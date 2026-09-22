Cavan Sullivan jadi sorotan, Yunus Musah mendapat awal baru: Lima cerita besar yang patut diperhatikan di pemusatan latihan musim gugur USMNT
Selamat datang di era baru Tim Nasional Pria Amerika Serikat. Era ini berpusat pada pemain muda, tetapi juga dibangun di atas fondasi Piala Dunia 2026 yang sudah akrab. Namun pesannya jelas: 2030 akan tiba sebelum siapa pun menyadarinya, dan pelatih Mauricio Pochettino tidak membuang banyak waktu untuk mempersiapkan hal itu.
Itulah sebabnya skuad Amerika Serikat dipenuhi para remaja yang telah bertransformasi dari kesayangan media sosial menjadi kontributor sah di level klub. Itu juga alasan mengapa ada banyak pemain veteran untuk membimbing mereka dan memudahkan transisi yang memang selalu rumit. Dalam dua pekan ke depan, USMNT akan memainkan empat laga persahabatan melawan sekelompok lawan yang agak familiar dan rival yang sangat familiar. Masing-masing akan menjadi ujian besar bagi bintang-bintang termuda USMNT.
Setelah itu, fokus akan menjadi lebih jelas. Sebagian akan dipetakan ke kelompok U20 menjelang Piala Dunia U20. Yang lain akan memusatkan perhatian pada target Olimpiade tim U23. Dan sebagian lainnya mungkin akan tetap berada di skuad untuk awal siklus Piala Dunia 2030 ini, yang akan menjalani laga kompetitif pertamanya pada November lewat Nations League.
Namun sebelum November, Amerika Serikat memiliki pemusatan latihan ini. Berikut alur cerita yang patut disimak dan mengapa itu penting...
Sullivan tiba
Meski tidak kekurangan pemain remaja di pemusatan latihan ini, sebagian besar perhatian akan tertuju pada satu bintang muda Philadelphia Union yang baru berusia 16 tahun. Ada beberapa alasan untuk itu. Salah satunya tentu saja adalah gelombang hype yang sudah mengiringinya selama bertahun-tahun. Alasan lainnya, gelombang hype itu kini telah berubah menjadi sesuatu yang nyata, dengan gol-gol sungguhan dan momen-momen magis yang benar-benar terjadi.
Cavan Sullivan bukan lagi sekadar prospek media sosial; dia adalah kontributor MLS yang sah. Dia terus mencetak gol untuk Philadelphia Union sejak MLS kembali bergulir usai jeda Piala Dunia, dan itulah mengapa dia ada di tim ini. Sullivan tidak dipanggil karena ketenarannya di internet; dia dipanggil karena produktivitasnya, yang menempatkannya di kategori tersendiri saat musim panas berganti menjadi musim gugur.
Bisakah produktivitas itu diterjemahkan? Itulah pertanyaan besarnya, bukan? Jika dia mencetak gol, Sullivan akan memecahkan rekor Christian Pulisic sebagai pencetak gol termuda tim nasional putra Amerika Serikat pada usia 17 tahun 253 hari. Namun, terlepas dari apakah dia mencetak gol atau tidak, pemusatan latihan ini bisa menjadi penanda kedatangan bintang top berikutnya untuk tim nasional putra Amerika Serikat.
Kembalinya Musah
Banyak yang sudah mencoret Yunus Musah. Anda hampir bisa memahami alasannya. Sudah lebih dari satu setengah tahun sejak sang gelandang terakhir kali bermain untuk tim nasional Amerika Serikat, yang berarti ia kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia. Pencoretannya mungkin akan terasa tak terpikirkan beberapa tahun lalu, tetapi ketika Piala Dunia semakin dekat dan menit bermain Musah mengering di Atalanta, hal itu terasa seperti formalitas.
Ia kembali dan, pada usia yang baru 23 tahun, ia sama sekali belum berada di titik di mana ia bisa atau pantas dicoret. Selama bertahun-tahun, pembahasan tentang Musah berpusat pada potensinya, dan ada bukti nyata bahwa ia telah mengambil langkah untuk mewujudkannya musim ini. Memang masih dini, tetapi sejauh ini Musah benar-benar memberi kontribusi bagi AC Milan di Serie A. Itu berarti sesuatu, meski Milan tidak lagi seperti dulu.
Musah kini kembali, dan ia tentu akan berusaha menebus waktu yang hilang. Ia tentu tidak bisa merebut kembali tempat di skuad 2026, tetapi pemusatan latihan ini krusial dalam upayanya mengejar peran penting menuju 2030. Secara teori, saat itu ia akan berada di masa puncaknya, dan mungkin pencoretannya dari Piala Dunia kali ini bisa menjadi sesuatu yang mengubahnya menjadi lebih baik dalam jangka panjang.
