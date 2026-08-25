Chelsea telah membangun lini depan terbaik di Premier League, tetapi perburuan gelar masih akan berada di luar jangkauan Chelsea asuhan Xabi Alonso
Chelsea kembali, begitu pula Cole Palmer. Itulah kesimpulan yang paling jelas setelah kemenangan derby London 3-2 yang mendebarkan atas Fulham pada Senin, yang menandai awal ideal Xabi Alonso dalam masa jabatannya sebagai manajer.
Palmer menjadi pusat permainan dengan satu gol dan satu assist, sementara Joao Pedro dan rekrutan musim panas senilai £117 juta ($160 juta), Morgan Rogers, juga mencatatkan nama di papan skor. Kimia instan ketiganya menjadi pertanda baik bagi peluang Chelsea untuk memperbaiki finis buruk di posisi ke-10 Premier League musim lalu secara drastis; dengan performa seperti ini, mereka akan sangat sulit dibendung oleh lini pertahanan mana pun.
Namun, para penggemar yang tiba-tiba mulai memimpikan perburuan gelar perlu tersadar. Mencetak gol tidak akan menjadi masalah bagi tim Alonso, tetapi penampilan keseluruhan di Craven Cottage menunjukkan bahwa kebobolan akan menjadi persoalan; Fulham menciptakan cukup banyak peluang untuk setidaknya membawa pulang hasil imbang.
Ekspektasi di Chelsea untuk saat ini harus tetap terjaga. Kecuali ada bisnis besar lain yang diselesaikan sebelum jendela transfer musim panas ditutup, lolos ke Liga Champions secara realistis adalah harapan terbaik mereka.
Menutupi retakan-retakan yang ada
Penampilan memukau Palmer tentu menjadi kelegaan besar bagi para pendukung Chelsea. Pemain 24 tahun itu jauh dari performa terbaiknya musim lalu, terlihat kurang percaya diri di tengah masalah cedera ringan yang terus mengganggu, dan ia tak punya banyak alasan untuk mengeluh saat tidak masuk dalam skuad akhir Inggris untuk Piala Dunia 2026.
Namun, ini kurang lebih adalah versi Palmer yang sama seperti saat ia langsung menjadi pahlawan Chelsea pada musim pertamanya di klub. Umpan satu sentuhannya kepada Pedro untuk membuka skor di markas Fulham memiliki bobot yang sempurna, dan ia menunjukkan hasrat besar untuk masuk ke kotak penalti serta bekerja sama lagi dengan pemain Brasil itu sebelum dengan tenang menyarangkan gol ketiga penentu kemenangan Chelsea.
Palmer membukukan lima tembakan, tiga umpan kunci, lima dribel, dan tujuh recovery sebelum ditarik keluar untuk Estevao karena kram pada menit ke-83. Ia pantas dinobatkan sebagai Player of the Match, dan segala kekhawatiran soal apakah dirinya dan Rogers akan saling mengganggu dalam peran ganda No.10 kini telah sirna, setidaknya untuk saat ini. Rogers masih punya jalan panjang untuk membenarkan label harga rekornya, tetapi ini adalah debut yang luar biasa, dan Pedro jelas menikmati kerja sama dengan dua pemain internasional Inggris itu.
Namun, di sisi lain lapangan, Chelsea terlihat terlalu rapuh. Fulham hanya melepaskan dua tembakan lebih sedikit daripada Chelsea (14), dan menyamai catatan enam tembakan tepat sasaran mereka. Tim tamu terlihat kelimpungan setiap kali bola dikirim ke kotak penalti mereka dan terlalu sering kalah dalam perebutan bola kedua sepanjang 90 menit, sesuatu yang tak akan bisa mereka loloskan saat menghadapi tim-tim yang lebih baik di divisi ini.
Kurang bagus
Alasan utama Chelsea terlihat begitu rapuh adalah karena Robert Sanchez masih terus berada di bawah mistar. Kiper asal Spanyol itu telah menjadi penjaga gawang nomor satu mereka selama hampir tiga musim sekarang, terlepas dari banyak kelemahan yang jelas dalam permainannya, dan Alonso akan membayar harganya jika terus mendukungnya.
Gol Josh King di tiang dekat yang membuat Fulham menyamakan kedudukan menjadi 1-1 seharusnya bisa ditepis dengan mudah oleh Sanchez, tetapi ia salah total dalam mengambil posisi dan hanya bisa membantu bola masuk ke gawang. Ia juga bersalah atas gol Gonzalo Garcia pada menit ke-54, menepis tembakan Timothy Castagne tepat ke jalur rekan senegaranya itu, dan sangat beruntung di akhir laga ketika bintang Amerika Serikat Antonee Robinson melepaskan tendangan voli melebar setelah sang kiper terperangkap di area yang serba salah akibat bola panjang ke depan.
"Kami perlu menerima dan belajar dari itu [kesalahan-kesalahan tersebut]," kata Alonso setelah pertandingan. "Ini akan menjadi sebuah proses. Semua lini, dari para penyerang, gelandang, lini belakang, penjaga gawang, kami ingin menjadi lebih baik dalam segala hal." Jika Sanchez belum belajar sampai sekarang, dia tidak akan pernah belajar.
Taktik Alonso juga membuat Sanchez lebih terekspos. Sementara mantan bos Chelsea Enzo Maresca lebih menyukai pendekatan yang berorientasi pada penguasaan bola, Alonso bertujuan untuk membanjiri lawan dalam fase transisi. Fulham lebih banyak menguasai bola, dan laga ini terkadang terasa seperti permainan basket yang terlalu sering menempatkan Sanchez dalam sorotan.
