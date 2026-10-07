Selama bertahun-tahun, ada pembicaraan soal "Generasi Emas" tim nasional putra Amerika Serikat, sebuah kelompok yang dihuni Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Tim Weah yang akan mengubah sepak bola Amerika untuk selamanya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, percakapan itu bergeser. Apakah mereka benar-benar emas? Apakah mereka sudah berbuat cukup? Apakah waktu mereka masih tersisa?
Pertanyaan-pertanyaan itu, ternyata, mungkin tidak menceritakan keseluruhan kisah. Istilah "Generasi Emas" menyiratkan sesuatu yang langka, sebuah kelompok yang tidak mudah direplikasi. Namun, ada alasan untuk meyakini bahwa generasi-generasi setelahnya juga bisa menjadi emas.
Untuk periode September/Oktober ini, bos USMNT Mauricio Pochettino memanggil 13 pemain yang belum memiliki caps. Delapan di antaranya masih remaja. Sementara itu, bintang-bintang seperti Pulisic, McKennie, dan Folarin Balogun ditinggalkan di rumah. Namun, ketika semuanya usai, USMNT telah memenangi keempat pertandingan, mengalahkan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada. Tujuh pemain berbeda mencetak gol. Empat di antaranya adalah remaja, termasuk dua pencetak gol termuda dalam sejarah program.
Pemusatan latihan ini menjadi awal dari sesuatu. Ini adalah permulaan dari proses Pochettino dalam melebur generasi-generasi menjadi versi baru USMNT. Akan dibutuhkan pemain muda dan senior untuk menavigasi jalan menuju 2030. Lebih dari apa pun, pemusatan latihan ini menunjukkan bahwa para pemain termuda dalam program itu tampaknya siap menghadapi tantangan.
"Tentu saja, masa depan dengan para pemain muda bertalenta ini, ditambah para pemain senior yang kami miliki, saya pikir kami punya perpaduan yang sangat bagus," kata Pochettino. "Saya pikir dan berharap bahwa kami bisa membimbing kelompok pemain ini untuk mencapai level terbaik kami dan bersaing dengan cara terbaik kami, berusaha untuk bersama tim nasional besar di masa depan."
Jadi, ini adalah pemusatan latihan yang sukses, yang memulai proses yang dirujuk Pochettino. Namun bagi Pochettino, semuanya berjalan sesuai rencana.