Ella Morris memang belum memiliki caps bersama timnas Inggris, tetapi tidak akan mengejutkan jika itu berubah pada musim yang akan datang. Pemain berusia 23 tahun itu mendapat panggilan senior pertamanya pada Mei 2025, untuk pemusatan latihan terakhir sebelum skuad Euro dipilih. Namun, dalam sesi latihan keduanya bersama Inggris, ia mengalami cedera ACL parah yang membuatnya harus menepi selama 11 bulan.

“Itu adalah puncak kebahagiaan karena bisa sampai ke sana, dan mengetahui bahwa itu adalah pemusatan latihan sebelum Euro. Lalu harus duduk tak bisa bergerak di sofa, menyaksikan skuad yang sama melaju dan menjuarai Euro, itu sangat berat secara mental, mengetahui bahwa ada peluang kecil saya bisa masuk skuad itu dan menjadi bagian dari kesuksesan tersebut,” katanya kepada para wartawan menjelang musim baru.

Tetapi kini Morris sudah kembali, ia optimistis dengan kebugarannya dan hasil tes fisik yang menunjukkan bahwa dirinya berada dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelum cedera, dan ia bisa memberi Wiegman tambahan opsi di posisi bek kanan, sesuatu yang benar-benar kurang dan menjadi semakin mendesak mengingat Bronze akan segera berusia 35 tahun. Pelatih Inggris itu jelas melihat sesuatu pada diri bek Tottenham tersebut sebelumnya, dan harapannya adalah Morris bisa kembali menunjukkan kualitasnya saat ia berusaha membangun momentum setelah penutupan yang kuat pada musim 2025-26 yang sulit.

“Itu jelas merupakan sebuah ambisi,” jawabnya saat ditanya soal menjadi andalan Inggris di posisi bek kanan. "Saat ini, saya hanya perlu fokus untuk tampil sebagai starter di Spurs dan mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin untuk menunjukkan diri saya kepada Sarina. Tetapi tentu saja, saya tahu ada Piala Dunia di depan mata, jadi saya pikir pemain mana pun akan menyambut kesempatan untuk pergi ke sana. Itu jelas ada di benak saya, tetapi saya tahu apa yang perlu saya capai terlebih dahulu agar layak untuk pergi ke sana."