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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL

Ballon d’Or Rondo: Akankah tahun ini akhirnya menjadi milik Harry Kane, adakah yang bisa menghentikan Alexia Putellas, dan apakah kampanye sudah kelewat batas?

Edisi tahun ini dari penghargaan terbesar dalam olahraga ini diwarnai banyak perdebatan dan diskusi.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Pada Senin, bintang-bintang terbesar sepakbola akan tiba di London untuk menghadiri acara penghargaan terbesar dalam olahraga ini. Hari itu adalah hari penganugerahan Ballon d'Or, dan Ballon d'Or kini lebih dari sekadar trofi. Penghargaan ini dapat mengubah warisan seseorang dan mengukir sejarah. Inilah penghargaan yang mengakui sosok terbaik.

    Ballon d'Or juga kini memicu lebih banyak perbincangan daripada sebelumnya. Seiring meningkatnya arti penting penghargaan ini, perbedaan pendapat pun semakin banyak, baik soal para pemenangnya maupun maknanya bagi sepakbola secara keseluruhan. Para penggemar semakin mengikuti perkembangannya. Begitu pula para nomine.

    Akibatnya, perdebatan semakin sengit. Tahun ini, perdebatan itu mungkin menjadi yang paling sengit sejauh ini. Persaingan untuk penghargaan kategori putra khususnya masih sangat terbuka, dengan argumen kuat yang mendukung maupun menentang sejumlah kandidat.

    Jadi, siapa yang akan menang dan mengapa? GOAL mengulas persaingan tahun ini, para kandidat utama, dan kejutan yang mungkin terjadi dalam edisi lain The Rondo.

  • Siapa yang seharusnya meraih Ballon d’Or putra dan mengapa?

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    SOPA Images

    Ada banyak kandidat, tetapi tidak ada pilihan yang jelas untuk penghargaan tahun ini.

    Ryan Tolmich: Yang membuat perebutan penghargaan kali ini begitu menarik adalah setiap kandidat memiliki kelemahan yang sangat jelas. Tidak ada calon yang mutlak seperti pada masa dominasi Messi dan Ronaldo. Bahkan kandidat terbaik pun memiliki kekurangan yang jelas dan sulit dilupakan. Rodri menjuarai Piala Dunia, tetapi tidak banyak meraih gelar bersama Manchester City, yang mungkin juga mendapat penilaian negatif dari para pemilih. Lamine Yamal juga mengangkat trofi itu bersama Spanyol, tetapi ia jauh dari sosok utama di timnya, sementara Barcelona gagal melangkah jauh di Liga Champions. Kylian Mbappe mencetak gol dengan mudah, tetapi tidak memenangi apa pun. Terakhir, ada Harry Kane, yang mungkin memiliki catatan paling lengkap bersama klub dan negaranya musim ini. Karena itu, pilihan kami jatuh kepada Kane, baik sebagai pengakuan atas penampilannya tahun ini maupun sebagai semacam penghargaan atas pencapaian sepanjang kariernya, mengingat ia mungkin sudah sepantasnya meraih salah satu penghargaan ini.

    Alex Labidou: Perebutan penghargaan ini menjadi yang paling ketat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi pilihannya jelas: Harry Kane. Lebih dari 70 gol bersama klub dan negaranya, gelar Bundesliga, serta perjalanan jauh di Liga Champions dan Piala Dunia. Orang-orang akan meremehkan gelar liga itu dan mengatakan jumlah golnya tinggi karena ia bermain untuk tim bertabur bintang. Namun, jangan lupa bahwa ia tidak menjuarai Bundesliga pada musim pertamanya di Jerman. Gelar itu tidak datang begitu saja. Kemampuannya untuk terus tampil menentukan pada momen-momen penting, bahkan di tim Bayern yang mengandalkan pressing dan kecepatan, patut diapresiasi. Ini mungkin kesempatan terbaik yang tersisa baginya untuk meraih penghargaan tersebut, dan saya memperkirakan para pemilih akan mengakui pencapaiannya musim ini.

    Tom Maston: Ini jelas perebutan paling terbuka dalam beberapa dekade, salah satunya karena argumen yang mendukung setiap kandidat utama memiliki kelemahan besar. Bagi saya, pemain dengan penampilan individu terbaik sepanjang musim adalah Harry Kane. Pada abad ke-21, hanya sekali seorang pemain sepakbola putra mencetak lebih dari 73 gol yang ia bukukan dalam satu musim. Gol-gol itu membantu Bayern Munich meraih gelar ganda liga dan piala di Jerman. Ditambah lagi, ia tampil menentukan di Liga Champions dan Piala Dunia, meski Bayern dan Inggris gagal meraih gelar. Bagi saya, argumen yang mendukungnya jauh lebih meyakinkan dibandingkan kandidat lain.

