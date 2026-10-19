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Fernandes needs taking out of firing line_1-1.jpgGetty/GOAL

Bruno Fernandes yang tengah terpukul harus dijauhkan dari tekanan agar Manchester United bisa memulai kebangkitan musim ini

Pengatur permainan asal Portugal itu tampak jauh dari sosok yang membawa Manchester United lolos ke Liga Champions musim lalu, dan seharusnya tak lagi dijamin mendapat tempat di susunan pemain inti.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Situasi yang kini dihadapi Bruno Fernandes di Manchester United mengingatkan pada kalimat ikonik yang diucapkan Harvey Dent dalam The Dark Knight: “Kau mati sebagai pahlawan, atau hidup cukup lama untuk melihat dirimu menjadi penjahat.” Dalam film Batman garapan Christopher Nolan yang sukses pada 2008 itu, jaksa wilayah Gotham City yang idealistis tersebut meramalkan kejatuhannya sendiri. Ia akhirnya kehilangan prinsip moral akibat kerasnya hidup dan korupsi di tubuh kepolisian.

    Perubahan Dent menjadi pembunuh pendendam bernama Two-Face menegaskan gagasan bahwa meninggal atau melangkah ke tempat baru saat seseorang berada di puncak kebaikannya adalah satu-satunya cara untuk menjaga warisannya tetap tanpa cela. Risiko bertahan melewati titik itu di hadapan publik digambarkan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan.

    Setelah enam tahun memikul harapan pendukung United, Fernandes tampaknya telah melewatkan momen ideal untuk meninggalkan Old Trafford. Pemain internasional Portugal itu menjadi pemain terbaik klub sejak didatangkan dari Sporting CP pada Januari 2020. Musim lalu, ia bahkan menjadi yang terbaik di seluruh Premier League, sebagaimana ditegaskan oleh keberhasilannya meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA.

    United tidak akan finis di posisi ketiga tanpa torehan 21 assist Fernandes yang memecahkan rekor serta etos kerjanya yang tak kenal lelah sebagai kapten. Ia menjadi penggerak utama kebangkitan mereka di bawah Michael Carrick, yang meletakkan fondasi bagi peluang bersaing memperebutkan gelar pada 2026-27.

    Namun, baru tujuh pertandingan musim baru berjalan, Setan Merah kembali ke titik awal. Kepemilikan INEOS gagal memberikan dukungan yang memadai kepada Carrick pada bursa transfer musim panas. Akibatnya, tim kesulitan menghadapi peningkatan jumlah pertandingan yang signifikan karena tampil di Liga Champions.

    Dengan hanya tujuh poin dari tujuh pertandingan, United lebih terlihat seperti tim yang terancam degradasi ketimbang penantang gelar. Sementara itu, Fernandes dengan cepat berubah menjadi sosok antagonis karena pengaruhnya di sepertiga akhir lapangan hampir sepenuhnya menghilang. Lebih buruk lagi, bahasa tubuhnya menunjukkan bahwa ia sudah nyaris kehabisan kesabaran.

    Situasinya telah mencapai titik ketika kehadiran Fernandes lebih banyak membawa dampak buruk daripada manfaat. Jika Carrick tidak menariknya dari situasi yang membuatnya terus menjadi sasaran kritik, tekanan terhadap manajer yang tengah terdesak itu bukan hanya akan bertambah, tetapi musim United juga akan segera benar-benar tak terselamatkan.

  • Aksi teatrikal yang memalukan

    Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes tetap dibiarkan bermain sepanjang laga melawan Leeds meski tak memberikan kontribusi apa pun dalam serangan dan nyaris mendapat kartu merah.

    Penampilan Fernandes yang paling mengkhawatirkan sejauh ini terjadi pada Minggu, ketika United bermain imbang 1-1 dengan Leeds di Elland Road. Derbi Pennines itu, seperti biasa, berlangsung sengit, dengan tekel terus bermunculan dan sedikit permainan mengalir yang bisa dinikmati. Pada akhirnya, satu poin untuk masing-masing tim merupakan hasil yang adil. Namun, United mungkin bisa meraih kemenangan seandainya sang kapten tidak bermain selama 90 menit penuh.

