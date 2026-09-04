Bukan cuma Alexia Putellas! London City Lionesses menunjukkan skuad bertabur bintang bisa menjadi ancaman di WSL saat Manchester United mendapat gambaran tentang jalan panjang yang menanti
Fakta bahwa laga pertama musim baru Women's Super League mempertemukan London City Lionesses dan Manchester United tentu menarik. Sementara klub asal ibu kota sangat agresif di bursa transfer, dengan pemilik miliarder Michele Kang tidak menahan diri dalam upayanya mendorong satu-satunya klub independen di divisi ini ke puncak, United justru mengubah pendekatan pada musim panas ini dengan memilih investasi yang lebih besar dan kepercayaan pada talenta muda sebagai bagian dari visi yang mereka sebut "berkelanjutan". Perbedaan itu terlihat jelas di lapangan pada Jumat malam di Hayes Lane ketika London City menang 2-1, dengan skor tersebut membuat Manchester United yang tumpul tampak lebih baik dari kenyataannya.
Sorotan tertuju kepada London City lebih dari sebelumnya pada musim panas ini. Merekrut Alexia Putellas, pemenang Ballon d'Or dua kali yang kemungkinan akan meraih yang ketiga dalam beberapa pekan ke depan, serta ikon Inggris Mary Earps memang akan menimbulkan perhatian seperti itu. Duo papan atas tersebut adalah dua dari delapan tambahan yang didatangkan Kang dan kolega pada jeda musim, dengan pemenang Liga Champions empat kali Mapi Leon dan winger cepat Prancis Kadidiatou Diani termasuk di antara nama menonjol lainnya.
United jauh lebih senyap. Bahkan, pergerakan yang paling ramai justru terkait pelatih kepala, dengan Marc Skinner sepakat mengakhiri kontraknya secara bersama-sama dan Eva Olid, yang musim lalu memenangkan gelar liga yang belum pernah terjadi sebelumnya di Skotlandia bersama Hearts, ditunjuk sebagai penggantinya. Fokusnya adalah mengembangkan talenta muda dan menerapkan gaya yang dinamis serta menyerang, yang akan membuat suporter dan pemain sama-sama antusias. Namun, waktu dan kesabaran akan dibutuhkan agar itu membuahkan hasil, sesuatu yang tak pernah terlihat sejelas pada Jumat malam.
United membutuhkan total 78 menit hanya untuk melepaskan satu tembakan saat skuad bertabur bintang London City meredam pertanyaan soal apakah semua talenta ini bisa bersatu untuk bermain sebagai sebuah tim, tim yang benar-benar mampu bersaing di papan atas WSL.
Performa tim
Jika ada keraguan soal apakah kabar tentang apa yang dilakukan London City pada musim panas ini sudah menyebar, rekor penonton yang tiketnya ludes terjual di ibu kota Inggris pada Jumat malam menunjukkan bahwa itu memang sudah terjadi. Namun, meski sebagian besar datang untuk melihat seberapa bagus Putellas, atau untuk menyaksikan ikon Lionesses beraksi dalam diri Earps, yang mereka dapatkan justru sebuah penampilan tim yang benar-benar solid ketika skuad yang banyak berubah ini menunjukkan level kekompakan yang hanya sedikit orang perkirakan.
Putellas tampil solid dalam debut kompetitifnya untuk klub, sementara Earps berada di pinggir lapangan ketika Elene Lete tinggal beberapa detik lagi mencatat clean sheet pertama pada musim WSL ini, sebelum digagalkan pada menit ke-100 oleh Simi Awujo.
Namun, pemain lain yang bersinar: Grace Geyoro tampil sangat hidup, mengisyaratkan bahwa musim pertama yang sepi di klub setelah transfer rekor dunia kemungkinan besar hanyalah anomali; Alanna Kennedy, yang bermain di lini tengah bersama dua nama yang jauh lebih disorot dalam diri Geyoro dan Putellas, menunjukkan mengapa ia dipilih untuk melengkapi trio itu, terutama lewat tekanannya yang memaksa Julia Zigiotti Olme mencetak gol bunuh diri di awal laga; Rosa Kafaji merepotkan lawan sepanjang malam saat ia berusaha kembali ke jalur yang tepat setelah masa yang gagal di Arsenal; sementara Delphine Cascarino, Pemain Terbaik Versi Sky Sports, tampil menghancurkan di sisi kanan dan Lucia Corrales memberikan kerusakan serupa di sisi kiri.
