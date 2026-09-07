Cavan Sullivan, Zavier Gozo, dan generasi berikutnya USMNT: Apa yang diinginkan Mauricio Pochettino sebelum memberi para remaja kesempatan mereka
Kepada semua remaja, baik yang secara terbuka maupun diam-diam berharap mendapat panggilan ke Tim Nasional Putra Amerika Serikat pada akhir bulan ini, pelatih Mauricio Pochettino punya pesan: dia melihat kalian.
Cavan Sullivan, Zavier Gozo, Julian Hall, Adri Mehmeti, Mathis Albert, Diego Kochen, daftar bintang muda yang menarik perhatian sepak bola Amerika terus berlanjut. Pochettino juga memantau mereka dan, secara umum, dia menyukai apa yang dilihatnya.
“Kami memantau semuanya,” katanya. “Kami melihat semuanya. Kami hadir di sana, lewat tim pemantau kami atau, kadang-kadang, kami sendiri.”
Tentu saja, pada akhirnya Pochettino yang akan memutuskan siapa yang siap mengambil langkah berikutnya. Mungkin sekarang lebih dari sebelumnya, para remaja sedang mengetuk pintu USMNT, tetapi menentukan waktu yang tepat itu sulit. Memberi seorang pemain terlalu banyak terlalu cepat bisa menghambat perkembangan mereka. Menunggu terlalu lama bisa membuat mereka kehilangan menit bermain yang krusial dan dorongan kepercayaan diri yang dapat meluncurkan karier seorang pemain muda.
Jadi, bagaimana para pemain muda ini bisa menunjukkan kepada Pochettino bahwa mereka siap untuk sepak bola internasional?
Jawabannya rumit. Hanya sedikit pelatih yang punya rekam jejak lebih baik dengan talenta muda dibanding Pochettino, yang menunjuk beberapa kualitas bersama pada mereka yang mencapai puncak.
“Kami harus berhati-hati,” katanya pada Senin, “karena ketika Anda masih muda, tentu Anda perlu percaya diri. Anda perlu punya keyakinan pada diri sendiri, keyakinan bahwa Anda bisa tampil dan bisa bermain dengan baik, tetapi masalahnya adalah ada batasnya. Keseimbangan adalah hal yang paling penting, dan salah satu tanggung jawab kami adalah melindungi anak-anak ini.”
Ia menambahkan: “Anda perlu menggunakan kepercayaan diri dan kemampuan Anda untuk mencetak gol, untuk tampil setiap hari, berkembang setiap hari, dan menjadi jauh lebih baik.”
Pertanyaan besarnya, kemudian, adalah pemain muda mana yang akan dilibatkan pada akhir bulan ini. Laga uji coba melawan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada sudah di depan mata dan, meski itu bukan kesempatan terakhir bagi bintang-bintang remaja sepak bola Amerika untuk menembus tim, pertandingan-pertandingan itu akan menjadi laga terakhir pada tahun kalender ini.
Kesempatan untuk bekerja dengan generasi berikutnya ini membantu meyakinkan Pochettino untuk kembali setelah Piala Dunia. Kini tibalah bagian yang lebih sulit: memutuskan siapa yang siap dan bagaimana membawa mereka melewati proses itu.
“Kami sangat senang,” katanya, “memiliki semua pemain potensial bagus ini, yang masih muda dan punya kemungkinan untuk tampil dan bermain.”
Kenali generasi berikutnya
Sullivan adalah wajah utama generasi berikutnya dan, jika beberapa pekan terakhir bisa dijadikan patokan, itu memang ada alasannya.
Ia mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan terakhirnya saat baru berusia 16 tahun. Ia melakukan itu melawan pemain-pemain dewasa dan, karena fakta tersebut, banyak yang percaya ia siap untuk apa pun yang berikutnya.
Tim Howard bisa dihitung sebagai salah satu yang percaya.
