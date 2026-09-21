Bisakah para pemain muda Barcelona tetap menjadi kekuatan di Liga Champions Wanita setelah kepergian besar pada musim panas?
Pada periode yang sama tahun lalu, keraguan terhadap Barcelona begitu besar. Di tengah keterbatasan finansial, Barcelona kehilangan jauh lebih banyak pada bursa transfer musim panas daripada yang mereka dapatkan, membuat skuad mereka kekurangan kedalaman dan lebih bergantung pada talenta terbaru dari La Masia, mungkin lebih dari sebelumnya. Namun, pada akhirnya para peragu dibuat tampak bodoh ketika Barca menaklukkan semua lawannya untuk meraih quadruple, termasuk Liga Champions. Jadi, apakah bodoh jika para peragu itu kembali muncul musim ini?
Barca menjalani bursa transfer yang bahkan lebih menyakitkan pada musim panas ini, yang membuat Alexia Putellas, Mapi Leon, Ona Batlle, dan Salma Paralluelo pergi. Hal positifnya, kali ini ada lebih banyak pemain yang datang. Biaya besar dikeluarkan untuk mendatangkan Kerolin dari Manchester City, sementara lulusan La Masia Martina Fernandez telah kembali dari Everton dan bek muda menjanjikan lainnya, Renee van Asten, datang dari Ajax.
Namun, kedalaman skuad ini masih terlihat sangat tipis, terutama dengan Aitana Bonmati termasuk di antara beberapa pemain yang absen karena cedera pada pekan-pekan awal musim. Pemenang Ballon d'Or tiga kali itu kemungkinan akan melewatkan awal upaya Barca mempertahankan gelar Liga Champions, yang dimulai pada Rabu melawan Paris FC.
Semua itu berarti ketergantungan pada para pemain muda di tim ini kemungkinan akan lebih besar lagi kali ini. Akankah itu kembali terbukti menjadi resep untuk sukses dan membuat para peragu tampak konyol? Atau akankah semua itu akhirnya mengejar Barca musim ini?
Kualitas kelas dunia
Laga Barca melawan Atletico Madrid pada akhir pekan sebelum yang lalu menjadi titik awal yang bagus ketika melihat kondisi juara Eropa musim ini. Bergabung dengan Bonmati dalam daftar cedera untuk pertandingan itu adalah Van Asten, bek timnas Spanyol Irene Paredes, dan bintang kejutan musim lalu Clara Serrajordi, dengan Laia Aleixandri juga masih memulihkan diri dari cedera ACL yang dialaminya pada Februari lalu.
Dengan Aicha Camara dan Carla Julia juga sedang bersama Spanyol di Piala Dunia Wanita U-20, Barca hanya memiliki satu pemain senior non-kiper di bangku cadangan, sekaligus memaksa Patri Guijarro, yang mungkin merupakan gelandang bertahan terbaik di dunia, bermain sebagai bek tengah dan Sydney Schertenleib, penyerang kreatif asal Swiss, menjadi pengganti di posisi bek kanan.
Namun, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Liga F, yang finis di posisi kelima musim lalu dan mencapai fase gugur Liga Champions Wanita, Barca tetap dominan dan keluar dengan kemenangan 4-2.
Itu karena bahkan dengan beberapa kepergian penting pada musim panas ini dan para pemain yang absen tersebut, ini tetap tim yang diperkuat pemain seperti Guijarro, Esmee Brugts, Caroline Graham Hansen, Cata Coll, Ewa Pajor, dan Claudia Pina, yang semuanya masuk dalam daftar nominasi Ballon d'Or 2026.
Sementara itu, mereka yang tidak masuk nominasi penghargaan tersebut termasuk Kerolin, pengubah permainan penting bagi Man City dalam keberhasilan mereka menjuarai Women's Super League musim lalu, ditambah tiga talenta menyerang muda terbaik di planet ini dalam diri Schertenleib, Vicky Lopez, dan Kika Nazareth.
Seperti yang terjadi tahun lalu, bahkan ketika badai cedera datang dan bahkan ketika pemain-pemain kunci pergi, masih ada cukup banyak talenta di skuad Barca ini untuk membentuk salah satu susunan pemain inti terbaik di dunia.
Peran besar untuk talenta muda
Agar tim ini tetap menjadi penantang serius di Liga Champions musim ini, talenta-talenta muda sekarang harus kembali melangkah maju untuk melengkapi inti susunan XI tersebut.
Itu dimulai dengan pemain seperti Schertenleib, Lopez, dan Kika. Mereka sudah cukup lama menjadi bagian dari tim utama, tetapi sekarang adalah kesempatan mereka untuk membuat kemajuan dan menjadi pilar penting. Semuanya memiliki talenta untuk melakukannya dan perlahan telah mengumpulkan pengalaman untuk semakin membantu perkembangan mereka, baik bersama Barca maupun tim nasional masing-masing.
