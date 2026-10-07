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USMNT HIC 1-1GOAL

Cavan Sullivan, Julian Hall, dan Generasi Emas berikutnya? Regenerasi pemain muda USMNT Mauricio Pochettino meningkatkan potensi tim untuk 2030

Pemusatan latihan dengan 13 pendatang baru berakhir dengan catatan sempurna, yang memastikan bahwa fase berikutnya tim nasional putra Amerika Serikat akan terlihat berbeda dari yang sebelumnya.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Selama bertahun-tahun, ada pembicaraan soal "Generasi Emas" tim nasional putra Amerika Serikat, sebuah kelompok yang dihuni Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Tim Weah yang akan mengubah sepak bola Amerika untuk selamanya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, percakapan itu bergeser. Apakah mereka benar-benar emas? Apakah mereka sudah berbuat cukup? Apakah waktu mereka masih tersisa?

    Pertanyaan-pertanyaan itu, ternyata, mungkin tidak menceritakan keseluruhan kisah. Istilah "Generasi Emas" menyiratkan sesuatu yang langka, sebuah kelompok yang tidak mudah direplikasi. Namun, ada alasan untuk meyakini bahwa generasi-generasi setelahnya juga bisa menjadi emas.

    Untuk periode September/Oktober ini, bos USMNT Mauricio Pochettino memanggil 13 pemain yang belum memiliki caps. Delapan di antaranya masih remaja. Sementara itu, bintang-bintang seperti Pulisic, McKennie, dan Folarin Balogun ditinggalkan di rumah. Namun, ketika semuanya usai, USMNT telah memenangi keempat pertandingan, mengalahkan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada. Tujuh pemain berbeda mencetak gol. Empat di antaranya adalah remaja, termasuk dua pencetak gol termuda dalam sejarah program.

    Pemusatan latihan ini menjadi awal dari sesuatu. Ini adalah permulaan dari proses Pochettino dalam melebur generasi-generasi menjadi versi baru USMNT. Akan dibutuhkan pemain muda dan senior untuk menavigasi jalan menuju 2030. Lebih dari apa pun, pemusatan latihan ini menunjukkan bahwa para pemain termuda dalam program itu tampaknya siap menghadapi tantangan.

    "Tentu saja, masa depan dengan para pemain muda bertalenta ini, ditambah para pemain senior yang kami miliki, saya pikir kami punya perpaduan yang sangat bagus," kata Pochettino. "Saya pikir dan berharap bahwa kami bisa membimbing kelompok pemain ini untuk mencapai level terbaik kami dan bersaing dengan cara terbaik kami, berusaha untuk bersama tim nasional besar di masa depan."

    Jadi, ini adalah pemusatan latihan yang sukses, yang memulai proses yang dirujuk Pochettino. Namun bagi Pochettino, semuanya berjalan sesuai rencana.

  • Semuanya memang dirancang demikian

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    ZUMA Press Wire

    Pochettino memainkan strategi jangka panjang bersama USMNT, memanfaatkan pengalamannya dalam mengembangkan talenta muda untuk membina generasi berikutnya.

    Pochettino sudah melakukan ini selama hampir 20 tahun. Ia bercanda bahwa asisten utamanya, Jesus Perez, yang merayakan ulang tahunnya pekan ini, sudah melakukannya bahkan lebih lama. Ketika Anda sudah cukup lama melakukan ini, Anda tahu apa yang dicari dari seorang pemain muda. Anda juga tahu apa yang diharapkan saat mereka datang.

    "Saya pikir kami punya pengalaman, dan kami tidak perlu melihat terlalu banyak dari seorang pemain karena kami sudah bisa mendeteksi kualitas, kapasitas, kepribadian, karakter," katanya. "Hal yang sulit adalah bagaimana Anda, dengan karakter Anda, datang ke dalam sekelompok pemain, bagaimana itu bisa memengaruhi kepribadian Anda dan segala sesuatu di dalam kelompok itu. Ini tentang bagaimana Anda akan beradaptasi dengan kelompok ini, dan bagaimana Anda akan menambahkan talenta Anda ke kelompok ini.