    Statistik penampilan Fernandes suram: hanya 62 persen umpannya berhasil, ia kehilangan penguasaan bola 20 kali, tidak sekali pun sukses melewati lawan dengan dribel, dan hanya memenangi satu dari enam duel. Sikapnya juga sangat kekanak-kanakan. Ia beruntung hanya mendapat satu kartu kuning, bukan dua, akibat protes berlebihannya kepada wasit Darren England setelah tekel keras terhadap Tarik Muharemovic.

    Menjelang akhir babak pertama, ia kemudian meluapkan amarah kepada Youri Tielemans karena pemain asal Belgia itu mengirim umpan silang kepada Bryan Mbeumo, bukan kepadanya. Lalu, pada pengujung pertandingan, Fernandes berteriak secara konyol setelah gagal melakukan gerak tipu step-over. Pemain berusia 32 tahun itu memang selalu menunjukkan emosinya secara terbuka. Tingkah dramatisnya dulu bisa dimaklumi ketika ia mampu memberi dampak menentukan, tetapi kini hanya memalukan.

  • Loyalitas buta

    Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    United menunjukkan sejumlah kemajuan dalam dua pertandingan terakhir, tetapi Fernandes justru tampak tidak menyatu dengan tim.


    Jika ada pertandingan yang membuat Fernandes layak ditarik keluar lebih awal, inilah pertandingan itu. Namun, kemungkinan tersebut tampaknya tak pernah terlintas di benak Carrick. Ia hanya melakukan dua pergantian di lini tengah pada babak kedua. Carrick mengakhiri lebih awal penampilan perdana rekrutan musim panas Carlos Baleba sebagai starter di Liga Primer untuk memasukkan Mason Mount, yang terus-menerus tampil biasa-biasa saja, sebelum memasukkan Matheus Cunha menggantikan Tielemans.

    "Dia baik-baik saja, ini bukan masalah besar," kata Carrick ketika ditanya tentang penampilan terbaru Fernandes yang tidak efektif. "Dia bermain di posisi yang sedikit berbeda pada pertengahan pekan, tetapi selain itu, semuanya kurang lebih seperti biasa. Dia bagian penting dari tim kami. Sudah cukup lama dia menjadi bagian penting bagi kami, dan itu tidak akan berubah."

    Di satu sisi, Fernandes adalah satu-satunya anggota skuad saat ini yang bisa mengklaim telah mendapat status tak tersentuh. Namun di sisi lain, kesetiaan Carrick yang begitu membabi buta sama sekali tidak membantu United. Ada tanda-tanda positif saat menghadapi Leeds, serta dalam kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions Selasa lalu, bahwa ia hampir menemukan keseimbangan yang tepat di lini tengah. Baleba dan Andrey Santos tampil solid sebagai duet gelandang bertahan, sementara Tielemans menunjukkan banyak upaya kreatif di posisi nomor 10.

    Untuk mempertahankan Fernandes di tim, Carrick harus memaksanya bermain di posisi yang tidak alami baginya. Fernandes dengan mudah diredam Atletico ketika ditempatkan di sayap kanan, dan pengaruhnya bahkan lebih kecil saat menghadapi Leeds sebagai pemain yang paling jauh di depan dalam trio penyerang yang bergerak dinamis.

    Cunha bisa dimaklumi jika merasa diperlakukan tidak adil. Solusi yang jelas adalah mencadangkan Fernandes demi pemain Brasil yang eksplosif itu, yang jauh lebih cocok berperan sebagai penyerang kedua atau penyerang yang bergerak dari sisi sayap ke tengah. Cunha, Mbeumo, dan Amad Diallo bisa sangat merepotkan lawan dengan Tielemans sebagai penghubung, tetapi dalam kondisi saat ini, Manchester United tidak mampu menjaga ritme serangan karena Fernandes terlalu sering menyia-nyiakan peluang.

