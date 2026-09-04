Belanja transfer musim panas Arsenal menjadikan Arsenal tim yang harus dikalahkan di Women's Super League musim ini
Mungkin mudah untuk melihat bursa transfer musim panas Arsenal dan menjagokan mereka menjuarai Women's Super League. Georgia Stanway dan Ona Batlle menjadi rekrutan utama dalam rangkaian bisnis yang di atas kertas tampak brilian bagi Arsenal, saat mereka berupaya mengakhiri penantian tujuh tahun untuk meraih gelar kasta tertinggi ke-16, yang akan memperpanjang rekor mereka. Namun, hanya karena sudah agak klise untuk menggembar-gemborkan tim yang 'memenangi' bursa transfer, bukan berarti hal itu selalu keliru.
Bagaimanapun, meski Arsenal belum meraih gelar WSL sejak 2019, baru pada Mei tahun lalu tim asuhan Renee Slegers mengejutkan Barcelona di final Liga Champions Wanita untuk merebut gelar Eropa kedua, trofi yang belum pernah diangkat satu kali pun oleh tim wanita Inggris lainnya. Jalan mereka menuju kejayaan juga mencakup kebangkitan luar biasa untuk mengalahkan Lyon, juara delapan kali, di semifinal. Bahkan ketika OL membalas dendam pada kompetisi musim lalu, di fase yang sama, Arsenal kembali menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan yang terbaik di dunia.
Musim panas ini, karena itu, menjadi soal membangun dari pencapaian tersebut. Tim ini mampu menaklukkan Eropa, tetapi kurangnya kedalaman skuad dan ketergantungan pada individu-individu tertentu telah menghalangi mereka untuk menjadi yang terbaik di kompetisi domestik, dengan Chelsea mendominasi WSL selama enam musim beruntun sebelum Manchester City mengakhiri puasa gelar mereka pada musim lalu.
Kini, Arsenal tampak berada dalam posisi yang sangat baik untuk kembali ke puncak berkat bursa transfer musim panas yang mungkin saja telah menjadikan mereka tim yang harus dikalahkan.
Kekuatan di semua lini
Bagian besar dari itu adalah kedalaman skuad yang kini dimiliki Arsenal. Setiap posisi terisi lebih dari cukup, sebagian besar oleh pemain-pemain berpengalaman, meski juga diselingi beberapa pemain muda.
Bahkan mereka yang masuk kategori terakhir itu pun tidak minim pengalaman di level senior atau panggung besar. Olivia Smith telah mengantongi tiga musim luar biasa di sepakbola senior, termasuk kampanye 2025-26, yang membuatnya mampu menghadapi ekspektasi dari banderol mahal dengan sangat baik; Smilla Holmberg memiliki tingkat pengalaman yang serupa dan juga mewakili negaranya di Piala Eropa musim panas lalu, bermain selama satu jam dalam kekalahan Swedia dari Inggris di perempat-final; sementara Lisa Baum datang pada musim panas ini dengan pengalaman internasional yang lebih sedikit dibandingkan dua pemain tersebut, tetapi telah bermain di level senior sejak berusia 15 tahun.
Masih ada kekhawatiran di posisi bek tengah. Leah Williamson belakangan kesulitan menjaga kebugarannya secara konsisten dan pemulihan Katie Reid yang masih berlangsung dari cedera ACL akan membuat Lotte Wubben-Moy dan Steph Catley menjadi satu-satunya opsi di sana jika kapten Inggris itu kembali absen. Namun, Arsenal bergerak pada hari terakhir bursa transfer untuk mendatangkan pemain internasional Prancis Elisa De Almeida demi memperkuat area tersebut. Seorang pemain berkaki kiri tentu akan menjadi skenario ideal, dengan Catley sebagai satu-satunya opsi di posisi itu, tetapi setidaknya Arsenal kini memiliki pelapis yang memadai di sana setelah mengatasi satu-satunya kekhawatiran dalam kedalaman skuad.
Berbagi beban
Kedalaman seperti ini sangat penting mengingat ketergantungan Arsenal pada individu-individu tertentu dalam beberapa waktu terakhir, terutama pada Kim Little dan Mariona Caldentey di lini tengah. Terjadi penurunan yang signifikan jika para pemain itu absen musim lalu, dan itu jelas bukan situasi ideal, terlebih Little kini sudah berusia 36 tahun. Karena itu, kedatangan Stanway dan Geraldine Reuteler menjawab kebutuhan tersebut.
