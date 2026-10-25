Ryan Tolmich: Yang membuat perebutan penghargaan kali ini begitu menarik adalah setiap kandidat memiliki kelemahan yang sangat jelas. Tidak ada calon yang mutlak seperti pada masa dominasi Messi dan Ronaldo. Bahkan kandidat terbaik pun memiliki kekurangan yang jelas dan sulit dilupakan. Rodri menjuarai Piala Dunia, tetapi tidak banyak meraih gelar bersama Manchester City, yang mungkin juga mendapat penilaian negatif dari para pemilih. Lamine Yamal juga mengangkat trofi itu bersama Spanyol, tetapi ia jauh dari sosok utama di timnya, sementara Barcelona gagal melangkah jauh di Liga Champions. Kylian Mbappe mencetak gol dengan mudah, tetapi tidak memenangi apa pun. Terakhir, ada Harry Kane, yang mungkin memiliki catatan paling lengkap bersama klub dan negaranya musim ini. Karena itu, pilihan kami jatuh kepada Kane, baik sebagai pengakuan atas penampilannya tahun ini maupun sebagai semacam penghargaan atas pencapaian sepanjang kariernya, mengingat ia mungkin sudah sepantasnya meraih salah satu penghargaan ini.

Alex Labidou: Perebutan penghargaan ini menjadi yang paling ketat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi pilihannya jelas: Harry Kane. Lebih dari 70 gol bersama klub dan negaranya, gelar Bundesliga, serta perjalanan jauh di Liga Champions dan Piala Dunia. Orang-orang akan meremehkan gelar liga itu dan mengatakan jumlah golnya tinggi karena ia bermain untuk tim bertabur bintang. Namun, jangan lupa bahwa ia tidak menjuarai Bundesliga pada musim pertamanya di Jerman. Gelar itu tidak datang begitu saja. Kemampuannya untuk terus tampil menentukan pada momen-momen penting, bahkan di tim Bayern yang mengandalkan pressing dan kecepatan, patut diapresiasi. Ini mungkin kesempatan terbaik yang tersisa baginya untuk meraih penghargaan tersebut, dan saya memperkirakan para pemilih akan mengakui pencapaiannya musim ini.

Tom Maston: Ini jelas perebutan paling terbuka dalam beberapa dekade, salah satunya karena argumen yang mendukung setiap kandidat utama memiliki kelemahan besar. Bagi saya, pemain dengan penampilan individu terbaik sepanjang musim adalah Harry Kane. Pada abad ke-21, hanya sekali seorang pemain sepakbola putra mencetak lebih dari 73 gol yang ia bukukan dalam satu musim. Gol-gol itu membantu Bayern Munich meraih gelar ganda liga dan piala di Jerman. Ditambah lagi, ia tampil menentukan di Liga Champions dan Piala Dunia, meski Bayern dan Inggris gagal meraih gelar. Bagi saya, argumen yang mendukungnya jauh lebih meyakinkan dibandingkan kandidat lain.