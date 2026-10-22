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Talking Tactic Griezmann 1-1 GOAL

Bicara taktik: Antoine Griezmann masih punya urusan yang belum tuntas dan memberi Orlando City SC kesempatan untuk bermimpi

Gol, kreativitas, dan kecerdasan taktis Antoine Griezmann telah menghidupkan kembali lini serang Orlando City, sekaligus memberi klub itu harapan baru untuk meraih trofi.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Antoine Griezmann harus kembali ke Atletico Madrid. Bagaimanapun, masih ada urusan yang belum tuntas. Kepindahannya ke MLS tampak semakin tak terelakkan ketika ia, secara agak mengejutkan, memutuskan menandatangani kontrak dengan Orlando City tiga bulan sebelum Piala Dunia.

    Saat itu, Orlando berada dalam masalah besar. Pertahanan mereka adalah yang terburuk di MLS. Mereka telah memecat pelatih kepala Oscar Pareja, yang sudah lama menjabat, setelah baru tiga pertandingan. Dalam tiga laga tersebut, Orlando kebobolan 11 gol, termasuk lima gol saat menghadapi NYCFC. Pilihan Griezmann itu terasa janggal.

    Griezmann pun langsung kembali ke Atletico Madrid. Bulan-bulan terakhirnya di Madrid ia habiskan untuk mengejar impian yang belum pernah benar-benar terwujud: trofi utama bersama Atletico Madrid. Griezmann mengejar gelar ketika hijrah ke Barcelona pada 2019. Kala itu, ia baru memenangi Liga Europa, pencapaian yang jauh di bawah target tim asuhan Diego Simeone.

    Ia juga tidak meraih gelar di Barcelona. Ketika kembali ke Atletico Madrid pada 2021, ada hubungan yang harus ia pulihkan, dan mungkin pula trofi yang ingin ia raih. Pada 2026, peluang itu terbuka. Atletico Madrid berjuang habis-habisan di Copa del Rey. Mereka menyingkirkan Deportivo, Betis, dan Barcelona. Mereka diunggulkan untuk mengalahkan Real Sociedad.

    Namun, upaya itu akhirnya gagal. Griezmann tampil sebagai starter, tetapi menyaksikan dari tepi lapangan ketika Real Sociedad menang melalui adu penalti. Ia datang ke Orlando City dalam keadaan terpukul, masih mengejar impian itu, tetapi mungkin bersama tim yang salah.

    Namun, entah bagaimana, yang terjadi justru sebaliknya.

  • Bertahan sebelum kedatangan Griezmann

    Orlando City SC v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Oscar Pareja dipecat saat musim baru berjalan tiga pertandingan.

    Dalam pertandingan-pertandingan sejak Griezmann menandatangani kontrak hingga hari kedatangannya, Orlando tak banyak mengalami kemajuan. Kemenangan atas Montreal mengakhiri rentetan kekalahan yang buruk. Mereka memasuki jeda Piala Dunia dengan hanya dua kekalahan dalam tujuh pertandingan terakhir. Catatan itu memang tidak luar biasa, tetapi jelas lebih baik dibandingkan awal musim mereka yang buruk.

    Lalu Griezmann datang, dengan rambut pirang dan olah kaki yang penuh tipu daya. Kedatangannya pun sangat dinantikan. Griezmann seperti apa yang akan tampil? Apa yang bisa dilakukan gelandang serang berusia 35 tahun di MLS saat ini? Dan bagi klub yang tak kunjung berhenti kebobolan, akankah kedatangannya membawa perubahan?

    Ia mencetak gol saat Orlando City menghajar San Jose dalam pertandingan pertamanya bersama klub. Setelah mulai menemukan ritmenya di liga, gol dan assist pun terus mengalir. Kerangka permainan di sekelilingnya juga mulai terbentuk. Justin Ellis, pesepakbola yang sama sulitnya didefinisikan tetapi sangat berbakat, bermain di lini depan bersamanya. Berbagai pergerakan dan pola yang membingungkan kala itu belum sepenuhnya terbentuk. Griezmann tak terpaku pada satu posisi, bergerak bebas dan mengatur permainan seperti yang ia lakukan untuk Prancis saat menjadi runner-up Piala Dunia 2022. Ellis melakukan pergerakan yang tepat. Koneksi di antara mereka mulai terjalin.

  • Beradaptasi dengan Orlando dan MLS

    imago-sport-1084558284.jpg
    NurPhoto

    Griezmann membutuhkan beberapa pekan untuk beradaptasi setelah bergabung dari Atletico Madrid.

    Namun, pertandingan besar pertama yang sesungguhnya datang dengan perubahan posisi. Ellis memulai laga di bangku cadangan dan Griezmann bermain lebih sebagai penyerang kedua. Meski terdengar bertentangan, posisi awal yang sedikit lebih dalam memungkinkan pemain asal Prancis itu melihat permainan berkembang di depannya. Orlando tertinggal 1-0 sesaat sebelum turun minum. Namun, pada babak kedua, ia mulai menunjukkan kemampuannya.

    Dengan Daryl Dike, yang baru direkrut, berperan sebagai penyerang target, Ellis bergerak di sisi kanan, dan Griezmann melakukan tusukan dari lini kedua, Orlando menemukan formula kemenangan. Pemain asal Prancis itu mencetak gol pada menit ke-53 berkat pergerakan cerdik dan sontekan yang memanfaatkan peluang. Gol kemenangan pun terasa semakin dekat. Pada menit ke-81, Griezmann mewujudkannya. Ia menemukan ruang di kotak penalti, melepaskan diri dari penjaganya, dan menjadi yang pertama menyambar bola liar. Ia menuntaskannya dengan tenang ketika banyak pemain lain mungkin akan panik. Orlando pun menang 2-1.

