CINCINNATI: Laga perpisahan Mauricio Pochettino bersama tim nasional putra Amerika Serikat menghadirkan hal-hal yang sudah akrab terlihat: lebih banyak momen menarik, lebih banyak gol, dan satu kemenangan meyakinkan terakhir sebelum ia bertolak ke Manchester.

Setelah menghajar Haiti 6-0 pada Sabtu, USMNT kembali menang mudah atas lawan yang sama pada Selasa di Cincinnati. Kali ini skornya hanya 2-0, tetapi pertandingan berjalan seperti yang diperkirakan. USMNT mendominasi dalam waktu lama dan akhirnya meraih kemenangan yang relatif mudah.

Namun, gol-gol USMNT jauh dari biasa. Keduanya spektakuler. Gol pertama dicetak Christian Pulisic lewat tendangan salto fantastis, yang menjadi gol ketiganya dalam dua pertandingan. Julian Hall menyusulnya di papan skor sebelum turun minum dengan gol memukau. Rangkaian sentuhan apik dan penyelesaian khas penyerangnya membuat Haiti sulit mengejar bahkan sebelum babak pertama berakhir.

Hasil ini membawa USMNT ke semifinal CONCACAF Nations League, sesuai perkiraan, sekaligus memastikan kesempatan berikutnya untuk menjadi yang terbaik di kawasan. Namun, kesempatan itu akan datang tanpa Pochettino, sementara sosok lain bersiap mengambil alih. Sepanjang pekan, Pochettino mengatakan bahwa ia ingin meninggalkan tim dalam kondisi yang baik. Berkat kemenangan pada Selasa, ia berhasil melakukannya, meninggalkan momentum besar dan peluang meraih trofi bagi pelatih berikutnya.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari kemenangan USMNT atas Haiti...