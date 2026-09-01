Chloe Kelly, Beth Mead & 13 pemain Inggris yang membutuhkan musim WSL besar menjelang upaya Inggris menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2027
Selalu ada antusiasme saat musim baru bergulir, tetapi narasi dan alur cerita yang berkembang sepanjang sebuah kampanye menjadi sedikit lebih menarik pada tahun Piala Dunia. Entah itu sekadar masuk skuad, menembus susunan starter, atau mempertahankan tempat di line-up, banyak hal bisa ditentukan oleh performa di level klub, dan hal itu juga berlaku bagi timnas wanita Inggris.
Tim asuhan Sarina Wiegman menjadi runner-up di Piala Dunia Wanita 2023, kalah 1-0 dari Spanyol di final, dan akan sangat berhasrat melangkah satu tingkat lebih jauh di Brasil musim panas mendatang. Kualifikasi masih harus diamankan, dengan duel dua leg melawan Yunani pada Oktober mendatang, tetapi hal itu diperkirakan akan tercapai dan, jika iya, banyak pemain dari skuad turnamen 2023 akan kembali menjadi sorotan pada 2027, dengan Alessia Russo, Lauren James, dan Lucy Bronze tampak nyaris pasti masuk meski masih ada sembilan bulan lagi. Namun, bagaimana dengan nama-nama lain yang juga masuk persaingan?
Pada Jumat, musim baru Women's Super League dimulai, kompetisi yang menjadi rumah bagi mayoritas pemain timnas wanita Inggris asuhan Wiegman, serta mereka yang berharap bisa menembus skuad tersebut. Jadi, siapa saja yang memasuki musim ini dengan kebutuhan untuk menjalani tahun besar demi meningkatkan peluang mereka menuju Piala Dunia? GOAL menyoroti 13 nama dengan banyak hal yang dipertaruhkan...
Khiara Keating (Liverpool)
Memang, sembilan bulan adalah waktu yang lama dalam sepakbola, jadi banyak hal bisa berubah antara sekarang dan musim panas tahun depan, tetapi tampaknya kecil kemungkinan Hannah Hampton akan kehilangan posisinya sebagai kiper nomor satu England menjelang Piala Dunia Wanita 2027. Namun, hierarki di belakangnya sedikit lebih seimbang.
Anna Moorhouse terus menjadi langganan skuad England sejak akhir 2024, status yang jelas terbantu oleh konsistensi menit bermainnya di Amerika Serikat bersama Orlando Pride. Namun, Khiara Keating diakui sebagai kiper pilihan kedua, di belakang Hampton, pada Euro 2025, yang menegaskan keyakinan Wiegman terhadap bakat dan potensinya.
Keating tersisih dari skuad senior England musim lalu karena kurangnya menit bermain di Manchester City. Hanya tampil sebagai starter tujuh kali di semua kompetisi, pemain 22 tahun itu pun sempat bermain bersama tim U-23 sebagai dampaknya, sehingga keputusannya meninggalkan Manchester City pada musim panas ini tidak terlalu mengejutkan.
Keating kembali bekerja sama dengan mantan bos City, Gareth Taylor, di Liverpool, tempat ia diperkirakan akan menjadi kiper nomor satu Liverpool. Jika ia bisa menunjukkan kualitas yang membuatnya menembus skuad England dalam kampanye 2023-24 yang luar biasa, yang ditangani Taylor, ia bisa memaksa masuk kembali ke skuad Wiegman untuk Piala Dunia.
Ellie Roebuck (Aston Villa)
Jika Keating kembali masuk skuad, siapa yang akan dikorbankan? Itu akan bergantung pada performa Moorhouse, tetapi juga Ellie Roebuck, yang kembali masuk dalam set-up England di tengah minimnya menit bermain Keating musim lalu.
Belum lama ini Roebuck masih dipandang sebagai pewaris jangka panjang takhta kiper England. Ia menembus tim utama Man City saat remaja dan tampil begitu cemerlang sehingga diasumsikan bahwa ketika pergantian generasi terjadi di bawah mistar, dengan Karen Bardsley dan Carly Telford sama-sama berusia 30-an pada Piala Dunia 2019, Roebuck-lah yang akan mengambil peran sebagai No.1.
Namun, Wiegman menjadikan Mary Earps sebagai pilihan utama ketika mengambil alih pada 2021, dan penjaga gawang baru London City Lionesses itu tampil begitu baik sehingga mampu mempertahankan posisi tersebut selama beberapa tahun. Roebuck tetap berada di dalam skuad, tetapi sebagai pelapis, sebelum kurangnya waktu bermain dan masalah kesehatan serius pada musim 2023-24 membuatnya keluar dari persaingan.
Setelah pulih dari jenis stroke yang dialaminya, Roebuck, yang masih baru berusia 26 tahun, kembali ke WSL tahun lalu untuk bergabung dengan Aston Villa dan terlibat dalam tiga dari empat kamp England terakhir, meski harus berbagi tugas starter di Midlands dengan Sabrina D'Angelo.
Tampaknya akan ada persaingan lebih lanjut untuk tempatnya musim ini, dengan Akane Okuma dan Emily Ramsey sama-sama direkrut setelah D'Angelo pergi, tetapi jika Roebuck bisa keluar sebagai pemenang dalam persaingan itu, peluangnya untuk masuk skuad Piala Dunia pertamanya akan besar.
Freya Godfrey (London City Lionesses)
Salah satu pertanyaan terbesar seputar bursa transfer musim panas London City Lionesses yang sibuk berkaitan dengan para pemain muda di skuad. Setelah memberi menit bermain kepada talenta berusia 23 tahun atau lebih muda lebih banyak daripada tim mana pun di WSL musim lalu, masuknya bintang-bintang mapan membuat hal itu tampaknya kecil kemungkinan terulang lagi pada kampanye mendatang. Lalu, apa artinya itu bagi Freya Godfrey?
Dinobatkan sebagai Pemain Pilihan Pemain London City musim lalu, pemain berusia 21 tahun itu menembus tim senior Inggris berkat performa kuatnya dan menandatangani kontrak baru pada musim panas ini hingga 2029. Namun, persaingan untuk tempatnya di lini depan meningkat secara signifikan, terutama karena kedatangan Kadidiatou Diani dari Lyon.
Jika menit bermain Godfrey turun drastis tahun ini, peluangnya masuk skuad Piala Dunia Inggris juga akan menurun. Namun, jika ia bisa mempertahankan tempatnya di susunan pemain, setelah membukukan lebih banyak gol dan assist di WSL musim lalu dibandingkan pemain London City lain mana pun, ia bisa saja bersiap untuk pengalaman yang tak terlupakan di Brasil.
Niamh Charles (Manchester City)
Posisi bek kiri kembali menjadi masalah besar bagi England. Wiegman kekurangan opsi di area itu sejak kedatangannya lima tahun lalu, dengan Rachel Daly, Jess Carter, dan Alex Greenwood sama-sama bermain di luar posisi mereka dalam peran tersebut di tiga turnamen besar terakhir. Musim lalu, minimnya opsi berkualitas tinggi yang jelas di posisi itu juga diperparah oleh cedera yang dialami Niamh Charles, yang sempat terlihat mengunci tempat tersebut untuk beberapa waktu.
Tahun ini, Charles memulai lembaran baru dengan pindah dari Chelsea ke Man City. Juara WSL itu sangat membutuhkan wajah baru untuk peran tersebut setelah memainkan Greenwood di sana, dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi, musim lalu, dan diyakini telah menemukan sosok yang mereka butuhkan pada diri Charles.
Berbicara kepada GOAL menjelang musim baru, bos City Andree Jeglertz sangat menghargai pengalaman pemain 27 tahun itu dalam budaya juara di Chelsea, seraya menambahkan: "Dia juga punya kepribadian yang hebat dan kualitas sebagai bek kiri yang bagus, baik dalam aspek bertahan maupun menyerang."
Charles seharusnya menjadi starter kunci di tim City ini dan gaya bermain mereka semestinya memungkinkannya berkembang. Jika ia bisa melupakan musim 2025-26 yang sulit dan kembali ke performa terbaik, itu juga akan menjadi kabar bagus bagi Wiegman saat ia memetakan opsi bek kirinya untuk Brazil.
