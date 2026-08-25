Alasan utama Chelsea terlihat begitu rapuh adalah karena Robert Sanchez masih terus berada di bawah mistar. Kiper asal Spanyol itu telah menjadi penjaga gawang nomor satu mereka selama hampir tiga musim sekarang, terlepas dari banyak kelemahan yang jelas dalam permainannya, dan Alonso akan membayar harganya jika terus mendukungnya.

Gol Josh King di tiang dekat yang membuat Fulham menyamakan kedudukan menjadi 1-1 seharusnya bisa ditepis dengan mudah oleh Sanchez, tetapi ia salah total dalam mengambil posisi dan hanya bisa membantu bola masuk ke gawang. Ia juga bersalah atas gol Gonzalo Garcia pada menit ke-54, menepis tembakan Timothy Castagne tepat ke jalur rekan senegaranya itu, dan sangat beruntung di akhir laga ketika bintang Amerika Serikat Antonee Robinson melepaskan tendangan voli melebar setelah sang kiper terperangkap di area yang serba salah akibat bola panjang ke depan.

"Kami perlu menerima dan belajar dari itu [kesalahan-kesalahan tersebut]," kata Alonso setelah pertandingan. "Ini akan menjadi sebuah proses. Semua lini, dari para penyerang, gelandang, lini belakang, penjaga gawang, kami ingin menjadi lebih baik dalam segala hal." Jika Sanchez belum belajar sampai sekarang, dia tidak akan pernah belajar.

Taktik Alonso juga membuat Sanchez lebih terekspos. Sementara mantan bos Chelsea Enzo Maresca lebih menyukai pendekatan yang berorientasi pada penguasaan bola, Alonso bertujuan untuk membanjiri lawan dalam fase transisi. Fulham lebih banyak menguasai bola, dan laga ini terkadang terasa seperti permainan basket yang terlalu sering menempatkan Sanchez dalam sorotan.

Yang luar biasa, laporan terbaru menunjukkan bahwa Chelsea tidak punya rencana untuk merekrut kiper lain, dengan Mike Penders yang baru berusia 21 tahun saat ini menjadi pelapis Sanchez. Itu adalah kesalahan besar, sebagaimana diamati dengan tepat oleh legenda Liverpool Jamie Carragher saat bertugas sebagai pundit untuk Sky Sports, dengan mengatakan: "Chelsea tidak akan pernah menjuarai liga dengan Sanchez di bawah mistar, mustahil, itu tidak mungkin terjadi."