Kehilangan Kvaratskhelia saja sudah menjadi pukulan besar bagi harapan PSG meraih gelar ketiga secara beruntun. Sama sekali tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tim asuhan Luis Enrique tidak akan memenangi dua gelar Eropa terakhir tanpa sosok yang dijuluki George Best dari Georgia itu, yang membawa perubahan besar bagi tim sejak didatangkan dari Napoli pada Januari 2025.

Kvaratskhelia sangat penting bagi kesuksesan musim lalu. Winger itu memang pantas dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Champions setelah menjadi pemain pertama yang mencatatkan setidaknya satu kontribusi gol dalam tujuh pertandingan fase gugur berturut-turut. Ia kemudian memenangkan penalti krusial yang dieksekusi Ousmane Dembele untuk menyamakan kedudukan PSG dalam laga final melawan Arsenal.

"Kvaratskhelia adalah pemain terbaik di dunia dan dia hanya akan semakin hebat," kata legenda Belanda Clarence Seedorf kepada Amazon Prime Video saat itu. "Saya tidak tahu apakah dia akan tetap bermain di sisi kiri karena dia tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi. Pada momen-momen tertentu, dia menopang tim, jadi saya menyukai kecerdasannya. Dia menjadi pemain tambahan di lini tengah dan juga maju untuk membuat perbedaan di depan." Itulah sebabnya cederanya memicu kepanikan di kalangan pers Paris.

Namun, Luis Enrique bersikeras bahwa ia masih memiliki pemain dengan kualitas yang cukup untuk tampil tanpa Kvaratskhelia. Sejauh ini, bukti awalnya memang menggembirakan. PSG tengah bermain imbang 1-1 dengan Barcelona ketika Kvartaskhelia mengalami robekan ACL sekitar menit ke-60 dalam pertemuan mereka pada 20 Oktober di Parc des Princes. Meski begitu, PSG kemudian menang 4-2 berkat gol Lucas Hernandez, Vitinha, dan Fabian Ruiz. Dua pekan kemudian, mereka melumat Villarreal 6-0 di Madrigal, yang menunjukkan bahwa menciptakan dan menuntaskan peluang mungkin tidak akan menjadi masalah besar bagi PSG tanpa Kvaratskhelia.

Namun, dengan Doue kini juga absen, masalah ini mungkin tidak bisa diatasi bahkan oleh Luis Enrique, setidaknya tanpa mendatangkan pemain di bursa transfer.