Cavan Sullivan mulai jadi sorotan, Yunus Musah mendapat awal baru: Lima alur cerita besar yang patut disimak di pemusatan latihan musim gugur USMNT
Selamat datang di era baru Tim Nasional Putra Amerika Serikat. Ini adalah era yang berpusat pada pemain muda, tetapi juga dibangun di atas fondasi Piala Dunia 2026 yang sudah familier. Namun pesannya jelas: 2030 akan tiba sebelum siapa pun menyadarinya, dan pelatih Mauricio Pochettino tidak membuang banyak waktu untuk mempersiapkan hal tersebut.
Itulah sebabnya skuad Amerika Serikat dipenuhi para remaja yang telah bertransformasi dari kesayangan media sosial menjadi kontributor sah di level klub. Itulah juga mengapa ada banyak pemain senior untuk membimbing mereka dan mempermudah transisi yang memang selalu rumit. Dalam dua pekan ke depan, USMNT akan memainkan empat laga persahabatan melawan sekelompok lawan yang agak familier dan rival yang sangat familier. Masing-masing akan menjadi ujian besar bagi bintang-bintang termuda USMNT.
Setelah itu, fokusnya akan menjadi lebih jelas. Sebagian akan ditempatkan ke kelompok U20 menjelang Piala Dunia U20. Yang lain akan berfokus pada target Olimpiade tim U23. Dan beberapa mungkin akan tetap bertahan untuk awal siklus Piala Dunia 2030 ini, yang akan memainkan laga kompetitif pertamanya pada November di Nations League.
Sebelum November, Amerika Serikat memiliki pemusatan latihan ini terlebih dahulu. Berikut alur cerita yang patut diperhatikan dan mengapa itu penting...
Sullivan tiba
Meski tidak kekurangan pemain remaja di kamp ini, sebagian besar perhatian akan tertuju pada satu bintang muda Philadelphia Union yang tengah naik daun, berusia 16 tahun. Ada beberapa alasan mengapa demikian. Salah satunya tentu saja adalah mesin hype yang sudah mengiringinya selama bertahun-tahun. Alasan lainnya, mesin hype itu kini telah berubah menjadi sesuatu yang nyata dengan gol-gol sungguhan dan momen-momen magis yang benar-benar terjadi.
Cavan Sullivan bukan lagi sekadar prospek media sosial; ia adalah kontributor MLS yang sah. Ia terus mencetak gol untuk Philadelphia Union sejak MLS kembali bergulir setelah jeda Piala Dunia, dan itulah sebabnya ia ada di tim ini. Sullivan tidak dipanggil karena popularitasnya di internet; ia dipanggil karena produktivitasnya, yang menempatkannya di kategorinya sendiri saat musim panas berganti menjadi musim gugur.
Bisakah produktivitas itu terbawa? Itulah pertanyaan besarnya, bukan? Jika mencetak gol, Sullivan akan memecahkan rekor Christian Pulisic sebagai pencetak gol termuda tim nasional pria Amerika Serikat pada usia 17 tahun 253 hari. Terlepas dari apakah ia mencetak gol atau tidak, kamp ini bisa menjadi penanda datangnya bintang top berikutnya untuk tim nasional pria Amerika Serikat.
Kembalinya Musah
Banyak yang sudah mencoret Yunus Musah. Anda hampir bisa memahami alasannya. Sudah lebih dari satu setengah tahun sejak sang gelandang terakhir kali bermain untuk tim nasional Amerika Serikat, yang berarti ia kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia. Pencoretannya mungkin terasa tak terpikirkan beberapa tahun lalu, tetapi ketika Piala Dunia semakin dekat dan menit bermain Musah mengering di Atalanta, itu terasa seperti formalitas.
Kini ia kembali dan, pada usia baru 23 tahun, ia sama sekali belum berada di titik di mana ia bisa atau pantas dicoret. Selama bertahun-tahun, pembahasan tentang Musah berpusat pada potensinya, dan ada bukti nyata bahwa musim ini ia telah mengambil satu langkah untuk mewujudkannya. Memang masih dini, tetapi sejauh ini Musah benar-benar memberi kontribusi bagi AC Milan di Serie A. Itu berarti sesuatu, meski Milan tidak lagi seperti dulu.
Jadi, Musah sudah kembali, dan ia pasti ingin menebus waktu yang hilang. Tentu saja, ia tidak bisa merebut kembali tempat di skuad 2026, tetapi pemusatan latihan ini sangat krusial dalam usahanya mengejar peran penting menuju 2030. Secara teori, saat itu ia akan berada pada masa keemasannya, dan mungkin pencoretannya dari Piala Dunia kali ini bisa menjadi sesuatu yang mengubahnya menjadi lebih baik dalam jangka panjang.
