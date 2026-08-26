Boikot Piala Dunia UEFA siap kolaps saat Inggris, Prancis, dan lainnya bersiap bertarung di turnamen Piala Dunia U-20 Putri FIFA
Sudah hampir tepat sebulan sejak FIFA mengumumkan proposal kontroversialnya untuk membentuk FIFA Forward Enterprise (FFE), yang memicu kemarahan di seluruh dunia sepakbola sekaligus menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan Gianni Infantino sebagai presiden FIFA dan memantik ancaman boikot dari banyak konfederasi, dengan UEFA berada di barisan terdepan.
Piala Dunia U-20 Wanita menjadi turnamen FIFA pertama dalam kalender sejak rangkaian peristiwa itu terjadi, tetapi meski sempat muncul kekhawatiran awal bahwa ajang ini bisa gagal digelar, atau setidaknya terdampak besar, sebagai konsekuensi dari niat UEFA untuk memboikot kompetisi FIFA, turnamen ini tampaknya akan dimulai pekan depan sesuai jadwal.
Seiring berlalunya hari, pernyataan-pernyataan baru terus dipublikasikan oleh berbagai asosiasi sepakbola. Pada hari Minggu, negara-negara Nordik yaitu Denmark, Islandia, Kepulauan Faroe, Finlandia, Norwegia, dan Swedia menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap Infantino, dengan Asosiasi Sepakbola Gibraltar mencabut dukungannya kepada presiden saat ini pada hari berikutnya. Inggris, Wales, Irlandia, Jerman, Belanda, Serbia, Yunani, Israel, dan Selandia Baru termasuk di antara pihak-pihak yang sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan serupa.
Pada saat yang sama, 24 negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U-20 Wanita pada September terus mempersiapkan diri untuk turnamen utama sepakbola kelompok usia muda putri tersebut, yang akan dimulai di Polandia pada Sabtu depan.
Jadi, apakah ajang ini akan tetap berjalan sesuai rencana? Atau apakah boikot UEFA masih bisa terjadi?
"Syarat-syarat belum terpenuhi"
Pada 30 Juli, dua hari setelah FIFA mengonfirmasi proposal FFE-nya, UEFA merilis pernyataan yang "secara bulat dan tegas" menolak rencana tersebut.
"Piala Dunia tidak bisa diperlakukan sebagai produk investasi," demikian pernyataan UEFA dan 55 asosiasi anggotanya. "Sebagai hasil dari diskusi hari ini, tidak ada tim nasional anggota UEFA yang akan berpartisipasi dalam kompetisi FIFA mana pun selama proposal ini masih ada, kecuali proposal ini telah sepenuhnya ditinggalkan dan jaminan yang mengikat telah diberikan bahwa FIFA tidak akan pernah lagi membuka tata kelola atau kompetisinya kepada kepemilikan swasta."
Sehari kemudian, FIFA mengumumkan bahwa proposal itu tidak akan dilanjutkan. "Sudah menjadi jelas bahwa proyek ini telah menciptakan perpecahan dengan sifat yang, terlepas dari tingkat dukungannya, tidak lagi sejalan dengan tujuan yang ditetapkan sejak awal," bunyi pernyataan dari Infantino.
Namun, meski UEFA menyambut kabar tersebut, sebuah pernyataan pada hari-hari berikutnya mengisyaratkan bahwa boikot tidak serta-merta dicoret dari opsi: "Pertama, proposal untuk menjual kompetisi-kompetisi utama harus ditarik, dan kedua, jaminan harus diberikan bahwa upaya-upaya untuk merusak permainan dengan cara ini tidak akan pernah dilakukan lagi. Syarat-syarat ini belum dipenuhi."
Ujian nyata pertama
Dalam hitungan hari dan pekan sejak itu, banyak pernyataan dari berbagai penjuru dunia yang menyuarakan kekhawatiran terhadap kepemimpinan FIFA. Namun, terkait potensi boikot terhadap Piala Dunia Wanita U20, belum banyak hal yang mengindikasikan itu akan terjadi. Bahkan, the Guardian kini memahami bahwa UEFA siap mencabut ancaman tersebut setelah mendapat jaminan bahwa sesuatu yang setara dengan proposal FFE yang berakhir buruk itu bisa diajukan.
Hal itu mengikuti persiapan menuju turnamen yang terbilang cukup sunyi, dengan tim-tim tetap menjalankan agenda mereka untuk menyambut Piala Dunia dan, hanya sehari setelah pernyataan UEFA soal syarat yang tidak terpenuhi, Federasi Sepakbola Prancis bahkan sampai mengatakan kepada BBC Sport: "Untuk saat ini, Prancis akan berpartisipasi di Piala Dunia Wanita U20 FIFA."
