Bicara taktik: Antoine Griezmann masih punya urusan yang belum tuntas dan memberi Orlando City SC kesempatan untuk bermimpi

Antoine Griezmann harus kembali ke Atletico Madrid. Bagaimanapun, masih ada urusan yang belum tuntas. Kepindahannya ke MLS tampak semakin tak terelakkan ketika ia, secara agak mengejutkan, memutuskan menandatangani kontrak dengan Orlando City tiga bulan sebelum Piala Dunia.

Saat itu, Orlando berada dalam masalah besar. Pertahanan mereka adalah yang terburuk di MLS. Mereka telah memecat pelatih kepala Oscar Pareja, yang sudah lama menjabat, setelah baru tiga pertandingan. Dalam tiga laga tersebut, Orlando kebobolan 11 gol, termasuk lima gol saat menghadapi NYCFC. Pilihan Griezmann itu terasa janggal.

Griezmann pun langsung kembali ke Atletico Madrid. Bulan-bulan terakhirnya di Madrid ia habiskan untuk mengejar impian yang belum pernah benar-benar terwujud: trofi utama bersama Atletico Madrid. Griezmann mengejar gelar ketika hijrah ke Barcelona pada 2019. Kala itu, ia baru memenangi Liga Europa, pencapaian yang jauh di bawah target tim asuhan Diego Simeone.

Ia juga tidak meraih gelar di Barcelona. Ketika kembali ke Atletico Madrid pada 2021, ada hubungan yang harus ia pulihkan, dan mungkin pula trofi yang ingin ia raih. Pada 2026, peluang itu terbuka. Atletico Madrid berjuang habis-habisan di Copa del Rey. Mereka menyingkirkan Deportivo, Betis, dan Barcelona. Mereka diunggulkan untuk mengalahkan Real Sociedad.

Namun, upaya itu akhirnya gagal. Griezmann tampil sebagai starter, tetapi menyaksikan dari tepi lapangan ketika Real Sociedad menang melalui adu penalti. Ia datang ke Orlando City dalam keadaan terpukul, masih mengejar impian itu, tetapi mungkin bersama tim yang salah.

Namun, entah bagaimana, yang terjadi justru sebaliknya.