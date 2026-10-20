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Cesc Fabregas 1:1Getty/GOAL

Cesc Fabregas persis tipe pelatih yang dibutuhkan Manchester United setelah membuktikan kemampuannya bersama Como

Manchester United pernah berusaha merekrut pria Spanyol itu saat ia masih aktif sebagai pemain. Mungkinkah mereka segera mencoba menunjuknya sebagai manajer baru?

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Direktur Como, Carlalberto Ludi, yakin bahwa Cesc Fabregas adalah “pelatih yang bahkan lebih baik” ketimbang saat ia menjadi pemain. Itu klaim yang cukup berani, mengingat juara Piala Dunia tersebut merupakan salah satu gelandang terbaik di generasinya. Namun, setelah Fabregas membawa Como dari Serie B ke Liga Champions dalam waktu kurang dari tiga tahun, pandangan Ludi tentu bisa dimengerti.

    Kerja luar biasa pelatih asal Spanyol itu di Sinigaglia juga membuat spekulasi yang kian menguat bahwa Manchester United mungkin akan mendekati Fabregas mudah dipahami, jika mereka memutuskan untuk berpisah dengan pelatih saat ini, Michael Carrick, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

    Bagaimanapun, Manchester United pernah mencoba merekrut Fabregas sebagai pemain ketika ia masih membela Barcelona. Mengapa mereka tidak tertarik merekrutnya sebagai pelatih sekarang, ketika ia menunjukkan kecerdasan yang bahkan lebih besar di kursi pelatih ketimbang saat bermain di lapangan?

  • 'Proyek baru'

    Como v Cosenza Calcio - Serie B
    Getty Images Sport

    Como menawarkan Fabregas bukan hanya saham klub, tetapi juga jalan menuju dunia kepelatihan

    Musim terakhir Fabregas di Monaco menjadi yang tersulit sepanjang kariernya. Ia terus dibekap masalah cedera dan hanya bermain selama 36 menit sepanjang musim Ligue 1 2021-22. Fabregas, yang saat itu berusia 35 tahun, tampak mulai termakan usia. Padahal, ia baru berusia 16 tahun ketika menjalani debut profesionalnya di Arsenal.

    Namun, meski frustrasi, Fabregas tidak merasa kariernya sudah berakhir. Ia hanya membutuhkan “awal yang baru” untuk membangkitkan kembali semangatnya, serta “proyek baru” dengan jalan yang jelas menuju dunia kepelatihan, dan ia menerima banyak tawaran. Yang paling menarik datang dari Como.

    Fabregas sebelumnya pernah beberapa kali mengunjungi kota itu untuk melihat danaunya yang terkenal di seluruh dunia. Namun, ia bahkan tidak tahu bahwa kota tersebut memiliki klub sepak bola. Memang, tidak banyak orang yang mengetahuinya.

    Presiden Como saat ini, yang juga mantan CEO Mola TV, Mirwan Suwarso baru-baru ini mengakui bahwa ia menemukan klub tersebut secara kebetulan ketika mencari kemungkinan lokasi di Milan untuk “semacam dokumenter sepak bola” berlatar Italia. “Kebetulan yang membahagiakan” itulah yang membuat Grup Djarum membeli Como pada 2019.

    Tentu, penting untuk dicatat bahwa tanpa dukungan finansial dari konglomerat Indonesia tersebut dan kerja luar biasa Dennis Wise, yang juga mantan gelandang Chelsea, Como tidak akan berada di posisi mereka saat ini. Namun, peran Fabregas dalam kebangkitan luar biasa klub itu hingga dikenal luas tidak bisa dilebih-lebihkan. Como memang sudah promosi ke Serie B ketika ia bergabung pada 2022, baik sebagai pemain maupun pemegang saham, tetapi ia memainkan peran yang sangat penting dalam segala hal yang terjadi, di dalam maupun di luar lapangan.

    “Saya praktis diberi kendali atas urusan sepak bola,” ujar Fabregas kepada DAZN Italia setelah memastikan tiket Liga Champions lewat kemenangan 4-1 atas Cremonese pada hari terakhir musim Serie A 2025-26, “dan praktis belum ada apa-apa ketika kami memulai.