Situasi penjaga gawang
Tidak ada kekurangan alur cerita ketika membahas posisi penjaga gawang.
Yang pertama tentu saja Matt Freese, yang kembali ke tim untuk kamp pasca-Piala Dunia. Piala Dunianya berakhir dengan buruk setelah sebuah kesalahan saat melawan Belgia, yang membuat ini menjadi kesempatan pertamanya untuk benar-benar melupakan hal itu dengan seragam USMNT. Tentu saja, itu tidak bisa terjadi sepenuhnya mengingat perbedaan taruhannya, tetapi setidaknya Freese akan senang bisa kembali berada di kamp USMNT.
Lalu ada yang lain. Bintang Nashville SC Brian Schwake berada di kamp pertamanya setelah menjalani laju terobosan di MLS. Chris Brady juga kembali, sementara ia berusaha naik dalam urutan pilihan setelah menjadi No. 3 pada musim panas ini. Dan terakhir, ada Diego Kochen, yang bersama AS pada musim panas ini sebagai pemain latihan Piala Dunia sebelum pergi untuk menyelesaikan peminjamannya dari Barcelona ke Lyngby. Sejak itu ia mendapatkan menit bermain nyata di klub Denmark tersebut seiring dirinya melangkah dari sepak bola level junior ke senior.
Jadi, siapa yang akan mendapatkan menit bermain dan, yang lebih penting, siapa yang paling bisa memaksimalkannya? Dengan seragam No. 1 tampaknya kembali diperebutkan, persaingan baru baru saja dimulai dan itu melibatkan para kandidat dengan banyak situasi berbeda.
Pesaing di sektor sayap?
AS tidak pernah kekurangan talenta papan atas di area sayap. Namun, kedalaman skuad memang menjadi masalah. Meski begitu, ada peluang bahwa kedalaman itu akan bertambah pada pemusatan latihan kali ini seiring sekelompok bintang muda berusaha masuk ke dalam kumpulan pemain.
Dimulai dari posisi menyerang, tidak ada Christian Pulisic, Tim Weah, atau Alex Zendejas dalam pemusatan latihan kali ini. Itu membuka pintu bagi pemain seperti Zavier Gozo, Mathis Albert, dan Cole Campbell, yang semuanya merupakan winger murni. Lalu ada pemain seperti Sullivan, Justin Ellis, dan Julian Hall, yang bisa bermain di sayap.
Di posisi bek sayap, Antonee Robinson dan Sergino Dest telah menjadi andalan selama beberapa tahun terakhir, meski Alex Freeman memang merebut satu tempat yang memungkinkan Dest didorong lebih maju ke lapangan untuk Piala Dunia. Namun, Peyton Miller dan Frankie Westfield telah hadir untuk masuk ke persaingan memperebutkan tempat setelah benar-benar menonjol di MLS. Robinson, Dest, dan Freeman akan sulit digeser, tetapi Miller dan Westfield tampak sebagai prospek yang sangat bagus untuk masa depan.
Apakah ini mengubah cara AS menyiapkan taktiknya? Apakah itu akan berubah tergantung pada pertandingannya? Pochettino memiliki banyak opsi baru yang bisa dimanfaatkan di seluruh area lapangan, tetapi yang berada di sisi sayap mungkin menjadi yang paling menarik.
Tumbuh dewasa
Semua ini memang sangat menyenangkan dan menghasilkan sejumlah statistik menarik, tetapi memiliki 13 pemain tanpa caps dan delapan remaja juga menghadirkan pemeriksaan realitas. Akan ada fase penyesuaian, dan sebagian bisa berujung mahal. Kuncinya adalah bagaimana kelompok ini merespons.
Yang terpenting adalah perspektif. Banyak dari para pemain ini kini bersama USMNT, tetapi ke depannya akan bersama tim U23 atau U20. Mereka berada di kamp senior karena memang pantas mendapatkannya, ya, tetapi juga karena waktunya tepat sebelum semua perhatian beralih ke Olimpiade atau Piala Dunia U20. Sebagian pemain mungkin siap untuk level senior, sementara yang lain mungkin belum. Semua ini adalah bagian dari sebuah proses.
Proses itu dirancang untuk memberi kesempatan kepada para pemain ini menunjukkan apa yang mereka miliki. Proses itu juga dirancang untuk melihat siapa yang siap untuk melangkah lebih jauh dan siapa yang masih membutuhkan sedikit pematangan. Dengan pola pikir seperti itu, semua pelajaran adalah pelajaran yang baik, meskipun beberapa di antaranya mungkin agak sulit diterima ketika dan jika situasi menjadi sedikit sulit.