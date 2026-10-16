Real Betis sedang tampil luar biasa. Tim asuhan Manuel Pellegrini menempati peringkat ketiga klasemen La Liga setelah mengumpulkan 19 poin dari delapan pertandingan pembuka, sembari berupaya melanjutkan pencapaian mereka musim lalu saat finis di posisi kelima. Betis pun menyamai awal musim terbaik sepanjang sejarah klub, yang sebelumnya terjadi pada 1934-35, ketika mereka kemudian meraih gelar pertama dan satu-satunya di kasta tertinggi Spanyol.

Belum ada seorang pun di klub yang memikirkan gelar kedua, tetapi kepercayaan diri di ruang ganti tengah mencapai titik tertinggi. Hal itu sebagian juga berkat kembalinya mereka ke Liga Champions setelah absen selama 21 tahun. Sejauh ini, kiprah tersebut berjalan sebaik yang bisa diharapkan siapa pun, dengan Betis mengawali fase liga lewat dua kemenangan mendebarkan dengan skor 3-2 atas Lille dan Porto. Pellegrini memiliki kedalaman skuad yang memadai, ditambah kegigihannya sendiri, untuk memastikan Betis mempertahankan momentum.

"Jika saya merasa Betis bisa bersaing melawan tim mana pun, itu adalah Betis musim ini. Kami bukan hanya 11 atau 14 pemain, melainkan skuad yang sangat besar dengan banyak pilihan," kata bek veteran Betis, Diego Llorente, kepada kanal media klub awal bulan ini. "Tidak ada yang bisa menjamin hasil, tetapi kami bisa menjamin sikap, komitmen, semangat juang, dan dedikasi. Semua itu tidak bisa ditawar dan dituntut oleh lambang klub ini setiap kali kami melangkah ke lapangan. Kami berharap bisa membawa banyak kegembiraan bagi para penggemar musim ini."

Sudah banyak kegembiraan yang dirasakan, dan itu akan berubah menjadi euforia jika Betis mampu mengalahkan Barcelona pada Sabtu. Pemuncak klasemen La Liga itu memenangi seluruh delapan pertandingan sejauh ini, mencetak 34 gol dan hanya kebobolan tujuh kali. Namun, Betis akan menjadi tantangan terbesar mereka sejauh ini. Kemenangan bagi Real Betisakan seketika mengubah status mereka dari tim yang sekadar dianggap berpeluang menjadi penantang gelar sesungguhnya.