Leah Williamson (Arsenal)
Jika fit, tidak ada keraguan soal peran Leah Williamson untuk timnas putri Inggris. Sebagai kapten, ia adalah starter mutlak dan pilar penting dalam tim ini. Namun, kata kunci dari semua itu adalah ‘jika fit’.
Beberapa tahun terakhir berjalan berat bagi bintang Arsenal itu. Cedera ACL menjelang akhir musim 2022-23 membuatnya absen di Piala Dunia pada musim panas tersebut, merampas kesempatannya memimpin negaranya tampil di panggung terbesar, dan meski ia sempat bangkit untuk mengapteni timnas putri Inggris meraih kejayaan Euro 2025, sejak itu ia kesulitan menjaga kebugaran. Operasi lutut dilakukan setelah turnamen itu, membuat Williamson absen selama beberapa bulan, dan 2026 dibuka dengan cedera betis, paha, serta hamstring, yang semuanya membuatnya hanya menjadi starter dalam dua laga WSL musim lalu.
Maka, musim ini adalah tentang Williamson meninggalkan semua itu di belakangnya. Sekali lagi, jika ia fit, ia adalah starter, kapten, dan pemain kunci. Inggris akan berharap itulah yang terjadi saat memasuki Piala Dunia 2027.
Grace Clinton (Manchester City)
Antusiasme terhadap Grace Clinton terus meningkat sejak Piala Dunia sebelumnya, berkat musim 2023-24 yang luar biasa saat dipinjamkan ke Tottenham. Itu membawanya menjalani debut bersama England dan memungkinkan gelandang serbabisa itu menembus tim senior Manchester United, di mana ia melanjutkan momentum positifnya.
Lalu, musim panas lalu, Clinton menukar United dengan Man City dalam transfer hari terakhir yang mengejutkan. Namun, sementara Jess Park, yang bergerak ke arah sebaliknya dalam transfer tukar-menukar yang luar biasa, menikmati musim pertama yang hebat dengan seragam merah, Clinton kesulitan dengan seragam biru. Itu sebagian disebabkan oleh beberapa masalah kebugaran kecil, persaingan memperebutkan tempat, dan bermain di luar posisi, tetapi juga karena pemain berusia 23 tahun itu tidak benar-benar mampu memberi pengaruh besar dalam pertandingan saat mendapat kesempatan. Hal itu juga berdampak negatif pada kiprahnya bersama England, dengan menit bermain Clinton menurun seiring Wiegman menyoroti kurangnya hal tersebut di level klub.
Pelatih City Jeglertz memperkirakan musim ini akan berbeda. "Saya sangat antusias melihat seperti apa langkah berikutnya untuknya," katanya kepada GOAL baru-baru ini. "Ini sulit karena ada banyak ekspektasi terhadap dirinya. Lalu, datang ke lingkungan kami, ini adalah hal baru. Itu langkah yang sulit untuk diambil dan secara emosional naik turun baginya, dengan cedera, tetapi pada akhirnya, dia bermain di final Piala FA. Dia ada di starting XI. Saya sangat percaya padanya. Tetapi kami butuh konsistensi darinya. Dia benar-benar ingin mengambil langkah itu. Dia sangat bersemangat, jadi saya sangat antusias melihat sejauh mana kami bisa membawanya tahun ini."
Selama arah perkembangannya maju, dan dengan waktu bermain, Clinton seharusnya berada di skuad England dan bersaing untuk mendapatkan menit bermain di Piala Dunia. Jika tidak, bagaimanapun, dia bisa saja mendapati dirinya menonton dari rumah.
Laura Blindkilde Brown (Manchester City)
Salah satu bintang yang melejit untuk England pada musim 2025-26 adalah Laura Blindkilde Brown, yang berhasil menembus starting XI Man City dan memegang peran kunci saat klub itu menjuarai WSL untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Performa seperti itu lambat membuahkan hasil di kubu England, dengan minimnya menit bermain yang cukup mengejutkan dalam empat laga persahabatan yang menutup 2025 bagi tim asuhan Wiegman, tetapi peluang datang pada Tahun Baru, saat menjadi starter melawan Islandia dan Ukraina.
