Jadi, Amerika Serikat kini punya pesepakbola maverick yang penuh aksi, mesin pressing yang tak kenal lelah. Pemain seperti itu tidak datang setiap saat.

Hal positif lain di sini adalah soal hal-hal tak kasatmata. Ya, kita memang harus membahas mentalitas. Kritik yang begitu sering diarahkan kepada generasi pesepakbola Amerika Serikat ini adalah bahwa mereka tidak punya agresivitas seperti generasi terdahulu. Berkali-kali, para pundit dan mantan pemain berbicara lantang soal konsep 'daya juang', 'lebih menginginkannya' dan 'bermain demi lambang di dada.' Banyak dari hal itu omong kosong, umpan keterlibatan yang bekerja terlalu efektif.

Masalahnya dengan kebanyakan atlet profesional adalah mereka sangat menyukai olahraga yang mereka mainkan, dan meski mereka bisa dikritik untuk banyak hal, 'kurang berusaha' bukan salah satunya. Mungkin penggambaran yang lebih akurat, atau lebih tepatnya penjelasan atas kemarahan para pundit, adalah bahwa vibe terasa sedikit tidak pas. Generasi lama tim Amerika Serikat ini, pemain demi pemain, sama sekali tidak setalenta generasi sekarang. Tetapi mereka memang punya semangat ngotot. Maka wajar jika para mantan pemain dari era lama melihat tim saat ini, dan mungkin sedikit memproyeksikan diri. Andai mereka punya bakat seperti itu, mereka mungkin bisa melakukan lebih dari kemenangan bersejarah atas Spanyol di Piala Konfederasi.

Sullivan memberi sedikit harapan bagi generasi itu. Dia menghabiskan sebagian besar laga melawan Meksiko dengan melancarkan tekel sedikit terlalu keras, bereaksi terhadap keputusan wasit dengan cara yang sedikit terlalu marah. Hal-hal ini tidak bisa diukur dalam lembar statistik, tetapi Sullivan adalah pesepakbola yang emosional. Pada beberapa momen, hal itu nyaris meluap. Salah satu contohnya terjadi dalam debut penuhnya bersama Amerika Serikat melawan Peru, ketika remaja itu mengenai kepala kiper lawan dengan lututnya setelah terlambat masuk ke sebuah tekel. Dia mendapat kartu kuning atas tekel tersebut. Wasit yang kurang lunak, dan mungkin bukan yang memimpin laga persahabatan, bisa saja memberinya kartu merah.

Namun, semua ini adalah bagian dari persamaan. Dalam situasi seperti ini, Anda menerima sisi baik beserta sisi buruknya. Jude Bellingham, David Beckham, Vinicius Jr., Steven Gerrard, semuanya sosok luar biasa dengan kemampuan teknis yang nyaris tak tertandingi, pernah mengalami momen-momen bodoh bersama klub maupun tim nasional yang membuat mereka harus membayar mahal di panggung besar. Namun individualisme yang sama itu, dorongan yang sama itu, membawa mereka ke level yang istimewa di lapangan sepakbola.