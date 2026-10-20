Suwarso membantu meringankan beban Fabregas dengan mengatakan bahwa ia tidak berada di bawah tekanan untuk menang. Sebaliknya, ia diminta "menciptakan identitas" yang akan membantu klub membangun merek yang bisa mereka jual ke seluruh dunia. Como sejak lama menarik banyak pengunjung selebritas berkat danaunya yang megah, tetapi kini para pesohor papan atas datang ke Sinigaglia untuk menyaksikan tim dengan permainan terbaik di Serie A.
"Misalnya, James Righton, suami Keira Knightley, ingin datang menonton pertandingan setelah membaca tentang bagaimana Cesc Fabregas membangun tim yang menarik," ungkap Suwarso dalam wawancara dengan Calcio e Finanza tahun lalu. "Dari situ, semua hal lainnya berjalan dengan sendirinya."
Jika semua itu terdengar mudah, kenyataannya sama sekali tidak demikian. Mengabaikan waktu dan upaya yang dicurahkan Fabregas untuk mengubah Como menjadi tim Liga Champions tentu sangat tidak adil baginya. Ia telah membuktikan diri sebagai pelatih yang tekun dan fleksibel.
Masih ada anggapan bahwa ia terobsesi dengan sepakbola berbasis penguasaan bola. Fabregas sendiri sesekali turut memperkuat anggapan itu dengan mengakui bahwa ada prinsip-prinsip dasar tertentu yang tidak akan pernah ia tinggalkan. Misalnya, setelah kekalahan 4-0 dari Inter, ia ditanya apakah Como keliru memainkan permainan menekan yang agresif seperti biasanya saat menghadapi tim yang jelas lebih unggul.
"Saya memang sempat memikirkannya, tetapi pikiran saya mengatakan tidak. Meski itu mungkin membuat saya terlihat bodoh atau terdengar seperti orang yang kalah, sejujurnya saya senang dengan keputusan ini," katanya kepada DAZN Italia. "Saya merasa tim saya mengalami perkembangan hari ini, sesuatu yang tidak terjadi ketika Anda menang dan orang-orang menyebut Anda genius. Setelah kekalahan telak, Anda belajar lebih banyak dan bisa memahami segalanya sedikit lebih baik. Anda kemudian bisa menghadapi pertandingan dengan bertahan memakai formasi 6-3-1 atau 5-4-1, tetapi saya lebih memilih kalah dengan cara seperti ini daripada melakukan itu."
Namun, Fabregas sama sekali tidak terpaku pada satu cara bermain. Ia sosok kompetitif yang luar biasa teliti dan, dengan bantuan tim stafnya, membangun basis data untuk membantunya mencari cara membongkar "setiap struktur taktik dalam sepakbola".
"Saya tidak ingin menjadi pelatih yang selalu memiliki cara bermain, menyerang, dan bertahan yang sama," tegasnya. "Ya, Anda punya prinsip dan struktur. Tetapi saya ingin sedominan mungkin, dan saat ini, untuk bisa dominan, Anda perlu memiliki sebanyak mungkin solusi."
Dan, harus diakui, keluwesan taktik seperti itu memang bisa diharapkan dari seorang gelandang yang pernah bermain di bawah pelatih-pelatih dengan filosofi sepakbola yang sangat bertolak belakang, dari Arsene Wenger hingga Jose Mourinho, serta dari Pep Guardiola hingga Antonio Conte.
"Sebagai pemain, saya pernah menang dengan berbagai gaya bermain, jadi Anda tidak akan pernah mendengar saya mengatakan bahwa satu gaya berhasil dan gaya lainnya tidak," tulisnya di The Coaches' Voice. "Selain itu, pada hari saya tiba, pihak klub dan para pemilik berbicara kepada saya tentang Danau Como, gaya hidup, dan orang-orang yang ingin melihat gaya bermain yang proaktif. Itulah yang diminta dari saya. Mereka tidak mengatakan: 'Menang, menang, menang.' Mereka mengatakan: 'Menang, tetapi ciptakan identitas.'"
Ia jelas telah mencapai tujuan itu. Karena itulah, kepindahannya ke salah satu klub elite Eropa terasa tinggal menunggu waktu. Bahkan, ada klaim bahwa kontraknya memuat klausul pelepasan khusus terkait mantan klubnya, Arsenal, Chelsea, dan Barcelona.
Namun, United jauh lebih mungkin sedang mencari manajer baru saat ini, dan bukan tidak mungkin mereka mulai mengarahkan perhatian kepada Fabregas. Berbeda dengan Michael Carrick, Fabregas benar-benar mulai terlihat sebagai pelatih yang bahkan lebih baik daripada dirinya saat masih menjadi pemain.