Kemunculan Blindkilde Brown membantu mengatasi masalah yang cukup mencolok di skuad England, yakni kurangnya kedalaman di posisi gelandang yang bermain lebih ke dalam. Namun, agar tetap masuk dalam persaingan sebagai solusi di sana, pemain berusia 22 tahun itu perlu menindaklanjuti tahun besarnya pada 2026-27 di tengah persaingan yang kian ketat untuk mendapatkan tempat.
Kedatangan Sam Coffey ke City pada Januari menjadi ancaman terbesar bagi menit bermain Blindkilde Brown, dengan Clinton dan Sydney Lohmann juga diperkirakan akan menjalani musim yang lebih berdampak di lini tengah kali ini. Namun, akan ada lebih banyak menit bermain tersedia sekarang setelah City kembali ke Liga Champions, dan jika Blindkilde Brown bisa memanfaatkan peluangnya pada 2026-27 seperti yang ia lakukan musim lalu, peluangnya untuk pergi ke Brasil akan sangat besar.
Chloe Kelly (Arsenal)
Sedikit lebih dari 12 bulan lalu, ketika England mempertahankan gelar Kejuaraan Eropa mereka dengan cara dramatis, Chloe Kelly menjadi bintang. Aksi heroiknya membantu England menuntaskan perjalanan luar biasa menuju kejayaan, dengan kontribusi penting dalam kemenangan perempat-final atas Swedia, comeback luar biasa melawan Italia di semi-final, dan kemudian final, ketika penaltinya menumbangkan Spanyol dalam adu penalti.
Semua itu juga terjadi setelah salah satu musim tersulit dalam karier Kelly, yang membuatnya benar-benar tersisih di Man City sampai kepindahan pinjaman ke Arsenal pada Januari membangkitkan kembali performanya menjelang Euro. Karena itu, ada banyak harapan tentang seperti apa musim 2025-26 Kelly mengingat momentum yang ia bawa ke sana dari kesuksesan bersama England tersebut. Namun, pada akhirnya, musim itu tidak pernah benar-benar berjalan.
Kelly diganggu cedera, yang membuatnya hanya menjadi starter dalam tiga pertandingan sebelum jeda musim dingin, dengan hanya enam starter lagi sebelum akhir musim. Mengingat ia sudah terbukti sebagai pengubah permainan, Wiegman mencoba memberi Kelly menit bermain yang ia butuhkan selama pemusatan latihan England, tetapi kurangnya ketajaman kerap terlihat, dengan sang winger bahkan tertatih meninggalkan lapangan 23 menit saat laga persahabatan melawan Ghana pada Desember. Ini memang bukan tahunnya.
"Saya punya target besar untuk melakukan hal-hal luar biasa di Arsenal pada musim penuh pertama saya dan saya sedikit kecewa karena tidak mampu melakukannya," katanya baru-baru ini. "Saya rasa saya membutuhkan musim panas ini untuk membenahi diri secara fisik, menyeimbangkan latihan di gym, di lapangan, dan mendapatkan waktu istirahat. Saat ini saya berada dalam kondisi yang sangat baik. Tujuan utama saya adalah tetap bugar dan segar sepanjang musim serta siap ketika dibutuhkan."
Musim baru akan disambut baik saat Kelly berusaha menjadi pembeda seperti yang Arsenal, dan England, tahu bisa ia lakukan dalam persiapan menuju Piala Dunia musim panas tahun depan. Membuktikan kebugarannya akan sangat vital jika pemain 28 tahun itu ingin tampil semenonjol saat di Brasil seperti ketika di Swiss.
Aggie Beever-Jones (Chelsea)
Bukan pertama kali ini terdengar, tetapi musim 2025-26 milik Aggie Beever-Jones terganggu oleh cedera-cedera kecil yang mengganggu. Penyerang itu sebenarnya memulai dengan performa luar biasa, mencetak hat-trick melawan AC Milan dalam laga pramusim terakhir Chelsea dan melanjutkannya dengan gol di masing-masing dari empat pertandingan pertamanya di WSL. Namun, setelah akhir September, ia hanya menambah dua gol lagi di semua kompetisi.
