Bayern Munich & Bavaria: Bagaimana Oktoberfest menjadi inti dari hubungan mendalam raksasa Bundesliga itu dengan wilayah asal mereka
Meski Bayern Munich sejauh ini merupakan klub paling sukses di Jerman, membangun profil global yang sangat besar dengan memenangi tak terhitung gelar dan menjadi rumah bagi beberapa pemain terbaik dunia, klub ini tidak pernah melupakan akarnya.
Bayern Munich memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan kota asalnya, Munich, dan wilayah Bavaria secara lebih luas, yang keduanya membentuk bagian penting dari identitas budaya Bayern yang kaya dan bahkan secara harfiah terjahit dalam kain mereka.
Pada masa seperti ini dalam setahun, hal itu benar-benar terlihat jelas. Ini adalah Oktoberfest di Bavaria dan ibu kotanya, dan klub tersebut tengah merayakan atmosfer musim yang unik dan semarak.
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Bayern memiliki keterkaitan yang sangat erat bukan hanya dengan kota Munich, tetapi juga dengan seluruh negara bagian Bavaria, yang mencakup seluruh wilayah tenggara Jerman, dengan ibu kota Munich di selatan dan Nuremberg yang lebih ke utara sebagai kota-kota utamanya.
Anda hanya perlu melihat lebih dekat identitas kebanggaan Bayern untuk memahami sejauh mana wilayah asal mereka benar-benar menyatu dalam jati diri klub.
'Bayern' secara harfiah adalah kata dalam bahasa Jerman untuk Bavaria, dan salah satu julukan mereka adalah Die Bayern (orang-orang Bavaria), sementara pola wajik putih dan biru yang khas, yang menjadi pusat lambang mereka sejak 1954, sebenarnya adalah bendera Bavaria.
Moto terkenal klub, Mia san mia, yang mungkin pernah Anda lihat di media sosial, adalah bahasa Bavaria untuk 'kami adalah diri kami sendiri', dan itu juga merupakan judul lagu yang populer di kalangan para penggemar mereka. Frasa lain yang juga banyak digunakan, Packmas, adalah ungkapan Bavaria untuk bahasa Jerman 'Packen wir es', yang berarti 'ayo lakukan'. Salah satu kelompok ultras Bayern yang paling menonjol juga bernama Inferno Bavaria.
Tradisi tahunan
Berkat perkembangan media sosial, salah satu aspek yang kian populer dari hubungan Bayern dengan wilayah Bavaria adalah perayaan Oktoberfest klub, yang secara lokal dikenal sebagai Wiesn, 'musim kelima' Munich, yang berlangsung antara akhir September dan awal Oktober.
Oktoberfest bermula pada 1810 ketika warga Munich diundang untuk merayakan pernikahan Pangeran Ludwig dengan Putri Therese dari Saxony-Hildburghausen. Kini, ajang itu pada dasarnya merupakan perayaan budaya rakyat Bavaria.
Tampaknya ada semacam syarat tak resmi untuk bermain bagi klub ini, yaitu ikut larut dalam kemeriahan tersebut, dan Die Roten kini sudah merayakannya selama beberapa dekade. Telusuri arsip dan Anda akan menemukan foto ikon-ikon Bayern seperti Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn, dan Lothar Mathaeus yang turut ambil bagian.
Itu berarti mengenakan busana tradisional Bavaria, termasuk lederhosen (celana pendek kulit dengan breaches), kemeja dan jaket khas trachtenhemd dan trachtenjacke, sepatu trachtenschuhe , dan mungkin bahkan trachtenhut (topi tradisional), lalu menuju salah satu tenda yang dibangun khusus untuk menikmati beberapa pretzel dan segelas besar bir.Getty Images
Menjelaskan keterlibatan Bayern dalam festival tersebut pada 2014, Bavarian Football Works menulis: "Para pemain dan staf Bayern Munich telah menghadiri festival itu selama bertahun-tahun. Belakangan ini, kunjungan resmi mereka jatuh pada akhir pekan terakhir. Mereka bisa ditemukan di tenda Kaferzelt, berpose untuk foto dengan peniru Raja Ludwig dan melakukan penguatan kebersamaan tim yang penting sambil menikmati bir dan pretzel.
"Hubungan Bayern dengan festival itu tidak berhenti di situ. Sejak 2003 klub ini memiliki kemitraan kuat dengan Paulaner, salah satu pabrik bir resmi untuk Oktoberfest. Paulaner menyediakan 100 liter bir untuk setiap gol yang dicetak pemain Bayern dan mengundang tim itu untuk merayakan di tenda mereka setiap musim festival."
Foto-foto yang dihasilkan selalu mendapat sambutan positif, saat tim putra dan putri, staf pelatih, serta keluarga mereka tampil total, meski kami tidak yakin mereka benar-benar menghabiskan sebanyak itu gelas bir besar mengingat atlet modern sangat fokus pada performa puncak.
