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Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

Bicara Taktik: Cavan Sullivan berkembang pesat dalam kekacauan - bagaimana Mauricio Pochettino bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari talenta remaja USMNT

Pergerakan dan pressing remaja Philadelphia Union itu menunjukkan mengapa terobosannya di USMNT lebih dari sekadar satu gol spektakuler. Tantangannya adalah menyeimbangkan kebebasan dengan pengendalian diri.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Pada akhirnya, tampaknya yang diinginkan Cavan Sullivan hanyalah sebuah pelukan.

    Setelah 65 menit yang berdenyut, liar, kacau, dan pada akhirnya berujung kemenangan saat menghadapi Meksiko, Sullivan ditarik keluar oleh pelatih USMNT Mauricio Pochettino. Hanya tiga menit sebelumnya, ia mencetak gol luar biasa, sebuah gol indah melambung yang menaklukkan kiper yang sudah telanjur keluar dari sarangnya dari jarak lebih dari 30 yard. Itu adalah momen yang luar biasa, secercah gambaran tentang seperti apa pemain yang kini berusia 17 tahun itu suatu hari nanti.

    Namun ketika penyerang Philadelphia Union itu berjalan menuju bangku cadangan, ia hanya disambut semacam setengah pelukan. Sullivan tampak menginginkan dekapan. Pochettino memberinya dorongan kecil.

    Satu interaksi singkat hanya memberi tahu kita sedikit hal. Namun tantangan yang lebih besar terlihat jelas. Sullivan adalah salah satu prospek Amerika yang paling digadang-gadang di generasinya, dan gol seperti itu hanya akan membuat sorotan semakin besar. Pochettino memberinya ruang untuk mengekspresikan diri, sambil juga berusaha menjaga sang bocah tetap membumi.

    Di lapangan pun, ada keseimbangan yang harus ditemukan antara memberi Sullivan kebebasan dan mengetahui kapan harus menahannya. Menemukan keseimbangan itu dimulai dengan memahami apa yang membuatnya begitu efektif, dan Philadelphia menawarkan titik awal yang berguna.

  • Seperti apa tipe pemain Cavan Sullivan?

    Cavan Sullivan, USMNT
    Getty

    Posisi terbaik Sullivan sudah jelas, tetapi mencari cara yang tepat untuk memainkannya menjadi tantangan tersendiri.

    Dengan talenta muda mana pun, fans, pelatih, dan keramaian media sosial pasti akan mencari semacam "pembanding pemain". Penikmat olahraga ini cenderung membutuhkan titik acuan, sesuatu yang melampaui rating EAFC atau cuplikan singkat yang mungkin muncul di sana-sini. Pada diri Sullivan, kita melihat Phil Foden yang dibayangkan ulang, sedikit disesuaikan, dan jauh lebih kacau.

    Dan itu hal yang bagus.

    Di lingkungan MLS yang relatif terlindungi, dengan sorotan yang lebih sedikit dan, terus terang, intensitas yang lebih rendah dibandingkan level internasional, Sullivan cukup kaku secara posisi. Pelatih kepala Philadelphia Union Ryan Richter, yang telah bekerja dengan Sullivan dalam berbagai kapasitas sejak masa-masa awalnya di level junior, menginstruksikan pemain 17 tahun itu untuk berfungsi, secara longgar, sebagai tipe winger terbalik modern. Sullivan berkaki kiri, dan bergerak memotong dari sisi kanan, tempat ia bisa menciptakan peluang lewat dribel dalam kecepatan tinggi. Karena itu, 17 dari 22 penampilannya di semua kompetisi pada musim itu datang dari sisi kanan.



    Dan hasilnya terlihat bagus. Sullivan sudah mencatatkan tujuh gol dan 12 assist di MLS. Expected goals dan expected assists miliknya sama-sama berada di persentil ke-94 atau lebih tinggi. Penyelesaiannya relatif efisien, yang sejalan dengan tuntutan sepakbola modern. Dari 50 tembakannya di MLS, 40 di antaranya dilakukan dengan kaki kiri. Sebanyak 22 mengarah ke gawang. Sebagian besar berasal dari sisi kanan atas kotak penalti. Namun, ketujuh golnya semuanya lahir dari dalam kotak penalti, dari jarak dekat. Memang, baik angka maupun pengamatan visual menunjukkan bahwa ia berada dalam performa terbaiknya saat menerima bola dekat gawang dan menemukan ruang sempit yang rapi. Tentu, ada ruang untuk ekspresi pribadi, tetapi pada dasarnya Sullivan menjalankan peran yang sangat spesifik, dan melakukannya dengan sangat baik.

