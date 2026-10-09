Rangkaian empat laga persahabatan Tim Nasional Pria Amerika Serikat baru saja berakhir, tetapi semua mata sudah tertuju pada set pertandingan berikutnya. Bagaimanapun, laga-laga itu akan segera datang sebelum Anda menyadarinya.

Jadi, dengan itu dalam pikiran, mari menatap ke depan.

Amerika Serikat akan menghadapi Haiti pada perempat final CONCACAF Nations League pada November dalam apa yang akan menjadi laga resmi pertama tim itu sejak Piala Dunia. Dalam beberapa pekan terakhir, tim itu memainkan empat laga persahabatan dengan skuad yang dipenuhi pemain remaja. Sekarang, dengan kompetisi sesungguhnya yang akan datang, berapa banyak dari para remaja itu yang akan tetap bertahan?

Beberapa tentu bisa. Namun, ada beberapa absen besar dari skuad terbaru ini. Mana yang bersifat sementara? Mana yang tidak? Kini, dengan kumpulan pemain yang makin luas, Mauricio Pochettino memiliki lebih banyak keputusan yang harus diambil saat ia membentuk skuadnya untuk laga-laga resmi pertama pada siklus 2030.

Jadi, siapa yang bisa ia pilih? GOAL melihat potensi skuad 23 pemain...