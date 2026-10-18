Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Bayer Leverkusen Neverkusen GFX HIC 1-1GOAL

Bayer 'Neverkusen': Bagaimana klub paling terkutuk dalam sepakbola menyia-nyiakan peluang meraih treble setelah memukau penggemar di seluruh Eropa

Klaus Toppmoller menjadikan Leverkusen salah satu tim yang bisa dibilang paling atraktif di Eropa pada awal 2000-an, tetapi mereka gagal meraih satu trofi pun.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Mantan penyerang Bayer Leverkusen Dimitar Berbatov pernah ditanya apakah gol kemenangan spektakuler Zinedine Zidane di final Liga Champions 2002 sedikit meringankan kekecewaannya akibat kekalahan di Glasgow. “S*al, tentu tidak!” jawab pria Bulgaria itu. “Itu sama sekali tidak meringankan apa pun!

    “Saya berada tepat di belakang Zinedine Zidane ketika dia melihat bola turun. Terkadang Anda bisa merasakan bahwa gol akan tercipta, bahwa Zidane akan menyambut bola seperti yang dilakukannya saat itu. Namun, saya hanya berpikir, ‘Jangan, kumohon jangan!’”

    Keputusasaan Berbatov bisa dimengerti. Tendangan voli memukau Zidane hanya menambah penderitaan tim Bayer yang tampil gemilang, tetapi sebelumnya sudah menjadi runner-up di Bundesliga dan DFB-Pokal. “Saya bangga dengan apa yang kami capai musim ini,” kata pelatih Klaus Toppmoller kepada wartawan di Hampden Park. “Kami kembali finis di posisi kedua, tetapi jika pada awal musim ada yang mengatakan kami akan mencapai final Liga Champions, orang itu pasti dianggap gila.

    “Menurut saya, pencapaian kami nyaris mustahil mengingat masalah-masalah yang kami hadapi. Namun, dalam sepakbola, Anda tidak selalu mendapat hasil yang layak Anda peroleh. Setelah semua yang kami lalui, tidak ada yang lebih memahami hal itu daripada kami.”

    Memang, boleh dibilang tidak ada tim yang pernah mengalami begitu banyak kekecewaan dalam waktu sesingkat Bayer Leverkusen. Klub yang seolah dikutuk itu memasuki bulan terakhir musim 2001-02 dengan impian meraih tiga gelar, tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa pun dari seluruh upaya mereka.

  • ‘Penggila sepak bola’

    Bayer Leverkusen v Breman
    Getty Images Sport

    Toppmoller yang eksentrik tak butuh waktu lama untuk memberi dampak di BayArena.

    Toppmoller baru tiba di BayArena pada musim panas sebelumnya dan dianggap sebagai pilihan berisiko untuk menggantikan Berti Vogts. Legenda Jerman itu dipecat meski berhasil membawa Leverkusen lolos ke Liga Champions lewat finis di posisi keempat Bundesliga. Kendati Toppmoller menunjukkan kinerja bagus dalam pekerjaan sebelumnya di Bochum dan Saarbrucken, yang bermain di divisi dua, ia belum teruji di level tertinggi. Ada pula keraguan apakah seorang perokok berat yang gemar minum-minum benar-benar sosok yang tepat untuk memimpin Leverkusen.

    Toppmoller menepis keraguan tentang karakter dan kemampuannya dengan mengatakan, “Saya maniak sepakbola. Orang lain punya sel darah merah dan putih. Saya punya bola-bola kecil!” Ia juga bertekad membungkam para pengkritiknya, terutama pendahulunya.

    “Saat itu Vogts menjadi pengamat di televisi dan pada awal musim ia mengatakan kami akan finis di posisi ketujuh Bundesliga. Katanya, ‘Mereka tidak punya peluang untuk menjadi juara atau lolos ke Liga Champions!’” kata Toppmoller kemudian kepada The Mirror.

    Ia sendiri menolak membuat prediksi yang spesifik, tetapi dalam konferensi pers pertamanya, ia mengatakan kepada para suporter klub, “Saya bisa menjamin kami akan sukses dan menarik untuk ditonton.” Optimisme itu tentu punya alasan kuat.

