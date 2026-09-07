Cavan Sullivan, Zavier Gozo, dan generasi berikutnya USMNT: Apa yang diinginkan Mauricio Pochettino sebelum memberi para remaja kesempatan mereka

Kepada semua remaja, baik yang secara terbuka maupun diam-diam berharap mendapat panggilan ke Tim Nasional Putra Amerika Serikat pada akhir bulan ini, pelatih Mauricio Pochettino punya pesan: dia melihat kalian.

Cavan Sullivan, Zavier Gozo, Julian Hall, Adri Mehmeti, Mathis Albert, Diego Kochen, daftar bintang muda yang menarik perhatian sepak bola Amerika terus berlanjut. Pochettino juga memantau mereka dan, secara umum, dia menyukai apa yang dilihatnya.

“Kami memantau semuanya,” katanya. “Kami melihat semuanya. Kami hadir di sana, lewat tim pemantau kami atau, kadang-kadang, kami sendiri.”

Tentu saja, pada akhirnya Pochettino yang akan memutuskan siapa yang siap mengambil langkah berikutnya. Mungkin sekarang lebih dari sebelumnya, para remaja sedang mengetuk pintu USMNT, tetapi menentukan waktu yang tepat itu sulit. Memberi seorang pemain terlalu banyak terlalu cepat bisa menghambat perkembangan mereka. Menunggu terlalu lama bisa membuat mereka kehilangan menit bermain yang krusial dan dorongan kepercayaan diri yang dapat meluncurkan karier seorang pemain muda.

Jadi, bagaimana para pemain muda ini bisa menunjukkan kepada Pochettino bahwa mereka siap untuk sepak bola internasional?

Jawabannya rumit. Hanya sedikit pelatih yang punya rekam jejak lebih baik dengan talenta muda dibanding Pochettino, yang menunjuk beberapa kualitas bersama pada mereka yang mencapai puncak.

“Kami harus berhati-hati,” katanya pada Senin, “karena ketika Anda masih muda, tentu Anda perlu percaya diri. Anda perlu punya keyakinan pada diri sendiri, keyakinan bahwa Anda bisa tampil dan bisa bermain dengan baik, tetapi masalahnya adalah ada batasnya. Keseimbangan adalah hal yang paling penting, dan salah satu tanggung jawab kami adalah melindungi anak-anak ini.”

Ia menambahkan: “Anda perlu menggunakan kepercayaan diri dan kemampuan Anda untuk mencetak gol, untuk tampil setiap hari, berkembang setiap hari, dan menjadi jauh lebih baik.”

Pertanyaan besarnya, kemudian, adalah pemain muda mana yang akan dilibatkan pada akhir bulan ini. Laga uji coba melawan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada sudah di depan mata dan, meski itu bukan kesempatan terakhir bagi bintang-bintang remaja sepak bola Amerika untuk menembus tim, pertandingan-pertandingan itu akan menjadi laga terakhir pada tahun kalender ini.

Kesempatan untuk bekerja dengan generasi berikutnya ini membantu meyakinkan Pochettino untuk kembali setelah Piala Dunia. Kini tibalah bagian yang lebih sulit: memutuskan siapa yang siap dan bagaimana membawa mereka melewati proses itu.

“Kami sangat senang,” katanya, “memiliki semua pemain potensial bagus ini, yang masih muda dan punya kemungkinan untuk tampil dan bermain.”