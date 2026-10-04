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Greece golden generation GFX HIC 1-1GOAL

Christos Tzolis, Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas & lahirnya generasi emas baru Yunani

Setelah terlalu lama terpuruk di keterasingan sepakbola internasional, gelombang baru talenta memberi negara mereka harapan baru untuk mengakhiri kutukan mereka di turnamen.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Kini sudah 22 tahun berlalu sejak kejayaan seismik Yunani di Euro 2004 di Portugal, dengan lebih dari satu dekade mediokritas membuat pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya itu menjadi kenangan yang kian jauh. Namun, setelah terlalu lama terpuruk di belantara sepakbola internasional, sebuah negara mulai percaya lagi.

    Memang masih tahap awal, tetapi generasi baru mulai muncul untuk memberi negaranya harapan nyata mengakhiri puasa menyakitkan selama 12 tahun dari turnamen-turnamen besar, yang berlanjut hingga Piala Dunia 2026 meski formatnya telah diperluas menjadi 48 tim.

    Yunani mencuri perhatian dalam tiga laga pembuka UEFA Nations League mereka, tetap tak terkalahkan meski menghadapi kekuatan besar sepakbola internasional seperti Jerman dan Belanda. Kini, ekspektasi berada di titik tertinggi sepanjang masa, tetapi gelombang baru ini terlihat mampu menghadirkan kesuksesan yang nyata.

  • Tersisih dari tim nasional

    TOPSHOT-FBL-EURO-2024-PLAYOFF-GEO-GRC
    AFP

    Yunani belum tampil di turnamen besar sejak Piala Dunia 2014, terakhir gagal lolos kualifikasi Euro 2024 dan Piala Dunia 2026

    Sulit untuk mengatakan bahwa Yunani terus memburu kejayaan masa lalu dalam 22 tahun sejak kemenangan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya di Euro 2004. Faktanya, mereka sama sekali tidak pernah mendekati peluang untuk mengulanginya.

    Setelah sejumlah penampilan yang sangat mengecewakan pada akhir 2000-an dan awal 2010-an, termasuk kegagalan besar lolos ke Piala Dunia 2006 dan tersingkir di fase grup Euro 2008 sebagai juara bertahan, Yunani bahkan belum pernah tampil lagi di turnamen besar sejak Piala Dunia 2014 di Brasil.

    Tim nasional Yunani tampaknya terjebak dalam masa transisi; mereka telah berganti delapan pelatih permanen sejak sosok legendaris Otto Rehhagel mundur pada 2010, generasi ikonik yang mempersembahkan kejayaan di Kejuaraan Eropa pada akhirnya berlalu, dan upaya menerapkan gaya bermain berbeda setelah masa jabatan empat tahun Fernando Santos, yang ditandai solidnya pertahanan, gagal total.

    Belakangan ini, Yunani nyaris lolos ke Euro 2024 lewat adu penalti, tetapi secara menyakitkan kalah dari Georgia di playoff, dan bahkan ketika generasi baru para bintang mulai bermunculan, mereka juga tidak bernasib lebih baik dalam upaya mengamankan tempat di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko setahun lalu.

    Kemenangan telak atas Belarus untuk memulai kampanye kualifikasi mereka terbukti menyesatkan, karena kekalahan dari Skotlandia dan Denmark (dua kali) membuat mereka tersingkir dari persaingan saat dua pertandingan masih tersisa.

  • Perombakan menyeluruh

    Greece
    Getty

    Perubahan mendasar di balik layar, hingga ke level sepakbola usia muda akar rumput, mulai membuahkan hasil bagi Yunani dan HFF

    Namun, di balik layar, pekerjaan telah dilakukan untuk mengubah nasib tim nasional, dan tampaknya kerja keras itu akhirnya bisa segera membuahkan hasil.