    Meski kehilangan Robert Kovac yang pindah ke Bayern Munich, Leverkusen mampu mempertahankan sebagian besar kekuatan skuadnya. Segera terlihat pula bahwa Toppmoller adalah sosok yang tepat untuk memaksimalkan talenta yang dimilikinya. Bayer mengawali musim Bundesliga dengan luar biasa, meraih 36 dari maksimal 42 poin dalam rentetan 14 pertandingan tanpa kekalahan. Sepakbola menyerang mereka yang mendebarkan pun memikat para pencinta permainan indah.

    Lima kekalahan di sekitar pergantian tahun sempat tampak menggagalkan upaya mereka meraih gelar, tetapi Leverkusen bangkit dengan rentetan laga tak terkalahkan lainnya. Mereka unggul lima poin atas Borussia Dortmund ketika tinggal tiga pertandingan tersisa. Pada tahap itu, tim Toppmoller yang tampil memikat juga sudah memastikan tempat di final DFB-Pokal dan, yang jauh lebih penting, mencapai semi-final Liga Champions.

    Sejujurnya, Bayer sama sekali tidak tampak seperti kandidat juara kompetisi antarklub Eropa ketika kalah 4-0 dari Juventus dalam pertandingan pertama mereka di fase grup kedua. Pelatih Juventus, Marcello Lippi, setelahnya mengakui bahwa ia “tidak pernah membayangkan pertandingan melawan Leverkusen akan semudah itu”.

    “Itu benar-benar membuat saya kesal,” aku Toppmoller bertahun-tahun kemudian kepada Werkself Magazine, “dan saya bersumpah ia akan mendapat balasannya di Leverkusen. Kami menang 3-1 dan kalimat pertama saya dalam konferensi pers adalah: Saya tidak pernah membayangkan melawan Juve akan semudah itu!” Pekan berikutnya, Leverkusen mengalahkan Deportivo La Coruna, tim yang sangat kuat, di Riazor untuk finis sebagai juara grup yang juga dihuni Arsenal serta Juve.

    Meski begitu, Bayer, yang telah mengalahkan Barcelona di fase grup pertama, tetap dianggap sangat tidak diunggulkan menjelang perempat-final. Padahal, tim ini punya pemain-pemain bintang.

  • Melawan tren

    Toppmoller Ballack Leverkusen 2002
    Getty Images

    Kemampuan Toppmoller mengelola pemain membuatnya mampu mengeluarkan performa terbaik dari pemain andalannya, Ballack.

    Hans-Jorg Butt adalah kiper luar biasa sekaligus eksekutor penalti yang andal! Sementara itu, Jens Nowotny dan Lucio membentuk duet bek tengah yang saling melengkapi, dengan Carsten Ramelow melindungi lini belakang secara apik dari posisinya di depan empat bek.

    Saat menyerang, bek sayap Diego Placente dan pemain sayap Ze Roberto “membuat semua orang di Eropa pusing”, seperti kata Toppmoller, berkat kecepatan dan kelincahan mereka di sisi kiri. Sementara itu, Yildiray Basturk memasok bola untuk penyerang tengah yang dipilih, baik itu Berbatov, Ulf Kirsten, maupun Oliver Neuville, tiga penyerang dengan keahlian berbeda.

    Namun, pencetak gol terbanyak sekaligus pemain kunci Leverkusen adalah Michael Ballack. Gelandang serbabisa itu berusia 25 tahun saat itu dan tengah berada di puncak performanya. “Jika melihat ke belakang,” kata Ballack kepada situs resmi Leverkusen, “itu jelas musim terpenting saya, dan mungkin juga yang terbaik dalam karier saya.”

    Toppmoller memainkan peran penting dalam hal itu, bukan hanya lewat taktiknya yang memberi Ballack kebebasan untuk sesering mungkin maju menyerang. Saat jeda musim dingin, terungkap bahwa pemain tim nasional Jerman yang banyak diminati itu akan bergabung dengan Bayern dengan status bebas transfer pada akhir musim. Tidak mengherankan, sebagian suporter pun berbalik menentang Ballack. Namun, Toppmoller tetap teguh mendukung pemain andalannya.

