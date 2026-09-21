Pada periode yang sama tahun lalu, keraguan terhadap Barcelona begitu besar. Di tengah keterbatasan finansial, Barcelona kehilangan jauh lebih banyak pada bursa transfer musim panas daripada yang mereka dapatkan, membuat skuad mereka kekurangan kedalaman dan lebih bergantung pada talenta terbaru dari La Masia, mungkin lebih dari sebelumnya. Namun, pada akhirnya para peragu dibuat tampak bodoh ketika Barca menaklukkan semua lawannya untuk meraih quadruple, termasuk Liga Champions. Jadi, apakah bodoh jika para peragu itu kembali muncul musim ini?

Barca menjalani bursa transfer yang bahkan lebih menyakitkan pada musim panas ini, yang membuat Alexia Putellas, Mapi Leon, Ona Batlle, dan Salma Paralluelo pergi. Hal positifnya, kali ini ada lebih banyak pemain yang datang. Biaya besar dikeluarkan untuk mendatangkan Kerolin dari Manchester City, sementara lulusan La Masia Martina Fernandez telah kembali dari Everton dan bek muda menjanjikan lainnya, Renee van Asten, datang dari Ajax.

Namun, kedalaman skuad ini masih terlihat sangat tipis, terutama dengan Aitana Bonmati termasuk di antara beberapa pemain yang absen karena cedera pada pekan-pekan awal musim. Pemenang Ballon d'Or tiga kali itu kemungkinan akan melewatkan awal upaya Barca mempertahankan gelar Liga Champions, yang dimulai pada Rabu melawan Paris FC.

Semua itu berarti ketergantungan pada para pemain muda di tim ini kemungkinan akan lebih besar lagi kali ini. Akankah itu kembali terbukti menjadi resep untuk sukses dan membuat para peragu tampak konyol? Atau akankah semua itu akhirnya mengejar Barca musim ini?