    "Situasi seperti ini tidak selalu mudah untuk dinilai... tetapi itu adalah salah satu kemampuan terbaik yang kami miliki: kapasitas, melalui pengalaman kami, untuk memproyeksikan pola semacam ini untuk para pemain."

    Pochettino sudah tahu, saat itu, apa yang akan dihadapinya dan, sepanjang pemusatan latihan yang berlangsung selama dua setengah pekan, ia tampak benar-benar antusias menjalaninya. Ini adalah pelatih dan staf yang membangun reputasi mereka dengan mengembangkan pemain muda dan, setelah melaju cepat menuju Piala Dunia dalam setengah siklus pertamanya, ini menjadi kesempatan untuk memainkan rencana jangka panjang untuk pertama kalinya sebagai pelatih USMNT.

    Melakukan itu membutuhkan pembinaan dan kesabaran, tetapi tidak sebanyak yang Anda bayangkan. Sejak awal, Pochettino yakin pada para pemainnya, dan ia mengatakan penting baginya untuk sering memberi tahu mereka soal itu.

    "Ketika kami menyusun skuad, kami sangat positif, lalu kami mengharapkan yang terbaik," kata Pochettino. "Itu bisa berubah, tetapi jika kami tidak percaya pada saat kami menyusun roster, jika Anda menaruh energi berupa keraguan, Anda pasti akan menerjemahkan keraguan itu. Itu sulit bagi para pemain, tetapi ketika Anda yakin dan benar-benar percaya bahwa mereka akan tampil, itu sangat membantu. Setelah itu, Anda menyalurkan keyakinan dan kepercayaan itu, dan para pemain pergi ke lapangan, dan mereka perlu menunjukkan talenta mereka."

    Tidak ada kekurangan talenta muda dengan berbagai profil yang berbeda. Beberapa, seperti Cavan Sullivan dan Julian Hall, adalah penerima manfaat dari sistem akademi MLS, yang mulai menghasilkan tingkat kualitas dan kuantitas baru. Beberapa lainnya juga diuntungkan oleh jalur yang dibuka oleh "Generasi Emas" USMNT, dengan pemain seperti Mathis Albert dan Cole Campbell sama-sama berasal dari sistem Borussia Dortmund yang juga menghasilkan Christian Pulisic dan Gio Reyna. Faktanya, ada lebih banyak talenta muda Amerika daripada sebelumnya.

    "Kumpulan pemainnya sangat dalam," kata Pochettino. "Saya pikir di jendela ini kami melihat pemain-pemain tertentu, tetapi saya pikir ada banyak pemain muda lain yang pasti ada dalam radar kami, dan kami sedang menilai mereka di sini di AS, tetapi juga di luar AS. Ini adalah pekerjaan yang sangat besar, dan ini adalah pekerjaan yang sangat penting... Saya pikir adalah tanggung jawab kami untuk mendeteksi talenta di AS dan di luar AS, dan ya, kami jelas sedang mengerjakannya."

    Mereka yang dilihat Pochettino dalam pemusatan latihan ini jelas mengesankan, dan, meski mereka mungkin tidak melampaui ekspektasi Pochettino, mereka memang melampaui ekspektasi banyak pihak di luar kamp USMNT.

  • Menggabungkan kelompok usia

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    ZUMA Press Wire

    Pemusatan latihan itu terbagi antara wajah-wajah yang sudah familiar dan para pendatang baru di tim nasional senior.

    Banyak yang sudah mengenal nama Sullivan sebelum pemusatan latihan ini. Gol viralnya melawan Meksiko memperkenalkannya kepada audiens yang lebih luas. Bintang muda Philadelphia Union berusia 17 tahun itu adalah wajah generasi yang sedang naik daun ini, tetapi pemusatan latihan ini menegaskan satu hal: dia punya banyak rekan seperjuangan.

