LEIPZIG, Jerman -- Red Bull Leipzig tidak ingin menjual Yan Diomande.

Di sini ada seorang bintang yang tidak seperti siapa pun yang pernah mereka miliki sendiri. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankannya. Perang di media sosial berkecamuk di sekitar mereka, dengan spekulasi soal kesepakatan dan biaya rekor klub. Direktur Olahraga Marcel Schafer bahkan ikut terlibat, dengan secara terbuka mengklaim bahwa Red Bull belum menyepakati kesepakatan dengan siapa pun. Leipzig merasa Diomande bisa dan akan menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Itulah mengapa mereka bersikeras bahwa, jika ia pergi, harus ada bonus Ballon d’Or dalam kesepakatan itu.

Liverpool dikabarkan telah mengamankan tanda tangannya. Lalu PSG. Real Madrid, pada akhirnya, mengajukan tawaran tertinggi. Dengan €140 juta, yang bukan penghiburan kecil, Leipzig kehilangan aset paling berharganya.

“Seratus persen, niatnya bukan untuk menjual Yan Diomande. Mengapa kami melakukan itu? Tetapi sekali lagi kami adalah klub yang membutuhkan pendapatan transfer… tentu saja niat kami adalah mempertahankan seorang pemain setidaknya dua tahun… jika Real Madrid datang, itu sulit,” kata Schafer.

Beberapa tahun lalu, ini akan menjadi prosedur standar. Leipzig membeli talenta dengan harga murah lalu mengirimkannya ke jajaran teratas sepakbola Eropa. Selama lebih dari satu dekade, itu menjadi modus operasi yang baik, dan titik awal bagi beberapa pemain paling berprestasi di seluruh Eropa. Namun, keadaan berubah. Pergeseran di pasar transfer, merek yang terus berkembang, konsistensi tampil di Liga Champions, dan keyakinan di seluruh klub bahwa pencapaian yang lebih besar mungkin diraih di sini. Leipzig adalah operator cerdas yang punya reputasi dalam urusan jual beli dan mungkin tampil sedikit di atas kapasitas finansial mereka. Sekarang, saatnya untuk pendekatan yang berbeda. Sekarang, saatnya berpikir muda.

“Lima, enam, tujuh tahun lalu, rasanya seperti jika mereka adalah bintang yang sedang naik daun di Jerman… menurut saya, hampir sudah jelas bahwa pemain ini, apa pun namanya, akan pindah ke Leverkusen, Dortmund, atau Leipzig. Sekarang rasanya bahkan semua tim Premier League berada di belakang mereka dan mencoba merekrut pemain-pemain seperti ini. Jadi bagi kami, ini akan rumit dalam beberapa tahun ke depan,” kata Schafer.

Dan ketika Anda tidak bisa bersaing secara finansial, atau setidaknya tidak bisa menemukan nilai seperti dulu, maka permainan modern memaksa perubahan arah yang cepat. Leipzig, terlepas dari semua pencapaian mereka dalam menjual pemain muda, tidak pernah benar-benar mengembangkan pemain binaan mereka sendiri. Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Diomande: semuanya dijual ke klub-klub peserta Liga Champions dengan nilai sangat besar. Tetapi mereka semua dipantau dari tempat lain. Itu bukan masalah ketika Leipzig punya cengkeraman kuat atas Paris, Salzburg, Wina, dan bagian bawah Bundesliga.

Namun sekarang, mereka tidak lagi memiliki kendali seperti itu. Leipzig kalah cepat untuk mendapatkan para pemain itu dari klub-klub lain di Eropa. Jadi, fokusnya harus datang dari dalam.

“Di masa lalu, model bisnis kami lebih tentang merekrut pemain yang cukup muda, tetapi sudah pemain senior dari Eropa, pada usia 18, 19, 20 tahun, bekerja bersama mereka selama beberapa tahun atau tiga tahun, lalu jelas menjual mereka lagi. Kami tidak sukses di masa lalu dalam mendatangkan pemain yang sangat muda, 15, 16, atau bahkan lebih muda, membina mereka di akademi kami, lalu mempromosikan mereka ke tim utama kami atau menjual mereka,” kata Kepala Pengembangan Pemuda David Wagner kepada GOAL.