  • “Sudah muak”

    Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes mungkin merasa seolah menjalani hari yang sama berulang kali, dan ia bisa “meledak” jika Carrick tidak memberinya kesempatan beristirahat.

    Fernandes tidak mencatatkan gol maupun assist dalam enam penampilan terakhirnya bersama United di semua kompetisi. Dalam satu-satunya kemenangan mereka di Premier League sejauh musim ini, saat menghadapi Ipswich Town, gelandang serang asal Portugal itu mencetak trigol dan memberi umpan kepada Mbeumo untuk mencetak gol kelima United dalam kemenangan telak 5-2. Ia juga mencetak gol dalam kemenangan 4-0 atas Sabah di Champions League, tetapi kedua laga itu merupakan pertandingan kandang yang menguntungkan melawan tim pendatang baru di kompetisi masing-masing musim ini.

    United kehilangan poin di setiap pertandingan yang benar-benar penting. Kekalahan dari Hull City pada pekan pembuka menjadi gambaran awal: mereka dua kali gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Everton, kalah dari Manchester City yang bermain dengan 10 orang, dan bermain imbang dengan Tottenham meski kembali unggul jumlah pemain.

    Fernandes jelas sudah melewati tahap sekadar merasa kecewa setelah mengalami begitu banyak harapan palsu di Old Trafford. Ia bermain seperti prajurit yang telah kalah dan tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, baik secara fisik maupun mental.

    Legenda klub Wayne Rooney yakin Carrick berkewajiban melindungi Fernandes dari dirinya sendiri, sebelum ia mengikuti jejak Lisandro Martinez dan bersuara menentang pihak-pihak yang berkuasa. "Dia sudah muak. Saya benar-benar merasa dia terlihat seperti berpikir, 'Oh, mulai lagi.' Ada batasnya," kata Rooney dalam Stick to Unitedawal bulan ini.

    "Dia telah memikul beban tim, tetapi terkadang Anda perlu dilepaskan dari posisi itu, dari peran itu, agar bisa bernapas lagi. Saya merasa sekarang tekanan itu terlihat terus menumpuk dan dia akan meluapkan emosinya jika keadaan ini berlanjut. Dia tidak takut untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya. Jadi, dia akan meluapkan emosinya jika keadaan terus berjalan seperti ini."

  • Pengkhianatan

    Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes tidak berada dalam kondisi fisik terbaiknya selama beberapa pekan terakhir, tetapi masalah utamanya jelas bersifat psikologis.

    Pekan lalu, Carrick memastikan bahwa Fernandes bermain dengan cedera ringan yang dialaminya saat menang atas Sabah. “Ini bukan situasi ideal, tetapi masih bisa ditangani,” kata Carrick sebelum United bertandang ke Madrid. “Dia hampir pulih sepenuhnya. Cederanya masih sedikit terasa, tetapi bukan masalah besar.”

    Hal itu sedikit menjelaskan mengapa penampilannya begitu buruk saat menghadapi Atletico, serta Tottenham, Fulham, dan City sebelumnya. Kelelahan bisa menjadi alasan yang masuk akal bagi Fernandes, mengingat kontribusinya yang sangat besar untuk United musim lalu dan fakta bahwa ia selalu tampil untuk Portugal sepanjang perjalanan mereka hingga babak 16 besar Piala Dunia.

    Sentuhan yang kurang baik dan terlalu mudah kehilangan bola bisa menjadi gejala kelelahan, tetapi juga bisa muncul akibat frustrasi. Fernandes memang selalu gemar mengambil risiko, tetapi kini ia semakin sering memaksakan permainan. Ia juga kian menunjukkan kebiasaan terburuknya. Alih-alih tetap tegak dan berusaha menyemangati orang-orang di sekitarnya, Fernandes mengeluh kepada rekan-rekan setimnya, membungkukkan bahu, serta mengangkat tangan ke udara atau menutup wajah dengan kedua tangannya. Perilaku seperti itu hanya akan semakin menurunkan semangat di ruang ganti.