"Dalam empat tahun ke depan, akan ada 115 pemain yang bermain untuk tim nasional," kata Howard di Unfiltered Podcast. "Siapa yang lebih baik daripada anak ini? Siapa yang lebih baik daripada anak ini yang tidak pantas mendapat kesempatan? Saya tidak mengatakan dia bermain di setiap pertandingan, tetapi dia seharusnya masuk dalam pembicaraan untuk bermain di setiap pertandingan."
Ia menambahkan: "Untuk semua orang yang meragukan di luar sana, saya tidak mengatakan untuk menghadiahkan sesuatu kepada anak ini yang belum ia raih begitu saja. Saya mengatakan kami bukan Brasil, Argentina, Belanda, Spanyol, Inggris, Jerman. Kami tidak menghasilkan pemain-pemain seperti ini."
Sullivan, di pihaknya, merasa dirinya siap. Ia mengakui bahwa jalannya mungkin tidak selalu mulus, tetapi ia punya keyakinan bahwa dirinya bisa bermain dan mungkin bahkan memberi kontribusi untuk USMNT.
"Memikirkan pertandingan Belgia itu, saya rasa saya bisa masuk ke pertandingan itu di sisi kanan dan membuat perbedaan," katanya kepada podcast State of the Union milik Alexi Lalas. "Anda harus percaya pada diri sendiri. Anda harus berpikir bahwa Anda bisa membantu tim Anda menang. Jelas ini belum tim saya, tetapi saya selalu bermimpi dan berharap mendapat panggilan."
Gozo mengatakan hal yang serupa. Tidak seperti Sullivan, winger Real Salt Lake saat itu nyaris masuk skuad Piala Dunia setelah namanya tercantum dalam daftar awal USMNT. Namun, Pochettino menilai masih terlalu cepat untuk memanggil Gozo, yang belum memiliki caps, ke Piala Dunia. Sejak itu, Gozo pindah ke Crystal Palace dan dengan antusias menantikan kesempatannya sendiri di USMNT.
"Saya memang berpikir saya pantas ada di sana. Saya akan jujur," kata Gozo kepada The Late Run. "Tapi tentu saja itu pilihan pelatih. Mungkin dia tidak merasa saya siap, atau apa pun alasannya, tetapi itu justru memacu saya untuk tampil di Piala Dunia berikutnya dan menunjukkan mengapa saya seharusnya ada di sana."
Lalu, bagaimana Poch tahu seorang pemain sudah siap? Itu tergantung kasus per kasus, dan tidak selalu sederhana.
Apa yang dicari Poch
Seperti biasa dengan para pemain muda, ada kekhawatiran soal beban kerja. Namun, Pochettino, secara khusus, tidak khawatir. Mereka ini anak-anak, katanya. Secara fisik mereka mampu bermain selama menit-menit itu.
"Saya tahu pola pikir para pelatih," katanya, "bahwa kadang para pelatih berkata, 'Oh, saya punya pemain 17 tahun yang bermain di MLS, tetapi ketika tim nasional memanggil, kami bilang tidak karena mereka perlu istirahat'. Jika Anda berusia 17 tahun dan Anda perlu istirahat? Ya, kami punya masalah besar."
Jadi, sebagian besar kekhawatirannya ada pada sisi mental. Hal pertama yang ia cari adalah kedewasaan, dan itu tidak hanya berlaku untuk sisi di lapangan. Para pemain ini jelas punya bakat, tetapi bagaimana mereka mengekspresikan bakat itu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah mereka terus bekerja keras? Apakah mereka berusaha menjadi lebih baik? Apakah mereka memperlakukan orang-orang di sekitar mereka dengan cara yang benar?
"Saya pikir rasa hormat adalah hal yang paling penting, dan mereka harus menghormati," kata Pochettino. "Dan tentu saja, kami menginginkan pemain bertalenta. Kami menginginkan pemain yang merasa berani, merasa percaya diri, tetapi tidak merasa hal-hal yang tidak mereka tunjukkan. Saya pikir Anda hanya berhak berbicara sedikit di luar batas jika Anda adalah Messi.
