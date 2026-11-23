Dortmund juga memiliki tiga pemain menarik yang muncul dari akademi mereka, meski ketiganya awalnya didatangkan dari tempat lain. Mantan pemain muda Atalanta, Samuele Inacio, paling banyak menyita perhatian setelah masuk ke skuad senior Dortmund pada Februari saat berusia 17 tahun.

Penyerang asal Italia itu meraih penghargaan pencetak gol terbanyak untuk negaranya di Kejuaraan Eropa U-17 tahun lalu. Kini, ia telah mencatatkan 12 penampilan untuk tim asuhan Kovac dan mencetak gol pertamanya lewat tendangan voli indah yang menjadi penentu kemenangan 3-2 Dortmund atas Eintracht Frankfurt pada Mei. Inacio menjalani debut bersama tim nasional senior Italia pada Juni. Kovac menyebutnya "masa depan klub kami dan sepak bola Italia" sembari memuji "tekniknya yang tanpa cela".

Mathis Albert, yang mengawali kariernya di akademi LA Galaxy, juga menarik perhatian luas media setelah melampaui Pulisic dan Giovanni Reyna untuk menjadi pemain Amerika termuda yang tampil di Bundesliga sekaligus pencetak gol termuda dalam sejarah tim nasional putra Amerika Serikat. Pemain berusia 17 tahun itu sudah lima kali tampil untuk negaranya. Meski sejauh ini ia baru dua kali bermain untuk tim utama Dortmund, Kovac tidak meragukan masa depannya yang cerah.

Pelatih Dortmund itu mengatakan bulan lalu: "[Dia adalah] pemain muda yang sangat berbakat, yang sudah menunjukkan tanda-tanda sangat bagus dalam latihan, yang sudah bermain dalam pertandingan piala, dan yang cepat atau lambat, kemungkinan lebih cepat, akan mendapatkan jauh lebih banyak menit bermain di BVB dibandingkan, mungkin, setengah tahun lalu." Bek asal Italia Luca Reggiani juga memberi kesan positif kepada Kovac.

Mantan pemain muda Sassuolo itu menjadi pemain Italia termuda yang mencetak gol di Bundesliga dalam kemenangan 2-0 atas Augsburg pada Maret. Ia kemudian mendapat kontrak jangka panjang hingga 2029. Bek tengah yang piawai mengolah bola itu juga berhasil menembus skuad Italia, tetapi belum mendapat menit bermain secara reguler di Dortmund dan dikaitkan dengan transfer ke AC Milan.

BVB juga menerima pertanyaan langsung mengenai Inacio dari dua raksasa Italia, tetapi menolak pendekatan Inter Milan dan Juventus. Sementara itu, Albert kabarnya masuk radar Manchester City, Arsenal, dan Liverpool di Liga Primer. Ketiganya tentu berharap bisa lebih dulu menorehkan prestasi di Dortmund, tetapi tampaknya klub akan memiliki opsi untuk melepas mereka tahun depan dengan nilai transfer besar.