Situasi penjaga gawang
Tak ada kekurangan alur cerita jika membahas posisi penjaga gawang.
Yang pertama tentu saja Matt Freese, yang kembali ke tim untuk pemusatan latihan pasca-Piala Dunia. Piala Dunianya berakhir dengan catatan buruk menyusul sebuah kesalahan saat melawan Belgia, yang membuat ini menjadi kesempatan pertamanya untuk benar-benar melupakan hal itu dengan seragam USMNT. Itu jelas tidak bisa terjadi sepenuhnya mengingat perbedaan taruhannya, tetapi setidaknya Freese akan senang bisa kembali berada di pemusatan latihan USMNT.
Lalu ada yang lain. Bintang Nashville SC Brian Schwake berada di pemusatan latihan pertamanya setelah menjalani periode terobosan di MLS. Sementara itu, Chris Brady kembali, saat ia berusaha naik dalam urutan pilihan setelah menjadi pilihan No. 3 pada musim panas ini. Dan terakhir, ada Diego Kochen, yang bersama AS pada musim panas ini sebagai pemain latihan Piala Dunia sebelum pergi untuk menuntaskan masa peminjamannya dari Barcelona ke Lyngby. Sejak itu dia mendapat menit bermain yang nyata di klub Denmark tersebut saat menapaki lompatan dari sepak bola level junior ke senior.
Jadi, siapa yang akan mendapat menit bermain dan, yang lebih penting, siapa yang paling mampu memaksimalkannya? Dengan seragam No. 1 tampaknya kembali diperebutkan, persaingan baru baru saja dimulai dan itu melibatkan para pesaing dengan situasi yang sangat berbeda-beda.
Pesaing di sisi sayap?
AS memiliki banyak talenta papan atas di sektor sayap. Namun, kedalaman skuad masih menjadi masalah. Meski begitu, ada peluang kita melihat kedalaman itu bertambah pada pemusatan latihan kali ini ketika sekelompok bintang muda berupaya masuk ke dalam kumpulan pemain.
Dimulai dari posisi menyerang, tidak ada Christian Pulisic, Tim Weah, atau Alex Zendejas dalam pemusatan latihan kali ini. Itu membuka pintu bagi pemain seperti Zavier Gozo, Mathis Albert, dan Cole Campbell, yang semuanya merupakan winger murni. Lalu ada pemain seperti Sullivan, Justin Ellis, dan Julian Hall, yang bisa bermain di sisi sayap.
Di posisi bek sayap, Antonee Robinson dan Sergino Dest telah menjadi andalan selama beberapa tahun terakhir, meski Alex Freeman memang merebut satu tempat yang memungkinkan Dest didorong lebih maju di lapangan untuk Piala Dunia. Namun, Peyton Miller dan Frankie Westfield telah hadir untuk masuk dalam persaingan tempat setelah benar-benar menonjol di MLS. Robinson, Dest, dan Freeman akan sulit digeser, tetapi Miller dan Westfield tampak sebagai prospek yang sangat bagus untuk masa depan.
Apakah ini mengubah cara AS menyiapkan taktik? Akankah itu berubah tergantung pertandingannya? Pochettino memiliki banyak opsi baru yang tersedia di seluruh lapangan, tetapi yang berada di sektor sayap mungkin menjadi yang paling menarik.
Tumbuh dewasa
Ini semua memang sangat menyenangkan dan menghasilkan sejumlah statistik menarik, tetapi keberadaan 13 pemain yang belum memiliki cap serta delapan remaja juga menghadirkan cek realitas. Akan ada masa-masa penyesuaian, dan sebagian bisa berujung mahal. Kuncinya adalah bagaimana kelompok ini merespons.
Yang terpenting adalah perspektif. Banyak dari para pemain ini kini bersama USMNT, tetapi ke depannya akan bersama tim U23 atau U20. Mereka berada di pemusatan latihan tim senior karena mereka pantas mendapatkannya, ya, tetapi juga karena waktunya memang tepat sebelum semua perhatian tertuju ke Olimpiade atau Piala Dunia U20. Beberapa pemain mungkin siap untuk level senior, sementara yang lain mungkin belum. Semua ini adalah bagian dari sebuah proses.
Proses itu dirancang untuk memberi para pemain ini kesempatan dan melihat apa yang mereka miliki. Proses itu juga dirancang untuk melihat siapa yang siap melangkah lebih jauh dan siapa yang masih membutuhkan sedikit pematangan. Dengan pola pikir seperti itu, semua pelajaran adalah pelajaran yang baik, meski beberapa di antaranya mungkin agak sulit diterima saat dan jika situasi menjadi sedikit sulit.