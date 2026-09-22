Selamat datang di era baru Tim Nasional Putra Amerika Serikat. Ini adalah era yang berpusat pada pemain muda, tetapi juga dibangun di atas fondasi Piala Dunia 2026 yang sudah familier. Namun pesannya jelas: 2030 akan tiba sebelum siapa pun menyadarinya, dan pelatih Mauricio Pochettino tidak membuang banyak waktu untuk mempersiapkan hal tersebut.

Itulah sebabnya skuad Amerika Serikat dipenuhi para remaja yang telah bertransformasi dari kesayangan media sosial menjadi kontributor sah di level klub. Itulah juga mengapa ada banyak pemain senior untuk membimbing mereka dan mempermudah transisi yang memang selalu rumit. Dalam dua pekan ke depan, USMNT akan memainkan empat laga persahabatan melawan sekelompok lawan yang agak familier dan rival yang sangat familier. Masing-masing akan menjadi ujian besar bagi bintang-bintang termuda USMNT.

Setelah itu, fokusnya akan menjadi lebih jelas. Sebagian akan ditempatkan ke kelompok U20 menjelang Piala Dunia U20. Yang lain akan berfokus pada target Olimpiade tim U23. Dan beberapa mungkin akan tetap bertahan untuk awal siklus Piala Dunia 2030 ini, yang akan memainkan laga kompetitif pertamanya pada November di Nations League.

Sebelum November, Amerika Serikat memiliki pemusatan latihan ini terlebih dahulu. Berikut alur cerita yang patut diperhatikan dan mengapa itu penting...