    “Banyak pelatih lain mungkin akan bersikap berbeda dalam situasi itu,” kata mantan pemain Chelsea itu. “Tidak selalu mudah untuk mendukung pemain yang akan meninggalkan klub dan mendapat perlakuan lebih kritis dari media dibandingkan sebelumnya. Toppi selalu mengatakan dengan jelas apa yang ia yakini, sekalipun itu berarti melawan arus. Para pemain pun bisa merasakan apakah pelatih benar-benar tulus. Toppi mendukung saya, baik di dalam maupun di luar klub. Itu membuat situasinya tenang, sesuatu yang sangat penting bagi saya dan tim.”

    Ballack membalas dukungan Toppmoller yang tak tergoyahkan itu dengan penampilan luar biasa sepanjang perjalanan bersejarah Leverkusen menuju final Liga Champions. Ia mencetak dua gol saat Bayer mengalahkan Liverpool dengan agregat 4-3 di perempat-final. Ia juga mencetak gol dalam hasil imbang mendebarkan 2-2 melawan Manchester United pada leg pertama semifinal di Old Trafford.

    Menurut Toppmoller, penampilan di stadion berjuluk “Teater Impian” itu merupakan yang terbaik bagi Leverkusen sepanjang musim. Laga tersebut menunjukkan dengan sempurna filosofi sepakbola menyerangnya, yang mengubah tim yang sebelumnya tidak disukai di Jerman karena dimiliki perusahaan farmasi menjadi tim yang dikagumi dalam sepakbola Eropa.

    “Para suporter Manchester United mengapresiasi penampilan kami dengan memberikan tepuk tangan sambil berdiri. Itu pengalaman yang luar biasa,” ujarnya dengan antusias. “Tentu saja, kami kemudian sangat beruntung [bisa bermain imbang 1-1] di kandang pada leg kedua, karena Manchester United adalah tim yang lebih baik. Placente bahkan menyundul bola menjauh dari garis gawang sesaat sebelum pertandingan berakhir.

    “Namun, [ketika peluit akhir berbunyi], saya tak bisa menahan kegembiraan. Rasanya luar biasa, kami masuk final. Saya berlari ke lapangan dan rasanya ingin memeluk seluruh dunia!”

  • “Kami adalah tim yang lebih baik”

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    Leverkusen turut membuat laga final di Glasgow berlangsung ketat, tetapi pada akhirnya momen magis Zidane menjadi penentu.

    Satu-satunya masalah bagi Toppmoller setelah lolos tipis dari hadangan United berkat aturan gol tandang adalah, pada tahap musim itu, Leverkusen sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dua kekalahan beruntun, di kandang melawan Werder Bremen dan di markas Nurnberg, telah membuat Dortmund menyalip mereka di puncak klasemen Bundesliga.

    Leverkusen memang berhasil mengalahkan Hertha Berlin 2-1 pada laga terakhir mereka, 4 Mei 2002, berkat dua gol Ballack. Namun, Dortmund mengalahkan Bremen dengan skor yang sama untuk merebut gelar dengan keunggulan hanya satu poin, sekaligus membuat 'Neverkusen' finis sebagai runner-up untuk keempat kalinya dalam enam musim.

    Akibatnya, tekanan terhadap tim Toppmoller semakin besar menjelang final DFB-Pokal melawan Schalke pada akhir pekan berikutnya. Di Berlin, beban itu terbukti terlalu berat bagi mereka. Meski unggul lebih dulu lewat Berbatov di Stadion Olimpiade, mereka tertinggal 4-1 sebelum Kirsten memperkecil ketertinggalan saat waktu normal tersisa sedikit lebih dari satu menit.

    Dua kekecewaan itu membuat seluruh musim Leverkusen mendadak bergantung pada keberhasilan mereka mengalahkan Madrid di final Liga Champions pada 15 Mei. Bild menulis kala itu, "Jangan sampai tim hebat ini mengakhiri musim dengan tangan hampa. Itu tidak mungkin kehendak para dewa sepakbola..."

