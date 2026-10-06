Pada akhirnya, tampaknya yang diinginkan Cavan Sullivan hanyalah sebuah pelukan.
Setelah 65 menit yang berdenyut, liar, kacau, dan pada akhirnya berujung kemenangan saat menghadapi Meksiko, Sullivan ditarik keluar oleh pelatih USMNT Mauricio Pochettino. Hanya tiga menit sebelumnya, ia mencetak gol luar biasa, sebuah gol indah melambung yang menaklukkan kiper yang sudah telanjur keluar dari sarangnya dari jarak lebih dari 30 yard. Itu adalah momen yang luar biasa, secercah gambaran tentang seperti apa pemain yang kini berusia 17 tahun itu suatu hari nanti.
Namun ketika penyerang Philadelphia Union itu berjalan menuju bangku cadangan, ia hanya disambut semacam setengah pelukan. Sullivan tampak menginginkan dekapan. Pochettino memberinya dorongan kecil.
Satu interaksi singkat hanya memberi tahu kita sedikit hal. Namun tantangan yang lebih besar terlihat jelas. Sullivan adalah salah satu prospek Amerika yang paling digadang-gadang di generasinya, dan gol seperti itu hanya akan membuat sorotan semakin besar. Pochettino memberinya ruang untuk mengekspresikan diri, sambil juga berusaha menjaga sang bocah tetap membumi.
Di lapangan pun, ada keseimbangan yang harus ditemukan antara memberi Sullivan kebebasan dan mengetahui kapan harus menahannya. Menemukan keseimbangan itu dimulai dengan memahami apa yang membuatnya begitu efektif, dan Philadelphia menawarkan titik awal yang berguna.