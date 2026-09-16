Cavan Sullivan, Zavier Gozo, dan Mathis Albert masuk? Christian Pulisic dan Chris Richards diistirahatkan? Proyeksi skuad USMNT untuk laga uji coba musim gugur
Pemusatan latihan pertama dalam sebuah siklus baru adalah momen perubahan dan, karena itu, ini menjadi waktu tersulit untuk memproyeksikan seperti apa sebuah skuad akan terbentuk. Apakah seorang pelatih akan memilih pemain muda? Apakah mereka akan mengambil peluang dengan pendatang baru? Apakah mereka akan memanggil kembali sebagian besar skuad Piala Dunia untuk menjaga momentum? Apakah ada jawaban yang benar? Apakah ada yang salah?
Pelatih yang dimaksud untuk Tim Nasional Pria Amerika Serikat tentu saja adalah Mauricio Pochettino, dan ia mengatakan semuanya dimulai dari nol. Karena itu, kita bisa melihat hampir apa saja pada jeda internasional mendatang, yang mencakup empat laga persahabatan.
Dari bintang remaja hingga para veteran paling senior, semua kemungkinan terbuka, tetapi siapa yang seharusnya dipanggil Pochettino? GOAL melihat seperti apa skuad Amerika Serikat saat diumumkan pekan ini.
KIPER
Pilihan GOAL: Chris Brady, Matt Freese, Brian Schwake, Matt Turner
Masuk pertimbangan: Roman Celentano, Diego Kochen, Patrick Schulte
Pochettino mengatakan bahwa ia akan memanggil empat penjaga gawang, yang berarti setidaknya akan ada satu kiper non-Piala Dunia dalam pertimbangan. Namun, apakah hanya satu?
Freese jelas menjadi bahan pembicaraan utama menyusul blundernya saat melawan Belgia, tetapi mencoretnya akan terlihat seperti hukuman, entah disengaja atau tidak. Memanggilnya juga memberinya kesempatan untuk benar-benar membangun kembali kepercayaan dirinya, meski momen itu akan selalu ada dalam catatan kariernya, apa pun yang terjadi setelah ini.
Sementara itu, Turner adalah kasus yang rumit karena profil usianya, tetapi ia adalah rekan setim yang baik dan sosok senior yang positif. Brady, di sisi lain, adalah penjaga gawang yang lebih muda dengan potensi lebih tinggi serta pengalaman di Piala Dunia.
Untuk satu tempat keempat, ada sejumlah opsi. Kochen sempat berada di sekitar skuad pada musim panas ini sebagai penjaga gawang latihan sebelum kepindahannya ke Lyngby, yang memberinya menit bermain yang dibutuhkan untuk berkembang. Namun, Schwake adalah bintang yang sedang menanjak di MLS dan baru saja mendapatkan tempat di tim All-Star, yang bisa memberinya kesempatan pertama di bawah Pochettino, terutama jika dinilai Kochen mungkin akan mendapat manfaat dari sedikit tambahan pematangan di Denmark.
BEK-BEK
Luca Bombino, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Neil Pierre, Tim Ream, Antonee Robinson, Auston Trusty
Dalam pertimbangan: Max Arfsten, Noahkai Banks, George Campbell, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Chris Richards, Miles Robinson, Frankie Westfield
Tentu ada beberapa wajah yang sudah familiar, tetapi juga ada beberapa nama baru, jadi kita akan mulai dari sana.
Pierre adalah salah satu bintang kejutan musim MLS, setelah muncul sebagai senjata bola mati yang benar-benar efektif. Apakah ia sudah siap untuk level internasional? Masih terlalu dini untuk memastikannya, tetapi setidaknya ia sudah pantas mendapatkannya lewat penampilannya di MLS sejauh ini. Sementara itu, wajah baru lainnya, Bombino, baru-baru ini meninggalkan MLS untuk Stoke City dan tidak terlihat canggung, yang menjadi pertanda baik untuk masa kini dan masa depannya.