    Federasi Sepakbola Hellenic menerapkan perombakan struktural yang "radikal" hingga ke level akar rumput pada awal tahun ini, yang dengan tepat dijuluki Anagennissi, atau 'kelahiran kembali'. Meski masih relatif baru, strategi ini telah dikembangkan selama beberapa tahun dengan tujuan menghasilkan individu-individu yang lebih berbakat secara teknis.

    Mengumumkan skema tersebut pada Januari lalu, HFF mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Program 'Rebirth', yang disesuaikan dengan kebutuhan realitas Yunani, merupakan inisiatif yang sangat ambisius yang dijalankan oleh HFF. Program ini didasarkan pada pendidikan yang tepat dan sistematis bagi anak laki-laki dan perempuan sejak langkah pertama mereka dalam sepakbola serta mencerminkan pilihan strategis federasi untuk era baru.

    "Seiring dengan upaya memastikan pusat pelatihan modern yang akan menjadi markas tim-tim nasional, federasi kini menerapkan, di atas fondasi yang kokoh, program pengembangan dan organisasi modern dari level akar rumput, yang melibatkan akademi klub dan pusat pelatihan asosiasi regional.

    "Dalam kerangka pendekatan holistik program ini, HFF telah menciptakan ruang kerja sama yang luas dengan para pelatih regional, yang sudah mengemban tugas untuk menyampaikan prinsip-prinsip program kepada asosiasi sepakbola regional, guna memastikan pendidikan yang tepat bagi semua pihak yang terlibat dalam perubahan proses kepelatihan di level akar rumput."

  • Jalan menuju kemajuan

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    AFP

    Klub-klub terbesar Yunani kini beralih ke pengembangan talenta muda binaan sendiri, alih-alih merekrut pemain dari tempat lain, dan Giannis Konstantelias termasuk salah satu yang diuntungkan.

    Klub-klub terbesar Yunani juga memainkan peran mereka, dengan memberi banyak pemain dari generasi saat ini panggung untuk bersinar di negara mereka sendiri, sehingga mempercepat perkembangan mereka dan menarik paket finansial yang menguntungkan dari sejumlah kekuatan besar Eropa.

    "Yang benar-benar membantu adalah talenta-talenta Yunani akhirnya mulai diberi kesempatan untuk menapaki progresi itu dari tim junior, yang selalu punya reputasi bagus dalam hal pemain yang mereka kembangkan di level Under-19," kata jurnalis, pakar sepakbola Yunani, dan host podcast Hellas Footy, Stephen Kountourou, kepada GOAL.

    "Tetapi masalah terbesar Yunani adalah jalur dari tim Under-19 ke skuad senior. Itu telah berubah dalam beberapa tahun terakhir di Super League. PAOK dari Thessaloniki mungkin adalah kisah sukses terbesar secara keseluruhan. Mereka telah melahirkan pemain-pemain seperti Christos Tzolis dan [Giannis] Konstantelias dalam beberapa tahun terakhir, dan keduanya kemudian melanjutkan karier ke klub-klub di lima liga top.

    "Skuad Under-19 Olympiacos menjuarai UEFA Youth League pada 2023-24, pada musim yang sama ketika Olympiacos menjuarai Conference League. Skuad Under-23, terutama untuk klub-klub besar yang dikembangkan untuk Super League 2, divisi kedua, juga cukup membantu, karena itu memberi mereka sedikit lebih banyak pengalaman senior dan jalur yang sedikit lebih jelas."

    Kountourou melanjutkan: "Untuk sekali ini, ada rencana jangka panjang yang nyata dari Federasi Sepakbola Yunani untuk benar-benar melihat para pemain ini yang sangat terabaikan dan kemudian seperti menghilang. Akhirnya kami mengembangkan pemain untuk masa depan. Sebelumnya, fokusnya sangat pada saat ini, seperti 'pemain asing mana yang bisa kami datangkan sekarang yang akan membantu tim kami sekarang?', alih-alih memberi kesempatan kepada pemain muda Yunani.

