ettifaq melakukan kesalahan.
Mane membawa Al-Nassr kembali ke dalam pertandingan dengan penyelesaian tenang setelah menyambar umpan indah Joao Felix pada menit ke-74, dan bek Abdulelah Al-Amri menanduk masuk sepak pojok dari pemain internasional Portugal itu beberapa saat kemudian untuk menyamakan kedudukan. Pada fase akhir pertandingan, Anda akan mengira Al-Nassr-lah yang bermain dengan keunggulan jumlah pemain, sedemikian besar intensitas mereka, dan ketika Mane menceploskan gol ketiga timnya, tak ada yang bisa membantah bahwa mereka memang pantas mendapatkannya.
Itu adalah momen kemenangan yang seharusnya disaksikan semua orang, tetapi Ronaldo memilih tidak duduk di bangku cadangan dan mendukung timnya pada babak kedua, dan menurut laporan ia bahkan meninggalkan stadion sepenuhnya sebelum pertandingan berakhir. Itu bukan tindakan seorang kapten sejati - Anda menang dan kalah bersama.
Menang dengan segala cara
"Tugas saya adalah mencoba membantu para pemain di setiap pertandingan dengan apa yang saya lihat," kata Postecgolou kepada media saat ditanya soal keputusannya menarik keluar Ronaldo. "Dan, lihat, dengan Cristiano, kami tahu dia tidak banyak bermain sepak bola. Jadi, dengan 10 pemain, membiarkannya tetap berada di lapangan setelah 45 menit, dia melakukan pekerjaan yang hebat untuk kami di babak pertama, tetapi kami membutuhkan pendekatan yang berbeda di babak kedua."
Ia menambahkan: "Saya pikir ada cerita yang lebih besar hari ini, yaitu bahwa 10 pemain Al-Nassr luar biasa. Itu saja yang harus Anda tulis hari ini. Hal lainnya tidak penting, karena tidak masalah tim [yang kami miliki di lapangan] seperti apa. Jika Anda melihat 10 pemain dalam kondisi seperti itu selama begitu lama, dari tertinggal 2-0 lalu bisa bangkit, itulah satu-satunya cerita."
Faktanya, Ronaldo selalu menjadi cerita terbesar di Al-Nassr, tetapi Postecoglou menangani situasi ini dengan sempurna. Ia tidak memanaskan anggapan apa pun soal ketegangan di balik layar, sambil melindungi aset paling berharga klub dalam prosesnya, sekaligus memastikan para pemain yang memenangi pertandingan mendapatkan pujian yang layak mereka terima.
Inilah tepatnya jenis manajemen pemain yang kuat yang membuat Postecoglou begitu sukses dan populer di dunia sepak bola. Ia memiliki mentalitas menang dengan segala cara dan memandang semua orang di skuad setara. Itulah sebabnya Al-Nassr berjuang begitu keras untuk bangkit dan mengamankan kemenangan ketiga beruntun mereka musim ini, dan mengapa Tottenham, Celtic, Yokohama F. Marinos, dan Brisbane Roar semuanya memenangi trofi utama di bawah pelatih asal Australia tersebut.
Jika ia bisa menambah koleksi trofinya di Arab Saudi, dan dalam jangka panjang berhasil menjaga Ronaldo tetap membumi, Postecoglou akan kembali menjadi daya tarik bagi klub-klub besar Eropa. Sebaliknya, jika Ronaldo tidak mau bekerja sama, bagian terakhir dari karier gemilangnya akan dikenang sebagai bab yang menyedihkan dan memalukan.