    Hal itu sangat kontras dengan cara ia digunakan oleh pelatih sebelumnya, Bradley Carnell. Sang manajer, yang diberhentikan sebelum Piala Dunia setelah mengawasi start musim yang mengecewakan, memakai Sullivan secara terbatas dan, yang krusial, tidak memberinya satu pun starter di posisi favoritnya. Dalam empat kali starter di bawah manajer sebelumnya itu, Sullivan tidak mencatatkan gol maupun assist. Pada dasarnya, ada rumus di sini: tempatkan Sullivan di sisi kanan, dan keajaiban cenderung terjadi.

  • Pochettino dan kebebasan posisi

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    Sistem Pochettino memberi Sullivan kebebasan untuk bergerak, menekan, dan menghukum kesalahan.

    Tesis Sullivan ala Pochettino sedikit kurang kaku.

    Hal ini, tentu saja, berkaitan dengan prinsip-prinsip taktis yang mendasar. Richter menyukai kontrol. Pochettino lebih menyukai kekacauan. Tim USMNT asuhannya menjaga jarak antarpemain di lini tengah, merapatkan area tengah lapangan, dan melancarkan serangan cepat begitu mereka merebut bola. Konsekuensi dari penerapan gaya menyerang yang vertikal seperti itu adalah para pemain harus bersedia mengambil risiko dalam pergerakan tanpa bola mereka untuk merebut penguasaan.

    Gol Sullivan adalah contoh yang bagus. Menurut susunan pemain, pemain 17 tahun itu seharusnya bermain di sayap kanan. Namun, ia mengejar bola hingga ke area tengah lapangan, memanfaatkan kesalahan Meksiko hampir tepat sejajar dengan tengah gawang, dan melepaskan tembakan lurus masuk.

    Dan masih ada lagi. Dalam proses terjadinya gol itu, Sullivan secara halus mengarahkan kiper Meksiko Raul Rangel ke area tengah lapangan, menutup jalur umpan termudah, yaitu ke bek sisi kiri. Dengan bek sisi kanan sudah tertutup, sang kiper dipaksa memainkan umpan yang lebih berisiko ke tengah. Rangel panik, mencoba mengoper bola ke, yah, tidak ada siapa-siapa. Sullivan memotong jalur umpan, merebut bola, lalu menuntaskannya. Inilah perbedaan-perbedaan halus yang dihadirkan oleh sistem tekanan tinggi: momen-momen kacau penting yang berujung pada kesalahan lawan, dan, dalam kasus ini, sebuah gol.

    Lembar statistik menunjukkan cerita serupa. Sullivan mencatat kontribusi defensif lebih banyak daripada pemain menyerang lain mana pun di lapangan (empat), dan memenangi duel lebih banyak daripada kedua gelandang tengah AS (delapan). Sederhananya: dalam laga derby berintensitas tinggi melawan El Tri, seorang pemain sayap kanan termasuk di antara pemain bertahan terbaik di lapangan.

  • Pesepakbola yang emosional

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Daya saing Sullivan memberi USMNT keunggulan, tetapi emosinya bisa meluap.

    Jadi, Amerika Serikat kini punya pesepakbola maverick yang penuh aksi, mesin pressing yang tak kenal lelah. Pemain seperti itu tidak datang setiap saat.

    Hal positif lain di sini adalah soal hal-hal tak kasatmata. Ya, kita memang harus membahas mentalitas. Kritik yang begitu sering diarahkan kepada generasi pesepakbola Amerika Serikat ini adalah bahwa mereka tidak punya agresivitas seperti generasi terdahulu. Berkali-kali, para pundit dan mantan pemain berbicara lantang soal konsep 'daya juang', 'lebih menginginkannya' dan 'bermain demi lambang di dada.' Banyak dari hal itu omong kosong, umpan keterlibatan yang bekerja terlalu efektif.