Untuk nama-nama yang sudah familiar, kita mulai dari Ream. Ia belum mengakhiri kariernya dan, khususnya dalam kamp dengan begitu banyak pemain muda, sosok pemimpin veteran dibutuhkan untuk menentukan standar. Ream melakukan itu lebih baik daripada siapa pun. Apakah itu berarti ia akan berada di sini pada 2030? Kecil kemungkinan. Hal yang sama mungkin juga berlaku untuk 2028, jika Amerika Serikat terlibat dalam Copa America yang dirumorkan berlangsung pada tahun itu. Namun saat ini pada 2026, ia adalah sosok pembimbing yang tepat untuk kamp khusus ini, yang perlu dicatat juga mencakup persinggahan di kota kelahirannya.
Richards, tentu saja, menjadi absensi yang mencolok, tetapi itu sebagian besar karena ia bisa memanfaatkan waktu istirahat mengingat masalah cederanya pada musim panas. Semua orang tahu seperti apa Richards dan apa yang ia tawarkan, jadi memberinya kesempatan untuk sedikit pulih dan fokus membantu Crystal Palace keluar dari lubang awal musim mereka mungkin adalah keputusan terbaik.
Gelandang
Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Yunus Musah, Gio Reyna, Cavan Sullivan, Malik Tillman
Dalam pertimbangan: Tanner Tessmann, Weston McKennie, Jack McGlynn, Gianluca Busio, Cristian Roldan, Rokas Pukstas, Niko Tsakiris
Perpaduan yang sangat menarik antara para veteran Piala Dunia, pendatang baru, dan pemain yang kembali dari masa terpinggirkan.
Salah satu yang masuk kategori terakhir adalah Musah, yang merebut kembali tempatnya berkat performanya sejauh musim ini. Kini kembali di AC Milan, pemain 23 tahun itu bukan hanya sosok untuk masa kini; ia juga tetap menjadi pemain untuk masa depan, bahkan setelah gagal tampil di Piala Dunia ini.
Ada beberapa pemain di sini yang juga untuk masa depan jangka panjang. Sullivan adalah yang paling jelas, dan dia layak mendapatkannya berkat permainannya bersama Philadelphia Union. Adri Mehmeti juga tampil menonjol bersama New York Red Bulls, meski keterlibatannya bergantung pada pemulihannya dari cedera yang baru-baru ini dialami.
Penyerang
Mathis Albert, Folarin Balogun, Julian Hall, Zavier Gozo, Ricardo Pepi, Tim Weah
Dalam pertimbangan: Christian Pulisic, Justin Ellis, Brendan Aaronson, Quinn Sullivan, Alex Zendejas, Josh Sargent
Peremajaan skuad sangat mudah terlihat di posisi penyerang, ya?
Albert adalah yang termuda, tetapi, mengingat potensinya dan kurangnya opsi nyata di posisi winger, dia adalah pemain yang layak dicoba meski belum sepenuhnya siap. Gozo lebih maju, tetapi dengan logika yang serupa, dan dia juga bisa bermain sebagai wingback.
Di posisi striker, banyak hal bergantung pada kebugaran Balogun yang sebenarnya, tetapi kenyataannya adalah dia bisa memanfaatkan menit bermain mengingat masalah yang dia hadapi di level klub. Dia dilapis oleh Hall dan Pepi, dengan nama pertama menjadi salah satu prospek yang lebih menarik dan salah satu yang paling berpotensi diuntungkan saat dia juga bersiap untuk kemungkinan pindah ke Eropa.
Dari mereka yang tidak disertakan, Pulisic adalah nama yang paling jelas, tetapi, karena masalah cederanya belakangan ini, tidak ada alasan nyata untuk memasukkannya dari sudut pandang sepak bola. Namun, dari sudut pandang pribadi, dia mungkin ingin mengirim pesan kepada Pochettino dan para fans USMNT, jadi dia adalah sosok yang patut diperhatikan.