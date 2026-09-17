'Banyak yang telah berubah' - RB Leipzig memikirkan ulang formula sukses mereka setelah kehilangan Yan Diomande ke Real Madrid
LEIPZIG, Jerman -- Red Bull Leipzig tidak ingin menjual Yan Diomande.
Di sini ada seorang bintang yang tidak seperti siapa pun yang pernah mereka miliki sendiri. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankannya. Perang di media sosial berkecamuk di sekitar mereka, dengan spekulasi soal kesepakatan dan biaya rekor klub. Direktur Olahraga Marcel Schafer bahkan ikut terlibat, dengan secara terbuka mengklaim bahwa Red Bull belum menyepakati kesepakatan dengan siapa pun. Leipzig merasa Diomande bisa dan akan menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Itulah mengapa mereka bersikeras bahwa, jika ia pergi, harus ada bonus Ballon d’Or dalam kesepakatan itu.
Liverpool dikabarkan telah mengamankan tanda tangannya. Lalu PSG. Real Madrid, pada akhirnya, mengajukan tawaran tertinggi. Dengan €140 juta, yang bukan penghiburan kecil, Leipzig kehilangan aset paling berharganya.
“Seratus persen, niatnya bukan untuk menjual Yan Diomande. Mengapa kami melakukan itu? Tetapi sekali lagi kami adalah klub yang membutuhkan pendapatan transfer… tentu saja niat kami adalah mempertahankan seorang pemain setidaknya dua tahun… jika Real Madrid datang, itu sulit,” kata Schafer.
Beberapa tahun lalu, ini akan menjadi prosedur standar. Leipzig membeli talenta dengan harga murah lalu mengirimkannya ke jajaran teratas sepakbola Eropa. Selama lebih dari satu dekade, itu menjadi modus operasi yang baik, dan titik awal bagi beberapa pemain paling berprestasi di seluruh Eropa. Namun, keadaan berubah. Pergeseran di pasar transfer, merek yang terus berkembang, konsistensi tampil di Liga Champions, dan keyakinan di seluruh klub bahwa pencapaian yang lebih besar mungkin diraih di sini. Leipzig adalah operator cerdas yang punya reputasi dalam urusan jual beli dan mungkin tampil sedikit di atas kapasitas finansial mereka. Sekarang, saatnya untuk pendekatan yang berbeda. Sekarang, saatnya berpikir muda.
“Lima, enam, tujuh tahun lalu, rasanya seperti jika mereka adalah bintang yang sedang naik daun di Jerman… menurut saya, hampir sudah jelas bahwa pemain ini, apa pun namanya, akan pindah ke Leverkusen, Dortmund, atau Leipzig. Sekarang rasanya bahkan semua tim Premier League berada di belakang mereka dan mencoba merekrut pemain-pemain seperti ini. Jadi bagi kami, ini akan rumit dalam beberapa tahun ke depan,” kata Schafer.
Dan ketika Anda tidak bisa bersaing secara finansial, atau setidaknya tidak bisa menemukan nilai seperti dulu, maka permainan modern memaksa perubahan arah yang cepat. Leipzig, terlepas dari semua pencapaian mereka dalam menjual pemain muda, tidak pernah benar-benar mengembangkan pemain binaan mereka sendiri. Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Diomande: semuanya dijual ke klub-klub peserta Liga Champions dengan nilai sangat besar. Tetapi mereka semua dipantau dari tempat lain. Itu bukan masalah ketika Leipzig punya cengkeraman kuat atas Paris, Salzburg, Wina, dan bagian bawah Bundesliga.
Namun sekarang, mereka tidak lagi memiliki kendali seperti itu. Leipzig kalah cepat untuk mendapatkan para pemain itu dari klub-klub lain di Eropa. Jadi, fokusnya harus datang dari dalam.
“Di masa lalu, model bisnis kami lebih tentang merekrut pemain yang cukup muda, tetapi sudah pemain senior dari Eropa, pada usia 18, 19, 20 tahun, bekerja bersama mereka selama beberapa tahun atau tiga tahun, lalu jelas menjual mereka lagi. Kami tidak sukses di masa lalu dalam mendatangkan pemain yang sangat muda, 15, 16, atau bahkan lebih muda, membina mereka di akademi kami, lalu mempromosikan mereka ke tim utama kami atau menjual mereka,” kata Kepala Pengembangan Pemuda David Wagner kepada GOAL.
