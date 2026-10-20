Barcelona dan Lamine Yamal tampak tak terkalahkan, tetapi duel Liga Champions melawan PSG akan membuktikan seberapa hebat mereka sebenarnya

Lebih dari setahun lalu, menjelang kedatangan Paris Saint-Germain, Pedri mengklaim Barcelona sebagai tim terbaik di dunia, sementara Lamine Yamal, yang kembali bermain, mengatakan mereka mengemban “misi” untuk membuktikannya dengan menjuarai Liga Champions. Namun, malam berikutnya di Montjuic, PSG memberi Blaugrana pelajaran. Pasukan Luis Enrique bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan lawan yang sebelumnya belum terkalahkan itu 2-1 berkat gol Goncalo Ramos pada menit-menit akhir.

Meski hanya pertandingan fase liga, hasil itu menjadi unjuk kekuatan yang meyakinkan dari juara bertahan Eropa, yang datang ke Katalunya tanpa lima pemain kunci, termasuk seluruh lini depan pilihan utama mereka. Para pemain PSG pun wajar menikmati keberhasilan mereka menunjukkan ambisi setelah berbagai pernyataan Barcelona menjelang laga.

“Jika Anda yang terbaik, Anda harus menunjukkannya di lapangan, bukan sekadar bicara,” kata Ramos. “Kami juara Eropa; tak ada lagi yang bisa saya katakan.” Dan memang, ia tak perlu berkata lebih banyak.

Berbeda dengan Barcelona, PSG telah membuktikannya lewat permainan di lapangan. Pelatih Blaugrana, Hansi Flick, mengakui setelah kekalahan timnya yang menyadarkan itu, “Hari ini, tidak ada gunanya mengatakan bahwa kami berada di level yang sama dengan PSG.” Namun, apakah kini mereka sudah sejajar? Sebab, Barcelona tengah berada dalam performa terbaik menjelang pertemuan kembali pada Selasa di Parc des Princes.