Thanksgiving telah tiba, dan kita semua tahu apa artinya. Kalkun, saus daging, kentang tumbuk, dan isian kalkun tersaji di meja makan. Ada banyak hal yang patut disyukuri, bukan hanya soal makanan, melainkan juga sepak bola.

Tentu saja, ada hal-hal yang lebih penting dalam hidup untuk disyukuri pada masa ini. Namun, peran sepak bola dalam kehidupan sehari-hari juga layak diakui. Bagi sebagian orang, sepak bola adalah obsesi. Bagi yang lain, hiburan untuk mengalihkan pikiran. Namun, jika Anda membaca artikel ini, besar kemungkinan Anda senang sepak bola menjadi bagian dari hidup Anda, dengan cara apa pun.

Jadi, mari duduk, letakkan garpu sejenak, dan syukuri semua hal baik dalam sepak bola Amerika, sekaligus hal-hal menarik yang menanti di depan.