Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Lamine Yamal Barcelona PSG GFX 1:1GOAL

Barcelona dan Lamine Yamal tampak tak terkalahkan, tetapi duel Liga Champions melawan PSG akan membuktikan seberapa hebat mereka sebenarnya

Barcelona telah memenangi seluruh 11 pertandingan yang mereka jalani musim ini. Namun, apakah mereka cukup kuat untuk memperpanjang rekor sempurna itu di Parc des Princes?

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Lebih dari setahun lalu, menjelang kedatangan Paris Saint-Germain, Pedri mengklaim Barcelona sebagai tim terbaik di dunia, sementara Lamine Yamal, yang kembali bermain, mengatakan mereka mengemban “misi” untuk membuktikannya dengan menjuarai Liga Champions. Namun, malam berikutnya di Montjuic, PSG memberi Blaugrana pelajaran. Pasukan Luis Enrique bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan lawan yang sebelumnya belum terkalahkan itu 2-1 berkat gol Goncalo Ramos pada menit-menit akhir.

    Meski hanya pertandingan fase liga, hasil itu menjadi unjuk kekuatan yang meyakinkan dari juara bertahan Eropa, yang datang ke Katalunya tanpa lima pemain kunci, termasuk seluruh lini depan pilihan utama mereka. Para pemain PSG pun wajar menikmati keberhasilan mereka menunjukkan ambisi setelah berbagai pernyataan Barcelona menjelang laga.

    “Jika Anda yang terbaik, Anda harus menunjukkannya di lapangan, bukan sekadar bicara,” kata Ramos. “Kami juara Eropa; tak ada lagi yang bisa saya katakan.” Dan memang, ia tak perlu berkata lebih banyak.

    Berbeda dengan Barcelona, PSG telah membuktikannya lewat permainan di lapangan. Pelatih Blaugrana, Hansi Flick, mengakui setelah kekalahan timnya yang menyadarkan itu, “Hari ini, tidak ada gunanya mengatakan bahwa kami berada di level yang sama dengan PSG.” Namun, apakah kini mereka sudah sejajar? Sebab, Barcelona tengah berada dalam performa terbaik menjelang pertemuan kembali pada Selasa di Parc des Princes.

  • “Hal-hal yang perlu dipelajari”

    هانز فليك
    AFP

    Flick mengakui timnya tidak tampil cukup baik, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasainya, ketika menghadapi PSG.

    Kekalahan dari PSG nyaris tidak mengganggu perjalanan Barca musim itu. Mereka akhirnya menjuarai La Liga dengan keunggulan delapan poin atas Real Madrid, yang mereka kalahkan di Camp Nou pada 10 Mei untuk memastikan gelar kedua secara beruntun. Namun, cara Ramos mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 di Montjuic membuat Flick geram, karena itu bukan kali pertama timnya kehilangan struktur permainan dan ketenangan pada saat krusial.

    “Saat bertahan dalam kedudukan 1-1, Anda harus bermain lebih cerdas menjelang akhir pertandingan, dan itu tidak terjadi,” ujar pelatih asal Jerman itu dengan geram. “Kami harus bermain lebih terstruktur dan menutup semua ruang. Anda harus bertahan selama 90 menit. Seluruh tim harus bertahan, menyerang, tampil di level tinggi saat menguasai bola, memanfaatkan ruang, dan terlibat dalam penguasaan bola.

    “Saat melawan PSG, Anda bisa melihat bahwa semua pemain tahu cara memanfaatkan ruang. Mereka menginginkan bola... Hal-hal inilah yang harus dipelajari dan ditingkatkan.”

    Namun, ketidakdisiplinan taktis dan kerentanan pertahanan Barca tidak benar-benar hilang sepanjang musim 2025-26. Karena itulah, terlepas dari kehebatan mereka dalam menyerang, Barca tersingkir di perempat-final Liga Champions setelah secara mengejutkan kalah agregat 3-2 dari Atletico Madrid, tanpa sekali pun mencatatkan nirbobol dalam 12 pertandingan mereka.

    Lantas, akankah musim ini berbeda? Apakah mereka benar-benar sudah melakukan cukup banyak di bursa transfer untuk mengatasi kelemahan tim asuhan Flick?

  • Pengubah keadaan

    Rodri
    Getty

    Merekrut gelandang bertahan terbaik di dunia, Rodri, seharusnya membantu melindungi empat bek Barcelona yang rapuh.