    Saat ditanya tentang pemain-pemain muda tertentu, Pochettino kerap langsung menyebut daftar nama mereka semua. Sulit untuk menyoroti satu orang saja, katanya, karena masing-masing punya momennya sendiri. Anda bisa bertanya tentang Sullivan, tetapi bagaimana dengan tiga gol Hall? Lalu dua gol yang dicetak Justin Ellis? Kontribusi Diego Kochen di bawah mistar juga tak bisa diabaikan.

    Seperti yang dikatakan Pochettino, kualitas mereka tak terbantahkan. Yang ingin ia lihat adalah bagaimana semuanya bisa menyatu.

    "Wah, mereka terlihat cukup nyaman sejak awal," kata bek Chris Richards. "Itu karena mereka semua sudah saling mengenal, jadi ada dua kelompok: jelas ada kelompok pemain senior, lalu ada kelompok yang lebih muda. Setelah beberapa hari pertama, Anda mulai melihat beberapa pemain muda makin terlibat dengan para pemain yang lebih senior, dan sebaliknya.

    "Lalu selama pemusatan latihan, rasanya setiap meja benar-benar bercampur. Sangat menyenangkan bisa mengenal semua orang, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan."

    Richards merangkul Neil Pierre dan juga Zavier Gozo, rekan setimnya di Crystal Palace. Gio Reyna berlatih bersama Ellis, yang mengakui sebelum pemusatan latihan bahwa Reyna adalah pemain favoritnya. Cole Campbell mengatakan Alex Freeman sangat membantu, sementara Adri Mehmeti tak bisa menyembunyikan senyumnya ketika ia menggantikan sesama pemain binaan New York Red Bulls, Tyler Adams, untuk debutnya bersama USMNT.

    Secara keseluruhan, pemusatan latihan ini memberdayakan generasi muda. Dan jika itu belum juga memacu semangat generasi yang lebih tua, maka seharusnya memang demikian.

  • Tantangan bagi para bintang senior

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Wajah-wajah lama kini akan berpadu dengan yang baru untuk membentuk USMNT dengan wajah baru.

    Selama sebagian besar masa kepelatihan Pochettino, pesannya adalah bahwa tidak ada tempat siapa pun yang aman. Ia menginginkan budaya persaingan. Setiap pemusatan latihan, katanya, adalah perjalanan kerja, bukan liburan, dan siapa pun yang memperlakukannya seperti itu tidak akan lama bertahan dalam kelompok pemain.

    Pemusatan latihan kali ini, berarti, menjadi pesan bagi siapa pun yang merasa tempat mereka aman: tidak, dan ke depannya juga tidak akan begitu.

    "Ini jelas menghadirkan persaingan, yang memang kami semua butuhkan," kata Gio Reyna. "Saya pikir ini bagus untuk siklus mendatang agar mendorong semua orang."

    Dorongan itu sudah dimulai. Dari 26 pemain dalam skuad Piala Dunia USMNT, 13 tidak masuk dalam skuad ini dan, meski kelompok pemain yang tersedia mungkin berada di kisaran 35 menjelang Piala Dunia itu sendiri, kini jumlahnya telah diperluas dengan memasukkan generasi baru bintang remaja. Semua orang ada dalam pertimbangan, kata Pochettino, dan semua orang bertanggung jawab untuk tetap berada di sana.

    Bagi para pemain senior, bahkan yang paling bertalenta sekalipun, situasinya kini berbeda. Seseorang seperti McKennie sekarang memiliki persaingan baru di lini tengah. Hall dan Ellis tampak siap menantang Haji Wright dan Ricardo Pepi untuk memperebutkan tempat di skuad pada posisi penyerang. Lalu ada pemain seperti Sullivan, Gozo, dan Albert, yang punya potensi untuk benar-benar menekan pemain seperti Pulisic, yang sudah menjadi pilihan otomatis sejak seusia mereka.

