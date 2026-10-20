Musim terakhir Fabregas di Monaco menjadi yang tersulit sepanjang kariernya. Ia terus dibekap masalah cedera dan hanya bermain selama 36 menit sepanjang musim Ligue 1 2021-22. Fabregas, yang saat itu berusia 35 tahun, tampak mulai termakan usia. Padahal, ia baru berusia 16 tahun ketika menjalani debut profesionalnya di Arsenal.

Namun, meski frustrasi, Fabregas tidak merasa kariernya sudah berakhir. Ia hanya membutuhkan “awal yang baru” untuk membangkitkan kembali semangatnya, serta “proyek baru” dengan jalan yang jelas menuju dunia kepelatihan, dan ia menerima banyak tawaran. Yang paling menarik datang dari Como.

Fabregas sebelumnya pernah beberapa kali mengunjungi kota itu untuk melihat danaunya yang terkenal di seluruh dunia. Namun, ia bahkan tidak tahu bahwa kota tersebut memiliki klub sepak bola. Memang, tidak banyak orang yang mengetahuinya.

Presiden Como saat ini, yang juga mantan CEO Mola TV, Mirwan Suwarso baru-baru ini mengakui bahwa ia menemukan klub tersebut secara kebetulan ketika mencari kemungkinan lokasi di Milan untuk “semacam dokumenter sepak bola” berlatar Italia. “Kebetulan yang membahagiakan” itulah yang membuat Grup Djarum membeli Como pada 2019.

Tentu, penting untuk dicatat bahwa tanpa dukungan finansial dari konglomerat Indonesia tersebut dan kerja luar biasa Dennis Wise, yang juga mantan gelandang Chelsea, Como tidak akan berada di posisi mereka saat ini. Namun, peran Fabregas dalam kebangkitan luar biasa klub itu hingga dikenal luas tidak bisa dilebih-lebihkan. Como memang sudah promosi ke Serie B ketika ia bergabung pada 2022, baik sebagai pemain maupun pemegang saham, tetapi ia memainkan peran yang sangat penting dalam segala hal yang terjadi, di dalam maupun di luar lapangan.

“Saya praktis diberi kendali atas urusan sepak bola,” ujar Fabregas kepada DAZN Italia setelah memastikan tiket Liga Champions lewat kemenangan 4-1 atas Cremonese pada hari terakhir musim Serie A 2025-26, “dan praktis belum ada apa-apa ketika kami memulai.

“Tadi, saya berbicara dengan dua fisioterapis yang sudah bersama kami empat tahun lalu ketika saya datang untuk bermain. Kami membicarakan bagaimana saat itu kami tidak memiliki tempat latihan, sehingga kami harus melakukan pijat di atas meja di ruang belakang sebuah bar! Sekarang, kami berada di Liga Champions!”

Fabregas tidak diragukan lagi merupakan alasan utama di balik pencapaian itu.