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Real Betis' resurgence_1-1.jpgGetty/GOAL

Barcelona, waspadalah! Real Betis yang dimotori Isco tampak sebagai penantang serius di bawah asuhan Manuel Pellegrini yang kerap dipandang sebelah mata

Real Betis bertekad menjegal pemuncak klasemen La Liga pada Sabtu setelah mengawali musim dengan catatan bersejarah.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Real Betis sedang tampil luar biasa. Tim asuhan Manuel Pellegrini menempati peringkat ketiga klasemen La Liga setelah mengumpulkan 19 poin dari delapan pertandingan pembuka, sembari berupaya melanjutkan pencapaian mereka musim lalu saat finis di posisi kelima. Betis pun menyamai awal musim terbaik sepanjang sejarah klub, yang sebelumnya terjadi pada 1934-35, ketika mereka kemudian meraih gelar pertama dan satu-satunya di kasta tertinggi Spanyol.

    Belum ada seorang pun di klub yang memikirkan gelar kedua, tetapi kepercayaan diri di ruang ganti tengah mencapai titik tertinggi. Hal itu sebagian juga berkat kembalinya mereka ke Liga Champions setelah absen selama 21 tahun. Sejauh ini, kiprah tersebut berjalan sebaik yang bisa diharapkan siapa pun, dengan Betis mengawali fase liga lewat dua kemenangan mendebarkan dengan skor 3-2 atas Lille dan Porto. Pellegrini memiliki kedalaman skuad yang memadai, ditambah kegigihannya sendiri, untuk memastikan Betis mempertahankan momentum.

    "Jika saya merasa Betis bisa bersaing melawan tim mana pun, itu adalah Betis musim ini. Kami bukan hanya 11 atau 14 pemain, melainkan skuad yang sangat besar dengan banyak pilihan," kata bek veteran Betis, Diego Llorente, kepada kanal media klub awal bulan ini. "Tidak ada yang bisa menjamin hasil, tetapi kami bisa menjamin sikap, komitmen, semangat juang, dan dedikasi. Semua itu tidak bisa ditawar dan dituntut oleh lambang klub ini setiap kali kami melangkah ke lapangan. Kami berharap bisa membawa banyak kegembiraan bagi para penggemar musim ini."

    Sudah banyak kegembiraan yang dirasakan, dan itu akan berubah menjadi euforia jika Betis mampu mengalahkan Barcelona pada Sabtu. Pemuncak klasemen La Liga itu memenangi seluruh delapan pertandingan sejauh ini, mencetak 34 gol dan hanya kebobolan tujuh kali. Namun, Betis akan menjadi tantangan terbesar mereka sejauh ini. Kemenangan bagi Real Betisakan seketika mengubah status mereka dari tim yang sekadar dianggap berpeluang menjadi penantang gelar sesungguhnya.

  • 'Sang Insinyur'

    FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-ELCHE
    AFP

    Pellegrini punya rekam jejak panjang membawa klub-klub papan tengah mencapai prestasi yang jauh lebih tinggi, dan masih menunjukkan kiprah gemilang pada usia 73 tahun.

    Betis tidak berada di posisi ini secara kebetulan. Sejak Pellegrini datang pada Juli 2020, mereka tidak pernah finis di bawah peringkat ketujuh La Liga, meski hanya menghabiskan €202 juta (£171 juta/$227 juta) di bursa transfer. Betis lolos ke kompetisi Eropa selama lima tahun berturut-turut, mencapai final Liga Konferensi pada 2024-25, yang merupakan penampilan pertama klub di final kompetisi Eropa, serta perempat-final Liga Europa musim lalu.

    Dikenal sebagai 'El Ingeniero' (Sang Insinyur) di Spanyol karena pendekatannya yang tenang dan sangat terstruktur dalam membangun tim sepakbola yang kuat, Pellegrini merupakan salah satu pelatih terbaik abad ke-21. Ia membawa Villarreal ke semi-final Liga Champions dan posisi runner-up La Liga, mengantarkan Malaga lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, serta mempersembahkan gelar Liga Primer kepada Manchester City pada 2013-14. Namun, ada anggapan bahwa kemampuannya selama ini kurang dihargai.

    Itulah pendapat Pablo Fornals, yang sempat bekerja bersama Pellegrini di West Ham sebelum kembali bekerja sama dengan pelatih asal Cile itu di Betis pada 2024. "Saya rasa benar [dia kurang dihargai]. Dia tahu segalanya tentang sepakbola dan hubungan antara staf pelatih dengan para pemain," kata Fornals kepada Transfermarkt. "Secara pribadi, dia memberi saya kesempatan bermain di Liga Primer, jadi saya akan selalu berterima kasih untuk itu. Dan ketika saya tidak tampil begitu baik di Liga Primer, dia membawa saya ke sini dan memberi saya kesempatan kedua. Bagi saya, dia punya peran besar dalam karier saya dan saya berusaha membalas semua itu dengan memberikan 100 persen setiap hari."