    Itu bukan berarti hal tersebut akan terjadi tahun ini atau tahun depan, tetapi itu sudah terlihat di depan mata. Para pemain senior belum tersingkir, dan harapannya mereka juga tidak akan begitu dalam waktu dekat. Pochettino membutuhkan mereka, sejujurnya. Ini bukan pergantian generasi, melainkan perpaduan, dan USMNT membutuhkan semua orang untuk menjadi bagian dari perpaduan itu, meski itu tidak bisa mencakup semua orang yang sebelumnya pernah terlibat.

    Namun, ini bukan sepenuhnya kabar buruk bagi para veteran. Beberapa kali selama pemusatan latihan, Pochettino menyatakan betapa senangnya ia bukan hanya terhadap permainan mereka, tetapi juga kepemimpinan mereka saat mereka menjadi mentor bagi para pemain yang nantinya akan bersaing dengan mereka.

    "Pujian besar untuk para pemain senior atas cara mereka menyambut para pemain baru," kata Pochettino. "Para pemain muda sangat cerdas dalam cara mereka harus bersikap. Saya pikir mereka mendengarkan para pemain senior, mereka mendengarkan staf pelatih, dan saya pikir mereka bersikap dengan sangat baik. Itulah cara yang harus terus kami lanjutkan, untuk membangun chemistry antara para pemain senior dan para pemain baru.

    "Saya pikir ini adalah hal yang paling penting untuk dimiliki. Saya pikir salah satu hal terpenting yang terjadi pada periode ini adalah kami memiliki tiga pekan untuk membangun hubungan ini. Itu adalah hal yang penting."

  • Langkah selanjutnya

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    ZUMA Press Wire

    Dengan Nations League yang sudah di depan mata, persaingan menjadi sangat menarik.

    Setelah kemenangan atas Kanada pada Selasa, semua orang menempuh jalan masing-masing.

    Sepanjang pemusatan latihan, Pochettino menegaskan bahwa jalur ke depan akan berbeda untuk setiap pemain. Sebagian akan bersama U20. Yang lain bisa pergi ke Olimpiade bersama U23. Beberapa mungkin akan kembali untuk Nations League. Apa pun levelnya, kata dia, semuanya adalah pemain tim nasional, dan kini semuanya diharapkan untuk bertindak seperti itu.

    "Hal yang mudah adalah datang ke sana dan menjalani debut," katanya, "tetapi sekarang, bagaimana kami akan berkembang bersama mereka dan bagaimana kami akan melindungi? Bagaimana kami akan membimbing? Bagaimana kami akan membuat mereka memahami bahwa sekarang mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar?

    "Itu juga salah satu hal yang kami bicarakan di ruang ganti. Mereka perlu merasakan bahwa sekarang mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar... Bersama rekan setim, bukan, 'Saya sekarang pemain internasional, saya butuh rekan setim saya berlari untuk saya'. Tidak, Anda perlu berlari untuk diri sendiri dan untuk rekan setim Anda."

    Sebuah perlombaan baru dimulai. Tentu saja ini masih awal, dan ini benar-benar maraton sampai Piala Dunia. Beberapa akan tersingkir pada berbagai titik, dan beberapa akan kembali. Sementara itu, seperti yang diperlihatkan Freeman, beberapa mungkin datang terlambat hanya untuk kemudian menjadi bagian krusial pada waktu yang tepat. Pelajaran utama dari pemusatan latihan ini, lebih dari apa pun, adalah bahwa kumpulan pemain USMNT sangat padat. Ini bukan sekadar "Generasi Emas", melainkan sebuah program yang, jika semuanya berjalan sesuai rencana, bisa sangat menarik untuk diikuti dalam beberapa tahun ke depan.

    "Saya pikir mereka sangat cerdas dan pintar," kata Pochettino saat merangkum para pendatang barunya. "Mereka punya talenta, dan tentu saja, mereka akan menggunakan pengalaman itu untuk menjadi pemain yang jauh lebih baik dengan lebih banyak pengalaman."