Hal serupa juga terjadi pada Alessia Russo. Mengingat betapa besarnya ketergantungan Arsenal dan England kepadanya dalam beberapa tahun terakhir, sang penyerang tampil luar biasa dengan tetap bebas dari cedera, sesuatu yang tentu menjadi bukti kerja yang ia lakukan di luar lapangan dan profesionalismenya secara keseluruhan. Meski begitu, memberi Russo lebih banyak kesempatan untuk beristirahat tetap akan bermanfaat, dan itu kini lebih mungkin dilakukan setelah Selina Cerci bergabung dengannya, Stina Blackstenius, dan Michelle Agyemang, yang juga sedang memulihkan diri dari cedera ACL, dalam jajaran penyerang.
Keserbabisaan dan fleksibilitas
Aktivitas transfer musim panas ini juga membuka ruang untuk fleksibilitas yang lebih besar di peran No.10. Frida Maanum menjadi starter paling reguler di posisi itu, dengan Victoria Pelova yang kini sudah hengkang gagal benar-benar mengamankan tempat tersebut, sementara eksperimen menempatkan Kyra Cooney-Cross di sana juga tidak membuahkan hasil yang bagus. Rosa Kafaji, yang direkrut pada 2024, juga telah dijual ke London City Lionesses pada musim panas ini, sehingga namanya tidak lagi masuk dalam pembahasan.
Namun, Reuteler, Little, Caldentey, dan Stanway semuanya bisa bermain sedikit lebih ke depan, dengan Maanum juga mampu bermain lebih dalam. Karena Arsenal kini memiliki kedalaman skuad di lini tengah, mereka bisa melakukan rotasi lebih banyak di area itu untuk memanfaatkan kombinasi yang berbeda, baik untuk memberi waktu istirahat kepada pemain tertentu maupun untuk menurunkan tim yang paling cocok untuk merepotkan lawan.
Lebih dari cukup berkualitas
Itu semua ditambah kualitas yang sudah ditunjukkan Arsenal di bawah asuhan Slegers, dengan menjuarai Liga Champions dan mencapai semifinal dalam upaya mempertahankan gelar yang kuat, bahkan sebelum menyoroti kualitas keseluruhan yang ditambahkan rekrutan-rekrutan musim panas ini.
Batlle adalah bek sayap kelas dunia, Stanway adalah salah satu gelandang terbaik di dunia, Cerci telah mencetak lebih banyak gol Bundesliga dalam dua musim terakhir dibanding pemain lain mana pun, kualitas Reuteler terlihat jelas untuk disaksikan semua orang di Euro 2025 dan Baum adalah pemain yang sangat menarik untuk masa kini maupun masa depan.
Manchester City layak mendapat banyak respek sebagai juara bertahan WSL, tetapi absennya sepakbola Liga Champions memang membantu mereka tahun lalu dan mereka punya tantangan baru musim ini saat menambahkan laga-laga Eropa ke jadwal mereka. Chelsea juga juara yang hebat, setelah memenangi enam gelar sebelumnya sebelum kejayaan City, tetapi musim lalu adalah kampanye WSL terburuk mereka dalam tujuh tahun terakhir dan ada sejumlah pertanyaan mengenai area tertentu dalam skuad musim ini serta catatan cedera mereka belakangan ini, yang benar-benar mengurangi kedalaman skuad mereka pada musim lalu.
Manchester United tampaknya bukan ancaman besar setelah musim panas yang sepi, yang mencakup kepergian mengejutkan pelatih kepala Marc Skinner, dan kemungkinan masih terlalu dini bagi London City Lionesses yang jor-joran belanja untuk benar-benar menantang gelar, bahkan dengan perekrutan seperti pemenang Ballon d'Or dua kali Alexia Putellas.
Namun, Arsenal memiliki skuad yang kuat di setiap area, mereka punya banyak fleksibilitas dan versatilitas dalam tim serta tahu apa yang dibutuhkan untuk melewati garis akhir dan memenangkan gelar-gelar terbesar. Kini, target mereka adalah melakukan itu di WSL untuk pertama kalinya sejak 2019.