Pada April 2025, Cavan Sullivan mengucapkan kata-kata yang terdengar sangat keliru, tetapi tetap begitu tepat.

“Saya ingin menjadi kandidat peraih Ballon d’Or. Saya ingin memenanginya. Saya ingin menjadi pemain terbaik di dunia,” katanya, sebelum berhenti sejenak. “Kalau menurut Anda itu mimpi yang terlalu muluk, saya tidak terlalu peduli.”

Internet pun heboh. Reddit geger. Seorang anak berusia 15 tahun yang saat itu belum memainkan selusin pertandingan sepakbola profesional menyatakan bahwa suatu hari ia bisa menjadi yang terbaik di dunia. Ada yang menyebutnya arogan. Ada pula yang menganggapnya naif. Namun, jauh lebih banyak orang yang justru terkesan bahwa seorang Amerika bisa mengucapkan kata-kata itu dengan penuh keyakinan tanpa menjadi bahan tertawaan di internet.

Itulah yang dimiliki Sullivan, seperti yang kini dijelaskan banyak mantan pemain profesional: perpaduan penting antara bakat sepakbola alami dan sikap percaya diri yang nyaris pongah, tetapi dalam kadar yang tepat. Sullivan memang hebat, secara statistik ia adalah pemain remaja terbaik sepanjang sejarah MLS, dan ia menyadarinya. Namun, tidak ada kesan bahwa ia berpuas diri. Tentu saja, semua itu pada akhirnya akan mencapai titik pembuktian. Berdebat adalah satu hal. Pada Kamis, Sullivan menjadi finalis termuda dalam sejarah penghargaan MVP MLS Landon Donovan, sekaligus remaja pertama yang masuk daftar finalis.

Ada satu hal yang perlu ditegaskan. Sullivan kemungkinan besar tidak akan memenanginya. Lionel Messi adalah pemain terbaik di MLS, dan statistik mendukungnya. Meski begitu, sungguh luar biasa bahwa seorang anak yang kini berusia 17 tahun bisa dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di liga yang dihuni bintang-bintang dunia veteran dan pemain lokal yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Pencapaian ini patut dirayakan, dan akan terus dirayakan. Namun, ekspektasi juga harus dijaga agar anak ini, sehebat, seberani, dan selantang apa pun dirinya, dapat mencapai potensi maksimalnya.