Sudah hampir tepat sebulan sejak FIFA mengumumkan proposal kontroversialnya untuk membentuk FIFA Forward Enterprise (FFE), yang memicu kemarahan di seluruh dunia sepakbola sekaligus menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan Gianni Infantino sebagai presiden FIFA dan memantik ancaman boikot dari banyak konfederasi, dengan UEFA berada di barisan terdepan.

Piala Dunia U-20 Wanita menjadi turnamen FIFA pertama dalam kalender sejak rangkaian peristiwa itu terjadi, tetapi meski sempat muncul kekhawatiran awal bahwa ajang ini bisa gagal digelar, atau setidaknya terdampak besar, sebagai konsekuensi dari niat UEFA untuk memboikot kompetisi FIFA, turnamen ini tampaknya akan dimulai pekan depan sesuai jadwal.

Seiring berlalunya hari, pernyataan-pernyataan baru terus dipublikasikan oleh berbagai asosiasi sepakbola. Pada hari Minggu, negara-negara Nordik yaitu Denmark, Islandia, Kepulauan Faroe, Finlandia, Norwegia, dan Swedia menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap Infantino, dengan Asosiasi Sepakbola Gibraltar mencabut dukungannya kepada presiden saat ini pada hari berikutnya. Inggris, Wales, Irlandia, Jerman, Belanda, Serbia, Yunani, Israel, dan Selandia Baru termasuk di antara pihak-pihak yang sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan serupa.

Pada saat yang sama, 24 negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U-20 Wanita pada September terus mempersiapkan diri untuk turnamen utama sepakbola kelompok usia muda putri tersebut, yang akan dimulai di Polandia pada Sabtu depan.

Jadi, apakah ajang ini akan tetap berjalan sesuai rencana? Atau apakah boikot UEFA masih bisa terjadi?