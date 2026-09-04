Belanja transfer musim panas Arsenal menjadikan Arsenal tim yang harus dikalahkan di Women's Super League musim ini

Mungkin mudah untuk melihat bursa transfer musim panas Arsenal dan menjagokan mereka menjuarai Women's Super League. Georgia Stanway dan Ona Batlle menjadi rekrutan utama dalam rangkaian bisnis yang di atas kertas tampak brilian bagi Arsenal, saat mereka berupaya mengakhiri penantian tujuh tahun untuk meraih gelar kasta tertinggi ke-16, yang akan memperpanjang rekor mereka. Namun, hanya karena sudah agak klise untuk menggembar-gemborkan tim yang 'memenangi' bursa transfer, bukan berarti hal itu selalu keliru.

Bagaimanapun, meski Arsenal belum meraih gelar WSL sejak 2019, baru pada Mei tahun lalu tim asuhan Renee Slegers mengejutkan Barcelona di final Liga Champions Wanita untuk merebut gelar Eropa kedua, trofi yang belum pernah diangkat satu kali pun oleh tim wanita Inggris lainnya. Jalan mereka menuju kejayaan juga mencakup kebangkitan luar biasa untuk mengalahkan Lyon, juara delapan kali, di semifinal. Bahkan ketika OL membalas dendam pada kompetisi musim lalu, di fase yang sama, Arsenal kembali menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan yang terbaik di dunia.

Musim panas ini, karena itu, menjadi soal membangun dari pencapaian tersebut. Tim ini mampu menaklukkan Eropa, tetapi kurangnya kedalaman skuad dan ketergantungan pada individu-individu tertentu telah menghalangi mereka untuk menjadi yang terbaik di kompetisi domestik, dengan Chelsea mendominasi WSL selama enam musim beruntun sebelum Manchester City mengakhiri puasa gelar mereka pada musim lalu.

Kini, Arsenal tampak berada dalam posisi yang sangat baik untuk kembali ke puncak berkat bursa transfer musim panas yang mungkin saja telah menjadikan mereka tim yang harus dikalahkan.