    “Tadi, saya berbicara dengan dua fisioterapis yang sudah bersama kami empat tahun lalu ketika saya datang untuk bermain. Kami membicarakan bagaimana saat itu kami tidak memiliki tempat latihan, sehingga kami harus melakukan pijat di atas meja di ruang belakang sebuah bar! Sekarang, kami berada di Liga Champions!”

    Fabregas tidak diragukan lagi merupakan alasan utama di balik pencapaian itu.

  • 'CEO sepak bola'

    Cesc Fabregas Como
    Getty Images

    Mantan pemain timnas Spanyol itu terlibat dalam hampir setiap aspek transformasi Como.

    Meski Grup Djarum telah menggelontorkan banyak uang untuk tim, jumlah yang sangat besar menurut standar Serie A, Como tidak lolos ke Liga Champions dengan merekrut para pemain bintang. Mereka justru berfokus menemukan talenta yang belum banyak dikenal. Nico Paz adalah contoh sempurna.

    Pemain Argentina itu memang masih terdaftar sebagai pemain Real Madrid ketika Como merekrutnya pada 2024, tetapi ia baru tampil empat kali bersama tim utama. Seperti yang ia katakan kepada UEFA, "Saat itu, pada dasarnya saya adalah pemain tim cadangan di divisi yang lebih rendah. Jadi, bergabung dengan Como memungkinkan saya berkembang pesat, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi.

    "Dan semua itu berkat Cesc, yang membawa saya ke sini dan percaya kepada saya. Sejak hari pertama, ia membiarkan saya bermain sesuai keinginan saya dan memberi saya banyak kebebasan. Ia mengajari saya banyak hal. Saya pikir diri saya sebagai pemain saat ini sepenuhnya berkat dia."

    Fabregas sendiri mengatakan bahwa dalam merekrut pemain, karakter sama pentingnya dengan kualitas baginya. Itulah sebabnya Lucas Da Cunha, yang pada usia 25 tahun baru berhasil menembus skuad Prancis yang bertabur bintang, menjadi kapten Como.

    "Saya lebih memilih pemain yang mungkin dianggap kurang berbakat, tetapi lebih lapar dan ingin memiliki karier luar biasa, ketimbang seseorang yang sudah menghasilkan banyak uang dan merasa telah menunaikan kewajibannya," jelas Fabregas di Festival dello Sport. "Dan Da Cunha memiliki mentalitas luar biasa, jadi ia layak mendapat apresiasi penuh atas pencapaiannya."

    Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Fabregas adalah sosok utama di balik seluruh proyek tersebut, "CEO sepakbola" Como, seperti yang diungkapkan Suwarso.

    "Ia sangat penting dalam menjalankan rencana yang diberikan dewan kepadanya," kata sosok asal Indonesia itu kepada Gazzetta dello Sport. "Tidak seperti tim lain, kami tidak hanya mengandalkan pelatih dan direktur olahraga. Kami memiliki dewan sepakbola yang lebih luas, yang mencakup Cesc dan stafnya, seluruh unsur lain dalam manajemen sepakbola kami, serta direktur keuangan kami dan saya sebagai wakil pemilik. Kami berusaha mengambil keputusan bersama sebagai sebuah komite, dengan berpedoman pada DNA yang telah kami bangun. Namun, Cesc berperan sangat penting dalam membangun DNA itu."


  • “Menanglah, tetapi bangun identitas”

    Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Fabregas tidak hanya meraih hasil, tetapi juga mencapainya lewat permainan atraktif.

    Suwarso membantu meringankan beban Fabregas dengan mengatakan bahwa ia tidak berada di bawah tekanan untuk menang. Sebaliknya, ia diminta "menciptakan identitas" yang akan membantu klub membangun merek yang bisa mereka jual ke seluruh dunia. Como sejak lama menarik banyak pengunjung selebritas berkat danaunya yang megah, tetapi kini para pesohor papan atas datang ke Sinigaglia untuk menyaksikan tim dengan permainan terbaik di Serie A.