Itu menjadi satu-satunya pernyataan tegas semacam itu, tanpa ada pernyataan resmi serupa dari lima tim Eropa lain yang lolos ke turnamen tersebut, yakni tuan rumah Polandia, serta Italia, Inggris, Portugal, dan Spanyol. Meski begitu, pengumuman terus bermunculan terkait skuad yang akan dibawa masing-masing negara ke Piala Dunia, yang dijadwalkan kick-off pada 5 September.
Kelebihan dan kekurangan
Ada argumen yang mendukung dan menentang boikot Piala Dunia U20 Wanita, begitu pula sebaliknya. Bagaimanapun, tidak adil jika kekacauan yang sedang melilit FIFA berdampak pada para pesepakbola wanita muda terbaik di dunia, banyak di antaranya berharap bisa bersinar di panggung besar ini untuk pertama kalinya, dan mungkin satu-satunya kali, dalam karier mereka. Mengapa justru para pemain ini, yang sebagian besar masih remaja dan hanya menantikan kehormatan bermain di Piala Dunia, harus ditempatkan dalam situasi seperti ini dan berpotensi kehilangan kesempatan sebesar itu?
Ada pandangan di sepakbola wanita bahwa akan sangat disayangkan jika justru sepakbola wanita, yang kini sedang menanjak setelah begitu lama berjuang untuk pengakuan dan respek, menjadi pihak yang paling terganggu oleh kontroversi ini, dengan Piala Dunia pekan depan bukan menjadi satu-satunya ajang yang berpotensi terdampak. Piala Dunia Wanita U17 akan menyusul pada Oktober sebelum negara-negara UEFA ambil bagian dalam kualifikasi untuk turnamen senior, yang akan digelar musim panas tahun depan di Brasil, pada akhir bulan ini. Sulit untuk tidak sependapat dengan pandangan itu.
Namun, jika Piala Dunia U20 ini berjalan mulus, apakah pemenang terbesar justru Infantino? Masa jabatannya sebagai presiden FIFA memang membawa hal-hal positif bagi sepakbola wanita, tetapi proposal pembentukan FFE yang nyaris tidak menyinggung sepakbola wanita terasa signifikan. Boikot turnamen ini oleh UEFA tentu akan memicu reformasi, dan itu kemungkinan besar hanya akan berdampak baik bagi sepakbola wanita.
Atau mungkin seluruh kekacauan yang melibatkan Infantino ini sudah cukup untuk tetap menghasilkan presiden FIFA yang baru, ketika pemilihan berikutnya digelar pada Maret.
Melaju penuh semangat
Di tengah minimnya komentar dari para petinggi mengenai kemungkinan turnamen ini tetap digelar atau tidak dalam beberapa pekan terakhir, kutipan dari para pelatih yang terlibat menjadi cara terbaik untuk membaca situasinya. Berbicara kepada BBC Sport pada awal bulan ini, saat kamp persiapan Young Lionesses di Portugal, pelatih kepala Inggris U20 Lydia Bedford mengatakan soal potensi boikot: "Dari perspektif saya, pesan dari pimpinan selama ini adalah, 'Lanjutkan saja seperti biasa', jadi itulah yang kami lakukan."
Di tempat lain, berbicara kepada para wartawan baru pekan lalu, pelatih kepala tim U20 Amerika Serikat Vicky Jepson ditanya apakah ada indikasi turnamen ini tidak akan berlangsung.
"Tidak, sama sekali tidak," jawabnya. "Dan saya bekerja di federasi yang hebat, yang akan memanggil saya ke rapat untuk memberi tahu saya soal itu. Semuanya berjalan seperti biasa dan kami semua siap. Saya tahu ada banyak kegaduhan seputar ini, tetapi kegaduhan itu tidak masuk ke kamp kami, dan tentu ini bukan sesuatu yang saya khawatirkan karena federasi tidak pernah sekali pun mengatakan kepada saya bahwa ada kekhawatiran soal turnamen ini tetap berjalan."
Apa artinya bagi FIFA, Infantino, dan sikap UEFA jika Piala Dunia Wanita U20 tetap digelar, hanya waktu yang akan menjawab. Namun, untuk saat ini, tampaknya turnamen itu akan tetap berlangsung, ketika beberapa talenta muda terbaik di sepak bola wanita berusaha mengikuti jejak para bintang sebelumnya di turnamen ini, seperti Patri Guijarro, Marta, Asisat Oshoala, Christine Sinclair, dan Alyssa Naeher, di tengah latar belakang politik yang penuh gejolak.