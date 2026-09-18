Bayern Munich & Bavaria: Bagaimana Oktoberfest menjadi inti dari hubungan mendalam raksasa Bundesliga itu dengan wilayah asal mereka

Berkat perkembangan media sosial, salah satu aspek yang kian populer dari hubungan Bayern dengan wilayah Bavaria adalah perayaan Oktoberfest klub, yang secara lokal dikenal sebagai Wiesn, 'musim kelima' Munich, yang berlangsung antara akhir September dan awal Oktober.

Oktoberfest bermula pada 1810 ketika warga Munich diundang untuk merayakan pernikahan Pangeran Ludwig dengan Putri Therese dari Saxony-Hildburghausen. Kini, ajang itu pada dasarnya merupakan perayaan budaya rakyat Bavaria.

Tampaknya ada semacam syarat tak resmi untuk bermain bagi klub ini, yaitu ikut larut dalam kemeriahan tersebut, dan Die Roten kini sudah merayakannya selama beberapa dekade. Telusuri arsip dan Anda akan menemukan foto ikon-ikon Bayern seperti Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn, dan Lothar Mathaeus yang turut ambil bagian.

Itu berarti mengenakan busana tradisional Bavaria, termasuk lederhosen (celana pendek kulit dengan breaches), kemeja dan jaket khas trachtenhemd dan trachtenjacke, sepatu trachtenschuhe , dan mungkin bahkan trachtenhut (topi tradisional), lalu menuju salah satu tenda yang dibangun khusus untuk menikmati beberapa pretzel dan segelas besar bir.

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Menjelaskan keterlibatan Bayern dalam festival tersebut pada 2014, Bavarian Football Works menulis: "Para pemain dan staf Bayern Munich telah menghadiri festival itu selama bertahun-tahun. Belakangan ini, kunjungan resmi mereka jatuh pada akhir pekan terakhir. Mereka bisa ditemukan di tenda Kaferzelt, berpose untuk foto dengan peniru Raja Ludwig dan melakukan penguatan kebersamaan tim yang penting sambil menikmati bir dan pretzel.

"Hubungan Bayern dengan festival itu tidak berhenti di situ. Sejak 2003 klub ini memiliki kemitraan kuat dengan Paulaner, salah satu pabrik bir resmi untuk Oktoberfest. Paulaner menyediakan 100 liter bir untuk setiap gol yang dicetak pemain Bayern dan mengundang tim itu untuk merayakan di tenda mereka setiap musim festival."

Foto-foto yang dihasilkan selalu mendapat sambutan positif, saat tim putra dan putri, staf pelatih, serta keluarga mereka tampil total, meski kami tidak yakin mereka benar-benar menghabiskan sebanyak itu gelas bir besar mengingat atlet modern sangat fokus pada performa puncak.

Berbicara kepada situs resmi Bundesliga tentang acara tahun ini, mantan winger Liverpool milik Bayern Luis Diaz mengatakan: "Bagi saya, Bayern itu spesial. Oktoberfest sangat besar di Munich. Tahun lalu, saya mengalaminya tetapi tidak dengan cara yang saya inginkan. Saya pikir tahun ini saya akan sedikit lebih menikmatinya, pergi bersama keluarga dan seorang saudara saya di sini.

"Saya akan mencoba lebih menikmatinya, lebih dekat dengan budayanya karena sangat menyenangkan melihat semua orang berdandan untuk Oktoberfest. Luar biasa. Ini acara yang sangat bagus." Ia menambahkan: "Pesta yang bagus. Acara yang hebat. Selalu banyak orang. Saya akan berpakaian dengan bagus."