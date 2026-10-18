Satu-satunya masalah bagi Toppmoller setelah lolos tipis dari hadangan United berkat aturan gol tandang adalah, pada tahap musim itu, Leverkusen sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dua kekalahan beruntun, di kandang melawan Werder Bremen dan di markas Nurnberg, telah membuat Dortmund menyalip mereka di puncak klasemen Bundesliga.

Leverkusen memang berhasil mengalahkan Hertha Berlin 2-1 pada laga terakhir mereka, 4 Mei 2002, berkat dua gol Ballack. Namun, Dortmund mengalahkan Bremen dengan skor yang sama untuk merebut gelar dengan keunggulan hanya satu poin, sekaligus membuat 'Neverkusen' finis sebagai runner-up untuk keempat kalinya dalam enam musim.

Akibatnya, tekanan terhadap tim Toppmoller semakin besar menjelang final DFB-Pokal melawan Schalke pada akhir pekan berikutnya. Di Berlin, beban itu terbukti terlalu berat bagi mereka. Meski unggul lebih dulu lewat Berbatov di Stadion Olimpiade, mereka tertinggal 4-1 sebelum Kirsten memperkecil ketertinggalan saat waktu normal tersisa sedikit lebih dari satu menit.

Dua kekecewaan itu membuat seluruh musim Leverkusen mendadak bergantung pada keberhasilan mereka mengalahkan Madrid di final Liga Champions pada 15 Mei. Bild menulis kala itu, "Jangan sampai tim hebat ini mengakhiri musim dengan tangan hampa. Itu tidak mungkin kehendak para dewa sepakbola..."

Namun, Toppmoller secara terbuka mengakui sebelum pertandingan bahwa 'Galacticos' asuhan Vicente Del Bosque "lebih baik daripada Leverkusen dalam segala hal". Absennya dua pemain yang sangat berpengaruh, Nowotny karena cedera dan Ze Roberto karena skorsing, menjadi pukulan telak bagi skuad yang kepercayaan dirinya sudah merosot setelah menyia-nyiakan peluang menjuarai Bundesliga.

Karena itu, muncul kekhawatiran nyata bahwa Leverkusen bakal runtuh setelah kebobolan pada menit kedelapan di Hampden, gol yang membuat Toppmoller murka. "Dalam persiapan pertandingan, saya terus-menerus membicarakan lemparan ke dalam Roberto Carlos sampai bosan sendiri. Kami sudah tahu soal itu," ujarnya dengan kesal. "Lalu kami justru kecolongan dari sebuah lemparan ke dalam yang berujung pada gol Raul untuk mengubah skor menjadi 1-0."

Namun, Lucio, bek tengah Brasil yang tampil gemilang dan mencetak gol penentu dalam kemenangan dramatis atas Liverpool di perempat-final, menyamakan kedudukan hanya enam menit kemudian. Bahkan setelah Zidane kembali membawa Real unggul lewat gol spektakulernya sesaat sebelum jeda, Leverkusen terus berusaha menyerang.

"Kami lebih bugar daripada Real Madrid, dan itu aneh," kata Ballack. "Kami nyaris kehabisan pemain pada leg kedua semi-final melawan Manchester United, tetapi dua pekan kemudian, kami merasa benar-benar segar di final. Tidak semua hal dalam sepakbola bisa dijelaskan. Namun, ketika saya mengingat setengah jam terakhir melawan Madrid, mereka sudah kehabisan tenaga dan kami benar-benar mendominasi pertandingan. Jika saat itu kami berhasil menyamakan kedudukan, saya yakin kami akan menang pada babak perpanjangan waktu."

Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan untuk meraih Piala Eropa kedua mereka dalam tiga musim. Sementara itu, Toppmoller harus menjalani tugas berat untuk membangkitkan para pemain yang terpukul oleh tiga kegagalan menyakitkan: "Pikiran pertama saya setelah final Liga Champions adalah: 'Sial, kami seharusnya memenangi pertandingan itu karena kami tim yang lebih baik'. Namun, kemudian saya berkata kepada tim di ruang ganti bahwa mereka telah menjalani musim yang luar biasa. Saat itu kami memainkan sepakbola paling menarik di Eropa. Dan kami mendapat banyak apresiasi di luar negeri."

Pada akhirnya, semua itu tidak banyak berarti, setidaknya di mata pihak klub. Sebelum laga di Glasgow, direktur olahraga Leverkusen Reiner Calmund pernah mengatakan bahwa "Tanpa gelar, Anda tidak bernilai apa-apa di dunia ini". Karena itu, pemecatan Toppmoller pada Februari 2003 setelah serangkaian hasil buruk mungkin tidak terlalu mengejutkan bagi pengamat dari luar klub.

Bagi para petinggi di BayArena, yang benar-benar penting adalah menghapus julukan 'Neverkusen', terutama karena Ballack kemudian mengakui bahwa riwayat kegagalan klub sangat membebani para pemain menjelang akhir persaingan gelar. Meski begitu, Toppmoller tetap bangga dengan masa baktinya di BayArena dan mengaku tidak menyesali apa pun yang terjadi.

"Saya tidak mendambakan gelar-gelar yang gagal kami raih," katanya. "Ketika masih muda, saya selalu berkata: Saya tidak tertarik pada trofi, saya ingin menyuguhkan pertandingan yang menarik bagi orang-orang. Sepakbola seharusnya menginspirasi. Dan itulah yang kami capai saat itu."

Jelas, hal itu tidak menghilangkan pedihnya kegagalan meraih satu pun trofi, seperti ditegaskan Berbatov tanpa keraguan. Namun, meski Leverkusen asuhan Toppmoller tidak berhasil meraih gelar, permainan mereka tak terbantahkan menarik untuk disaksikan. Mungkin hal itu sendiri bisa dianggap sebagai sebuah kemenangan.