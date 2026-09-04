Tur pramusim Chelsea ke Australia dan Selandia Baru disambut dengan gegap gempita pada musim panas ini, saat para pendukung Chelsea datang untuk menyaksikan pemenang enam dari tujuh gelar Women's Super League terakhir beraksi. Ada nama-nama besar yang memukau, seperti Lucy Bronze dan Lauren James, sosok favorit publik tuan rumah dalam diri pemain internasional Australia Ellie Carpenter, serta rekrutan anyar yang ingin dilihat para fans, ketika Katie McCabe dan Giulia Dragoni mengenakan warna klub untuk pertama kalinya.

Namun, pramusim juga menjadi kesempatan bagi fans untuk melihat talenta muda terbaik yang tengah berusaha mendapat lebih banyak aksi di tim utama. Dalam tur ini, Lola Brown, yang baru saja menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klub, mendapat kesempatannya, begitu pula rekrutan musim panas Nelly Las dan Lexi Potter, gelandang muda yang sempat mencuri perhatian musim lalu, terutama ketika ia mencetak gol penentu kemenangan melawan Brighton pada Maret lalu.

Potter menjadi sorotan utama pada hari itu, tetapi yang membantu mengamankan kemenangan adalah produk akademi Chelsea lainnya, yakni bek kiri berusia 17 tahun Chloe Sarwie. Itu merupakan satu dari tujuh penampilan yang dibukukan remaja tersebut sepanjang musim 2025-26, dan ia juga mendapat menit bermain yang cukup dalam kedua pertandingan Chelsea di Australia dan Selandia Baru pada musim panas ini, menjelang apa yang ia harapkan menjadi kampanye dengan lebih banyak peluang lagi.

Menonjol sebagai salah satu prospek paling berbakat dan menarik yang lahir dari pembinaan usia muda Chelsea, penting juga untuk dicatat bahwa Sarwie bermain di posisi yang sangat dibutuhkan England dan bahwa ia sudah bersinar untuk England hingga level U-23, meski usianya masih sangat muda.

Jadi, siapa talenta remaja top ini dan bagaimana ia sudah bisa menembus skuad tim utama salah satu tim terbaik di Eropa?