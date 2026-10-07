Pochettino sudah melakukan ini selama hampir 20 tahun. Ia bercanda bahwa asisten utamanya, Jesus Perez, yang merayakan ulang tahunnya pekan ini, sudah melakukannya bahkan lebih lama. Ketika Anda sudah cukup lama melakukan ini, Anda tahu apa yang dicari dari seorang pemain muda. Anda juga tahu apa yang diharapkan saat mereka datang.

"Saya pikir kami punya pengalaman, dan kami tidak perlu melihat terlalu banyak dari seorang pemain karena kami sudah bisa mendeteksi kualitas, kapasitas, kepribadian, karakter," katanya. "Hal yang sulit adalah bagaimana Anda, dengan karakter Anda, datang ke dalam sekelompok pemain, bagaimana itu bisa memengaruhi kepribadian Anda dan segala sesuatu di dalam kelompok itu. Ini tentang bagaimana Anda akan beradaptasi dengan kelompok ini, dan bagaimana Anda akan menambahkan talenta Anda ke kelompok ini.

"Situasi seperti ini tidak selalu mudah untuk dinilai... tetapi itu adalah salah satu kemampuan terbaik yang kami miliki: kapasitas, melalui pengalaman kami, untuk memproyeksikan pola semacam ini untuk para pemain."

Pochettino sudah tahu, saat itu, apa yang akan dihadapinya dan, sepanjang pemusatan latihan yang berlangsung selama dua setengah pekan, ia tampak benar-benar antusias menjalaninya. Ini adalah pelatih dan staf yang membangun reputasi mereka dengan mengembangkan pemain muda dan, setelah melaju cepat menuju Piala Dunia dalam setengah siklus pertamanya, ini menjadi kesempatan untuk memainkan rencana jangka panjang untuk pertama kalinya sebagai pelatih USMNT.

Melakukan itu membutuhkan pembinaan dan kesabaran, tetapi tidak sebanyak yang Anda bayangkan. Sejak awal, Pochettino yakin pada para pemainnya, dan ia mengatakan penting baginya untuk sering memberi tahu mereka soal itu.

"Ketika kami menyusun skuad, kami sangat positif, lalu kami mengharapkan yang terbaik," kata Pochettino. "Itu bisa berubah, tetapi jika kami tidak percaya pada saat kami menyusun roster, jika Anda menaruh energi berupa keraguan, Anda pasti akan menerjemahkan keraguan itu. Itu sulit bagi para pemain, tetapi ketika Anda yakin dan benar-benar percaya bahwa mereka akan tampil, itu sangat membantu. Setelah itu, Anda menyalurkan keyakinan dan kepercayaan itu, dan para pemain pergi ke lapangan, dan mereka perlu menunjukkan talenta mereka."

Tidak ada kekurangan talenta muda dengan berbagai profil yang berbeda. Beberapa, seperti Cavan Sullivan dan Julian Hall, adalah penerima manfaat dari sistem akademi MLS, yang mulai menghasilkan tingkat kualitas dan kuantitas baru. Beberapa lainnya juga diuntungkan oleh jalur yang dibuka oleh "Generasi Emas" USMNT, dengan pemain seperti Mathis Albert dan Cole Campbell sama-sama berasal dari sistem Borussia Dortmund yang juga menghasilkan Christian Pulisic dan Gio Reyna. Faktanya, ada lebih banyak talenta muda Amerika daripada sebelumnya.

"Kumpulan pemainnya sangat dalam," kata Pochettino. "Saya pikir di jendela ini kami melihat pemain-pemain tertentu, tetapi saya pikir ada banyak pemain muda lain yang pasti ada dalam radar kami, dan kami sedang menilai mereka di sini di AS, tetapi juga di luar AS. Ini adalah pekerjaan yang sangat besar, dan ini adalah pekerjaan yang sangat penting... Saya pikir adalah tanggung jawab kami untuk mendeteksi talenta di AS dan di luar AS, dan ya, kami jelas sedang mengerjakannya."

Mereka yang dilihat Pochettino dalam pemusatan latihan ini jelas mengesankan, dan, meski mereka mungkin tidak melampaui ekspektasi Pochettino, mereka memang melampaui ekspektasi banyak pihak di luar kamp USMNT.