    Masalahnya dengan kebanyakan atlet profesional adalah mereka sangat menyukai olahraga yang mereka mainkan, dan meski mereka bisa dikritik untuk banyak hal, 'kurang berusaha' bukan salah satunya. Mungkin penggambaran yang lebih akurat, atau lebih tepatnya penjelasan atas kemarahan para pundit, adalah bahwa vibe terasa sedikit tidak pas. Generasi lama tim Amerika Serikat ini, pemain demi pemain, sama sekali tidak setalenta generasi sekarang. Tetapi mereka memang punya semangat ngotot. Maka wajar jika para mantan pemain dari era lama melihat tim saat ini, dan mungkin sedikit memproyeksikan diri. Andai mereka punya bakat seperti itu, mereka mungkin bisa melakukan lebih dari kemenangan bersejarah atas Spanyol di Piala Konfederasi.

    Sullivan memberi sedikit harapan bagi generasi itu. Dia menghabiskan sebagian besar laga melawan Meksiko dengan melancarkan tekel sedikit terlalu keras, bereaksi terhadap keputusan wasit dengan cara yang sedikit terlalu marah. Hal-hal ini tidak bisa diukur dalam lembar statistik, tetapi Sullivan adalah pesepakbola yang emosional. Pada beberapa momen, hal itu nyaris meluap. Salah satu contohnya terjadi dalam debut penuhnya bersama Amerika Serikat melawan Peru, ketika remaja itu mengenai kepala kiper lawan dengan lututnya setelah terlambat masuk ke sebuah tekel. Dia mendapat kartu kuning atas tekel tersebut. Wasit yang kurang lunak, dan mungkin bukan yang memimpin laga persahabatan, bisa saja memberinya kartu merah.

    Namun, semua ini adalah bagian dari persamaan. Dalam situasi seperti ini, Anda menerima sisi baik beserta sisi buruknya. Jude Bellingham, David Beckham, Vinicius Jr., Steven Gerrard, semuanya sosok luar biasa dengan kemampuan teknis yang nyaris tak tertandingi, pernah mengalami momen-momen bodoh bersama klub maupun tim nasional yang membuat mereka harus membayar mahal di panggung besar. Namun individualisme yang sama itu, dorongan yang sama itu, membawa mereka ke level yang istimewa di lapangan sepakbola.

  • Tantangan Pochettino

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Tantangan Pochettino adalah mengembangkan bakat Sullivan sambil tetap membuatnya membumi.

    Dan itulah tugas sesungguhnya Pochettino. Ini adalah generasi pemain USMNT yang sangat menjanjikan. Julian Hall dan Adri Memmeti, keduanya produk New York Red Bulls, tampak berada di jalur menuju karier internasional yang mengesankan. Diego Kochen memiliki potensi menjadi penjaga gawang yang bagus. Neil Pierre bisa menjadi jawaban atas masalah bek tengah yang mulai mengancam. Mathis Albert, Zavier Gozo, Justin Ellis, mereka semua pada akhirnya bisa memberi kontribusi di level tertinggi. Itu bukan pencapaian kecil.

    Namun Sullivan adalah permata mahkota generasi ini. Bakatnya berada di level yang berbeda. Dan sekarang, dia sedang membuktikannya bersama tim nasional. Meski begitu, ini adalah momen krusial. Dalam setahun, Sullivan secara resmi akan terdaftar dalam skuad Man City. Secara teori, Pochettino masih akan menjadi pelatih AS. Dan akan sangat bodoh jika dia tidak terus memberi Sullivan setiap peluang yang tersedia. Tantangannya, bagaimanapun, adalah mengendalikannya. Saat ini, semuanya masih terlihat cukup memikat. Sullivan mencetak banyak gol dan menyumbang assist di level klub. Dia adalah pemain termuda USMNT yang mencetak gol untuk negaranya.

    Ya, dia lolos dari sedikit tekel yang cukup buruk. Ya, dia mengganti foto profil Instagram-nya dengan gambar dirinya menyunggingkan senyum jahil ke arah fans Meksiko. Hal-hal seperti ini tidak berbahaya dalam laga persahabatan pada Oktober. Namun ke depannya, talenta luar biasa ini mungkin juga perlu sedikit dikendalikan.

    Perhatian seperti itulah yang menjadi pembeda antara yang bagus dan yang hebat.