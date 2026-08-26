"Ini mungkin tahun terakhir saya di sepakbola, dan saya ingin meninggalkan warisan yang spektakuler," kata Cristiano Ronaldo dalam wawancara dengan Vogue awal bulan ini. "Masa depan saya sudah saya rencanakan sepenuhnya."

Bagus juga jika ia memang sudah melakukannya, karena tidak ada jaminan bahwa melanjutkan karier melampaui akhir musim 2026-27 akan menjadi pilihan yang realistis bagi pemain berusia 41 tahun itu.

Pelatih baru Al-Nassr Ange Postecoglou melakukan hal yang tak terpikirkan pada Selasa dengan memperlakukan Ronaldo seperti pemain lainnya. Ia membuat keputusan berani untuk menarik ikon Portugal itu saat turun minum ketika Al-Nassr tertinggal 2-0 di markas Al-Ettifaq, dan bermain dengan 10 orang setelah kiper Bento menerima kartu merah di awal laga.

Juara Arab Saudi itu kemudian melakukan kebangkitan luar biasa di babak kedua untuk menang 3-2, dengan Sadio Mane mencetak gol penentu pada masa injury time yang memicu perayaan liar dan terus berlanjut setelah peluit akhir. Ronaldo memilih untuk tidak menjadi bagian darinya, dan dengan begitu merebut sorotan dari rekan-rekan setimnya, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa Postecoglou mengambil keputusan yang tepat. Menyegarkan melihat perengek terbesar di sepakbola itu akhirnya diturunkan satu tingkat.

Reputasi Postecoglou sempat terpukul besar setelah 39 hari yang menyedihkan dalam masa tugasnya di Nottingham Forest, tetapi kini ia baru saja mengingatkan semua orang akan kapasitas elite yang ia miliki sebagai pelatih. Jika Ronaldo ingin mengakhiri karier di puncak, ia mungkin harus mengubah kebiasaan yang sudah dijalani seumur hidupnya dan menjadi pemain tim yang sesungguhnya, karena sekarang ia bekerja dengan pelatih yang tidak akan ragu menempatkan klub di atas pemenang Ballon d'Or lima kali itu.