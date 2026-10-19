Situasi yang kini dihadapi Bruno Fernandes di Manchester United mengingatkan pada kalimat ikonik yang diucapkan Harvey Dent dalam The Dark Knight: “Kau mati sebagai pahlawan, atau hidup cukup lama untuk melihat dirimu menjadi penjahat.” Dalam film Batman garapan Christopher Nolan yang sukses pada 2008 itu, jaksa wilayah Gotham City yang idealistis tersebut meramalkan kejatuhannya sendiri. Ia akhirnya kehilangan prinsip moral akibat kerasnya hidup dan korupsi di tubuh kepolisian.

Perubahan Dent menjadi pembunuh pendendam bernama Two-Face menegaskan gagasan bahwa meninggal atau melangkah ke tempat baru saat seseorang berada di puncak kebaikannya adalah satu-satunya cara untuk menjaga warisannya tetap tanpa cela. Risiko bertahan melewati titik itu di hadapan publik digambarkan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan.

Setelah enam tahun memikul harapan pendukung United, Fernandes tampaknya telah melewatkan momen ideal untuk meninggalkan Old Trafford. Pemain internasional Portugal itu menjadi pemain terbaik klub sejak didatangkan dari Sporting CP pada Januari 2020. Musim lalu, ia bahkan menjadi yang terbaik di seluruh Premier League, sebagaimana ditegaskan oleh keberhasilannya meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA.

United tidak akan finis di posisi ketiga tanpa torehan 21 assist Fernandes yang memecahkan rekor serta etos kerjanya yang tak kenal lelah sebagai kapten. Ia menjadi penggerak utama kebangkitan mereka di bawah Michael Carrick, yang meletakkan fondasi bagi peluang bersaing memperebutkan gelar pada 2026-27.

Namun, baru tujuh pertandingan musim baru berjalan, Setan Merah kembali ke titik awal. Kepemilikan INEOS gagal memberikan dukungan yang memadai kepada Carrick pada bursa transfer musim panas. Akibatnya, tim kesulitan menghadapi peningkatan jumlah pertandingan yang signifikan karena tampil di Liga Champions.

Dengan hanya tujuh poin dari tujuh pertandingan, United lebih terlihat seperti tim yang terancam degradasi ketimbang penantang gelar. Sementara itu, Fernandes dengan cepat berubah menjadi sosok antagonis karena pengaruhnya di sepertiga akhir lapangan hampir sepenuhnya menghilang. Lebih buruk lagi, bahasa tubuhnya menunjukkan bahwa ia sudah nyaris kehabisan kesabaran.

Situasinya telah mencapai titik ketika kehadiran Fernandes lebih banyak membawa dampak buruk daripada manfaat. Jika Carrick tidak menariknya dari situasi yang membuatnya terus menjadi sasaran kritik, tekanan terhadap manajer yang tengah terdesak itu bukan hanya akan bertambah, tetapi musim United juga akan segera benar-benar tak terselamatkan.