Membangun fasilitas latihan yang tepat
Fasilitas latihan RB Leipzig sangat sempurna. Berlokasi tak lebih dari 15 menit berkendara dari pusat kota, kompleks itu terlihat dan terasa secanggih saat pertama kali dibuka pada 2015. Ralf Rangnick, yang paling dikenal oleh audiens berbahasa Inggris sebagai sosok yang menyatakan Manchester United membutuhkan ‘operasi jantung terbuka’, membentuk akademi Leipzig agar menjadi yang terbaik di kelasnya.
Jika sebuah ide baru berteknologi tinggi dalam sepakbola tidak dimulai di sini, maka Leipzig jelas menggelontorkan uang untuk menyempurnakannya. Akademi itu memiliki sembilan lapangan, termasuk sebuah stadion yang berkapasitas sedikit di bawah 2.000 penonton untuk tim putri, dan ya, Anda bisa membeli Red Bull di sana. Detail-detail kecil sangat diperhatikan di sini. Setiap rincian dipikirkan dengan cermat, dari layar analisis video langsung di lapangan latihan hingga ilusi optik pada wallpaper yang menggambarkan banteng berlari “bersama” atau “melawan” Anda, tergantung apakah Anda berjalan ke ruang ganti tuan rumah atau tim tamu.
Ruang ganti menjadi semakin besar sesuai kelompok usia. Sebuah sauna terletak di antara fasilitas tim U-17 dan U-19, dengan para pemain harus membuktikan bahwa mereka sudah cukup “dewasa” untuk menjaga tubuh mereka dengan menggunakannya.
Lintasan rintangan ala American Ninja Warrior digunakan untuk menguji kelincahan para pemain muda, sementara tim utama dilarang mencobanya karena risiko cedera terlalu besar. Sebuah lintasan indoor, yang dibuat dari rumput hibrida yang sama seperti yang digunakan pemain untuk berlatih, dipakai untuk menguji kecepatan, dengan sensor dipasang setiap lima meter untuk melacak data. Pemain akademi U-16 ke atas mendapatkan asrama mereka sendiri. Mereka yang lebih muda tinggal dengan keluarga asuh di kota atau pulang-pergi setiap hari. Ada tutor di lokasi untuk memantau pekerjaan sekolah para pesepakbola. Jika Anda tidak tampil baik di kelas, Anda tidak bermain.
Setiap anggota skuad, dari level akademi hingga tim utama, memiliki akses ke aplikasi yang melacak latihan dan nutrisi mereka, serta menawarkan video personal untuk studi rekaman, sepanjang waktu. Sebuah TV di lobi fasilitas memutar cuplikan dari setiap klub Red Bull lainnya secara berulang tanpa henti, berpindah dari satu negara ke negara lain, dari satu kelompok usia ke kelompok usia lainnya.
Fasilitas ini mutakhir dan terus berkembang. Jadi mengapa hanya tiga lulusan akademi RB Leipzig yang mencatatkan lebih dari 100 penampilan di Bundesliga?
“Ini bukan soal fasilitas,” kata Wagner.
"Saya tak pernah punya pelatih yang memblokir seorang pemain yang lebih baik dari semua orang lain"
Wagner didatangkan tahun lalu untuk mencari sejumlah solusi. Ia menjadi salah satu penunjukan penting yang diawasi mantan Global Head of Sport Jurgen Klopp. Wagner dan Klopp memiliki persahabatan seumur hidup. Wagner adalah pendamping pengantin pria Klopp saat pernikahannya. Kedekatan itu membantu, aku Wagner. Namun, pengalaman Wagner sebagai manajer di Premier League juga berperan, tempat ia melihat seberapa sering klub-klub melahirkan talenta top.
Ia percaya di situlah Jerman, dan Leipzig, benar-benar perlu mengejar ketertinggalan.
“Inggris jauh lebih baik daripada kami [dalam pengembangan pemain muda]. Jelas, saya cukup akrab dengan Inggris karena saya bekerja bertahun-tahun [di sana]. Mereka sepenuhnya fokus pada program pengembangan individu dalam latihan tim. Mereka tidak memiliki klasemen sampai usia mereka di bawah 16 tahun. Mereka bertemu pada akhir pekan. Mereka bermain. Mereka ingin memenangkan pertandingan, tetapi tidak ada yang peduli,” jelas Wagner.
