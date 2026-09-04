Chloe Sarwie: remaja ambisius Chelsea yang bisa menjadi jawaban atas masalah bek kiri jangka panjang England
Tur pramusim Chelsea ke Australia dan Selandia Baru disambut dengan gegap gempita pada musim panas ini, saat para pendukung Chelsea datang untuk menyaksikan pemenang enam dari tujuh gelar Women's Super League terakhir beraksi. Ada nama-nama besar yang memukau, seperti Lucy Bronze dan Lauren James, sosok favorit publik tuan rumah dalam diri pemain internasional Australia Ellie Carpenter, serta rekrutan anyar yang ingin dilihat para fans, ketika Katie McCabe dan Giulia Dragoni mengenakan warna klub untuk pertama kalinya.
Namun, pramusim juga menjadi kesempatan bagi fans untuk melihat talenta muda terbaik yang tengah berusaha mendapat lebih banyak aksi di tim utama. Dalam tur ini, Lola Brown, yang baru saja menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klub, mendapat kesempatannya, begitu pula rekrutan musim panas Nelly Las dan Lexi Potter, gelandang muda yang sempat mencuri perhatian musim lalu, terutama ketika ia mencetak gol penentu kemenangan melawan Brighton pada Maret lalu.
Potter menjadi sorotan utama pada hari itu, tetapi yang membantu mengamankan kemenangan adalah produk akademi Chelsea lainnya, yakni bek kiri berusia 17 tahun Chloe Sarwie. Itu merupakan satu dari tujuh penampilan yang dibukukan remaja tersebut sepanjang musim 2025-26, dan ia juga mendapat menit bermain yang cukup dalam kedua pertandingan Chelsea di Australia dan Selandia Baru pada musim panas ini, menjelang apa yang ia harapkan menjadi kampanye dengan lebih banyak peluang lagi.
Menonjol sebagai salah satu prospek paling berbakat dan menarik yang lahir dari pembinaan usia muda Chelsea, penting juga untuk dicatat bahwa Sarwie bermain di posisi yang sangat dibutuhkan England dan bahwa ia sudah bersinar untuk England hingga level U-23, meski usianya masih sangat muda.
Jadi, siapa talenta remaja top ini dan bagaimana ia sudah bisa menembus skuad tim utama salah satu tim terbaik di Eropa?
Di tempat semuanya bermula
Ketertarikan Sarwie untuk bermain sepakbola datang dari kebiasaannya menonton pertandingan sang kakak, tetapi itu bukan satu-satunya aktivitas yang ia nikmati saat masih kecil. Bintang muda Chelsea itu juga piawai menari, terutama balet tetapi juga tap dance. Ini juga bukan sekadar hobi sesaat, dengan Sarwie tampil setiap tahun di His Majesty's Theatre di West End.
Ada unsur-unsur dari perjalanan menarinya yang berkaitan dengan perjalanan sepakbola pemain internasional kelompok usia Inggris itu, serta hal-hal yang dipelajari di ranah tersebut yang membantunya menembus tim utama Chelsea. Salah satunya, ia paham betul soal rasa gugup saat tampil di panggung besar dari pengalaman-pengalamannya di His Majesty's Theatre, dan bagaimana mengatasinya.
"Pada momen-momen tertentu, Anda menggunakan teknik pernapasan tertentu dan itu sangat membantu," jelasnya di podcast We Are Chelsea. "Saya mulai melakukan itu di balet dan meneruskannya benar-benar sangat membantu." Dari sudut pandang teknis, Sarwie juga merasa "gaya dribel saya agak berkaitan kembali dengan" masa-masa ia menari. "Balet membuat saya ringan di atas kaki," katanya kepada the Guardian.
Pada suatu hari, saat menendang-nendang bola di taman ketika kakaknya sedang memainkan sebuah pertandingan, seorang pelatih mendekati Sarwie dan berkata: "Anda seharusnya sudah bermain untuk akademi sekarang." Pada usia sembilan tahun, ia melakukannya, di Chelsea. Sebelumnya berposisi sebagai winger dan gelandang serang, pemain 17 tahun itu sejak saat itu menetap di peran bek kiri dalam perjalanannya menapaki jenjang bersama Chelsea dan tim kelompok usia Inggris.
Terobosan besar
Banyak pencapaian diraih Sarwie sepanjang musim 2025-26. Setelah pertama kali masuk skuad hari pertandingan pada musim sebelumnya, pada Oktober tahun lalu, saat berusia 16 tahun, ia menjalani debut seniornya sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam hasil imbang 1-1 Chelsea melawan Twente di Liga Champions.