    "Dan soal itu masih ada jalan yang harus ditempuh, tetapi peningkatannya terlihat jelas dari seberapa baik tim nasional kami dan para pemain individu tampil, serta ke mana mereka pergi juga. Mereka tidak hanya pergi ke tim yang lebih kecil di lima liga top, atau mereka tidak hanya pergi ke Belanda, atau mereka tidak hanya pergi ke Portugal atau Belgia. Mereka sekarang pergi ke klub-klub elite, dan itu menarik."

  • Dalang strategi

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    AFP

    Pelatih kepala Ivan Jovanovic telah menjadi sosok kunci dalam mengantar generasi baru ini, dengan menyeimbangkan tim lewat kehadiran pemain-pemain yang lebih berpengalaman

    Pelatih kepala Ivan Jovanovic telah menjadi salah satu kekuatan pendorong di balik perombakan sepakbola Yunani sejak mengambil pekerjaan itu pada 2024, dengan mengadopsi prinsip-prinsip Anagennissi dan memilih memberi lebih banyak kesempatan kepada pemain-pemain muda.

    "Begitu Ivan Jovanovic menjadi pelatih, saya pikir dia dan Makis Gagatsis, presiden Federasi Sepakbola Yunani, sudah memiliki rencana dengan tujuan menyatukan para pemain ini dan lolos ke turnamen besar," kata Kountourou. "Niat itu memang ada karena segera setelah Jovanovic menjadi pelatih, Anda mulai melihat pemain seperti Karetsas dipanggil, Zafeiris dipanggil."

    Jovanovic dan HFF juga diuntungkan karena memperluas jangkauan mereka dalam hal seleksi. "Hal lain yang juga sangat, sangat positif bagi Yunani adalah para pemain yang mereka kumpulkan dari diaspora," lanjut Kountourou. "Konstantinos Karetsas lahir di Belgia, tetapi dia memilih membela Yunani ketimbang Belgia. Zafeiris tumbuh besar di Norwegia dan sejak itu menjadi orang Yunani.

    "Dia mulai memperkenalkan pemain diaspora lain seperti Nektarios Triantis. Dan Anda melihat transisi para pemain U-21 yang tampil bagus, seperti Charalampos Kostoulas, mendapatkan kesempatan. Dari sana semuanya mulai berkembang."

    Pria Serbia berusia 64 tahun itu juga membantu mengubah persepsi terhadap tim nasional Yunani, yang sempat punya reputasi sangat defensif sepanjang dekade 2000-an dan 2010-an. Tim saat ini terlihat jauh lebih adaptif. "Ada identitas yang jelas di bawah Jovanovic, di mana kami masih punya soliditas dalam bertahan, tetapi sekarang mereka punya kebebasan dan kemampuan untuk benar-benar menyerang," kata Kountourou.

    "Beberapa pergerakan umpan, terutama saat melawan Serbia baru-baru ini, luar biasa. Saya belum pernah menyaksikan jenis permainan seperti yang kami mainkan, beberapa pola yang kami jalankan untuk mencoba membawa bola naik ke lapangan. Lalu mereka juga menunjukkan saat melawan Jerman bahwa mereka masih mampu memainkan gaya sepakbola yang sangat solid, ketika mereka jelas mampu menahan banyak tekanan melawan tim yang, dari segi reputasi, merupakan negara sepakbola besar.

    "Sekarang ada sedikit variasi dengan Jovanovic karena saya pikir kritik terbesar kepadanya, terutama selama kualifikasi Piala Dunia, adalah tidak adanya rencana B. Mungkin dia masih mencari formula karena dia masih sangat baru menangani Yunani, dan para pemain juga masih baru bermain di bawah tekanan itu. Sekarang kami punya beberapa alat berbeda dalam gudang kami.

    "Kami tidak akan selalu berusaha mengungguli permainan tim lawan, tetapi kami tahu bahwa kami mampu mengimbangi mereka dalam periode-periode tertentu di pertandingan. Saya belum pernah melihat Yunani memiliki pemain-pemain individu yang bermain di level setinggi sekarang. Dan itulah yang membuatnya menarik."