"Jika Anda memenangkan delapan Ballon d'Or, oke, Anda bisa berbicara dengan arogansi tertentu, tetapi bahkan saat itu, ... jika Anda masih muda dan mulai berbicara bahwa Anda bisa bermain di sini, Anda bisa bermain di sana, atau Anda bisa bermain. Saya bilang, saya tidak percaya bahwa ini adalah cara yang tepat untuk membangun karier Anda dengan sebaik mungkin, tidak. Dan itulah mengapa kami perlu berhati-hati."
Pemain juga perlu dievaluasi kasus per kasus, tetapi peluang yang tersedia juga penting. Beberapa posisi lebih terbuka daripada yang lain, dengan kebutuhan yang lebih besar akan darah baru. Tidak ada jawaban yang cocok untuk semua.
Ambil contoh posisi penjaga gawang, posisi yang ditanyakan kepada Pochettino: ada banyak opsi, tetapi hanya satu tempat di lapangan.
"Saya pikir kami akan memberikan beberapa [kesempatan] kepada beberapa pemain baru, bukan hanya di posisi itu, tetapi di posisi yang berbeda," jelasnya. "Kami akan memiliki kemungkinan untuk menambahkan pemain baru dan memberi mereka kesempatan. Saya pikir bagi kami sekarang ini bukan hanya soal memikirkan hari ini, tetapi juga memikirkan masa depan dan 2030."
Piala Dunia 2030 bukan satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Olimpiade sudah di depan mata. Sebentar lagi akan ada Gold Cup dan, mungkin, Copa America. Semuanya akan membutuhkan pemikiran dan kolaborasi antara Pochettino dan Steve Cherundolo, yang memimpin tim U-23 AS.
Harapannya adalah memberi beberapa pemain caps senior untuk mempersiapkan mereka menjalani Olimpiade bersama kelompok U-23 itu. Jangan berharap AS akan menurunkan tim U-23 secara eksklusif selama beberapa bulan ke depan ketika Pochettino berupaya semakin mengandalkan beberapa veteran kuncinya.
Menemukan keseimbangan dalam tim
Di tengah semua seruan untuk langsung melempar para pemain muda ke situasi sulit, proses membawa mereka masuk harus dilakukan secara bertahap dan terencana.
Itu menjadi bahan pembicaraan menjelang Piala Dunia terakhir. Setelah gagal lolos pada 2018, USMNT pada dasarnya merombak total dan membangun kembali tim, beralih dari para veteran yang mungkin masih punya sesuatu untuk diberikan. Dan itu berhasil, tentu saja: banyak dari para pemain muda itu menjadi pilar USMNT. Namun, satu pertanyaan tetap ada: pelajaran apa yang terlewat tanpa kehadiran para veteran tersebut?
Perdebatan itu makin menguat sebelum dan selama Gold Cup 2025, ketika Christian Pulisic dan Yunus Musah memilih absen untuk beristirahat. Para mantan pemain, entah benar atau tidak, mempertanyakan komitmen mereka. Di balik kritik itu ada pertanyaan yang lebih luas: apakah keputusan terlalu cepat berpisah dengan generasi lama membuat ada sesuatu yang hilang?
Bagaimanapun, kecil kemungkinan akan ada pembuangan besar-besaran dalam waktu dekat. Meski beberapa veteran akan disingkirkan, prosesnya tidak akan menyeluruh. Ini akan menjadi proses yang lebih metodis, yang menguntungkan para pendatang baru, tetapi juga para veteran.
“Saya kira ini adalah kelanjutan dari dua siklus terakhir yang saya jalani, hanya karena saya tahu memang begitulah cara kerjanya,” kata bintang USMNT Chris Richards kepada GOAL. “Bukan seperti Anda benar-benar membubarkan tim yang tampil di Piala Dunia lalu bergerak dari sana.