    Pellegrini juga menjadi sosok di balik kebangkitan Isco pada fase akhir kariernya, setelah sebelumnya mampu mengeluarkan kemampuan terbaik gelandang Spanyol itu di Malaga. "Pellegrini adalah pelatih yang sangat mengenal saya, yang memiliki gagasan dan gaya bermain yang menguntungkan pemain dengan karakteristik seperti saya," kata Isco dalam wawancara baru-baru ini dengan Diario Sport. "Dia selalu mampu mengeluarkan penampilan terbaik dari semua pemain. Perkembangan Betis ini tidak bisa dipahami tanpa pengaruh Pellegrini."

  • Kembali ke performa terbaiknya

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Mantan pengatur serangan Real Madrid, Isco, bangkit dari masa sulit akibat cedera dan kini menjadi wajah proyek Betis.

    Pemikiran juru taktik berusia 73 tahun itu tampaknya semakin tajam. Betis kini membangun serangan dengan sabar dari belakang untuk memancing tekanan lawan, sebelum memanfaatkan setiap celah dengan efisiensi tanpa ampun. Sebagai kapten, Isco memimpin lewat teladan dan menjadi motor kreativitas tim. Ia mencatatkan lebih banyak aksi menyerang berdampak besar per pertandingan di La Liga (4,68) dibandingkan pemain Betis lainnya.

    Pengaruhnya sangat terasa dalam kemenangan telak 5-2 atas Osasuna pada Sabtu. Isco mencetak dua gol dan mengatur sebagian besar serangan terbaik Betis. Selama 74 menit di lapangan, Isco tidak sekali pun kehilangan penguasaan bola, sementara pertahanan Osasuna berjuang sia-sia untuk menghentikannya.

    Mantan pengatur serangan Real Madrid itu juga tampil menentukan di Liga Champions. Ia memberikan assist penting dalam kemenangan di markas Lille dan mencetak gol ketiga yang sangat krusial melawan Porto pada Rabu. Isco dengan tenang menuntaskan penalti pada menit ke-84, membuat para pendukung Betis yang memadati Estadio de la Cartuja berkapasitas 70.000 penonton bersorak gembira. Stadion itu menjadi kandang sementara Betis selama Estadio Benito Villamarín direnovasi.

    Gol tersebut menjadi ganjaran yang pantas bagi penampilan Isco yang aktif sepanjang laga. Ia meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan setelah mencatatkan empat umpan kunci, 30 kali membawa bola, dan lima kali merebut kembali bola.

    Tidak banyak yang bisa memprediksi pemain berusia 34 tahun itu akan kembali ke level setinggi ini setelah mengalami patah tulang fibula pada 2024 dan 2025. Ia juga mengalami cedera pergelangan kaki serius musim lalu dan hanya tampil delapan kali di La Liga secara keseluruhan. Namun, setelah menjalani pramusim yang baik, Isco kini tampak kembali berada dalam kondisi fisik prima.

    Tim media sosial Betis menyambut kedatangan Isco dengan status bebas transfer pada 2023 dengan mereka ulang adegan terkenal kebangkitan Jon Snow dari 'Game of Thrones', yang kini terasa seperti sebuah pertanda. Melewati masa sesulit itu hanya memperkuat tekad Isco, seperti yang ia ungkapkan kepada Sport: "Yang saya pelajari adalah menghargai setiap hari, menikmati setiap sesi latihan, setiap menit saya berada di lapangan. Cedera dalam waktu lama memberi Anda perspektif bahwa sepakbola bergerak begitu cepat sehingga Anda tidak berhenti untuk menikmati momen-momen kecil, hal-hal kecil yang pada akhirnya membuat saya bahagia."

    Pembicaraan mengenai kembalinya Isco ke tim nasional Spanyol semakin ramai dari pertandingan ke pertandingan. Ia mengakui bahwa itu merupakan salah satu tujuan utamanya: "Ada tim yang sangat muda dengan banyak talenta, dan itu sulit, terutama karena usia saya semakin bertambah. Namun, saya akan berusaha tampil sebaik mungkin untuk Betis, dan semoga saya bisa kembali; saya tidak menutup-nutupi apa pun."

  • Keseimbangan pertahanan yang sempurna

    Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Mantan pemain Arsenal, Hector Bellerin, termasuk jajaran pemain senior yang membuat pertahanan Betis sulit ditembus.

    Namun, bukan hanya Isco yang kembali tampil seperti pada masa jayanya. Mantan bek tengah Barcelona, Marc Bartra, kembali ke Betis untuk periode keduanya pada 2023. Kini, di usia 35 tahun, ia bisa dibilang memainkan sepakbola terbaik sepanjang kariernya dan bahkan telah menyumbang tiga gol.