  • Lonjakan

    Christos Tzolis Arsenal 2026
    Getty Images

    Ada sejumlah transfer besar yang melibatkan pemain-pemain Yunani pada musim panas ini, yang paling menonjol adalah kepindahan Christos Tzolis ke Arsenal dari Club Brugge

    Perubahan sistemik di Yunani itu tanpa diragukan lagi menjadi faktor yang turut berkontribusi terhadap gelombang baru para pemain mereka yang belakangan ini kita saksikan di lima liga top Eropa, tetapi ini juga semata-mata soal bakat murni, dan generasi baru ini diberkahi sangat banyak bakat.

    Musim panas ini saja, sebanyak enam bintang muda negara tersebut mencatatkan kepindahan yang bernilai relatif besar dan sangat signifikan; yang paling menonjol, mantan winger Club Brugge, Tzolis, direkrut Arsenal dengan nilai €40 juta (£34 juta/$45 juta), dan penyerang Giannis Konstantelias serta Konstantinos Karetsas sama-sama bergabung dengan Borussia Dortmund dari PAOK dan Genk dengan total gabungan €56 juta (£48 juta/$63 juta).

    Sementara itu, kiper Konstantinos Tzolakis dan gelandang Christos Mouzakitis sama-sama meninggalkan Olympiacos untuk Hull City, tim promosi baru di Premier League, dengan total €28 juta (£24 juta/$31,5 juta), dan bek tengah Konstantinos Koulierakis meninggalkan Wolfsburg untuk bergabung dengan Roma dalam kesepakatan senilai €15 juta (£13 juta/$17 juta).

    Brighton sebelumnya sudah menjadi semacam pusat bagi para pemain Yunani, dengan striker muda berperingkat tinggi Stefanos Tzimas dan Charalampos Kostoulas tiba di pesisir selatan 12 bulan lalu. Di tempat lain di Eropa, Vangelis Pavlidis sudah terus mencetak gol untuk Benfica selama dua tahun, dan sesama penyerang nomor 9, Fotis Ioannidis, telah berkarier bersama rival Benfica di Lisbon, Sporting CP, sejak musim panas 2025. Anastasios Douvikas, striker lainnya, bergabung dengan Como pada awal tahun lalu dan kini berkompetisi di Liga Champions.

    Semua ini berarti para pemain terbaik dan paling bersinar milik Yunani kini secara rutin bersaing di level yang jauh lebih tinggi, dengan banyak di antara mereka mendapatkan pengalaman Eropa di Conference League, Liga Europa, dan Liga Champions.

  • Sosok-sosok terdepan

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    AFP

    Selain Tzolis, talenta muda paling menarik Yunani adalah Konstantelias dan Konstantinos Karetsas, yang sama-sama bergabung dengan Borussia Dortmund pada musim panas.

    Dari sekian banyak pemain yang mengambil langkah besar pada musim panas ini, tiga di antaranya dianggap sebagai harapan besar dari generasi baru talenta Yunani yang menarik ini: para penyerang Tzolis, Karetsas, dan Konstantelias, meski nama terakhir mengalami cedera ACL yang kejam pada hari pembuka musim setelah mencetak gol pada debut Bundesliga-nya untuk Dortmund.

    Ketiganya memiliki fleksibilitas untuk bermain di mana saja di lini serang di belakang penyerang utama, dan tampaknya mempunyai kecerdikan untuk membongkar hampir pertahanan mana pun. Tzolis, 24, mengawali musim ini dengan cepat di London utara, memperlihatkan ketenangan dan visi khasnya untuk membukukan empat assist di semua kompetisi sejauh ini.

    Sementara itu, Karetsas yang berusia 18 tahun - yang mungkin bahkan lebih berbakat secara teknik - menarik perhatian dalam peran gelandang serang untuk BVB, bergerak berbahaya di antara lini dan selalu mencari peluang. Dia sudah menunjukkan kemampuannya bersama timnas Yunani meski usianya masih sangat muda, dengan mencetak dua gol indah melawan Skotlandia tahun lalu di Nations League dan kualifikasi Piala Dunia.