    Indikasi awal menunjukkan bahwa Barca, setidaknya dari sisi serangan, bahkan lebih siap menyulitkan PSG pada Selasa, dengan rata-rata 4,4 gol per pertandingan sejauh musim ini.

    Barca memang gagal meyakinkan Atletico untuk melepas penyerang bintangnya yang ingin hengkang, Julian Alvarez, sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Namun, Raphinha tampil luar biasa di lini depan. Pemain internasional Brasil itu mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Robert Lewandowski, sementara Gabriel Jesus mulai menunjukkan bahwa ia mungkin bisa menjadi opsi yang lebih baik dari bangku cadangan ketimbang Ferran Torres, yang kerap mengecewakan dan bergabung dengan PSG pada Agustus.

    Selain itu, Barca memiliki banyak pilihan di posisi lain. Fermin Lopez, Dani Olmo, Anthony Gordon, dan Karim Adeyemi pada dasarnya bersaing memperebutkan dua tempat tersisa di lini serang, mengingat Yamal, seperti Raphinha, sudah pasti menjadi starter. Alhasil, siapa pun yang dipilih Flick, ia akan memiliki setidaknya dua pemain di bangku cadangan yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan.

    Namun, meski Barca telah mencetak 48 gol dalam rangkaian 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi musim ini, keraguan yang beralasan tetap menyelimuti kualitas lini pertahanannya. Mereka belum mencatatkan clean sheet di Liga Champions sejak April 2025.

    Keberhasilan Barcelona mengungguli Real Madrid dalam perebutan tanda tangan Rodri jelas merupakan pencapaian besar. Tidak ada pemain lain di dunia yang lebih baik dalam menjaga penguasaan bola sekaligus melindungi empat bek, dua kualitas yang jelas tidak dimiliki Blaugrana saat menghadapi PSG tahun lalu.

    Aspek paling mengejutkan dari kekalahan itu bukanlah garis pertahanan tinggi Flick yang ditembus lewat pergerakan dengan waktu yang tepat. Hal tersebut sudah beberapa kali terjadi sebelumnya. Yang benar-benar mencolok adalah kemenangan telak Vitinha dan rekan-rekannya dalam pertarungan di lini tengah. Flick mengakui bahwa Pedri dan Frenkie de Jong kelelahan setelah menghabiskan sebagian besar babak kedua mengejar bola tanpa hasil. Dengan kehadiran Rodri, Barca tentu seharusnya mampu menjaga penguasaan bola dengan lebih baik saat menghadapi PSG.

    Namun, lini pertahanan mereka masih tampak kekurangan pemain berkualitas.

  • Ujian sesungguhnya

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONA
    AFP

    Yamal dan Barcelona ingin membuktikan bahwa mereka bisa menjadi penantang yang layak di Liga Champions pada akhir musim.

    Merekrut Joao Cancelo yang piawai secara teknik dan sangat serbabisa jelas memberi Flick opsi untuk mengisi kedua posisi bek sayap. Itu penting karena Jules Kounde dan Eric Garcia diperkirakan absen dalam lawatan ke Paris. Namun, lini belakang Barca masih tampak bisa berantakan sepenuhnya jika Pau Cubarsi mengalami cedera.

    Tentu saja, Barca tetap akan berangkat dengan percaya diri. Nuno Mendes, satu-satunya bek kiri di dunia yang secara konsisten berhasil menghadapi Yamal, absen karena masalah pada paha. Artinya, pemain remaja itu memiliki peluang ideal untuk memberikan dampak yang sangat positif di Paris. Yamal sama sekali tidak segan mengungkapkan keyakinannya bahwa ia pantas memenangi Ballon d'Or tahun ini. Namun, saat menjelaskan alasannya, ia mengakui satu hal yang belum ada dalam rekam jejaknya yang sudah cemerlang: medali juara Liga Champions.

    Seperti disampaikan Luis Enrique dalam konferensi pers prapertandingan, format baru membuat hasil banyak laga di fase liga tidak menentukan. “Kompetisi akan dimulai pada April, bukan sekarang,” kata pria Spanyol itu kepada wartawan pada Senin. “Dan tim-tim yang berada di sana pada April akan bersaing memperebutkan trofi.”

    Namun, laga ini terasa penting bagi Yamal dan Barca, yang tampil lebih baik lagi dibandingkan saat kedua tim terakhir bertemu dan benar-benar tampak mampu menyamai level PSG musim ini. Meski begitu, mereka harus membuktikannya di lapangan. Sebab, jika ada satu pelajaran dari pertandingan tahun lalu, tindakan lebih berarti daripada kata-kata.