Christos Tzolis, Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas & lahirnya generasi emas baru Yunani

Dari sekian banyak pemain yang mengambil langkah besar pada musim panas ini, tiga di antaranya dianggap sebagai harapan besar dari generasi baru talenta Yunani yang menarik ini: para penyerang Tzolis, Karetsas, dan Konstantelias, meski nama terakhir mengalami cedera ACL yang kejam pada hari pembuka musim setelah mencetak gol pada debut Bundesliga-nya untuk Dortmund.

Ketiganya memiliki fleksibilitas untuk bermain di mana saja di lini serang di belakang penyerang utama, dan tampaknya mempunyai kecerdikan untuk membongkar hampir pertahanan mana pun. Tzolis, 24, mengawali musim ini dengan cepat di London utara, memperlihatkan ketenangan dan visi khasnya untuk membukukan empat assist di semua kompetisi sejauh ini.

Sementara itu, Karetsas yang berusia 18 tahun - yang mungkin bahkan lebih berbakat secara teknik - menarik perhatian dalam peran gelandang serang untuk BVB, bergerak berbahaya di antara lini dan selalu mencari peluang. Dia sudah menunjukkan kemampuannya bersama timnas Yunani meski usianya masih sangat muda, dengan mencetak dua gol indah melawan Skotlandia tahun lalu di Nations League dan kualifikasi Piala Dunia.

"Christos Tzolis berbicara lewat permainannya sendiri. Dia sekarang adalah salah satu pemain terbaik untuk Yunani," kata Kountourou. "Dia luar biasa. Dan kariernya menarik karena dia berada di Norwich sangat awal setelah menembus tim utama di PAOK. [Itu] sedikit terlalu cepat baginya untuk naik ke level seperti itu, menurut saya, dan juga bukan lingkungan yang tepat di klub yang merupakan semacam tim yo-yo, atau setidaknya seperti itu saat itu.

"Sekarang Arsenal merekrutnya dan dia memang belum mencetak gol untuk mereka, tetapi dia sudah membuat empat assist dalam lima pertandingan dan dia sebenarnya mungkin hanya mengalami satu laga buruk melawan Aston Villa. Jadi dia terlihat seperti benar-benar bisa mengambil langkah berikutnya itu.

"Konstantinos Karetsas - saya sudah sangat lama tidak melihat pesepakbola Yunani yang berbakat alami seperti dia. Ketika Anda melihat pemain yang bisa begitu saja melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu dari ketiadaan, itulah Karetsas. Dan kepindahannya ke Dortmund memang pantas. Dortmund adalah salah satu klub terbaik di dunia dalam mengembangkan talenta, membawa mereka dari tahap yang masih mentah menjadi siap bermain di level elite. Jadi saya benar-benar yakin dia mampu melakukan itu untuk Yunani dan untuk Dortmund. Dan setelah itu dia bisa melangkah ke hal-hal yang lebih besar dan lebih baik lagi.

"Konstantelias juga begitu, gelandang serang. Dia adalah salah satu pemain terbaik di Yunani setidaknya selama dua atau tiga tahun. Dia sebenarnya meninggalkan PAOK lebih lambat dari yang saya perkirakan. Dan Anda bisa sedikit mengukur perasaan suporter atas kepergiannya karena ada protes di luar stadion saat dia dijual. Tetapi dia luar biasa. Sangat disayangkan dia mengalami cedera itu. Saya benar-benar berharap dia kembali lebih kuat."

Dia menambahkan: "Kami belum pernah memiliki trio penyerang seperti itu sebelumnya. Maksud saya, dari segi gaya bermain Konstantelias, dia jelas seorang gelandang serang, pengumpan bola yang sangat hebat, juga bisa melepaskan tembakan yang sangat bagus. Dia sangat berbakat secara alami.

"Jadi dia pemain yang cukup serbabisa. Dia juga bisa menggunakan kedua kaki, jadi dia sangat fleksibel saat menguasai bola. Dia pada dasarnya sudah menjadi pemain terbaik di liga setelah Tzolis pergi, padahal dia masih di awal usia 20-an, akhir belasan tahun. Dan itu mengatakan banyak hal, mungkin bukan tentang standar liganya, tetapi tentang bakatnya. Jadi untuk langsung menjadi salah satu pemain top dan bahkan belum berusia 21 tahun saat itu, itu menunjukkan banyak hal tentang dirinya.

"Dan Dortmund adalah level yang sangat bagus untuknya bermain. Hanya saja sangat disayangkan dia mengalami cedera itu, karena saya pikir dia pasti akan berada di tim nasional sekarang, dan dia pasti akan menjadi bintang untuk Borussia Dortmund."