Talenta-talenta yang muncul dari La Masia, mungkin akademi terbaik di sepak bola wanita, kemudian akan diminta melengkapi skuad tim utama. Karena dominasi Barca yang tak kenal henti di Liga F, pelatih kepala Pere Romeu bisa melakukan rotasi dan secara bertahap memperkenalkan beberapa produk akademi itu ke aksi domestik. Klub juga telah menunjukkan bahwa jika para pemain itu memanfaatkan peluang mereka, mereka akan mendapat ganjaran.
Serrajordi menjadi contoh utama tahun lalu. Setelah menjalani debut pada akhir musim 2024-25, ia menjadi anggota reguler tim utama, dan ketika ia bersinar dalam kesempatan-kesempatannya di Liga F, statusnya meningkat sehingga ia bisa menjadi lebih rutin tampil di Liga Champions. Saat final Eropa digelar pada Mei, pemain 18 tahun itu telah mendapatkan peran starter dan ia tampil brilian dalam kemenangan penutup 4-0 atas Lyon.
Ia juga bukan satu-satunya. Camara dan Julia, yang sama-sama bersama Spanyol di Piala Dunia U20 hingga akhir bulan ini, juga mendapat banyak kesempatan starter di Liga F, dan mereka pun akan berusaha melangkah lebih jauh pada tahun ini.
Generasi berikutnya dari La Masia
Siapa saja pemain yang kemudian bisa mengikuti jejak Serrajordi, Camara, dan Julia dalam menembus tim utama dari La Masia? Sembilan produk akademi lainnya juga sudah terlibat dengan tim utama pada tahap awal musim ini, termasuk Lua Arufe, pemain 18 tahun yang sudah menjadi starter dalam dua laga Liga F.
Ada pula tiga talenta menjanjikan lainnya yang sedang bersama skuad Spanyol di Piala Dunia U20, termasuk Julia Torres, bek tengah potensial yang direkrut Barca musim panas ini dari Sevilla; Noa Jimenez, bek muda menarik lainnya yang menyepakati perpanjangan kontrak baru tahun lalu; serta Rosalia Dominiguez, penyerang 17 tahun yang benar-benar memicu antusiasme di Catalunya.
Selain itu ada juga Liv Pennock dan Giulia Galli, dua remaja yang datang ke Barca musim panas ini dari Twente dan Roma. Keduanya tampil cemerlang di turnamen-turnamen level usia besar, dan meski mereka akan memulai dari tim B Barca, mereka adalah kandidat kuat untuk berkembang dan segera memberi dampak di tim utama.
Keyakinan internal yang tak tergoyahkan
Bukan hanya para pemain muda yang diminta untuk naik level. Kepergian Putellas meninggalkan kekosongan dalam kepemimpinan, dan kini Guijarro yang akan memimpin tim ini sebagai kapten memasuki apa yang terasa seperti era baru. Namun, pesan dari dalam tim adalah bahwa meski beberapa wajah penting telah pergi, dalam beberapa hal, tidak ada yang berubah.
"Salah satu hal yang membuat saya kesal adalah [anggapan] bahwa karena perubahan-perubahan ini, Barcelona bukan lagi Barcelona dan kami tidak akan mencapai final seperti biasanya," kata Kika kepada The Straits Times pada musim panas ini. “Itu menyedihkan dan tidak adil. Mereka yang masih ada di sini penting dan punya nilai, dan kami mampu melakukan apa yang dilakukan yang lain dalam beberapa tahun terakhir dengan cara yang berbeda."
Guijarro menyampaikan pesan serupa ketika ia berbicara kepada mereka yang hadir di Estadi Johan Cruyff pada Agustus, untuk pertama kalinya sebagai kapten baru Barca. “Kami bekerja keras untuk bersaing memperebutkan setiap trofi musim ini," tegasnya.
Semua ini membangkitkan rasa deja vu. Tahun lalu, Barcelona dianggap habis karena kepergian sejumlah pemain penting, kurangnya kedalaman skuad, dan ketergantungan pada pemain muda berbakat tetapi minim pengalaman. Namun, keyakinan di internal tim sangat besar, dan itu terbukti benar ketika mereka kemudian menaklukkan semua yang ada di hadapan mereka, hanya sekali kalah di semua kompetisi sambil kembali membawa gelar Liga F, Copa de la Reina, Supercopa de Espana, dan Liga Champions ke Catalunya.
Bahkan setelah musim panas sulit lainnya dengan kepergian yang lebih besar lagi, tentu akan bodoh jika menyingkirkan peluang Barca untuk sekali lagi membungkam para peragunya.