Itu pun baru permukaannya saja. Isa Kardinaal tampil luar biasa bersama Leon di jantung pertahanan, dengan distribusi bola rekannya itu menonjol, sementara penampilan impresif Danielle van de Donk dalam peran false nine, yang disorot oleh flick cerdasnya untuk menggandakan keunggulan, memberi kelancaran dalam serangan.
Kerja keras membuahkan hasil
Itu adalah penampilan yang menguatkan klaim dari kubu London City bahwa skuad ini telah memahami apa yang diinginkan pelatih kepala Eder Maestre, yang ditunjuk saat jeda musim dingin pada kampanye sebelumnya. "Harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru di tengah musim memang sedikit mengganggu," aku Kennedy, kepada GOAL saat membicarakan proses itu pada pramusim. "Saya pikir kami berada dalam posisi yang bagus dalam hal kekompakan dan bisa memiliki waktu, waktu yang benar-benar bersama, untuk mudah-mudahan melakukan sesuatu yang spesial."
Itu terlihat pada Jumat. Cara London City menekan dan merepotkan Manchester United, cara mereka terhubung dengan sangat baik saat menguasai bola, dan bagaimana pergerakan tanpa bola mereka menimbulkan masalah nyata bagi tim tamu menjadi bukti kerja yang dilakukan Maestre dan stafnya pada musim panas ini, tetapi juga para pemain, yang komitmennya terlihat jelas dalam kemenangan ini.
Butuh kesabaran
Sementara itu, performa United menyoroti betapa Olid, yang baru ditunjuk sebulan lalu, masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat timnya bermain sebagai satu kesatuan. Susunan pemain inti Manchester United hanya menampilkan satu rekrutan baru, tetapi kurangnya kekompakan justru sangat terlihat.
Sebagiannya disebabkan oleh gaya dan sistem baru yang sedang dibiasakan para pemain. Hal itu terasa sangat relevan terutama bagi para bek sayap, yang menurut Olid pekan ini, ide-idenya menjadi "tantangan" tersendiri bagi mereka. "Ini sedikit berbeda dari cara mereka bermain," katanya. "Pekan-pekan pertama ini menjadi tantangan karena berbeda dalam gaya bermain kami."
Fakta bahwa terkadang sulit untuk mengetahui apakah United bermain dengan tiga bek atau empat bek mengatakan banyak hal, dengan Andrea Medina, satu-satunya rekrutan baru di antara para starter, dan Anna Sandberg jelas masih membangun hubungan di sisi kiri. Sementara itu, Jayde Riviere biasanya melesat di sisi kanan, tetapi kali ini tampil tidak seperti biasanya dengan lebih konservatif.
Namun, United juga tampil ceroboh. Terlalu banyak kontrol buruk dan keputusan yang meragukan membuat keadaan jauh lebih buruk, dengan kiper Phallon Tullis-Joyce berulang kali menyelamatkan Manchester United. "Para pemain gugup, tanpa kepercayaan diri," ujar Olid kepada Sky Sports. "Itu bukan kami."
Nasib yang bertolak belakang menanti?
Sulit untuk tidak melihat penampilan ini dan berpikir bahwa, dalam jangka pendek, London City Lionesses tampak lebih mungkin untuk menantang Manchester City, Chelsea, dan Arsenal dalam perebutan tempat-tempat di Liga Champions itu.
"Kami bahkan belum tahu level terbaik kami," kata Van de Donk kepada Sky Sports setelah pertandingan. "Kami belum benar-benar terlalu sering bermain bersama. Semoga masih ada lebih banyak yang akan datang. Kami punya banyak hal untuk diperbaiki."
Sementara itu, bagi United, ini bisa menjadi musim yang sangat panjang, musim yang diharapkan klub akan membuahkan hasil dalam jangka panjang.