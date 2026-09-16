Luca Bombino, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Neil Pierre, Tim Ream, Antonee Robinson, Auston Trusty

Dalam pertimbangan: Max Arfsten, Noahkai Banks, George Campbell, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Chris Richards, Miles Robinson, Frankie Westfield

Tentu ada beberapa wajah yang sudah familiar, tetapi juga ada beberapa nama baru, jadi kita akan mulai dari sana.

Pierre adalah salah satu bintang kejutan musim MLS, setelah muncul sebagai senjata bola mati yang benar-benar efektif. Apakah ia sudah siap untuk level internasional? Masih terlalu dini untuk memastikannya, tetapi setidaknya ia sudah pantas mendapatkannya lewat penampilannya di MLS sejauh ini. Sementara itu, wajah baru lainnya, Bombino, baru-baru ini meninggalkan MLS untuk Stoke City dan tidak terlihat canggung, yang menjadi pertanda baik untuk masa kini dan masa depannya.

Untuk nama-nama yang sudah familiar, kita mulai dari Ream. Ia belum mengakhiri kariernya dan, khususnya dalam kamp dengan begitu banyak pemain muda, sosok pemimpin veteran dibutuhkan untuk menentukan standar. Ream melakukan itu lebih baik daripada siapa pun. Apakah itu berarti ia akan berada di sini pada 2030? Kecil kemungkinan. Hal yang sama mungkin juga berlaku untuk 2028, jika Amerika Serikat terlibat dalam Copa America yang dirumorkan berlangsung pada tahun itu. Namun saat ini pada 2026, ia adalah sosok pembimbing yang tepat untuk kamp khusus ini, yang perlu dicatat juga mencakup persinggahan di kota kelahirannya.

Richards, tentu saja, menjadi absensi yang mencolok, tetapi itu sebagian besar karena ia bisa memanfaatkan waktu istirahat mengingat masalah cederanya pada musim panas. Semua orang tahu seperti apa Richards dan apa yang ia tawarkan, jadi memberinya kesempatan untuk sedikit pulih dan fokus membantu Crystal Palace keluar dari lubang awal musim mereka mungkin adalah keputusan terbaik.