Itu menunjukkan besarnya kepercayaan pelatih kepala Sonia Bompastor kepada Sarwie, karena ia memilih memainkannya saat hasil pertandingan masih belum pasti, kepercayaan yang juga dimiliki para pemain lain dalam skuad. "Dia pemain muda yang sangat menarik dan dia sangat bertalenta," kata Carpenter, bek sayap internasional Australia milik Chelsea, tentang Sarwie setelah pertandingan. "Semoga kami bisa melihatnya lebih sering lagi."
Dan memang begitu. Pada Maret, setelah beberapa penampilan lagi sebagai pemain pengganti, serta menandatangani kontrak profesional pertamanya sebulan sebelumnya, Sarwie menjalani debut senior penuh saat menjadi starter melawan London City Lionesses.
"Ini sangat berarti bagi saya," katanya setelah itu. "Saya telah bekerja sangat keras sepanjang masa di akademi dan akhirnya menjadi bagian dari tim utama, menandatangani kontrak saya, lalu mendapat starter pertama saya. Saya akan selamanya bersyukur. Saya hanya perlu terus bekerja keras dan terus menunjukkan bahwa saya memang pantas berada di starting XI itu."
Bagaimana perkembangannya
Bukan hanya posisi Sarwie di tim Chelsea yang berkembang pesat dalam setahun terakhir. Statusnya di skuad tim nasional juga meningkat drastis. Musim panas lalu, remaja itu menjadi anggota termuda skuad Inggris yang pergi ke Euro U-19, meski tidak bermain satu menit pun.
Lima bulan kemudian, saat usianya masih baru 16 tahun, ia masuk ke skuad U-23. Pada April, ketika Inggris mengalahkan Belanda 1-0 di semifinal Kompetisi Eropa U23, Sarwie dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan. Beberapa hari kemudian, ia kembali menjadi starter saat Young Lionesses mengalahkan Swedia 3-0 di final untuk menjuarai turnamen.
"Sangat gila," katanya di podcast We Are Chelsea, merefleksikan pertandingan-pertandingan itu. "Pemain tertua usianya enam tahun lebih tua daripada saya!"
Kekuatan terbesar
Setelah bermain lebih maju di lapangan pada tahun-tahun awalnya, tidak mengherankan jika kualitas menyerang Sarwie yang paling mencuri perhatian. Secara teknis sangat mumpuni, ia gemar melakukan dribel meliuk-liuk di sisi sayap untuk membuka peluang mengirim umpan silang, dengan distribusi kaki kirinya sangat baik, baik dalam permainan terbuka maupun dari situasi bola mati.
Berhasrat mengekspresikan dirinya di lapangan, pemain berusia 17 tahun itu memiliki flair yang hebat dalam permainannya serta pola pikir positif dan berorientasi ke depan yang memungkinkannya melewati bek dalam situasi satu lawan satu.
"Begitu saya mendapatkan bola, saya ingin menciptakan sesuatu saat maju menyerang," katanya musim lalu. Sarwie juga banyak berkembang saat menjalankan peran lain dalam situasi-situasi tersebut, dengan timing tekel yang baik untuk menggagalkan lawan, sekaligus memiliki energi dan etos kerja untuk menyisir area naik turun di sisi sayap, seperti yang diinginkan manajer mana pun dari seorang full-back modern.
Lalu ada pula semua kualitas psikologis yang dimiliki Sarwie. Ia berbicara dengan mengesankan tentang tekanan dan cara mengatasinya, dengan mengambil dari pengalamannya di balet sebagai bagian dari itu, dan juga memiliki pola pikir yang sangat sehat yang akan sangat membantunya saat ia terus melangkah maju di level senior.
"Tidak ada yang namanya kegagalan. Anda bisa berhasil atau belajar," ujarnya kepada Women's Soccer Podcast. "Begitu Anda menyadari itu, Anda bisa berhasil dalam apa pun.”
Masih bisa ditingkatkan
Ada beberapa hal yang masih diadaptasi Sarwie di level senior, sesuatu yang wajar bagi seseorang yang menjalani debut pada usia 16 tahun musim lalu.
“Ini lompatan yang sangat besar,” akunya di podcast We Are Chelsea. Saat ditanya soal beberapa perbedaan itu, ia menyoroti "kecepatan permainan", bahwa "pengambilan keputusan harus 10 kali lebih cepat" dan fakta bahwa "Anda harus menjaga kualitas tetap tinggi seiring dengan itu" sebagai elemen utama yang sedang ia sesuaikan. "Itu jauh berbeda dibanding sepakbola akademi," katanya.
