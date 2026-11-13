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Cavan Sullivan 1-1GOAL

Cavan Sullivan mungkin tak mengalahkan Lionel Messi dalam perebutan gelar MVP MLS, tetapi ia sudah menjadi salah satu pemain terbaik liga itu pada usia 17 tahun

Sembilan gol, 14 assist, dan nominasi MVP pada usia 17 tahun: Bintang Union memenuhi ekspektasi tinggi, meski Lionel Messi masih menjadi sosok yang harus dikalahkan.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Pada April 2025, Cavan Sullivan mengucapkan kata-kata yang terdengar sangat keliru, tetapi tetap begitu tepat.

    “Saya ingin menjadi kandidat peraih Ballon d’Or. Saya ingin memenanginya. Saya ingin menjadi pemain terbaik di dunia,” katanya, sebelum berhenti sejenak. “Kalau menurut Anda itu mimpi yang terlalu muluk, saya tidak terlalu peduli.”

    Internet pun heboh. Reddit geger. Seorang anak berusia 15 tahun yang saat itu belum memainkan selusin pertandingan sepakbola profesional menyatakan bahwa suatu hari ia bisa menjadi yang terbaik di dunia. Ada yang menyebutnya arogan. Ada pula yang menganggapnya naif. Namun, jauh lebih banyak orang yang justru terkesan bahwa seorang Amerika bisa mengucapkan kata-kata itu dengan penuh keyakinan tanpa menjadi bahan tertawaan di internet.

    Itulah yang dimiliki Sullivan, seperti yang kini dijelaskan banyak mantan pemain profesional: perpaduan penting antara bakat sepakbola alami dan sikap percaya diri yang nyaris pongah, tetapi dalam kadar yang tepat. Sullivan memang hebat, secara statistik ia adalah pemain remaja terbaik sepanjang sejarah MLS, dan ia menyadarinya. Namun, tidak ada kesan bahwa ia berpuas diri. Tentu saja, semua itu pada akhirnya akan mencapai titik pembuktian. Berdebat adalah satu hal. Pada Kamis, Sullivan menjadi finalis termuda dalam sejarah penghargaan MVP MLS Landon Donovan, sekaligus remaja pertama yang masuk daftar finalis.

    Ada satu hal yang perlu ditegaskan. Sullivan kemungkinan besar tidak akan memenanginya. Lionel Messi adalah pemain terbaik di MLS, dan statistik mendukungnya. Meski begitu, sungguh luar biasa bahwa seorang anak yang kini berusia 17 tahun bisa dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di liga yang dihuni bintang-bintang dunia veteran dan pemain lokal yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Pencapaian ini patut dirayakan, dan akan terus dirayakan. Namun, ekspektasi juga harus dijaga agar anak ini, sehebat, seberani, dan selantang apa pun dirinya, dapat mencapai potensi maksimalnya.

  • Seberapa bagus statistiknya?

    Cavan Sullivan Ryan Richter
    Getty

    Statistik Sullivan bersama Union sangat mengesankan.

    Pertama, soal sepak bolanya, karena dari sinilah semuanya seharusnya dimulai.

    Perlu dicatat bahwa kita baru melihat kurang dari dua pertiga musim MLS. Sullivan mulai mendapat menit bermain secara konsisten bersama tim utama pada akhir Mei, tepat sebelum Piala Dunia. Ia baru benar-benar menjadi pemain reguler setelah Piala Dunia. Ia telah bermain selama 1.828 menit dari total 3.060 menit yang tersedia dan menjadi starter dalam 21 dari 34 pertandingan. Sebagai ukuran sampel, ini belum terlalu besar. Sementara itu, para finalis MVP lainnya, Messi, Hany Mukhtar, Guilherme, dan Evander, telah melampaui angka tersebut dengan selisih yang cukup jauh.

    Namun, angka-angka Sullivan dalam rentang waktu itu sungguh mengesankan. Ia mencetak sembilan gol dan menyumbang 14 assist. Sebagai gambaran, berikut beberapa pemain yang jumlah assist-nya lebih sedikit daripada Sullivan: Timo Werner, Luis Suarez, Denis Bouanga, Emil Forsberg, Thomas Muller, Antoine Griezmann, dan Carles Gil. Ia hanya tertinggal satu assist dari Son Heung-Min dan Marcos Reus. Ini akan menjadi perbandingan yang sangat berisiko, tetapi Messi hanya mencatatkan tiga assist lebih banyak. Angka-angka itu mencengangkan untuk pemain berusia 17 tahun.

    Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan di sini. Pertama, Sullivan baru bermain sedikit lebih dari setengah musim dan kita tidak seharusnya terlalu terbawa oleh angka-angka tersebut. Itu masuk akal. Sejujurnya, saya setuju. Jika musim ini mengajarkan sesuatu, itu adalah bahwa rentetan performa bagus bisa terjadi dalam situasi yang tepat.

    Yang kedua, dan jauh lebih berisiko, adalah pertanyaan besar ini: Jika Sullivan bisa melakukan ini dengan bermain selama 59 persen dari total menit yang tersedia, seperti apa angkanya jika ia bermain selama, katakanlah, 80 persen? Bagaimana dengan 90 persen, jika kita memperhitungkan cedera, pergantian pemain, dan absen dalam satu atau dua pertandingan? Hasilnya kira-kira akan menjadi 14 gol dan 21 assist. Dengan catatan itu, ia akan menjadi pemain dengan assist terbanyak di liga, unggul dengan selisih yang cukup jauh. Dalam skenario hipotetis yang cukup berisiko ini, hanya Messi yang akan mencatatkan lebih banyak kontribusi gol.

  • Alasan untuk berhati-hati

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Ada risiko jika beranggapan Sullivan bisa mempertahankan laju statistiknya sepanjang satu musim penuh.

    Di sinilah kita harus mengerem. Keras-keras.

    Ada banyak alasan mengapa sekadar mengekstrapolasi statistik tidak bisa diandalkan. Beranggapan bahwa angka-angka itu dapat dipertahankan sepanjang satu musim penuh saja sudah terlalu optimistis. Apalagi jika yang diharapkan melakukannya adalah pemain muda yang masih beradaptasi dengan sepakbola senior. Perhitungan itu juga mengabaikan faktor-faktor lain: cedera, pengelolaan menit bermain, skorsing, penyesuaian taktik lawan, bahkan mungkin pergantian manajer. Musim dengan catatan sebesar itu hanya mungkin terwujud jika kondisinya benar-benar sempurna. Hal seperti itu tidak terjadi dalam sepakbola. Seperti yang diungkapkan Tata Martino dengan sangat tepat sebelum musim ini: "Sebagai manajer, Anda selalu siap berkemas."

    Ini bukan berarti Philly Union akan merekrut lalu memecat manajer lain. Bukan pula berarti Sullivan akan mengalami cedera lutut parah. Intinya, melemparkan angka-angka begitu saja lalu melihat mana yang cocok sama sekali bukan cara yang adil untuk menilai olahraga, apalagi sepakbola. Ketidakpastian itulah yang membuatnya menarik. Mo Salah mencetak rekor baru untuk keterlibatan dalam gol dalam satu musim Premier League yang terdiri dari 38 pertandingan pada 2024/25. Setelah itu, angkanya merosot drastis, tanpa banyak tanda bahwa hal tersebut akan terjadi. Contoh yang lebih relevan ada di MLS: Son baru mencetak tujuh gol sepanjang musim ini. Setelah musim lalu mencatatkan sembilan gol dan tiga assist hanya dalam 10 pertandingan liga, kebanyakan orang mungkin memperkirakan ia akan mencetak setidaknya dua kali lipat dari jumlah itu.

    Ada pula tanda-tanda bahwa Sullivan tidak sepenuhnya kebal dari masalah. Cedera ringan pada pergelangan kaki membuatnya absen dalam dua pertandingan pada akhir Oktober. Ia terpaksa ditarik keluar setelah mendapat tekel keras saat menghadapi Toronto pada hari penentuan (Sullivan mencetak dua gol dalam laga itu).

  • Sepenuhnya pantas?

    Antoine Griezmann Orlando City 2026
    Getty

    Talenta-talenta lain di MLS juga akan merasa memiliki peluang yang sama untuk masuk dalam daftar kandidat MVP.

    Memang benar, jika hanya melihat statistik mentah dan dampak terhadap tim, mungkin ada kandidat lain yang lebih layak menjadi finalis MVP MLS. Suporter Charlotte FC berhak kesal karena Pep Biel, pemimpin daftar assist liga yang tampil dalam setiap pertandingan, tidak masuk daftar. Hal yang sama berlaku bagi penyerang FC Dallas, Petar Musa, yang mencetak 22 gol dan mengantar tim asal Texas itu menjadi unggulan kedua di Wilayah Barat.

    Jika yang dibicarakan adalah musim dengan waktu bermain lebih singkat, bagaimana dengan Griezmann? Ia bermain sedikit lebih sedikit menit, tetapi terlibat dalam 22 gol dan membantu membangkitkan Orlando City yang sebelumnya tampil sangat buruk. Argumen serupa bisa diajukan untuk Denis Bouanga dari LAFC, Carles Gil dari New England Revolution, dan Brian White dari Vancouver. Namun, ada pula argumen yang sama kuatnya untuk mencoret Guilherme atau Evander, khususnya, dari daftar lima finalis alih-alih Sullivan.