    "Christos Tzolis berbicara lewat permainannya sendiri. Dia sekarang adalah salah satu pemain terbaik untuk Yunani," kata Kountourou. "Dia luar biasa. Dan kariernya menarik karena dia berada di Norwich sangat awal setelah menembus tim utama di PAOK. [Itu] sedikit terlalu cepat baginya untuk naik ke level seperti itu, menurut saya, dan juga bukan lingkungan yang tepat di klub yang merupakan semacam tim yo-yo, atau setidaknya seperti itu saat itu.

    "Sekarang Arsenal merekrutnya dan dia memang belum mencetak gol untuk mereka, tetapi dia sudah membuat empat assist dalam lima pertandingan dan dia sebenarnya mungkin hanya mengalami satu laga buruk melawan Aston Villa. Jadi dia terlihat seperti benar-benar bisa mengambil langkah berikutnya itu.

    "Konstantinos Karetsas - saya sudah sangat lama tidak melihat pesepakbola Yunani yang berbakat alami seperti dia. Ketika Anda melihat pemain yang bisa begitu saja melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu dari ketiadaan, itulah Karetsas. Dan kepindahannya ke Dortmund memang pantas. Dortmund adalah salah satu klub terbaik di dunia dalam mengembangkan talenta, membawa mereka dari tahap yang masih mentah menjadi siap bermain di level elite. Jadi saya benar-benar yakin dia mampu melakukan itu untuk Yunani dan untuk Dortmund. Dan setelah itu dia bisa melangkah ke hal-hal yang lebih besar dan lebih baik lagi.

    "Konstantelias juga begitu, gelandang serang. Dia adalah salah satu pemain terbaik di Yunani setidaknya selama dua atau tiga tahun. Dia sebenarnya meninggalkan PAOK lebih lambat dari yang saya perkirakan. Dan Anda bisa sedikit mengukur perasaan suporter atas kepergiannya karena ada protes di luar stadion saat dia dijual. Tetapi dia luar biasa. Sangat disayangkan dia mengalami cedera itu. Saya benar-benar berharap dia kembali lebih kuat."

    Dia menambahkan: "Kami belum pernah memiliki trio penyerang seperti itu sebelumnya. Maksud saya, dari segi gaya bermain Konstantelias, dia jelas seorang gelandang serang, pengumpan bola yang sangat hebat, juga bisa melepaskan tembakan yang sangat bagus. Dia sangat berbakat secara alami.

    "Jadi dia pemain yang cukup serbabisa. Dia juga bisa menggunakan kedua kaki, jadi dia sangat fleksibel saat menguasai bola. Dia pada dasarnya sudah menjadi pemain terbaik di liga setelah Tzolis pergi, padahal dia masih di awal usia 20-an, akhir belasan tahun. Dan itu mengatakan banyak hal, mungkin bukan tentang standar liganya, tetapi tentang bakatnya. Jadi untuk langsung menjadi salah satu pemain top dan bahkan belum berusia 21 tahun saat itu, itu menunjukkan banyak hal tentang dirinya.

    "Dan Dortmund adalah level yang sangat bagus untuknya bermain. Hanya saja sangat disayangkan dia mengalami cedera itu, karena saya pikir dia pasti akan berada di tim nasional sekarang, dan dia pasti akan menjadi bintang untuk Borussia Dortmund."

  • Para pemeran pendukung

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    AFP

    Charalampos Kostoulas menjalani awal musim yang gemilang bersama Brighton dan akan menjadi bagian penting dari lini serang Yunani ke depan

    Namun, bukan hanya talenta di lini serang yang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar harapan palsu bagi Yunani; kedalaman skuad mereka yang baru ditemukan serta perpaduan seimbang antara usia muda dan pengalaman berarti gelombang baru ini semestinya punya daya tahan serius di level tertinggi sepakbola internasional.