Dan bagian terakhir itulah, bermain dalam pertandingan, yang menjadi fokus utama Wagner. Tahun lalu, tim-tim kelompok usia RB Leipzig memainkan 30-40 pertandingan di setiap level. Tahun ini, berkat UEFA Youth League dan kompetisi yang dibuat sendiri oleh klub, angka itu akan melonjak melewati 50. Tidak ada cara yang bisa memproyeksikan performa seperti pertandingan 90 menit. Leipzig memastikan mereka memainkan lebih banyak pertandingan seperti itu.
Untuk satu generasi yang diyakini klub memang perlu sedikit ditempa, itu masuk akal.
“Anak saya sedang bermain, dan mereka unggul sekitar 6, 7-0. Pemain-pemain terbaik harus keluar karena itu tidak menghormati lawan, dan saya berpikir, ‘apa-apaan ini’, mencetak terlalu banyak gol?” kata Schafer.
Ia ingin anak-anak yang bersedia mengubah skor 7-0 menjadi 20-0. Namun secara historis, klubnya kesulitan membawa mereka ke tim utama. Mungkin ini juga masalah Jerman Timur secara lebih luas. Sebuah wilayah dengan populasi 10 juta jiwa, tidak termasuk Berlin, menghasilkan satu anggota skuad Piala Dunia 2026. Namun, bakat itu jelas ada. Leipzig punya budaya sepak bola, dan itu tidak terlalu jauh berbeda dari pusat-pusat talenta seperti Berlin dan Frankfurt, yang telah melahirkan pemain selama beberapa dekade. Namun, meyakinkan para pemain muda untuk bermain bagi Leipzig itu sulit, setidaknya karena tidak adanya jalur talenta yang jelas dan nyata.
“Sebagian besar pemain atau orang tua atau agen, jika mereka harus membuat keputusan, mereka melihat berapa banyak pemain yang dibawa ke tim utama, dan jelas ini bukan kartu yang bisa kami mainkan karena kami tidak melakukan ini di masa lalu. Ini jelas berarti kami tidak memiliki reputasi terbaik di Jerman,” kata Wagner.
Jadi, apa solusinya. Wagner mengakui bahwa ia sebenarnya tidak benar-benar punya jawabannya. Tidak ada satu solusi ajaib.
"Kami harus melakukan pergeseran. Mari ambil perangkat keras kami, yang bagus, tetapi pastikan kami mengubah perangkat lunaknya," kata Wagner.
Jadi, hanya butuh beberapa pemain saja. Entah itu anak lokal yang bersinar di tim utama atau satu generasi produk akademi yang semuanya mampu memberi dampak, klub yakin kesuksesan pemain binaan sendiri sudah di depan mata.
“Itu jelas tujuan kami. Tetapi kadang itu bahkan soal waktu. Siapa yang ada di tim utama Anda di posisi yang sama? Siapa yang memberi Anda kepercayaan? Kadang itu cocok; kadang tidak cocok. Tetapi saya tidak pernah punya pelatih yang menghalangi pemain yang lebih baik daripada semua yang lain,” kata Schafer.
Mengelola kemenangan dan pengembangan
Tentu saja, ada semacam kontradiksi yang harus dihadapi. RB Leipzig sedang berupaya menghadirkan gelombang talenta baru. Mereka juga sedang berusaha untuk bersaing. Menemukan keseimbangan di sana tidak mudah. Aktivitas mereka pada pramusim ini menunjukkan bahwa mereka mencoba melakukan keduanya, tetapi mendapatkan talenta yang siap tampil di Bundesliga tidaklah mudah. Setelah menjual Diomande dengan biaya rekor klub, mereka berinvestasi kembali dalam jumlah yang relatif kecil. Maxime Esteve datang dari Burnley. Rocco Reitz dan Marc Guiu juga dibeli.