Ada juga aspek fisik, dengan Sarwie yang masih berkembang dalam hal kekuatan, tetapi juga soal bagaimana menggunakannya di WSL.
"Dia sangat bagus. Bek sayap yang sangat bagus," kata Nathalie Bjorn, bek Chelsea, kepada GOAL tentang rekan setim remajanya yang berbakat pada musim panas ini. "Dia terus bekerja keras dan sangat teknis. Menjadi bek sayap juga tidak mudah, terutama di liga ini ketika ada begitu banyak pemain yang sangat kuat secara fisik. Dia hanya perlu belajar bagaimana menggunakan tubuhnya, tetapi saya pikir dia akan berkembang ke arah itu, 100 persen."
Bahkan hal-hal di luar lapangan juga butuh waktu untuk dibiasakan ketika Anda masuk ke level senior di usia yang begitu muda. “Awalnya, itu sangat menakutkan. Hanya mencoba bersosialisasi dengan [pemain tim utama], rasanya seperti, ‘Apa yang harus saya katakan?’” kata Sarwie di podcast We Are Chelsea, saat merefleksikan momen terobosannya dengan cara yang terasa sangat dekat. Namun, itu jelas sesuatu yang kini mulai ia biasakan, seiring dirinya semakin terbiasa menjadi pemain tim utama di klub tersebut.
Berikutnya... Katie McCabe?
Lucunya, ada elemen dalam permainan Sarwie yang mengingatkan pada Katie McCabe, mantan bek Arsenal yang bergabung dengan The Blues pada musim panas ini. Remaja itu selalu tampak mengambil sentuhan pertama dengan sangat sengaja, selalu menjauh dari kakinya dan dengan keinginan yang jelas untuk bermain ke depan, mirip dengan McCabe. Keduanya adalah pemain yang agresif, memiliki ancaman serangan nyata, ditunjang oleh etos kerja mereka saat naik-turun di sisi lapangan serta kemampuan umpan silang yang sangat baik, baik dalam permainan terbuka maupun situasi bola mati.
Namun, sementara Sarwie masih mengembangkan sisi defensif dalam permainannya dan konsistensi umpannya, ia memiliki kemampuan menggiring bola yang memberinya potensi untuk melewati beberapa pemain dalam sebuah tusukan berliku, sesuatu yang tidak dimiliki McCabe. Hal itu lebih mirip dengan rekan setimnya, Sandy Baltimore, yang merupakan pemain sayap alami. Keterampilan Sarwie dan kepercayaan dirinya dalam menghadapi pemain lawan benar-benar menonjol.
Apa yang terjadi selanjutnya?
Jam terbang Sarwie bersama tim utama musim lalu hadir dalam porsi kecil, sehingga peningkatan menit bermain secara keseluruhan dan jumlah kesempatan jelas akan menjadi target bagi pemain berusia 17 tahun itu pada musim 2026-27. Bompastor juga akan berharap bisa mengandalkan sang remaja sebagai opsi rotasi, agar Baltimore tetap bermain lebih ke depan, area di mana ia paling efektif.
Sebelum fokusnya beralih ke urusan klub, perhatian Sarwie akan tertuju pada England dan Piala Dunia Wanita U20, yang, meski ada ancaman boikot UEFA, dijadwalkan tetap berlangsung sesuai rencana pada 5 September. England U-20 lolos lewat Euro U19 tahun lalu, turnamen di mana Sarwie tidak turun ke lapangan. Namun, sejak saat itu ia telah menjadi pemain yang lebih penting bagi England dan akan memainkan peran besar di Polandia.
Dengan konteks tersebut, memprediksi lompatan ke tim senior England mungkin terasa prematur, tetapi Sarwie bermain di posisi yang sangat dibutuhkan dalam skuad England. Sarina Wiegman kekurangan opsi di bek kiri sepanjang lima tahun masa kepemimpinannya, sehingga sudah ada beberapa pundit yang memprediksi panggilan ke tim senior akan datang lebih cepat daripada nanti jika sang remaja bisa membuat kemajuan pesat musim ini.
Itu akan menjadi langkah besar lain bagi pemain yang harus beradaptasi dengan banyak lingkungan baru dalam 12 bulan terakhir, tetapi dari cara bicaranya, jelas bahwa rasa percaya diri dan keyakinan Sarwie pada dirinya sendiri terus meningkat seiring berkembangnya bakatnya.
“Saya ingin menjadi pemain yang bisa terus-menerus membuat orang kagum, yang berada di level teratas sebagai salah satu yang terbaik,” katanya kepada the Guardian awal tahun ini. Tetap bekerja keras dan Sarwie jelas memiliki potensi untuk mencapai level itu.