    Tim ini kini memiliki tulang punggung yang solid untuk dibangun; Tzolakis, 23, tampil bak penemuan besar di bawah mistar bersama Hull di Premier League, tetapi ia memang sudah bersinar sejak lama bersama Olympiacos, baik di Super League maupun di Eropa. Mereka sebenarnya juga berlimpah opsi di posisi penjaga gawang, dengan Christos Mandas dari Lazio dan Odysseas Vlachodimos yang sarat pengalaman sama-sama juga merupakan kiper yang tangguh.

    Di lini belakang, Konstantinos Mavropanos dari West Ham menjadi sosok yang dapat diandalkan, dan ia biasanya berduet dengan kapten Olympiacos Panagiotis Retsos atau Koulierakis yang telah disebutkan sebelumnya, lulusan akademi PAOK lainnya yang sangat diharapkan, sementara Kostas Tsimikas dari Liverpool tetap menjadi opsi yang solid dan berpengalaman di bek kiri.

    Di lini tengah, ada harapan yang sangat besar pada Mouzakitis, 19, yang agak mengejutkan mengikuti Tzolakis ke Hull pada musim panas ini. Seorang gelandang pengatur serangan yang luar biasa tenang saat menguasai bola, ia juga piawai melancarkan tekel dan memutus serangan lawan. Setelah ia benar-benar mapan dan beradaptasi, ia seharusnya bisa bersinar di sepakbola Inggris. Dalam jangka panjang, ia bisa saja bermain berdampingan dengan Christos Zafeiris yang berusia 23 tahun, gelandang yang lebih berorientasi menyerang dan teknis, yang bergabung dengan PAOK pada Januari. Nectarios Triantis, yang bermain untuk Minnesota United di MLS, adalah gelandang muda lain dengan potensi besar.

    Seperti yang telah kami sebutkan, Yunani juga diberkahi deretan pencetak gol mumpuni di lini depan, yakni Pavlidis, Kostoulas, Douvikas, dan Ioannidis, sementara Tzimas akan masuk dalam pertimbangan untuk debut di tim senior setelah pulih dari cedera ACL yang dialaminya sendiri. Sementara itu, Andreas Tetteh dari Panathinaikos menembus skuad tahun lalu, menjadi pemain kulit hitam kedua dalam sejarah Yunani.

    Mengingat begitu banyaknya opsi di lini depan, formasi cair 4-4-2 favorit Jovanovic setidaknya berarti ada ruang untuk duet striker, dengan Kostoulas dari Brighton sangat cocok bermain sedikit di belakang penyerang nomor 9 murni seperti Pavlidis. Pemain 19 tahun itu mengawali musim dengan gemilang bersama Brighton, membukukan tujuh kontribusi serangan dalam delapan penampilan di semua kompetisi, termasuk satu gol dan satu assist dalam kemenangan menakjubkan atas juara Arsenal sebelum jeda internasional.

  • Mulai terasa cocok

    Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2
    Getty Images Sport

    Yunani mengawali kampanye UEFA Nations League mereka dengan sangat baik lewat dua kemenangan beruntun dan satu hasil imbang, termasuk kemenangan bersejarah pertama mereka atas Jerman

    Terlepas dari talenta yang mereka miliki, ekspektasi akan sedikit diredam, dengan kegagalan Yunani lolos ke Piala Dunia yang masih segar dalam ingatan dan laga-laga uji coba mereka pada jeda internasional Maret dan Juni yang sama-sama mengecewakan; Ethniki kalah dari Paraguay, bermain imbang melawan Hungaria, dan takluk dari Italia, meski mereka sempat meraih hasil imbang yang patut diapresiasi kontra Swedia.

    Namun, musim gugur dan UEFA Nations League tampaknya membawa kembali fokus serta beberapa hasil yang benar-benar mencolok bagi generasi baru talenta Yunani ini. Setelah promosi ke kasta teratas kompetisi tersebut tahun lalu, mereka menghadirkan kejutan nyata di grup sulit yang berisi Jerman, Belanda, dan Serbia.

