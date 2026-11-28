Bahkan pada masa sulit, Brasil tidak pernah berhenti menghasilkan calon pemain bintang. Namun, yang berubah dalam beberapa tahun terakhir adalah kesediaan klub-klub elite Eropa membayar lebih mahal untuk para pemain muda paling menjanjikan dari negara itu. Palmeiras saja telah meraup jutaan dari penjualan para pemain remaja seperti Endrick, Estevao, Vitor Reis, Luis Guilherme, dan Allan . Sebagian besar uang itu tidak hanya diinvestasikan kembali ke akademi, tetapi juga digunakan untuk memperkuat tim utama dengan merekrut pemain-pemain berbakat dari tempat lain.

“Menurut saya, inilah aspek utama dominasi Brasil saat ini,” kata jurnalis yang berbasis di Sao Paulo, Euan Marshall, kepada GOAL. “Klub-klub mereka bukan hanya memiliki kemampuan finansial untuk memulangkan pemain timnas Brasil dari Eropa, seperti Lucas Paqueta. Brasil juga menjadi tujuan yang menarik bagi semua talenta terbaik dari bagian lain Amerika Selatan.

“Contohnya, di final Sabtu nanti, pemain Kolombia Jhon Arias akan tampil untuk Palmeiras. Ia pemain yang luar biasa, jauh di atas level pemain yang bahkan dapat diimpikan untuk direkrut oleh klub mana pun dari Argentina, Kolombia, atau Uruguay.

“Namun, menurut saya ada hal yang sangat penting untuk ditegaskan: ketika membicarakan dominasi Brasil di Copa Libertadores, kita tidak sedang membicarakan banyak klub. Jika dicermati, pada dasarnya yang mendominasi adalah Flamengo dan Palmeiras. Keduanya memenangi lima dari tujuh edisi terakhir dan dua kali saling berhadapan di final dalam periode itu.

“Ada beberapa klub Brasil lain yang punya kemampuan belanja cukup besar dan sesekali menjalani musim yang bagus. Namun, dua klub yang mampu melakukannya secara konsisten adalah Flamengo dan Palmeiras.

“Flamengo memiliki begitu banyak pemain berbakat di skuadnya sehingga mereka mampu bersaing dengan cukup banyak klub besar Eropa. Kita melihatnya di Piala Dunia Antarklub tahun lalu. Mereka benar-benar berkembang menjadi klub dengan skala besar yang sudah lama tidak kita lihat di Amerika Selatan, sebuah tim yang sungguh-sungguh dibangun untuk meraih kesuksesan.

“Palmeiras mungkin satu tingkat di bawah Flamengo dalam hal kemampuan mengalahkan tim-tim Eropa, tetapi mereka tetap memiliki model bisnis yang benar-benar berkelanjutan melalui penjualan pemain berbakat serta kepemilikan stadion yang menghasilkan banyak uang dari kesepakatan sponsor besar.

“Jadi, masa depan mereka juga terjamin untuk beberapa waktu ke depan. Tampaknya kita memang harus menerima bahwa Brasil sedang menuju situasi dengan dua kekuatan utama dan Copa Libertadores mungkin akan mengalami hal yang sama.”