  • Siapa yang seharusnya memenangi Ballon d'Or putri dan mengapa?

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    HMB-Media

    Alexia Putellas sangat diunggulkan untuk menang.

    RT: Akal saya memilih Alexia Putellas, yang terlalu hebat untuk diabaikan, bahkan setelah cedera ACL-nya. Namun, hati saya condong kepada Patri Guijarro. Mari beri sedikit apresiasi kepada gelandang yang bermain lebih ke dalam, penggerak utama tim yang selalu luput dari perhatian. Tak bisa dimungkiri, Guijarro telah menjadi penggerak utama Barcelona. Ia mengendalikan permainan sementara perhatian semua orang tertuju kepada pemain-pemain di sekitarnya. Selain itu, jika Guijarro menang, ia akan bergabung dengan Putellas dan Aitana Bonmati sebagai pemenang penghargaan ini, sekaligus mengukuhkan tempat trio tersebut dalam sejarah. Tentu saja, semua itu tak akan berpengaruh karena Putellas akan menang. Namun, tak ada salahnya bermimpi, bukan?

    AL: Persaingan di kategori putri terasa lebih mudah diprediksi: bagi saya, Alexia Putellas jelas favoritnya. Perannya dalam keberhasilan Barcelona meraih empat gelar menjadi alasan kuat untuk memilihnya. Pertanyaan yang lebih besar bagi saya adalah kapan kita akan kembali melihat pemain tim nasional putri Amerika Serikat menjadi favorit. Sudah bertahun-tahun sejak seorang pemain Amerika Serikat menang, dan tampaknya tak ada penantang serius tahun ini. Dengan talenta seperti Trinity Rodman dan Alyssa Thompson, kita berharap situasi itu segera berubah.

    TM: Persaingan ini terasa jauh lebih jelas berkat konsistensi penampilan gemilang Alexia Putellas. Peraih penghargaan ini dua kali tersebut berada di bawah bayang-bayang Aitana Bonmati di Barcelona dan Spanyol sejak kembali dari cedera ACL pada 2022. Namun, bukan berarti Putellas tidak tampil berkualitas. Penampilannya mendapat perhatian lebih besar musim lalu ketika Bonmati menghadapi masalah kebugarannya sendiri. Setelah membawa Barcelona kembali menjalani musim bertabur trofi, Putellas layak menyamai mantan rekan setimnya dengan meraih Bola Emas ketiga.

  • Siapa yang seharusnya memenangi Trofi Kopa putra?

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    TheNews2

    Lamine Yamal terus menetapkan standar bagi pemain muda di level tertinggi.

    RT: Penghargaan ini diberikan kepada pemain terbaik berusia di bawah 21 tahun, yang berarti Anda seharusnya memberikannya kepada Lamine Yamal tahun ini dan tahun depan, lalu tak lama kemudian mengganti namanya menjadi Trofi Lamine Yamal (tanpa mengurangi rasa hormat kepada Raymond Kopa). Ini adalah penghargaan milik Yamal, seperti yang sudah terjadi selama beberapa waktu terakhir.

    AL: Tak perlu berbelit-belit: Lamine Yamal, terutama setelah membantu Spanyol menjuarai Piala Dunia. Pertanyaan yang lebih menarik: Bisakah Cavan Sullivan masuk dalam perbincangan ini tahun depan?


    TM: Selama ia belum melewati batas usia, penghargaan ini milik Lamine Yamal kecuali ia sendiri gagal meraihnya. Fakta bahwa ia juga layak memenangi Ballon d’Or seharusnya membuat persaingan untuk penghargaan ini tak perlu diperdebatkan. Fakta bahwa ia memenangi penghargaan ini tahun lalu dan bisa membawa pulang penghargaan terbesar malam itu mungkin membuat sebagian pemilih justru memilih Pau Cubarsi berkat aksi gemilangnya bersama Barcelona dan Spanyol. Namun, sangat sedikit pemain yang pernah mampu menunjukkan kemampuan seperti Yamal pada usianya.

  • Siapa yang layak meraih Trofi Kopa putri?

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    NurPhoto

    Nantikan satu trofi lagi yang akan dibawa pulang ke Barcelona.