    Namun, Toppmoller secara terbuka mengakui sebelum pertandingan bahwa 'Galacticos' asuhan Vicente Del Bosque "lebih baik daripada Leverkusen dalam segala hal". Absennya dua pemain yang sangat berpengaruh, Nowotny karena cedera dan Ze Roberto karena skorsing, menjadi pukulan telak bagi skuad yang kepercayaan dirinya sudah merosot setelah menyia-nyiakan peluang menjuarai Bundesliga.

    Karena itu, muncul kekhawatiran nyata bahwa Leverkusen bakal runtuh setelah kebobolan pada menit kedelapan di Hampden, gol yang membuat Toppmoller murka. "Dalam persiapan pertandingan, saya terus-menerus membicarakan lemparan ke dalam Roberto Carlos sampai bosan sendiri. Kami sudah tahu soal itu," ujarnya dengan kesal. "Lalu kami justru kecolongan dari sebuah lemparan ke dalam yang berujung pada gol Raul untuk mengubah skor menjadi 1-0."

    Namun, Lucio, bek tengah Brasil yang tampil gemilang dan mencetak gol penentu dalam kemenangan dramatis atas Liverpool di perempat-final, menyamakan kedudukan hanya enam menit kemudian. Bahkan setelah Zidane kembali membawa Real unggul lewat gol spektakulernya sesaat sebelum jeda, Leverkusen terus berusaha menyerang.

    "Kami lebih bugar daripada Real Madrid, dan itu aneh," kata Ballack. "Kami nyaris kehabisan pemain pada leg kedua semi-final melawan Manchester United, tetapi dua pekan kemudian, kami merasa benar-benar segar di final. Tidak semua hal dalam sepakbola bisa dijelaskan. Namun, ketika saya mengingat setengah jam terakhir melawan Madrid, mereka sudah kehabisan tenaga dan kami benar-benar mendominasi pertandingan. Jika saat itu kami berhasil menyamakan kedudukan, saya yakin kami akan menang pada babak perpanjangan waktu."

    Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan untuk meraih Piala Eropa kedua mereka dalam tiga musim. Sementara itu, Toppmoller harus menjalani tugas berat untuk membangkitkan para pemain yang terpukul oleh tiga kegagalan menyakitkan: "Pikiran pertama saya setelah final Liga Champions adalah: 'Sial, kami seharusnya memenangi pertandingan itu karena kami tim yang lebih baik'. Namun, kemudian saya berkata kepada tim di ruang ganti bahwa mereka telah menjalani musim yang luar biasa. Saat itu kami memainkan sepakbola paling menarik di Eropa. Dan kami mendapat banyak apresiasi di luar negeri."

    Pada akhirnya, semua itu tidak banyak berarti, setidaknya di mata pihak klub. Sebelum laga di Glasgow, direktur olahraga Leverkusen Reiner Calmund pernah mengatakan bahwa "Tanpa gelar, Anda tidak bernilai apa-apa di dunia ini". Karena itu, pemecatan Toppmoller pada Februari 2003 setelah serangkaian hasil buruk mungkin tidak terlalu mengejutkan bagi pengamat dari luar klub.

    Bagi para petinggi di BayArena, yang benar-benar penting adalah menghapus julukan 'Neverkusen', terutama karena Ballack kemudian mengakui bahwa riwayat kegagalan klub sangat membebani para pemain menjelang akhir persaingan gelar. Meski begitu, Toppmoller tetap bangga dengan masa baktinya di BayArena dan mengaku tidak menyesali apa pun yang terjadi.

    "Saya tidak mendambakan gelar-gelar yang gagal kami raih," katanya. "Ketika masih muda, saya selalu berkata: Saya tidak tertarik pada trofi, saya ingin menyuguhkan pertandingan yang menarik bagi orang-orang. Sepakbola seharusnya menginspirasi. Dan itulah yang kami capai saat itu."

    Jelas, hal itu tidak menghilangkan pedihnya kegagalan meraih satu pun trofi, seperti ditegaskan Berbatov tanpa keraguan. Namun, meski Leverkusen asuhan Toppmoller tidak berhasil meraih gelar, permainan mereka tak terbantahkan menarik untuk disaksikan. Mungkin hal itu sendiri bisa dianggap sebagai sebuah kemenangan.