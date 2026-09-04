Fakta bahwa laga pertama musim baru Women's Super League mempertemukan London City Lionesses dan Manchester United tentu menarik. Sementara klub asal ibu kota sangat agresif di bursa transfer, dengan pemilik miliarder Michele Kang tidak menahan diri dalam upayanya mendorong satu-satunya klub independen di divisi ini ke puncak, United justru mengubah pendekatan pada musim panas ini dengan memilih investasi yang lebih besar dan kepercayaan pada talenta muda sebagai bagian dari visi yang mereka sebut "berkelanjutan". Perbedaan itu terlihat jelas di lapangan pada Jumat malam di Hayes Lane ketika London City menang 2-1, dengan skor tersebut membuat Manchester United yang tumpul tampak lebih baik dari kenyataannya.

Sorotan tertuju kepada London City lebih dari sebelumnya pada musim panas ini. Merekrut Alexia Putellas, pemenang Ballon d'Or dua kali yang kemungkinan akan meraih yang ketiga dalam beberapa pekan ke depan, serta ikon Inggris Mary Earps memang akan menimbulkan perhatian seperti itu. Duo papan atas tersebut adalah dua dari delapan tambahan yang didatangkan Kang dan kolega pada jeda musim, dengan pemenang Liga Champions empat kali Mapi Leon dan winger cepat Prancis Kadidiatou Diani termasuk di antara nama menonjol lainnya.

United jauh lebih senyap. Bahkan, pergerakan yang paling ramai justru terkait pelatih kepala, dengan Marc Skinner sepakat mengakhiri kontraknya secara bersama-sama dan Eva Olid, yang musim lalu memenangkan gelar liga yang belum pernah terjadi sebelumnya di Skotlandia bersama Hearts, ditunjuk sebagai penggantinya. Fokusnya adalah mengembangkan talenta muda dan menerapkan gaya yang dinamis serta menyerang, yang akan membuat suporter dan pemain sama-sama antusias. Namun, waktu dan kesabaran akan dibutuhkan agar itu membuahkan hasil, sesuatu yang tak pernah terlihat sejelas pada Jumat malam.

United membutuhkan total 78 menit hanya untuk melepaskan satu tembakan saat skuad bertabur bintang London City meredam pertanyaan soal apakah semua talenta ini bisa bersatu untuk bermain sebagai sebuah tim, tim yang benar-benar mampu bersaing di papan atas WSL.