    "Misalnya, James Righton, suami Keira Knightley, ingin datang menonton pertandingan setelah membaca tentang bagaimana Cesc Fabregas membangun tim yang menarik," ungkap Suwarso dalam wawancara dengan Calcio e Finanza tahun lalu. "Dari situ, semua hal lainnya berjalan dengan sendirinya."

    Jika semua itu terdengar mudah, kenyataannya sama sekali tidak demikian. Mengabaikan waktu dan upaya yang dicurahkan Fabregas untuk mengubah Como menjadi tim Liga Champions tentu sangat tidak adil baginya. Ia telah membuktikan diri sebagai pelatih yang tekun dan fleksibel.

    Masih ada anggapan bahwa ia terobsesi dengan sepakbola berbasis penguasaan bola. Fabregas sendiri sesekali turut memperkuat anggapan itu dengan mengakui bahwa ada prinsip-prinsip dasar tertentu yang tidak akan pernah ia tinggalkan. Misalnya, setelah kekalahan 4-0 dari Inter, ia ditanya apakah Como keliru memainkan permainan menekan yang agresif seperti biasanya saat menghadapi tim yang jelas lebih unggul.

    "Saya memang sempat memikirkannya, tetapi pikiran saya mengatakan tidak. Meski itu mungkin membuat saya terlihat bodoh atau terdengar seperti orang yang kalah, sejujurnya saya senang dengan keputusan ini," katanya kepada DAZN Italia. "Saya merasa tim saya mengalami perkembangan hari ini, sesuatu yang tidak terjadi ketika Anda menang dan orang-orang menyebut Anda genius. Setelah kekalahan telak, Anda belajar lebih banyak dan bisa memahami segalanya sedikit lebih baik. Anda kemudian bisa menghadapi pertandingan dengan bertahan memakai formasi 6-3-1 atau 5-4-1, tetapi saya lebih memilih kalah dengan cara seperti ini daripada melakukan itu."

    Namun, Fabregas sama sekali tidak terpaku pada satu cara bermain. Ia sosok kompetitif yang luar biasa teliti dan, dengan bantuan tim stafnya, membangun basis data untuk membantunya mencari cara membongkar "setiap struktur taktik dalam sepakbola".

    "Saya tidak ingin menjadi pelatih yang selalu memiliki cara bermain, menyerang, dan bertahan yang sama," tegasnya. "Ya, Anda punya prinsip dan struktur. Tetapi saya ingin sedominan mungkin, dan saat ini, untuk bisa dominan, Anda perlu memiliki sebanyak mungkin solusi."

    Dan, harus diakui, keluwesan taktik seperti itu memang bisa diharapkan dari seorang gelandang yang pernah bermain di bawah pelatih-pelatih dengan filosofi sepakbola yang sangat bertolak belakang, dari Arsene Wenger hingga Jose Mourinho, serta dari Pep Guardiola hingga Antonio Conte.

    "Sebagai pemain, saya pernah menang dengan berbagai gaya bermain, jadi Anda tidak akan pernah mendengar saya mengatakan bahwa satu gaya berhasil dan gaya lainnya tidak," tulisnya di The Coaches' Voice. "Selain itu, pada hari saya tiba, pihak klub dan para pemilik berbicara kepada saya tentang Danau Como, gaya hidup, dan orang-orang yang ingin melihat gaya bermain yang proaktif. Itulah yang diminta dari saya. Mereka tidak mengatakan: 'Menang, menang, menang.' Mereka mengatakan: 'Menang, tetapi ciptakan identitas.'"

    Ia jelas telah mencapai tujuan itu. Karena itulah, kepindahannya ke salah satu klub elite Eropa terasa tinggal menunggu waktu. Bahkan, ada klaim bahwa kontraknya memuat klausul pelepasan khusus terkait mantan klubnya, Arsenal, Chelsea, dan Barcelona.

    Namun, United jauh lebih mungkin sedang mencari manajer baru saat ini, dan bukan tidak mungkin mereka mulai mengarahkan perhatian kepada Fabregas. Berbeda dengan Michael Carrick, Fabregas benar-benar mulai terlihat sebagai pelatih yang bahkan lebih baik daripada dirinya saat masih menjadi pemain.