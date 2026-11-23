Dortmund mungkin juga tergoda menjual sejumlah pemain muda yang sudah mengamankan tempat dalam susunan pemain Kovac. Tidak ada pemain BVB yang mencatatkan menit bermain lebih banyak di Bundesliga musim ini daripada Daniel Svensson, bek kiri asal Swedia berusia 24 tahun yang bergabung dari Nordsjælland seharga €6,5 juta tahun lalu setelah menjalani masa peminjaman yang sukses.
Ia juga menjadi pemain yang paling sering mengirim bola dari situasi bola mati untuk timnya. Kecerdasan bertahannya turut membantu Dortmund mencatatkan rekor pertahanan terbaik bersama di liga, dengan tujuh gol kebobolan dalam sembilan pertandingan. Dengan nilai pasar yang kini diperkirakan sekitar €50 juta, Svensson disebut sebagai incaran klub seperti Liverpool dan Barcelona.
Jobe Bellingham juga berperan membuat Dortmund lebih kokoh. Ia memanfaatkan postur tubuhnya yang menjulang dan ketepatan waktunya yang sangat baik untuk memutus serangan di lini tengah. Pemain berusia 21 tahun itu membutuhkan waktu untuk beradaptasi di Jerman setelah pindah dari Sunderland dengan biaya €33 juta. Namun, kini ia mulai keluar dari bayang-bayang kakaknya, Jude. Jika terus berkembang seperti sekarang, ia bisa mengikuti jejak pemain Real Madrid itu dengan meraih transfer bernilai besar dalam waktu dekat.
Di lini depan, Kovac menggunakan dua pemain lain yang berusia 24 tahun, Fabio Silva dan Maximilian Beier, untuk mendukung Guirassy. Dortmund membayar €25 juta untuk mendatangkan Silva dari Wolves. Meski musim debutnya diwarnai penampilan yang naik turun, penyerang asal Portugal itu kini secara konsisten memberi dampak penting ketika dimainkan. Ia mencatatkan satu gol dan satu assist dalam kemenangan atas Betis di Liga Champions, serta mencetak gol penyeimbang saat Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Bayern di Allianz Arena.
Kemampuan Silva bermain di berbagai posisi dan bergerak di ruang sempit menjadikannya aset yang unik. Dalam jangka panjang, ia terlalu bagus untuk terus menjadi pelapis Guirassy. Dortmund berpotensi meraup dua kali lipat dari investasi mereka pada Silva di pasar saat ini jika sang pemain memutuskan hengkang demi mencari peran yang lebih besar.
Seperti Silva, Beier dapat bermain di beberapa posisi di lini depan. Direkrut dari Hoffenheim seharga €30 juta pada 2024, pemain tim nasional Jerman itu sejauh ini telah mencatatkan total 42 gol dan assist dalam 106 penampilan untuk Dortmund, termasuk enam gol dan assist musim ini.
Ia efektif sebagai penghubung antarpemain dan menonjol berkat kerja kerasnya tanpa bola, yang sangat penting bagi rancangan taktik Kovac. Brentford mengajukan tawaran €70 juta untuk Beier pada musim panas. Arsenal juga kabarnya telah memantau Beier sembari mengecek perkembangan Nwaneri, sehingga ia bisa menjadi pemain berikutnya yang memperoleh transfer besar.
Pada Selasa malam, Beier berkesempatan menunjukkan kemampuannya di Emirates saat Dortmund menghadapi Arsenal di Liga Champions. Jika tim asuhan Kovac mampu membawa pulang hasil positif, itu akan menjadi bukti tambahan bahwa proyek baru mereka berjalan dengan sangat baik. Semangat Dortmund yang kembali tumbuh untuk membentuk para pemain bintang kemungkinan akan membuat generasi berikutnya memandang klub itu sebagai salah satu tujuan paling menarik dalam sepak bola.