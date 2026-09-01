Ballon d'Or Bellingham resmi kembali! Ikon Inggris Jude melanjutkan dari titik yang ia tinggalkan di Piala Dunia bersama Real Madrid
Musim 2025-26 menjadi musim yang sangat membuat frustrasi bagi Jude Bellingham. Ia tidak menjalani pramusim di bawah Xabi Alonso karena harus menjalani operasi akibat cedera bahu yang tak kunjung pulih, dan ketika akhirnya kembali bermain pada akhir September, pelatih baru Real Madrid itu memintanya mengambil peran gelandang bertahan yang membatasi pengaruhnya.
Alonso dipecat pada Januari ketika hasil-hasil tim memburuk, dan penggantinya, Alvaro Arbeloa, kemudian juga tak mampu mencegah musim Madrid benar-benar keluar jalur. Bellingham menutup musim dengan hanya delapan gol dan lima assist dari 40 penampilan, sejauh ini menjadi catatan terburuk dalam kariernya di Spanyol, dan sejumlah pengkritik menyebut ia tidak pantas mendapat tempat di starting XI Inggris pada Piala Dunia 2026.
Namun, suara-suara dari luar tak pernah mengalihkan fokus Bellingham dari tugas yang ada di depan mata; itu justru selalu memperkuat tekadnya. Lulusan akademi Birmingham City itu bangkit untuk menjadi motor laju Inggris ke semifinal, dan bisa dibilang merupakan pemain terbaik keempat di turnamen tersebut, hanya di belakang Lionel Messi, rekan setimnya di Madrid Kylian Mbappe, dan pemenang Ballon d'Or Rodri.
Kini, ia melanjutkan performa yang ditinggalkannya di Amerika Utara bersama Madrid yang bangkit kembali di bawah arahan Jose Mourinho. Siapa pun yang berani mengatakan Bellingham sudah mencapai puncak kariernya mungkin harus bersembunyi, karena pemain 23 tahun itu terlihat dalam kondisi lebih baik dari sebelumnya, dan Real tampak siap kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar.
Awal yang sempurna
Bellingham hanya punya waktu sepekan untuk berlatih bersama Mourinho setelah kembali dari libur usai Piala Dunia, tetapi bos asal Portugal itu, yang kembali untuk periode keduanya menangani Bernabeu, langsung memainkannya di starting XI untuk laga pembuka musim Madrid melawan Espanyol, dan ia hanya butuh sembilan menit untuk memberi dampak.
Arda Guler melepaskan tendangan bebas indah dari sisi kiri dan Bellingham dengan mudah menahan penjaganya untuk menyundul Real unggul lebih dulu. Itu ternyata menjadi awal yang menipu bagi Real Madrid, yang setelah itu kesulitan menemukan ritme dan hanya mengamankan kemenangan 2-1 berkat gol jarak dekat Carlos Espi jauh di masa injury time babak kedua, tetapi Bellingham menjadi pemain paling menonjol dari tim tamu selama 80 menit berada di lapangan.
Ia memenangi lima duel darat dan mencatatkan akurasi operan 95 persen, sementara ia juga nyaris mencetak gol keduanya saat sundulan dari sepak pojok Guler membentur mistar pada awal babak kedua. Mourinho rasanya nyaris tak bisa meminta lebih, mengingat minimnya waktu persiapan yang dimiliki Bellingham.
Penampilan penuh perjuangan
Real Madrid menjamu Real Sociedad di Bernabeu empat hari kemudian, dan Kylian Mbappe menjadi sorotan utama. Kapten Prancis itu mencetak hat-trick sensasional dalam kemenangan telak 4-1 yang memperlihatkan Madrid benar-benar memamerkan ketajaman serangan mereka, dengan Vinicius Junior juga turut mencatatkan namanya di papan skor.
Penampilan Mbappe layak mendapat nilai 10/10, tetapi Bellingham berada tepat di belakangnya dengan angka sembilan yang solid, hanya kurang satu atau dua gol untuk menegaskan pengaruhnya. Ia mengkreasi gol kedua Mbappe lewat kombinasi umpan satu-dua yang mulus dan memberi assist lain beberapa saat kemudian, berjuang merebut kembali bola di kotak penalti La Real sebelum menggesernya untuk disontek Vinicius ke gawang kosong.
Agresivitas Bellingham saat tidak menguasai bola sangat vital untuk menghentikan tim tamu dalam fase transisi, dan ia meninggalkan lapangan dengan standing ovation pada menit ke-77 setelah memenangi sembilan dari 14 duel daratnya, membukukan empat recovery, dan berlari hampir sembilan kilometer. Itu adalah jenis penampilan penuh daya jelajah yang sama seperti yang ditunjukkan Bellingham sepanjang musim panas bersama Inggris; level energi dan atletisme mantan pemain Borussia Dortmund itu luar biasa, dan ia jelas kembali menikmati permainannya.
'Saya merasa lebih bebas'
Menjelang kunjungan Malaga ke Bernabeu pada Minggu, Mourinho ditanya apakah Bellingham adalah perekat yang membuat tim Madridnya tetap menyatu, dan dia tidak menunjukkan kecenderungan untuk tidak setuju: "Dia pemain yang unik, sangat penting bagi tim."
Madrid memulai laga dengan menekan, dan pada menit ke-19, bola jatuh ke kaki Bellingham sekitar 30 yard dari gawang. Dia kemudian menggiring bola ke arah kotak penalti, menjatuhkan satu bek Malaga sebelum melewati dua lainnya dan melepaskan tembakan melewati kolong kaki kiper dengan ketenangan luar biasa untuk mengubah skor menjadi 1-0.