    Karena itu, Fernandes gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai kapten. Mungkin ia muak terus dituntut memenuhi standar yang lebih tinggi ketika pemain lain bahkan tidak mencapai standar minimum. Atau mungkin ia merasa dikhianati oleh para petinggi United yang terus meyakinkannya tentang ambisi klub agar ia tidak tergoda bergabung dengan tim-tim luar negeri.

    United berisiko kehilangan Fernandes tanpa biaya transfer pada musim panas mendatang ketika kontraknya habis, meski klub memiliki opsi perpanjangan satu tahun. Mungkin ia sudah memikirkan langkah berikutnya, bahkan mempertimbangkan untuk mempercepat kepindahannya ke Januari, karena ia tidak ingin menyia-nyiakan lebih banyak tahun terbaik dalam kariernya.

    Tidak ada yang bisa menyalahkan Fernandes jika semua itu sedang berkecamuk dalam pikirannya. Namun, jika hatinya sudah tidak lagi bersama United, ia harus dicadangkan, sekalipun hanya sementara sampai ia benar-benar mendapat kejelasan.

  • Jubah pahlawan hilang

    Bruno Fernandes Manchester United 2026-27
    Getty

    Fernandes mungkin sedang menuju akhir menyedihkan yang sama di United seperti yang dialami Mohamed Salah di Liverpool

    Fernandes bisa saja meninggalkan Old Trafford pada musim panas 2025 setelah menerima tawaran bernilai besar dari Al-Hilal, tetapi ia memutuskan untuk bertahan. Perantara asal Arab Saudi dilaporkan kembali menjajaki kemungkinan transfer Fernandes pada bursa transfer terakhir. Raksasa Turki Galatasaray juga santer dikaitkan dengan sang gelandang, tetapi United menegaskan bahwa ia tidak dijual.

    Kini, mungkin ada bagian dari diri Fernandes yang berharap ia dulu memilih pergi. Meski para penggemar United tentu akan sedih melihatnya hengkang setelah penampilan gemilangnya sepanjang musim 2025/26, hanya sedikit yang akan keberatan jika ia memulai babak baru di tempat lain. Terlebih lagi, saat itu sudah jelas tidak akan ada perekrutan besar-besaran untuk membawa tim naik ke level berikutnya.

    Mungkin ia seharusnya lebih mencermati apa yang terjadi pada Mohamed Salah di Liverpool. Pemain yang dijuluki 'Raja Mesir' itu menjalani musim terbaiknya secara individu di Anfield pada 2024/25 ketika Liverpool menjuarai Liga Primer, yang mengantarkannya meraih penghargaan Pemain Terbaik PFA. Ia juga menolak tawaran menggiurkan dari Arab Saudi untuk menandatangani kontrak baru pada usia 32 tahun.

    Setelah itu, performa Salah merosot secara mengejutkan hingga ia terlibat perselisihan terbuka dengan mantan pelatih Liverpool Arne Slot dan jajaran petinggi klub. Kontrak barunya yang bernilai besar akhirnya diakhiri satu tahun lebih awal. Perselisihan itu berlangsung buruk dan merusak citra Salah di Merseyside.

    Situasi Fernandes belum sampai ke tahap itu, tetapi statusnya sebagai pahlawan sudah memudar. Ia menghalangi kemajuan tim dan, tidak seperti Salah, tidak memiliki gelar Liga Primer maupun Liga Champions dalam rekam jejaknya untuk menangkis kritik lebih lanjut. Jika Carrick tidak berani mencadangkannya, para penggemar akan segera menuntut hal itu, dan perpisahan yang penuh perselisihan bisa saja menyusul.