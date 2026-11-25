Seusai setiap pertandingan tim nasional putra Amerika Serikat di Piala Dunia musim panas ini, Mark McKenzie selalu berada di tengah-tengah rekan-rekannya. Ketika para pemain, pelatih, dan staf berkumpul mengelilinginya, McKenzie memimpin doa tim. Meski itulah niat awalnya, tujuan kegiatan itu bukan semata-mata soal spiritualitas. Lingkaran tersebut pun tidak selalu bersifat religius. Yang menjadi fokus justru rasa syukur dan kebersamaan. Pada saat-saat itu, di hadapan dunia yang menyaksikan, mereka bersatu sebagai sebuah tim.

Lalu Piala Dunia berakhir. Beberapa jam setelah kekalahan dari Belgia, semua orang berpisah. Musim panas usai, begitu pula rutinitas mereka. Hari-hari di hotel, perjalanan dengan bus, sesi latihan panjang di bawah terik matahari, semuanya berakhir seketika. Setelah itu, McKenzie harus menghadapi kenyataan baru. Tiba-tiba, ia mesti memikirkan dirinya sendiri. Ia harus menjawab pertanyaan tersulit: apa yang akan ia lakukan sekarang?

"Hal terpenting bagi saya adalah mengambil langkah dalam karier yang kelak bisa saya kenang dengan bangga," kata McKenzie kepada GOAL. "Setelah Piala Dunia, ada begitu banyak kemungkinan dan begitu banyak jalan yang bisa Anda pilih untuk langkah berikutnya, bukan? Namun, saya tahu pilihan ini tidak lagi hanya menyangkut diri saya."

Maka, pada usia 27 tahun, McKenzie memutuskan pulang ke tempat semuanya bermula. Pada September, ia mengumumkan akan kembali bergabung dengan Philadelphia Union pada Januari, mengakhiri enam musimnya di Eropa. Menjelang masa puncak kariernya sebagai bek tengah, McKenzie memilih mencurahkan masa tersebut untuk membantu klub asal daerahnya naik ke level yang lebih tinggi. Setidaknya, itulah salah satu alasan utamanya.

Alasan lainnya? Rasa berada di rumah. Piala Dunia berakhir dan babak baru dimulai, bukan hanya bagi McKenzie, tetapi juga keluarganya. Babak itu menjanjikan hal-hal menarik sekaligus perubahan. Namun, dalam beberapa hal, hidupnya akan tetap sama, hanya berlangsung di tempat yang baru sekaligus akrab.

"Ini bukan hanya tentang saya, melainkan tentang kita," katanya. "Namun, seperti yang saya katakan kepada istri saya, langkah apa pun yang saya ambil tidak akan mengubah pola pikir saya. Saya akan tetap menjadi Mark yang sama. Saya akan menjalaninya dengan kepribadian yang selalu saya miliki, dorongan dan ambisi yang sama, serta tetap menjadi pribadi yang terbuka dan senang bergaul.

"Ke mana pun saya pergi, saya tetap ingin menang. Saya ingin menang. Saya ingin bersaing dan menjadi yang terbaik dalam apa pun yang saya lakukan. Saya memang kompetitif, jadi saya harus memastikan langkah yang saya ambil sejalan dengan visi saya."

Dalam beberapa hal, visi itu mulai terwujud pada Januari. Namun, sesungguhnya, semuanya bermula pada hari-hari yang muram setelah Piala Dunia berakhir.