    Llorente, 33 tahun, juga tampil baik saat dibutuhkan, sementara Hector Bellerin yang berusia 31 tahun menunjukkan konsistensi di posisi bek kanan. Mantan pemain Arsenal itu tampil sangat cemerlang ketika Betis mengalahkan Real Madrid 1-0 pada awal September. Ia memenangkan delapan duel dan mengawal Vinicius Junior hingga tak mampu memberi pengaruh dalam pertandingan.

    Betis memiliki perpaduan ideal antara pengalaman dan semangat pemain muda di lini pertahanan. Pemain Brasil berusia 25 tahun, Natan, menjadi pilar lini belakang, Diego Gomez yang berusia 23 tahun menjadi pelapis, sedangkan kiper asal Spanyol, Alvaro Valles, 29 tahun, nyaris tak melakukan kesalahan di bawah mistar. Sementara itu, Bellerin memiliki pelapis berbakat dalam diri Angel Ortiz, 22 tahun, dan Fran Garcia mulai memaksimalkan potensinya di sisi seberang.

    Pemain berusia 27 tahun itu hanya ditebus seharga €4 juta dari Real Madrid pada musim panas. Jika ia terus berkembang seperti sekarang, transfer tersebut bisa menjadi salah satu pembelian paling menguntungkan dalam sejarah La Liga. Sebagai bek sayap utama Betis dalam menyerang, Garcia berperan penting menciptakan keunggulan jumlah pemain di sepertiga akhir lapangan berkat kecepatannya yang luar biasa dan gaya bermainnya yang lugas.

  • Kualitas yang melimpah

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Pellegrini memiliki banyak pilihan bagus di lini tengah dan sektor sayap, sementara Abde Ezzalzouli mampu menentukan hasil pertandingan nyaris seorang diri.

    Isco juga mendapat banyak bantuan di lini tengah. Fornals piawai menembus lini pertahanan lawan dalam peran hibrida, Nelson Deossa menghadirkan dinamika dalam fase transisi, sementara kekuatan fisik Marc Roca dan Facundo Bernal memastikan lini pertahanan tak pernah terekspos.

    Betis juga memiliki banyak pemain berkualitas di kedua sayap, dengan Abde Ezzalzouli kembali tampil sebagai andalan. Pemain timnas Maroko itu sejak lama digadang-gadang bakal meraih sukses besar, tetapi gagal memenuhi ekspektasi di Barcelona setelah bergabung dari Hercules pada 2021. Dua tahun pertamanya di Betis pun kurang mengesankan.

    Namun, Ezzalzouli tampil gemilang musim lalu dengan mencatatkan 28 kontribusi gol dalam 43 penampilan di semua kompetisi dari sayap kiri. Nasib buruk kemudian menimpanya ketika cedera memaksanya absen dari kiprah Maroko di Piala Dunia 2026. Kombinasi sakit dan masalah lutut juga membuatnya terhambat pada pekan-pekan awal musim ini.

    Meski begitu, pemain berusia 24 tahun itu perlahan kembali bugar. Setelah mencetak gol dalam kemenangan Betis atas Getafe dan Osasuna di La Liga, ia tampil memukau saat menghadapi Porto di Liga Champions. Ia menyamakan skor menjadi 1-1 dua menit setelah babak kedua dimulai lewat tembakan melengkung keras tanpa kontrol, yang hampir pasti akan menjadi kandidat salah satu gol terbaik musim ini ketika Mei tiba. Itu merupakan satu dari lima tembakan yang dilepaskan Ezzalzouli. Akselerasi langsungnya menuju pertahanan lawan juga terus merepotkan Porto.

    Sementara itu, Antony, yang dikenal sebagai rekrutan gagal Manchester United, lebih kesulitan mengulangi performa apiknya pada musim penuh pertamanya bersama Betis. Pemain Brasil itu belum mencetak gol dalam 10 penampilan sejauh ini, yang mungkin menunjukkan bahwa ia masih kesulitan mengatasi pubalgia kronis yang mengganggunya sejak Desember. Meski demikian, etos kerja Antony tak pernah menurun dan ia masih cukup sering menunjukkan kualitasnya untuk tetap menjadi pemain penting. Salah satunya ialah umpan apiknya yang berbuah gol Cuncho Hernandez dalam laga melawan Porto.

    Pellegrini juga bisa mengandalkan Rodrigo Riquelme di kedua sayap. Pemain Spanyol itu telah mencetak dua gol dalam lima kesempatan tampil sebagai starter di La Liga dan mendapat pujian atas kelincahannya di ruang sempit. Dari segi teknik, skuad Betis mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di sepakbola Spanyol. Pemain sayap serbabisa Aitor Ruibal pun hampir kembali tersedia setelah absen karena cedera. Betis memiliki bekal untuk terus bersaing dalam mengejar kesuksesan di kompetisi domestik dan Eropa.

