Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah sesuatu perlu, atau bahkan bisa, dilakukan untuk mencegah klub-klub Brasil menjadikan Libertadores seolah milik mereka sendiri. Ada wacana membuka kompetisi ini bagi klub-klub Meksiko dan MLS untuk meningkatkan persaingan. Namun, langkah itu tampaknya masih jauh dari kenyataan mengingat kerumitan logistiknya.
Meski demikian, ada kemungkinan kesuksesan Brasil di level klub akan tertahan akibat kegagalannya di kancah internasional. “Brasil kini menerapkan perubahan pada jumlah pemain asing yang diizinkan masuk dalam skuad pertandingan,” jelas Marshall. “Ini terjadi karena tim nasional tampil sangat buruk.
“Saat ini, klub-klub Brasil boleh memasukkan hingga sembilan pemain asing ke dalam skuad pertandingan. Mulai musim depan, jumlah itu akan turun menjadi delapan. Setelah itu turun menjadi tujuh, lalu enam, dan menjadi lima pada 2030.
“Pemikirannya adalah bahwa tim nasional, yang kembali menjalani Piala Dunia dengan hasil buruk, terkena dampak negatif karena klub-klub Brasil didominasi pemain asing dan para pemain muda Brasil seharusnya mendapat lebih banyak kesempatan.
“Jelas, hal itu dapat berdampak pada klub-klub Brasil dan cara mereka membangun skuad untuk Libertadores. Lihat saja tim Palmeiras saat ini: Arias berasal dari Kolombia, kapten mereka, Gustavo Gomez, dari Paraguay, Joaquin Piquerez dari Uruguay, dan Flaco Lopez dari Argentina.
“Jadi, jika kemampuan mereka merekrut pemain asing dibatasi, kekuatan skuad klub-klub Brasil kemungkinan akan berkurang dan klub dari negara lain mungkin bisa menjuarai Libertadores.”
Namun, untuk saat ini, Palmeiras berpeluang meraih gelar ketiga dalam enam tahun, terutama karena mereka menghadapi klub yang terakhir kali mengangkat trofi pada 2009. “Palmeiras jelas favorit,” kata Marshall. “Abel Ferreira adalah pelatih hebat yang mampu membuat timnya bermain, dan menang, dengan berbagai cara.
“Banyak orang membandingkannya dengan Jose Mourinho muda. Meski ada pula unsur Diego Simeone dalam dirinya, menurut saya perbandingan dengan Mourinho itu cukup tepat. Sepanjang Libertadores, ia bermain agak hati-hati, tetapi Palmeiras biasanya meningkatkan performa pada saat paling menentukan. Ketika Arias tampil bagus, Palmeiras sulit dikalahkan.
“Tentu saja, apa pun bisa terjadi dalam satu pertandingan. Estudiantes menang dalam satu-satunya pertemuan kedua tim sebelumnya di Copa Libertadores, yakni pada final 1968. Estudiantes juga tahu persis apa yang harus dilakukan. Mereka harus sebisa mungkin meredam jalannya pertandingan karena mereka tidak bisa menandingi kualitas Palmeiras.”
Namun, klub Amerika Selatan mana pun di luar Brasil tidak mampu menandingi kualitas itu. Persoalan tersebut tampaknya tidak akan hilang sekalipun terjadi kejutan di Montevideo pada Sabtu malam. Kemenangan Estudiantes bisa dibilang hanya akan memutus rentetan gelar Brasil, bukan menandai berakhirnya dominasi mereka di Libertadores.