    Pembahasan ini memang agak meta, tetapi pemungutan suara MVP tidak pernah sekadar soal angka di lembar statistik. Para pemain, staf teknis klub, dan media masing-masing memegang sepertiga suara. Kisah Sullivan menarik. Namun, apakah penampilannya musim ini layak menempatkannya di antara lima besar tetap menjadi perdebatan yang wajar.

  • Merespons kesulitan

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    Sullivan kesulitan mendapat kesempatan bermain pada awal musim 2026.

    Namun, di balik sikap hati-hati itu, ada satu hal yang jelas: masuknya Sullivan, bahkan jika hanya berdasarkan kesan yang ia bawa, merupakan hal positif. Yang terpenting, ia mampu membuktikan bahwa penilaian itu beralasan. Amerika Serikat memiliki hubungan yang rumit dengan para bintang mudanya. Karena sepak bola di negara ini relatif masih muda, para penggemar terlalu cepat menobatkan pemain-pemain potensial sebagai 'penyelamat' seluruh sistem. Freddie Adu, tentu saja, menjadi contoh paling menonjol. Namun, banyak pemain lain telah dielu-elukan sebagai sosok penyelamat sepak bola jauh sebelum mereka siap.

    Apa bedanya kali ini? Sullivan mungkin memang sudah siap. Pada April, muncul pembicaraan serius bahwa reputasi Sullivan sebagai talenta berkelas Eropa bisa terancam. Bradley Carnell, yang saat itu melatih Union, enggan memberi pemain muda tersebut terlalu banyak menit bermain. Sullivan duduk di bangku cadangan. Philly terus kalah. Kesimpulannya: Sullivan belum cukup bagus. Tentu saja, kesimpulan itu agak naif, dan perjalanan karier pesepak bola hampir tak pernah berjalan lurus. Namun, tetap membingungkan melihat talenta ini tidak dimainkan, bahkan ketika hasil tim terus memburuk.

    Sullivan benar-benar menghadapi situasi sulit. Keadaan itu tidak mudah, terutama karena ia dijadwalkan bergabung dengan Man City saat berusia 18 tahun. Jika ia tidak bisa tampil baik bersama Philly, bagaimana ia bisa melakukannya di Premier League? Tentu saja, pergantian pelatih membantu, apalagi Richter telah melatih Sullivan sejak ia bisa berjalan. Penampilannya di lapangan menjadi bukti. Sullivan kembali ke puncak. Tak ada lagi yang perlu dipersoalkan.

  • Playoff untuk membuktikannya

    San Diego FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Jika Sullivan mampu menemukan performa terbaiknya di babak play-off, Union punya peluang besar untuk melaju jauh.

    Dan kini tantangannya semakin berat. Union, secara mengejutkan, berhasil lolos ke babak play-off. Performa mereka sangat tidak konsisten. Ada kalanya, ketika Milan Ilopski mencetak gol, Sullivan menyumbang assist, dan lini tengah yang disiplin menangani segala hal lainnya, mereka tampak seperti salah satu tim terbaik di MLS. Namun, pada kesempatan lain, permainan mereka lesu dan minim kualitas. Mereka tampil sangat mengecewakan saat kalah 2-1 dari New England, lawan mereka di putaran pertama, pada akhir Oktober.

    Inilah saatnya Sullivan membuktikan bahwa ia mampu mempertahankan performa yang membawanya, melalui peningkatan yang benar-benar luar biasa, ke dalam persaingan memperebutkan gelar MVP. Jika ia mencetak gol, menyumbang assist, dan menghadirkan momen-momen gemilang sepanjang rangkaian pertandingan ini, Union punya peluang besar untuk mengejutkan unggulan ketiga Wilayah Timur. Setelah itu, apa pun bisa terjadi. Namun, ini juga bisa menjadi titik ketika performa Sullivan mulai menurun. Menit bermainnya terus bertambah. Ia pun sudah mengalami satu atau dua benturan. Mungkin tekanan menjadi terlalu berat baginya. Mungkin pemain muda itu justru kesulitan saat menjadi pusat perhatian.

    Namun, tidak ada satu pun dari ucapan atau tindakannya yang menunjukkan bahwa Sullivan akan gagal menghadapi tantangan ini. Silakan perdebatkan kelayakannya sebagai kandidat MVP. Itu sah-sah saja. Namun, kualitasnya tidak bisa diragukan. Dan bagi Union, untuk memenangi pertandingan, kualitas itulah yang benar-benar penting.