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USMNT XI 1-1GOAL

Christian Pulisic dan Cavan Sullivan akan bergabung? Memprediksi skuad USMNT asuhan Mauricio Pochettino untuk perempat final CONCACAF Nations League

Christian Pulisic mungkin akan bergabung dengan Cavan Sullivan, tetapi siapa lagi yang masuk? GOAL memproyeksikan skuad USMNT untuk perempat final Nations League pada November.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Rangkaian empat laga persahabatan Tim Nasional Pria Amerika Serikat baru saja berakhir, tetapi semua mata sudah tertuju pada set pertandingan berikutnya. Bagaimanapun, laga-laga itu akan segera datang sebelum Anda menyadarinya.

    Jadi, dengan itu dalam pikiran, mari menatap ke depan.

    Amerika Serikat akan menghadapi Haiti pada perempat final CONCACAF Nations League pada November dalam apa yang akan menjadi laga resmi pertama tim itu sejak Piala Dunia. Dalam beberapa pekan terakhir, tim itu memainkan empat laga persahabatan dengan skuad yang dipenuhi pemain remaja. Sekarang, dengan kompetisi sesungguhnya yang akan datang, berapa banyak dari para remaja itu yang akan tetap bertahan?

    Beberapa tentu bisa. Namun, ada beberapa absen besar dari skuad terbaru ini. Mana yang bersifat sementara? Mana yang tidak? Kini, dengan kumpulan pemain yang makin luas, Mauricio Pochettino memiliki lebih banyak keputusan yang harus diambil saat ia membentuk skuadnya untuk laga-laga resmi pertama pada siklus 2030.

    Jadi, siapa yang bisa ia pilih? GOAL melihat potensi skuad 23 pemain...

  • KIPER

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Penantang baru resmi hadir dengan awal kuat melawan Meksiko.

    Matt Freese, Diego Kochen, Brian Schwake

    Dalam persaingan: Chris Brady, Patrick, Matt Turner

    Ada empat pemain di kamp untuk empat laga persahabatan ini, tetapi untuk Nations League jumlahnya akan jadi tiga. Siapa yang tersisih?

    Freese adalah starter Piala Dunia yang kembali. Brady juga punya pengalaman di Piala Dunia. Schwake tampil bagus, terutama saat melawan Kanada. Lalu ada Kochen, yang tampaknya melompat dari prospek menjadi pemain tim nasional senior lewat penampilannya melawan Meksiko. Akan sulit memilih satu nama yang tersisih, tetapi hanya berdasarkan performa di kamp ini, untuk saat ini kemungkinan itu adalah Brady, meski situasinya bisa berubah dalam sebulan ke depan.

    Pertanyaan berikutnya adalah “siapa yang jadi starter?” Kita akan mengetahuinya pada November, tetapi keputusan itu akan menjadi keputusan besar bagi Pochettino dan stafnya.


  • BEK-BEK

    imago-sport-1083977353.jpg
    ZUMA Press Wire

    Lini pertahanan seharusnya terlihat sangat familiar.

    Max Arfsten, George Campbell, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty

    Dalam pertimbangan: Luca Bombino, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Neil Pierre, Miles Robinson, Joe Scally, John Tolkin, Frankie Westfield

    Kelompok yang sarat pemain veteran, tetapi ada alasannya. Yang pertama adalah bahwa ini bukan laga persahabatan, tentu saja, atau seperti yang lebih suka dikatakan Pochettino, ini adalah pertandingan resmi. Alasan lainnya adalah beberapa pemain menonjol berbasis MLS akan tampil di playoff. Untuk mereka yang sangat penting, AS bisa mengatasinya. Untuk para pemain muda yang baru saja berada di pemusatan latihan terbaru ini dan masih membutuhkan lebih banyak pematangan, tidak masalah membiarkan mereka bermain untuk klub mereka.

    Itulah mengapa Anda sebagian besar akan melihat nama-nama besar yang berbasis di Eropa di sini. Freeman dan Dest menangani sisi kanan, sementara Robinson dan Arfsten menangani sisi kiri. Lalu ada banyak opsi di bek tengah. Namun, siapa yang akan menjadi starter di samping Richards? Itu tetap menjadi bahan pembicaraan, bahkan mungkin lebih dari sebelumnya setelah pemusatan latihan terbaru ini.

  • Gelandang

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Siapa yang akan mendampingi Adams di jantung lini tengah USMNT?

    Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Johnny Cardoso, Weston McKennie, Yunus Musah, Gio Reyna, Malik Tillman

    Dalam pertimbangan: Brenden Aaronson, Gianluca Busio, Jack McGlynn, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Rokas Pukstas, Brooklyn Raines, Tanner Tessmann, Niko Tsakiris

    Nama-nama besar ada di sini, tetapi jelas masih ada beberapa keputusan yang harus dibuat.

    Tampaknya lima tempat ini kemungkinan besar sudah cukup terkunci: Adams, Berhalter, McKennie, Reyna, dan Tillman. Itu menyisakan dua tempat lagi yang bisa diisi dengan berbagai cara. Jika seseorang seperti McGlynn, misalnya, terus bersinar di Championship, satu tempat bisa jatuh kepadanya. Mungkin koneksi Morris dengan Berhalter membuatnya kembali ke USMNT. Mungkin juga salah satu pemain MLS dianggap perlu setelah membuat Pochettino terkesan di kamp ini.

    Sementara itu, kami akan memilih dua opsi yang lebih menarik. Cardoso adalah pemain yang masih sangat ingin dimaksimalkan oleh USMNT, terutama karena hal itu akan sedikit meningkatkan level tim. Lalu ada Musah, yang tidak menonjol dalam kamp terbaru ini, tetapi bisa melakukannya jika diminta bermain di posisi yang lebih sentral.

  • Penyerang

    USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Jika fit, Pulisic pasti akan kembali dalam pemusatan latihan berikutnya.

    Folarin Balogun, Julian Hall, Christian Pulisic, Ricardo Pepi, Cavan Sullivan

    Dalam pertimbangan: Mathis Albert, Cole Campbell, Justin Ellis, Timothy Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas

    Mari singkirkan hal yang paling jelas terlebih dahulu: USMNT tidak akan "melangkah melewati" Pulisic. Ada banyak kritik setelah Piala Dunia musim panas ini, dan kritik itu memang fair. Namun, konyol jika mengira masa Pulisic memimpin USMNT sudah berakhir. Ia akan tetap menjadi figur kunci dalam siklus ini. Dia terlalu bagus untuk tidak demikian.

    Setelah itu disingkirkan, bagaimana Anda membangun tim di sekelilingnya? Balogun adalah pilihan yang jelas, dan situasinya di level klub membuat USMNT menjadi semakin penting bagi sang penyerang. Di belakangnya, Pepi sudah mapan sementara Hall nyaris memantapkan dirinya dengan jendela tiga golnya.

    Lalu ada nama besar lainnya: Sullivan. Sekali lagi, memang tidak ideal untuk menarik pemain MLS menjauh dari klub mereka, tetapi bergantung pada situasi Union di playoff, Sullivan mungkin layak untuk ditarik. Ia jauh lebih dekat untuk siap membela USMNT dibandingkan kebanyakan pemain lain, jadi jika waktunya cocok, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan bocah ini dalam pertandingan sungguhan.