Rekrutan paling menonjol adalah legenda klub Christopher Nkunku, yang didatangkan dengan status pinjaman setelah menjalani periode yang tidak sukses di Chelsea dan Milan. Nkunku menjelaskan bahwa kembali ke tempat ia memenangi penghargaan Pemain Terbaik Bundesliga pada 2022 akan membantunya menemukan kembali performa terbaiknya.
“Saya pikir saat ini saya perlu menikmati sepakbola lagi. Hanya memikirkan sepakbola dan bermain dalam pertandingan, juga menikmati berada di lapangan, melakukan apa yang ingin saya lakukan, dan itu adalah opsi terbaik bagi saya pada saat ini,” kata Nkunku.
Itu berarti ada sedikit perubahan pendekatan bagi sang penyerang yang terkenal pendiam, yang kini diharapkan menjadi wajah klub yang blak-blakan dan vokal.
“Itu sulit bagi saya karena saya orang yang tertutup, jadi saya selalu fokus pada urusan saya sendiri. Sekarang saya merasa ini adalah momen bagi saya untuk berbagi, karena generasi muda perlu memahami seperti apa level tinggi itu dan perlunya bantuan... saat saya masih muda juga, banyak pemain senior mengajari saya dan memberi saya beberapa nasihat... sekarang ini adalah peran saya,” ujarnya.
"Anda perlu mengembangkan para bintang yang sedang naik daun"
Nkunku tampaknya akan menjadi bisnis yang rapi. Ia mencetak gol pertamanya setelah kembali ke klub dalam kemenangan telak 5-0 atas Hamburg pada Minggu sore.
Ada talenta lain di sini juga. Antonio Nusa, yang direkrut dari Club Brugge pada Agustus 2024, mulai menunjukkan potensi kelas dunianya dengan torehan gol dan assist yang rapi musim ini. Namun, ia juga hampir pasti akan dilepas pada musim panas ini, setidaknya jika melihat sejarah Leipzig. Ada nilai premium untuk pemain sayap. Leipzig akan dipaksa menjualnya kepada penawar tertinggi.
Karena itu, mereka kemungkinan akan kembali mencari ke tempat lain. Talenta akan semakin sulit didapat, tentu saja. Siapa pun pemain muda yang muncul di Jerman, Austria, Prancis, atau tempat lain di Eropa akan diburu oleh klub-klub Premier League yang lebih kaya dan lebih berani berbelanja.
Jika ada Yan Diomande lain, realitas pahitnya adalah ia akan bergabung dengan Brentford sebelum Leipzig.
“Anda perlu mempertimbangkan bahwa begitu banyak pemain ingin pergi ke Premier League. Jika Anda berbicara dengan pemain mana pun, rasanya seperti, oke, datang ke Leipzig, Anda tahu, untuk jangka waktu tertentu, tetapi pada akhirnya, mimpi saya adalah Premier League,” kata Schafer.
Salah satu opsi, tentu saja, adalah melihat keseluruhan organisasi Red Bull. New York Red Bulls, misalnya, memiliki deretan pemain muda yang sangat bagus, termasuk striker yang sangat dihargai Julian Hall dan gelandang menjanjikan Adri Mehmeti. Keduanya telah dikaitkan dengan kepindahan ke Leipzig.
“Di New York, sebenarnya bukan rahasia besar bahwa Anda memiliki pemain-pemain muda yang benar-benar fantastis seperti Julian Hall dan Adri Mehmeti… tentu saja niatnya dan tujuan yang jelas adalah mempertahankan mereka dalam keluarga Red Bull dan menunjukkan kepada mereka jalur yang membuat kami meyakinkan mereka untuk melangkah setahap demi setahap bersama kami,” kata Schafer.
Keduanya akan menjadi rekrutan cerdas, jenis kesepakatan yang pernah dilakukan Leipzig di masa lalu dengan dampak yang sangat baik. Namun, Leipzig tidak lagi bergantung pada mereka seperti dulu. Sekarang, mereka harus mengembangkan milik mereka sendiri.
“Sudah banyak berubah. Anda perlu mengembangkan bintang-bintang yang sedang naik daun. Anda perlu mengembangkan pemain yang hampir kelas dunia. Kami tahu apa yang akan terjadi, tetapi pada akhirnya, itu akan membawa Anda ke perhatian, kepada para penggemar, kepada penggemar muda, kepada generasi baru sepak bola. Itulah kuncinya,” kata Schafer.