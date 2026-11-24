Ferran Torres tentu harus mulai mencetak gol secara lebih konsisten. Pahlawan Spanyol di Piala Dunia itu sebenarnya merupakan pencetak gol terbanyak PSG musim ini dengan delapan gol di semua kompetisi, tetapi golnya di kandang Nice pada Sabtu adalah yang pertama dalam hampir dua bulan. Luis Enrique juga jelas membutuhkan kontribusi lebih besar dari Mika Godts. Sejak didatangkan dari Ajax pada musim panas seharga €45 juta (£38 juta/$49 juta), winger asal Belgia itu sejauh ini sama sekali belum memberikan dampak dalam perjalanan PSG di Liga Champions.
Menurut laporan terbaru dari Paris, klub yakin Godts dan sesama rekrutan musim panas Maghnes Aklouche akan sangat diuntungkan oleh bertambahnya menit bermain yang kini akan mereka dapatkan selama Kvaratskhelia dan Doue absen karena cedera. PSG juga menaruh harapan besar pada produk akademi Senny Mayulu dan Quentin Ndjantou. Keduanya lebih sering tampil dalam beberapa pekan terakhir, terutama karena mereka memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi yang sangat disukai Luis Enrique.
Jadi, pelatih itu jelas tidak kekurangan pilihan. Namun, hal itu tidak menghentikan pembicaraan yang tak terelakkan bahwa PSG kini harus menanggung akibat dari keputusan melepas Bradley Barcola ke Liverpool pada musim panas. Pemain timnas Prancis itu selalu menjadi pengganti yang sangat baik bagi Kvaratskhelia, Dembele, ataupun Doue. Karena itu, tidak diragukan lagi ia akan langsung masuk susunan pemain inti di tengah krisis cedera saat ini.
Namun, menilai keputusan setelah mengetahui apa yang terjadi tentu mudah. Konyol jika direktur olahraga Luis Campos dikritik karena pada dasarnya menutup seluruh pengeluaran PSG pada musim panas dengan menjual salah satu pemain dengan penyelesaian akhir paling tidak konsisten di sepakbola dunia.
Meski begitu, tidak dapat dimungkiri bahwa menjelang pertemuan Liga Champions dengan Roma, lawan yang berbahaya, pada Rabu, skuad PSG yang bertabur bintang tiba-tiba tampak kekurangan pemain kelas dunia di lini serang. Karena itu, mereka sudah dikaitkan dengan sejumlah winger yang mungkin tersedia pada Januari, termasuk mantan incaran mereka Estevao, yang sama sekali tidak menikmati waktunya di bawah pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso.
Namun, kabarnya Luis Enrique masih enggan melakukan perekrutan besar di pertengahan musim. Lima pekan ke depan pada dasarnya akan menjadi kesempatan panjang bagi para pemain pelapis yang sudah ada di Parc des Princes untuk membuktikan bahwa mereka layak mengemban peran utama pada paruh kedua musim ini.
Tentu saja, meskipun tidak akan mengatakannya di depan umum, para penantang utama takhta PSG, yakni Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, dan Real Madrid, akan merasa jauh lebih optimistis setelah juara Eropa saat ini kehilangan dua dari tiga penyerang utamanya. Tim asuhan Luis Enrique yang sebelumnya tampak tak terhentikan kini tidak lagi terlihat begitu menakutkan.
Memang, kunci kesuksesan PSG adalah perubahan mentalitas yang dipimpin pelatih luar biasa itu selama tiga tahun terakhir. Karena itu, bisa dipahami mengapa ia belum panik. Namun, sulit untuk tidak mempertanyakan apakah PSG benar-benar bisa tetap menjadi "tim yang sama" tanpa dua pemainnya yang paling berbakat.