  • Persaingan di posisi nomor 9

    Cucho Hernandez Troy Parrott Real Betis 2026-27
    Getty Images

    Cucho Hernandez menjadi sumber gol yang konsisten bagi Betis, tetapi kini menghadapi persaingan ketat dari Troy Parrott.

    Di lini depan, Cucho menjadi andalan Pellegrini selama satu setengah tahun terakhir. Dalam kurun itu, ia mencetak 23 gol dalam 64 penampilan, catatan yang sangat baik. Striker asal Kolombia itu berhasil mengembalikan kariernya ke jalur yang tepat setelah menjalani periode buruk di Watford yang berakhir dengan degradasi dari Premier League. Sebelumnya, ia menarik perhatian Betis di Amerika Serikat dengan memimpin Colombus Crew meraih gelar MLS Cup dan Leagues Cup.

    Ia tenang saat menuntaskan peluang dan memiliki beragam cara untuk melepaskan tembakan. Hal itu terlihat dari penyelesaiannya yang mengandalkan insting saat melawan Porto, serta tembakan mendatar dari jarak 16,5 meter yang menghasilkan gol dalam laga imbang 1-1 Betis melawan Deportivo la Coruna pada 20 September. Hernandez juga menjadi pemain pertama yang memulai tekanan tinggi Betis. Ia terus mengejar lawan tanpa henti dari menit pertama hingga terakhir. Namun, agar Betis bisa naik ke level berikutnya, Pellegrini membutuhkan seseorang yang dapat menjadi pesaing Hernandez. Sosok itu adalah Troy Parrott.

    Pemain tim nasional Irlandia itu pindah dari AZ Alkmaar ke Seville dengan biaya €20 juta pada Agustus setelah mencetak 16 gol dalam 28 pertandingan Eredivisie pada musim 2025-26. Parrott belum setajam itu dalam tiga bulan pertamanya di Betis, dengan hanya dua gol dalam sembilan laga, tetapi ia baru empat kali menjadi starter. Secara keseluruhan, pemain berusia 24 tahun itu beradaptasi dengan baik dan sudah menjadi sosok yang punya tempat khusus di hati para suporter karena kedua golnya begitu penting.

    Betis mengalahkan Real Madrid setelah Parrott bereaksi paling cepat untuk menyambar bola muntah saat laga menyisakan sembilan menit. Empat hari kemudian, ia mencetak gol kemenangan melawan Lille. Ia mengecoh pemain yang menjaganya dengan gerak tipu melangkahi bola sebelum melepaskan tembakan melewati kiper ke pojok jauh. Sebagai penyerang tengah bergaya klasik yang piawai mengatur waktu untuk berlari ke belakang pertahanan lawan dan membaca ruang di kotak penalti, lulusan akademi Tottenham itu memberi dimensi baru bagi susunan pemain Pellegrini.

  • Ambisi besar

    Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Ada keyakinan di skuad Betis bahwa mereka bisa meraih sesuatu yang istimewa musim ini, dan keyakinan itu dipupuk oleh pelatih mereka

    Betis tidak akan gentar menghadapi Barcelona. Pellegrini pun hampir pasti menyiapkan rencana dengan cermat untuk meredam tim asuhan Hansi Flick yang begitu dominan. "Kami tahu mereka punya potensi yang sangat besar. Kami akan mencoba mengimbanginya dengan kekuatan kami sendiri," kata kiper Betis Valles ketika ditanya soal pertemuan di papan atas klasemen oleh Cadena COPE. "Kami juga sedang dalam kondisi yang sangat baik, dan setiap pertandingan berbeda. Mereka mendominasi hampir setiap laga, tetapi ini Betis, dan di kandang kami harus berjuang sampai akhir."

    Skuad ini punya ambisi besar dan semua anggotanya memiliki tujuan yang sama. Jika performa Barcelona sedikit saja menurun, Betis punya kemampuan untuk menghukum mereka. "Kami berusaha finis setinggi mungkin di klasemen. Kami bisa bermimpi besar," tambah Isco kepada SPORT.

    Pellegrini juga menyatakan keyakinannya bahwa Betis "mampu melakukan hal-hal penting", tetapi ia akan tetap menjaga para pemain agar tidak terlena, apa pun yang terjadi akhir pekan ini. Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid sudah begitu lama mendominasi La Liga hingga rasanya nyaris mustahil bagi tim lain untuk mendapat kesempatan.

    Namun, Betis tampaknya berada dalam posisi yang lebih baik daripada para pesaingnya untuk akhirnya mematahkan monopoli itu, dan mereka masih terus berkembang. Dengan Pellegrini sebagai pelatih, segala kemungkinan terbuka.