Namun, kesinambungan itu bukan berarti semuanya terasa sama. Bagi Richards, kehadiran Zavier Gozo di sisinya di Palace memberikan perspektif berbeda: perspektif seorang pemain muda yang mengejar penampilan pertamanya bersama USMNT. Melihat seberapa besar arti target itu bagi Gozo membuat proses ini terasa menyegarkan.
Pochettino juga melihatnya seperti itu, dan ia memandang pemain seperti Richards sangat krusial dalam membantu menetapkan nada bagi semua pendatang baru yang ingin merebut tempat mereka sendiri di USMNT.
“Kami tidak bisa membawa satu skuad penuh pemain muda, tidak, karena mereka perlu memiliki beberapa pemain yang sudah berpengalaman dalam persaingan,” kata Pochettino. “Ya, kami akan membuat perpaduan. Gagasan kami adalah membuat perpaduan antara pemain berpengalaman… Saya pikir pemain berpengalaman dan pemain muda bisa menyatu dan mulai bekerja sama, lalu melihat bagaimana para pemain muda mulai mengelola tekanan untuk bermain di tim utama dalam beberapa pertandingan yang sangat bagus.”
Menyaksikan semuanya
Sepanjang sesi ketersediaannya di media, Pochettino mengulang poin yang sama: dia mengamati segalanya, terutama hal-hal kecil. Menurutnya, itulah yang benar-benar memberinya tahu apakah seorang pemain siap atau tidak untuk panggilan yang pada akhirnya akan mengubah hidup mereka.
“Penting bukan hanya melihat mereka atau menyaksikan pertandingan, performa mereka, tetapi juga apa yang mereka bicarakan di media, bagaimana mereka bersikap terhadap lawan, bagaimana mereka bersikap terhadap rekan setim,” katanya. “Saya pikir itu sangat penting. Kami ingin menjadi tim yang sangat bagus. Kami ingin membangun sesuatu yang berbeda dan menjadi kompetitif.”
Itu berarti memperhatikan bagaimana mereka berbicara kepada pelatih, kapan mereka datang ke latihan, dan berapa lama mereka tetap berada di sana setelahnya. Bagi Pochettino, kebiasaan sehari-hari itu membantu mengungkap apakah seorang pemain memenuhi standar yang dia harapkan. Pesannya untuk mereka yang berharap mendapat panggilan? Semuanya penting, dan dia memantau semuanya.
Sebentar lagi, dia akan bisa menyampaikan pesan itu sendiri, meski hal itu datang dengan tantangan uniknya sendiri.
Di level klub, dia bisa menyampaikannya secara bertahap. Dia juga bisa melihat para pemain berkembang setiap hari sampai dia tahu persis kapan waktunya tepat. Dia tidak memiliki kemewahan serupa di tim nasional, tempat sesi latihan hanya sedikit dan pemusatan latihan berlangsung terpencar.
Pochettino mengakui bahwa pemain yang dia lihat di satu pemusatan latihan bisa benar-benar berbeda pada pemusatan latihan berikutnya, itulah sebabnya seorang pemain mungkin belum benar-benar siap untuk September, tetapi bisa menjadi bintang pada Maret.
Panggilan berikutnya akan datang dalam beberapa pekan, tetapi keputusan-keputusan ini akan membentuk seluruh siklus 2030. Para pemain muda terus menekan untuk mendapat tempat. Para veteran masih punya sesuatu untuk diberikan. Tugas Pochettino adalah menemukan keseimbangan dan mengetahui kapan generasi berikutnya siap.
“Kami perlu menciptakan kelompok pemain yang benar-benar profesional dan bersaing dengan cara yang kami harapkan,” katanya. “Mereka semua perlu bersaing dengan para pemain bertalenta dan pemain muda yang kami miliki di depan.”