    Dalam laga pembuka mereka, Yunani menunjukkan mentalitasnya dengan bangkit dari ketertinggalan satu gol dan mencuri kemenangan atas Serbia di laga tandang dalam atmosfer Rajko Mitic Stadium, Beograd, yang terkenal sangat tidak bersahabat. Rekrutan baru Arsenal, Tzolis, menyamakan kedudukan lewat tembakan datar menyilang, sebelum Douvikas dari Como mencetak gol kemenangan dramatis lewat sundulan pada menit kelima injury time.

    Jika cara kemenangan itu diraih terasa begitu euforia, maka pada matchday kedua orang-orang benar-benar mulai memberi perhatian ketika tim asuhan Jovanovic meraih kemenangan bersejarah pertama mereka atas Jerman, sekali lagi di laga tandang ketika mereka merusak debut kandang Jurgen Klopp. Dimitrios Kourbelis, salah satu pemain yang lebih berpengalaman di skuad ini, mencetak gol lewat tembakan yang berbelok arah 15 menit menjelang bubaran, yang terbukti menjadi pembeda, memastikan Yunani mengawali Grup B dengan start yang benar-benar luar biasa.

    Hebatnya, mereka memastikan start tak terkalahkan dalam kampanye ini meski menghadapi daftar pertandingan yang sangat berat dengan bermain imbang 2-2 yang menegangkan melawan Belanda pada matchday ketiga. Ethniki bahkan sempat unggul 2-0 saat jeda berkat gol dari Ioannidis dan Giorgios Masouras, tetapi Belanda melancarkan kebangkitan di babak kedua dan mencuri satu poin pada menit ke-89 lewat Tijjani Reijnders.

    Terlepas dari kekecewaan di akhir laga itu, skuad muda ini tetap telah mengirimkan pernyataan besar, dan jika mereka bisa menghindari kekalahan dalam pertemuan ulang melawan Jerman pada hari Minggu, para rival mereka akan tahu bahwa Yunani harus dipandang sangat serius.

  • Tanpa alasan

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    AFP

    Di tengah semua hype, lolos ke turnamen besar berupa Euro 2028 dianggap sebagai syarat minimum bagi kelompok pemain ini

    Namun, semua gembar-gembor dan ekspektasi itu tidak akan berarti banyak jika skuad ini gagal mewujudkan potensi jelas yang mereka miliki dan tampil ketika itu benar-benar, benar-benar penting. Setelah absen 12 tahun dari panggung terbesar, lolos ke Euro 2028 di Inggris Raya telah dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar.

    "Ujian sesungguhnya adalah lolos ke turnamen besar, Euro atau Piala Dunia," kata Kountourou kepada GOAL. "Dan 2028 telah ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Yunani dan oleh Ivan Jovanovic sebagai target yang wajib dicapai."

    Ketika ditanya apa target minimum ke depannya, jawabannya sangat jelas: "Lolos. Lolos ke Euro karena tim ini sekarang sudah cukup bagus. Semakin lama, semakin tidak ada alasan bagi mereka untuk gagal lolos ke turnamen besar, terutama dengan para pemain yang kami miliki, dengan pelatih yang kami miliki, yang merupakan pelatih terbaik yang kami punya sejak Fernando Santos.

    "Dan setelah itu, segalanya mungkin terjadi. Piala Dunia ada setelahnya, tetapi fokusnya harus ke 2028."

    Namun, Kountourou meyakini Yunani juga harus mengatasi hambatan mental karena sudah terlalu sering gagal dalam kualifikasi sejak Piala Dunia 2014, termasuk pada tahun lalu ketika skuadnya kurang lebih sama.

    "Kami membutuhkan momen titik balik itu sekarang karena tampil bagus di Nations League saja tidak cukup. Sampai batas tertentu akan ada tekanan di Nations League, tetapi tidak seperti benar-benar mencapai turnamen besar. Dan itulah yang paling diinginkan para penggemar."