Sebagian dari itu disebabkan oleh performa, dengan pemain 23 tahun itu gagal mencetak gol dalam 10 pertandingan berikutnya meski menjadi starter dalam delapan di antaranya, lalu cedera mulai menjadi masalah pada pergantian tahun, terutama pada pergelangan kakinya, yang membuatnya hanya dua kali menjadi starter pada 2026.
Jika Beever-Jones cedera, dan dengan Michelle Agyemang yang sedang memulihkan diri dari robekan ACL, Inggris kekurangan opsi alami untuk menjadi pelapis Russo di peran penyerang tengah. Wiegman pun akan berharap bisa lebih konsisten mengandalkan bintang Chelsea itu pada tahun mendatang, dengan performa apik dan kebugaran sepanjang 2026-27 yang akan sangat disambut baik oleh semua pihak.
Beth Mead (Manchester City)
Akan menjadi kejutan besar jika Beth Mead tidak pergi ke Piala Dunia musim panas mendatang, tetapi pertanyaannya adalah peran seperti apa yang mungkin ia mainkan. Pemain berusia 31 tahun itu hanya sekali menjadi starter di Euro 2025, setelah sebelumnya menjadi bintang Euro 2022, meski ia memang memainkan peran besar dari bangku cadangan. Meski begitu, target Mead adalah menjadi starter di Brasil, sesuatu yang kini akan ia perjuangkan dengan seragam Man City setelah meninggalkan Arsenal.
Beberapa pihak mempertanyakan seberapa banyak waktu bermain yang mungkin didapat Mead di City, mengingat ia akan bersaing dengan Mary Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino, dan Iman Beney untuk mendapatkan menit bermain di sisi sayap. Namun, ia menunjukkan fleksibilitas untuk bermain di posisi tengah pada Euro terbaru dan ada indikasi bahwa ia bisa menghidupkan kembali peran itu di Manchester, dengan Jeglertz menyoroti kemampuannya bermain "di banyak posisi".
"Beth akan sangat cocok dengan cara kami bermain," tambah bos City itu. "Dia adalah pemain yang suka bermain di antara lini lawan. Itulah yang pasti kami inginkan darinya. Lalu ada kepribadiannya yang luar biasa. Anda bisa melihat dari matanya, dia masih sangat bersemangat untuk menjadi bagian dari ini dan belajar lebih banyak lagi."
Itu tidak terdengar seperti pelatih yang sedang membicarakan pemain rotasi. Karena itu, ini bisa menjadi tahun yang besar bagi Mead, jenis musim yang mendorongnya kembali ke dalam persaingan sebagai starter Inggris.
Michelle Agyemang (Arsenal)
Saat ini, belum jelas seperti apa musim 2026-27 Michelle Agyemang nantinya. Namun, yang sudah sangat diketahui adalah betapa besar dampak yang ia berikan sebagai pemain di Euro 2025, sesuatu yang ingin sekali kembali dimiliki Wiegman dan England saat Piala Dunia.
Agyemang mengalami robek ACL pada akhir Oktober tahun lalu, dalam laga persahabatan melawan Australia. Biasanya, masa pemulihan untuk cedera itu sekitar sembilan hingga 12 bulan, asalkan tidak ada hal lain yang membuat seorang pemain mengalami kemunduran. Artinya, jika semuanya berjalan baik, pemain berusia 20 tahun itu seharusnya akan kembali dalam waktu yang relatif dekat. Namun, setelah menjalani masa peminjaman di Brighton dalam dua musim sebelumnya, tampaknya kampanye 2026-27-nya akan dimulai di Arsenal.
Apakah itu hanya untuk memudahkan Agyemang kembali beraksi, dengan potensi peminjaman menyusul pada Januari, hanya waktu yang akan menjawab. Namun, jika ia kembali bugar dan tersedia untuk bermain, Wiegman akan sangat berharap penyerang muda itu mendapatkan menit bermain yang diperlukan agar menjadi opsi yang layak dibawa ke turnamen musim panas tahun depan.