Tujuh menit kemudian, Bellingham melompat untuk menyundul bola melewati kiper utama Malaga yang malang, Alfonso Herrero, setelah dia menepis tembakan Mbappe ke udara. Pada akhirnya gol itu tercatat sebagai gol bunuh diri Herrero karena upaya sapuan Carlos Puga memantul kembali mengenai sang kiper dan masuk ke gawang, tetapi Bellingham memaksa terjadinya kesalahan itu.
Mbappe mencetak golnya pada menit ke-30, dan Guler menambah kilap pada skor di pengujung laga saat Madrid meraih sembilan poin dari kemungkinan sembilan di La Liga. Bellingham, yang juga melepaskan tembakan keras yang membentur tiang pada babak kedua, dielu-elukan dengan nyanyian 'Hey Jude' oleh para pendukung Madrid setelah ditarik keluar tiga menit menjelang waktu normal berakhir, sebuah ganjaran yang pantas atas kerja luar biasanya saat menguasai bola maupun tanpa bola.
"Saya merasa lebih bebas sekarang. Saya punya lebih banyak kebebasan untuk bergerak, naik dan turun lapangan, tergantung pada apa yang kami butuhkan," kata Bellingham kepada kanal media Madrid setelah kemenangan itu. "Saya sangat menikmatinya dan itulah mengapa saya tampil baik."
Tangani Mourinho
Mourinho bertanggung jawab menghadirkan senyum itu di wajah Bellingham di level klub. Ia jelas melihat betapa efektifnya bintang England itu sebagai No.10 di Piala Dunia, ketika ia mencetak tujuh gol dalam delapan penampilan, dan sangat masuk akal untuk memainkannya dengan cara yang sama di Madrid, dengan Mourinho lebih menyukai formasi 4-2-3-1 yang sama seperti Thomas Tuchel.
"Bellingham kadang bertahan seperti bek kiri kedua musim lalu," kata Mourinho dalam konferensi pers pasca-pertandingannya pada akhir pekan. "Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak ingin melihat itu lagi. Saya membuat kesepakatan dengannya."
Untuk mengeluarkan kemampuan maksimal Bellingham, ia harus bermain dekat dengan gawang, itu bukan hal yang rumit. Alonso mencoba memberi Bellingham tanggung jawab yang jauh lebih besar di ujung lapangan yang lain untuk membebaskan Mbappe dan Vinicius, dan itu menjadi bumerang; Madrid paling cair dan berbahaya ketika membentuk trisula serang. Mourinho kini menuntut semua penyerang memikul tugas bertahan mereka sendiri, sehingga Bellingham bisa tetap berada di tengah dan benar-benar terlibat dalam permainan.
Ia tetap menjadi perebut bola tanpa henti yang memutus alur permainan lawan untuk Madrid, tetapi juga memiliki kebebasan untuk masuk ke kotak penalti, dan tidak ada gelandang serang di planet ini yang melakukannya lebih baik daripada Bellingham. Ia pantas berbagi sorotan dengan Mbappe dan Vinicius, sesuatu yang dipahami Mourinho dengan sempurna.
"Pemain yang sangat bagus ingin bermain bersama," tambahnya saat ditanya soal chemistry trio tersebut. "Mereka ingin bermain dengan orang-orang yang punya kualitas yang sama, kecepatan berpikir yang sama. Sebelum saya datang, orang-orang banyak berkata, 'Mou tidak menginginkan ini, atau itu, ketiganya tidak cocok', dan saya selalu bilang saya menginginkan pemain-pemain terbaik. Yang saya lihat hanyalah mereka semua benar-benar sangat bagus."
Kandidat Ballon d'Or?
Mourinho melanjutkan dengan menegaskan bahwa "Bellingham bukan hanya pemain top, tetapi juga seorang pemimpin" dan menyatakan "dia ada dalam persaingan Ballon d'Or". Namun, sayangnya, klaim ketiga itu tidak sepenuhnya akurat.
Bellingham tidak akan menjadi ancaman bagi para unggulan Bola Emas tahun ini seperti Harry Kane, Lamine Yamal, Messi, Michael Olise, dan Rodri, karena dia dan Madrid menjalani kampanye 2025-26 yang sangat mengecewakan dan berakhir tanpa satu pun trofi. Piala Dunia yang kuat tidak akan menutupi hal itu; Mbappe punya peluang lebih baik daripada Bellingham karena dia masih mencetak 42 gol di semua kompetisi musim lalu, tetapi bahkan dia pun digolongkan sebagai kandidat luar.
Ceritanya bisa berbeda pada 2027 jika Bellingham mempertahankan levelnya saat ini. Dia sudah mencatatkan empat keterlibatan gol untuk musim baru, dan akan yakin bisa melampaui musim pertamanya di Real, ketika dia mencetak 23 gol dan membuat 13 assist lainnya saat mereka meraih gelar ganda La Liga dan Liga Champions.
Itu cukup untuk membuat Bellingham finis di posisi ketiga dalam voting Ballon d'Or 2024, di belakang Vinicius dan pemenang akhirnya, Rodri. Sejak saat itu dia harus menghadapi cukup banyak nasib buruk, tetapi Bellingham berhasil melewati semuanya sebagai pemain yang bahkan lebih baik, dan skuad Madrid ini lebih tangguh daripada dua tahun lalu.
Mengungguli Mbappe dan Vinicius dalam sembilan bulan ke depan tentu bukan tugas mudah, tetapi Bellingham tidak punya batas. Memenangkan Ballon d'Or akan menjadi langkah berikutnya yang alami dalam karier yang sudah membuatnya menorehkan pencapaian baru yang luar biasa untuk muncul sebagai talenta generasional sejati.