    Itulah formula yang sempurna.

    "Di area akhir, kami jauh lebih agresif. Kami lebih banyak menekan, lebih agresif saat menguasai bola, dan lebih cepat. Itulah rencananya dan sekarang kami terus melangkah maju serta berkembang," kata Griezmann seusai pertandingan.

  • Menemukan formula kemenangan

    Orlando City SC v Real Salt Lake
    Getty Images Sport

    Trio Dike-Griezmann-Ellis telah menjadi salah satu trio paling efektif di MLS.

    Begitulah yang terjadi sejak saat itu. Orlando mungkin kalah dalam beberapa pertandingan. Namun, sistem permainan yang sangat menyerang memastikan mereka tetap mencetak gol meski kalah. Dengan Dike bermain di dekat bek terakhir lawan, Ellis menyelinap masuk dari sisi kanan, dan Griezmann mengisi ruang-ruang di antaranya, serangan Orlando menjadi sangat cair.

    Hasil imbang 3-3 yang berlangsung kacau melawan Minnesota United pada 29 Agustus mungkin paling tepat menggambarkannya. Orlando unggul 2-0 setelah Griezmann mencetak gol kedua, dan tampak mengendalikan pertandingan dengan nyaman. Namun, mereka kemudian kebobolan tiga gol dalam lima menit dan membutuhkan gol penyeimbang Tyrese Spicer pada masa tambahan waktu untuk menyelamatkan satu poin.

    Kendali penuh? Sama sekali tidak. Namun, kegigihan dan keyakinan? Tepat sekali. Sejak pertandingan itu, Griezmann mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh dari delapan laga terakhir Orlando. Ia bermain penuh selama 90 menit di seluruh laga tersebut. Orlando mencetak 20 gol dalam rentang itu, dan Griezmann terlibat dalam 11 di antaranya. Jika gerak tipu yang luar biasa ini ikut dihitung, jumlahnya menjadi 12.

  • Dominasi statistik

    Orlando City SC v D.C. United
    Getty Images Sport

    Kontribusi Griezmann dalam menyerang dan bertahan termasuk yang terbaik di liga.

    Jadi, catatan individunya terlihat sangat bagus. Dua belas gol dan tujuh assist dalam 14 pertandingan merupakan torehan yang luar biasa. Statistik lanjutannya bahkan lebih mengesankan.

    Rata-rata 2,54 peluang yang ia ciptakan per 90 menit menempatkannya di persentil ke-97 di antara para pemain menyerang (Messi sedikit lebih unggul dengan 2,59). Hanya Messi dan Petar Musa dari Dallas yang mencatatkan rata-rata gol per 90 menit lebih tinggi. Sejak kedatangannya, rata-rata kontribusi gol ekspektasi per 90 menit miliknya menempati peringkat ketiga di liga, di atas Evander, Hany Mukhtar, Son Heung-Min, dan Luis Suarez.

    Dalam bertahan, ia tetap solid seperti biasanya. Hanya lima pemain menyerang lain yang lebih sering merebut penguasaan bola di sepertiga akhir lapangan daripada Griezmann. Pemain asal Prancis itu berada di persentil ke-98 untuk perebutan kembali bola per 90 menit. Griezmann tidak pernah mengandalkan kemampuan atletis. Seperti halnya Thomas Muller, kecerdasan dan kemampuannya membaca permainanlah yang membawanya sampai sejauh ini. Kecerdasan itu bukan sekadar bertahan, tetapi juga menjadikannya pemain yang mampu memberi dampak.

  • Urusan yang harus dituntaskan

    Orlando City SC v D.C. United
    Getty Images Sport

    Orlando City yang diperkuat Griezmann masih berpeluang melaju jauh di babak playoff.

    Lalu ada faktor-faktor yang tak terukur. Griezmann tampil dengan rambut yang diputihkan dan acak-acakan. Tengok Instagram-nya: ada banyak swafoto konyol, pertandingan bisbol, dan obsesi terhadap kartu koleksi. Ia tertangkap kamera melempar operan kepada Ellis dan Dike di fasilitas latihan Minnesota Vikings, lalu berjoget di zona akhir setelah berhasil menangkap operan yang ditujukan kepadanya. Ia juga datang menonton pertandingan Little League anak-anaknya.

    Griezmann tak pernah menyembunyikan kegemarannya terhadap budaya Amerika. Mereka yang menantikan banyak konten seputar kegemaran itu tentu tidak kecewa.

    Lantas, bagaimana dengan Orlando? Mereka masih belum bisa berhenti kebobolan. Musim ini, hanya Sporting KC yang kebobolan lebih banyak. Namun, mereka juga mulai mencetak banyak gol. Orlando mengoleksi 41 poin dan menempati peringkat ketujuh di Wilayah Timur. Statistik serangan mereka lebih baik daripada tiga dari enam tim di atasnya. Peluang mendapat keuntungan bermain di kandang pada babak playoff masih terbuka. Mereka menempati peringkat keenam di MLS dalam jumlah gol per pertandingan dan peringkat ke-28 dalam jumlah gol kebobolan.

    Jika dulu yang ada hanya kekalahan, kini ada harapan. Pertahanan memang bisa membawa tim meraih gelar juara. Namun, pemain-pemain menyerang yang sangat bagus juga bisa melakukannya. Dan mungkin, hanya mungkin, Griezmann akan mendapat kesempatan untuk kembali mengejar mimpinya. Masih ada urusan yang belum tuntas.