    RT: Sulit memilih antara Vicky Lopez dan Clara Serrajordi. Publisitas Barcelona memang kuat, tetapi prestasi mereka juga mengesankan. Itulah alasan keduanya ada di sini. Karena para pemilih menyukai gol, pilihan kami jatuh kepadanya. Apa pun hasilnya, akademi Barcelona terus menghasilkan pemain-pemain terbaik di sepakbola.

    AL: Lily Yohannes tampil gemilang, tetapi kesulitan menjaga konsistensi. Saya memilih Vicky Lopez karena kontribusinya terhadap keberhasilan Barcelona meraih empat gelar menjadikannya kandidat kuat. Ini bisa menjadi malam besar lainnya bagi sepakbola Spanyol.

    TM: Sulit memilih di antara para kandidat untuk penghargaan ini, tetapi saya menjatuhkan pilihan kepada Clara Serrajordi. Meski baru berusia 18 tahun, gelandang itu mampu menembus susunan pemain Barcelona yang mendominasi dan mencatatkan beberapa penampilan bersama timnas Spanyol. Ia adalah calon bintang besar berikutnya yang muncul dari La Masia di sepakbola putri. Nantikan dia bersaing memperebutkan Ballon d’Or dalam waktu yang tidak terlalu lama.

  • Siapa yang akan meraih gelar Klub Putra Terbaik Tahun Ini?

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    Le Pictorium

    RT: Penghargaan ini sebenarnya tidak ada gunanya selama Liga Champions masih ada. Siapa pun yang menjuarai kompetisi itu akan memenangkan penghargaan ini. Lalu, apa gunanya?

    AL: PSG seharusnya memenangkan penghargaan ini. Mempertahankan gelar Liga Champions adalah pencapaian luar biasa, dan hal itu sulit diabaikan saat menilai klub terbaik di dunia. Ada alasan untuk memilih tim lain, tetapi klub asal Paris itu pantas mendapatkannya.

    TM: Bangunkan saya kalau suatu saat tim yang menjuarai Liga Champions tidak memenangkan penghargaan ini. Selamat untuk PSG, satu penghargaan lagi untuk ditambahkan ke koleksi yang terus bertambah.

  • Apakah kampanye untuk meraih Ballon d’Or sudah kelewat batas?

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    ZUMA Press Wire

    Perbincangan tentang Ballon d'Or dan para kandidatnya belum pernah seramai ini. Apakah itu hal yang baik?

    RT: Tidak masalah jika para pemain membangun antusiasme secara tersirat. Silakan tampil di podcast dan wawancara untuk meningkatkan perhatian terhadap diri sendiri, menceritakan kisah Anda dan, mungkin, membuat orang menyukai kisah yang bagus. Yang terasa aneh adalah ketika pemain berkampanye secara terang-terangan layaknya politikus, membesar-besarkan pencapaian sendiri sambil meremehkan pencapaian orang lain. Lakukan dengan halus dan tetap hormati orang lain. Jika tidak, semuanya terlihat agak aneh.

    AL: Tidak. Ballon d’Or telah menjadi penghargaan MVP versi sepak bola, seperti dalam olahraga Amerika. Pemain yang mengemukakan alasan mengapa mereka layak menang mungkin merupakan hal baru di Eropa, tetapi perdebatan semacam itu sudah lazim di sini. Ada alasan bagus untuk itu: musim individu yang luar biasa layak mendapat pengakuan, dan memperdebatkannya adalah bagian dari keseruannya. Delapan kemenangan Messi menjadi bagian dari cara kita menceritakan perjalanan kariernya, sebagaimana penghargaan MVP Kevin Durant atau Aaron Judge turut membentuk kisah karier mereka. 

    TM: Menurut saya, tidak masalah jika para pemain mengajukan alasan mengapa mereka layak menang, apabila mereka menginginkannya. Memenangi penghargaan itu semakin menjadi impian banyak pesepakbola muda. Namun, rasanya berlebihan jika klub berkampanye secara terang-terangan agar pemain mereka sendiri menang. Mendengarkan rekan setim para kandidat tanpa pikir panjang menyatakan dukungan kepada orang-orang di ruang ganti mereka sendiri, agaknya atas instruksi klub, telah menjadi hal yang melelahkan dalam beberapa bulan terakhir. Lagi pula, apakah ada yang benar-benar lebih menghargai sebuah klub hanya karena klub itu memiliki pemenang Ballon d’Or? Semoga, jika Kane menang, beberapa klub akan belajar dari Bayern bahwa kampanye saja tidak akan cukup untuk mengubah pilihan para pemilih.