Yang luar biasa, laporan terbaru menunjukkan bahwa Chelsea tidak punya rencana untuk merekrut kiper lain, dengan Mike Penders yang baru berusia 21 tahun saat ini menjadi pelapis Sanchez. Itu adalah kesalahan besar, sebagaimana diamati dengan tepat oleh legenda Liverpool Jamie Carragher saat bertugas sebagai pundit untuk Sky Sports, dengan mengatakan: "Chelsea tidak akan pernah menjuarai liga dengan Sanchez di bawah mistar, mustahil, itu tidak mungkin terjadi."
Pukulan telak
Fulham juga lebih menguasai lini tengah, sesuatu yang memang kemungkinan besar akan terjadi setelah Alonso memilih duet sentral yang belum teruji, Romeo Lavia dan Reece James, saat Moises Caicedo absen karena cedera. Talisman Argentina Enzo Fernandez, yang dicemooh fans Chelsea pada pramusim setelah ulahnya di Piala Dunia melawan England, harus puas memulai laga dari bangku cadangan.
Fernandez masuk sesaat setelah laga berjalan satu jam dan menyelesaikan 19 dari 21 operannya di tengah cibiran setiap kali dia menyentuh bola, kali ini dari pendukung Fulham. Dia diminta bermain lebih dalam dan mengambil opsi aman saat Chelsea berusaha mempertahankan tiga poin, sangat berbeda dengan peran nomor 8 serbabisa yang membuatnya bersinar di bawah asuhan Maresca, sehingga di permukaan usulan kepindahan ke Manchester City mungkin tidak terasa sebagai sesuatu yang terlalu besar.
Fabrizio Romano melaporkan bahwa City akan meluncurkan tawaran resmi untuk Fernandez sebelum tenggat 1 September, yang nilainya bisa melebihi £120 juta, tetapi Chelsea kemungkinan tidak akan punya cukup waktu untuk menemukan seseorang yang bisa menggantikan perannya secara memadai. The iPaper mengklaim bahwa Chelsea telah melihat tiga tawaran untuk Alex Scott dari Bournemouth ditolak, dan Bournemouth telah memperjelas bahwa mereka tidak berniat menjual sang pemain, sementara pada tahap ini belum ada alternatif konkret yang disiapkan untuk Alonso.
Pentingnya Fernandez mungkin sedikit berkurang karena kedatangan Rogers; dia akan mengurangi beban pemain Argentina itu dalam urusan mencetak gol dan assist secara reguler, tetapi kehilangan keunggulan teknisnya tetap akan menjadi pukulan telak. Dia adalah gelandang serbabisa yang adaptif, mampu mengatur tempo dari belakang dan tetap tenang di bawah tekanan. Kemitraannya dengan Caicedo yang lebih berorientasi defensif memang tidak selalu berjalan baik, tetapi Fernandez akan bermain lebih dekat dengan pemain Ekuador itu dalam sistem Alonso, dengan tiga bek tengah memberi perlindungan yang lebih besar di belakang mereka.
Sama seperti Grant Xhaka bagi Alonso di Bayer Leverkusen, Fernandez bisa menjadi poros yang membuka jalur umpan untuk trio depan Chelsea dan memutus permainan sesuka hati. Jauh lebih masuk akal untuk mempertahankannya ketimbang panik mencari pengganti pada saat-saat terakhir yang tidak memiliki variasi permainan serupa.
Masih ada keseruan yang akan datang, tetapi belum ada kesuksesan nyata
Alonso memeluk Fernandez dengan hangat saat laga usai di Craven Cottage, tetapi kemudian mengakui bahwa ada kemungkinan mantan playmaker Benfica itu akan hengkang dalam beberapa hari ke depan. "Dalam sepakbola, saya tidak terkejut oleh apa pun," kata bos Chelsea itu kepada BBC Radio Five Live. "Kita lihat saja. Keinginan saya adalah kami mengetahui apa yang akan terjadi untuk masa depan, tetapi kita lihat pekan ini."
Sebelum pertandingan melawan Fulham, Rogers berkelakar bahwa Alonso "mungkin masih bisa bermain di Premier League" berdasarkan apa yang ia lihat dari ikon Liverpool dan Real Madrid pemenang Piala Dunia itu di lapangan latihan, dan meski situasinya belum separah itu bagi Chelsea, mereka akan kekurangan opsi yang mengkhawatirkan di ruang mesin jika Fernandez benar-benar pergi. James kemungkinan akan lebih sering dimainkan sebagai bek tengah sisi kanan, yang berarti hanya tersisa Lavia, Caicedo, dan Jordan Henderson, yang berusia 36 tahun sebelum bergabung dengan klub dengan status bebas transfer, untuk mengisi area tengah lapangan.
Dalam situasi ideal, Chelsea akan merekrut gelandang dan kiper kelas dunia sebelum lawatan mereka untuk menghadapi juara Arsenal pada 6 September, tetapi untuk saat ini, sulit melihat mereka mampu mengirim sinyal apa pun sebagai penantang gelar di Emirates. Meski Alonso memiliki kualitas yang cukup dalam skuadnya untuk terus memberikan hiburan yang sepadan bagi para suporter, dipimpin oleh lini depan yang membuat iri tim-tim lain di Premier League, kesuksesan nyata akan tetap berada di luar jangkauannya, bahkan dengan keuntungan besar berupa lebih sedikit pertandingan karena tidak bermain di kompetisi Eropa.