Ella Morris (Tottenham)
Ella Morris memang belum memiliki caps bersama timnas Inggris, tetapi tidak akan mengejutkan jika itu berubah pada musim yang akan datang. Pemain berusia 23 tahun itu mendapat panggilan senior pertamanya pada Mei 2025, untuk pemusatan latihan terakhir sebelum skuad Euro dipilih. Namun, dalam sesi latihan keduanya bersama Inggris, ia mengalami cedera ACL parah yang membuatnya harus menepi selama 11 bulan.
“Itu adalah puncak kebahagiaan karena bisa sampai ke sana, dan mengetahui bahwa itu adalah pemusatan latihan sebelum Euro. Lalu harus duduk tak bisa bergerak di sofa, menyaksikan skuad yang sama melaju dan menjuarai Euro, itu sangat berat secara mental, mengetahui bahwa ada peluang kecil saya bisa masuk skuad itu dan menjadi bagian dari kesuksesan tersebut,” katanya kepada para wartawan menjelang musim baru.
Tetapi kini Morris sudah kembali, ia optimistis dengan kebugarannya dan hasil tes fisik yang menunjukkan bahwa dirinya berada dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelum cedera, dan ia bisa memberi Wiegman tambahan opsi di posisi bek kanan, sesuatu yang benar-benar kurang dan menjadi semakin mendesak mengingat Bronze akan segera berusia 35 tahun. Pelatih Inggris itu jelas melihat sesuatu pada diri bek Tottenham tersebut sebelumnya, dan harapannya adalah Morris bisa kembali menunjukkan kualitasnya saat ia berusaha membangun momentum setelah penutupan yang kuat pada musim 2025-26 yang sulit.
“Itu jelas merupakan sebuah ambisi,” jawabnya saat ditanya soal menjadi andalan Inggris di posisi bek kanan. "Saat ini, saya hanya perlu fokus untuk tampil sebagai starter di Spurs dan mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin untuk menunjukkan diri saya kepada Sarina. Tetapi tentu saja, saya tahu ada Piala Dunia di depan mata, jadi saya pikir pemain mana pun akan menyambut kesempatan untuk pergi ke sana. Itu jelas ada di benak saya, tetapi saya tahu apa yang perlu saya capai terlebih dahulu agar layak untuk pergi ke sana."
Ruby Mace (Everton)
Ketika Wiegman mengumumkan skuadnya untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Spanyol dan Ukraina pada Mei, sekali lagi tidak ada tempat untuk Ruby Mace. Tidak butuh waktu lama bagi admin di balik akun X resmi Everton untuk membagikan perasaan mereka soal hal itu, dengan mengunggah grafis untuk menunjukkan, seperti yang tertulis di keterangannya, bahwa: "Tidak ada pemain England yang mencatatkan lebih banyak intersep atau memenangi lebih banyak tekel selama musim 25-26 dibanding nominasi Pemain Terbaik WSL, Ruby Mace."
Mace baru memiliki satu caps bersama England, yang didapat pada Desember 2024 ketika Wiegman menurunkan susunan pemain eksperimental untuk laga persahabatan melawan Swiss. Malam itu, ia dimainkan dalam peran gelandang bertahan, posisi yang memang membutuhkan kedalaman alami di skuad England karena jika sesuatu terjadi pada Keira Walsh, mereka akan berada dalam situasi yang sulit.
Namun, masalahnya adalah, meski Mace menikmati musim yang brilian tahun lalu bersama Everton, ia melakukannya sebagai bek tengah. England tidak membutuhkan lebih banyak bek tengah. Bahkan, itu mungkin posisi dengan stok terbaik di seluruh skuad. Akan tetapi, yang mereka butuhkan adalah tambahan kedalaman di lini tengah.
Apakah peran Mace di Everton bisa berubah musim ini? Sang manajer sudah memberi isyarat demikian, jadi mungkin saja. Kecuali ada gelombang cedera pada bek tengah England, rasanya itu memang harus terjadi jika ia ingin menembus skuad England ini saat ini. Jika itu terjadi, hal tersebut akan menjadi kabar baik bagi Wiegman dalam upaya memperkuat posisi lini tengah.