Berbicara kepada situs resmi Bundesliga tentang acara tahun ini, mantan winger Liverpool milik Bayern Luis Diaz mengatakan: "Bagi saya, Bayern itu spesial. Oktoberfest sangat besar di Munich. Tahun lalu, saya mengalaminya tetapi tidak dengan cara yang saya inginkan. Saya pikir tahun ini saya akan sedikit lebih menikmatinya, pergi bersama keluarga dan seorang saudara saya di sini.
"Saya akan mencoba lebih menikmatinya, lebih dekat dengan budayanya karena sangat menyenangkan melihat semua orang berdandan untuk Oktoberfest. Luar biasa. Ini acara yang sangat bagus." Ia menambahkan: "Pesta yang bagus. Acara yang hebat. Selalu banyak orang. Saya akan berpakaian dengan bagus."
Merayakan di lapangan
Bayern juga merayakan budaya Bavaria yang mereka banggakan di atas lapangan, dan 2026 tidak akan berbeda. Sejak musim 2021-22, adidas merilis satu kit unik edisi khusus setiap tahun untuk menandai momen tersebut, dengan mengambil inspirasi dari Wiesn serta warisan klub dan wilayah itu.
Namun, kali pertama mereka mengenakan seragam yang menghormati identitas Bavaria mereka sebenarnya terjadi 13 tahun lalu. Mendeskripsikan kit tandang 2013-14 berwarna putih dan hijau hutan di situs resmi mereka, Bayern menulis: "Seperti lederhosen khas, celananya berwarna cokelat dan jersey putihnya melengkapi tampilan tradisional Bavaria yang khas."
Pada 2021-22, klub meluncurkan kit edisi khusus pertama mereka untuk Oktoberfest yang hanya dipakai dalam satu pertandingan, dengan tampilan elegan berwarna hijau tua dan emas serta bunga edelweiss tradisional yang melingkari lencana. Saat itu, adidas mengatakan jersey tersebut merayakan "warisan kaya" kota itu dengan tampilan yang terinspirasi oleh pakaian tradisional Bavaria.
Jersey itu terbukti begitu sukses sehingga Bayern dan adidas terus merilis jersey Wiesn edisi spesial setiap tahun sejak saat itu, termasuk dalam warna merah tua sebagai penghormatan pada pakaian klasik Bavaria, hijau rumput untuk mereplikasi padang rumput yang identik dengan musim tersebut, serta pengenalan lambang Oktoberfest khusus.
Pakaian tradisional dari wilayah itu juga telah menjadi bagian besar dari perayaan gelar Bayern selama bertahun-tahun, dan jumlahnya memang banyak mengingat mereka adalah pemenang Bundesliga yang serial dan pemecah rekor, atau rekordmeister. Pada masa lalu, para pemain mereka mengenakan lederhosen untuk merayakan keberhasilan mereka, sementara melempar gelas bir berukuran besar satu sama lain di atas lapangan juga telah menjadi tradisi.
'Semangat hidup, komunitas & keberagaman'
adidas dan Bayern kembali menghadirkan sesuatu untuk Oktoberfest 2026, dengan meluncurkan kit Wiesn mereka yang tanpa diragukan lagi paling berani dan paling semarak sejauh ini. Kit ini memiliki warna dasar gelap dengan desain abstrak penuh warna di seluruh permukaannya, yang membuatnya lebih mirip karya seni daripada jersey sepak bola, sementara lambang musiman khusus terpasang di bagian dada.
adidas mengatakan tampilan floral tersebut adalah "interpretasi modern dari elemen floral yang identik dengan Wiesn", yang terinspirasi "dari bunga-bunga yang secara tradisional diasosiasikan dengan budaya Bavaria" dan merayakan "atmosfer semarak musim ini".
"Musim Wiesn menandai waktu dalam setahun ketika kota berubah. Jalanan menjadi lebih ramai, tradisi menjadi yang utama, dan rasa sukacita, optimisme, serta kebebasan yang unik mengambil alih ibu kota Bavaria," kata adidas dalam rilis tersebut. "Terinspirasi oleh momen budaya tahunan ini, FC Bayern 2026 Wiesn Jersey yang baru menangkap semangat musim ini dan hubungan antara klub dengan kota asalnya."
Pernyataan Bayern sendiri berbunyi: "Jersey baru ini memadukan gaya tradisional Munich dengan desain modern yang percaya diri, merayakan segala hal yang membuat Wiesn begitu istimewa: semangat hidup, kebersamaan, dan keberagaman."
Seperti yang sudah lazim belakangan ini, jersey baru tersebut juga disertai lini gaya hidup, termasuk cardigan dengan pola abstrak yang sama, jaket hitam yang terinspirasi trachtenjacke dan gaun hitam drindl.
Jersey Wiesn 2026 Bayern akan menjalani debut di lapangan saat Bayern menghadapi Union Berlin pada Jumat malam di Allianz Arena, dan kini sudah tersedia untuk dibeli di toko ritel adidas tertentu serta secara online di adidas.