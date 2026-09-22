Selamat datang di era baru Tim Nasional Pria Amerika Serikat. Era ini berpusat pada pemain muda, tetapi juga dibangun di atas fondasi Piala Dunia 2026 yang sudah akrab. Namun pesannya jelas: 2030 akan tiba sebelum siapa pun menyadarinya, dan pelatih Mauricio Pochettino tidak membuang banyak waktu untuk mempersiapkan hal itu.

Itulah sebabnya skuad Amerika Serikat dipenuhi para remaja yang telah bertransformasi dari kesayangan media sosial menjadi kontributor sah di level klub. Itu juga alasan mengapa ada banyak pemain veteran untuk membimbing mereka dan memudahkan transisi yang memang selalu rumit. Dalam dua pekan ke depan, USMNT akan memainkan empat laga persahabatan melawan sekelompok lawan yang agak familiar dan rival yang sangat familiar. Masing-masing akan menjadi ujian besar bagi bintang-bintang termuda USMNT.

Setelah itu, fokus akan menjadi lebih jelas. Sebagian akan dipetakan ke kelompok U20 menjelang Piala Dunia U20. Yang lain akan memusatkan perhatian pada target Olimpiade tim U23. Dan sebagian lainnya mungkin akan tetap berada di skuad untuk awal siklus Piala Dunia 2030 ini, yang akan menjalani laga kompetitif pertamanya pada November lewat Nations League.

Namun sebelum November, Amerika Serikat memiliki pemusatan latihan ini. Berikut alur cerita yang patut disimak dan mengapa itu penting...