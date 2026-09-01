Musim 2025-26 menjadi musim yang sangat membuat frustrasi bagi Jude Bellingham. Ia tidak menjalani pramusim di bawah Xabi Alonso karena harus menjalani operasi akibat cedera bahu yang tak kunjung pulih, dan ketika akhirnya kembali bermain pada akhir September, pelatih baru Real Madrid itu memintanya mengambil peran gelandang bertahan yang membatasi pengaruhnya.

Alonso dipecat pada Januari ketika hasil-hasil tim memburuk, dan penggantinya, Alvaro Arbeloa, kemudian juga tak mampu mencegah musim Madrid benar-benar keluar jalur. Bellingham menutup musim dengan hanya delapan gol dan lima assist dari 40 penampilan, sejauh ini menjadi catatan terburuk dalam kariernya di Spanyol, dan sejumlah pengkritik menyebut ia tidak pantas mendapat tempat di starting XI Inggris pada Piala Dunia 2026.

Namun, suara-suara dari luar tak pernah mengalihkan fokus Bellingham dari tugas yang ada di depan mata; itu justru selalu memperkuat tekadnya. Lulusan akademi Birmingham City itu bangkit untuk menjadi motor laju Inggris ke semifinal, dan bisa dibilang merupakan pemain terbaik keempat di turnamen tersebut, hanya di belakang Lionel Messi, rekan setimnya di Madrid Kylian Mbappe, dan pemenang Ballon d'Or Rodri.

Kini, ia melanjutkan performa yang ditinggalkannya di Amerika Utara bersama Madrid yang bangkit kembali di bawah arahan Jose Mourinho. Siapa pun yang berani mengatakan Bellingham sudah mencapai puncak kariernya mungkin harus bersembunyi, karena pemain 23 tahun itu terlihat dalam kondisi lebih baik dari sebelumnya, dan Real tampak siap kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar.