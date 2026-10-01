ST. LOUIS -- Tim Nasional Putra Amerika Serikat menggelar pesta ulang tahun pada Senin malam. Pemain termuda tim, Cavan Sullivan, genap berusia 17 tahun. Seperti yang sudah menjadi kebiasaan, Sullivan diminta menyampaikan pidato. Ia mengucapkan kalimat-kalimat yang biasa: merasa terhormat berada di sini, senang mendapat kesempatan ini bersama tim nasional, dan sebagainya. Semuanya terbilang standar, sampai Sullivan menutupnya dengan beberapa kata yang membuat semua orang heboh.

"Tapi juga, Tim Ream ada di sini."

Ruangan itu langsung meledak. Para pemain dan staf USMNT berdiri dan bersorak. Pelatih Mauricio Pochettino juga melompat dari kursinya untuk menyemangati kapten Piala Dunia-nya itu. Pemain termuda Amerika Serikat itu lalu menyerahkan ruangan kepada pemain tertua, Ream yang berusia 38 tahun, untuk satu pidato terakhir.

"Cavan disuruh untuk mengatakan yang itu," kata Ream.

Sekitar 24 jam kemudian, Ream mengonfirmasi bahwa waktunya bersama USMNT telah berakhir. Setelah 16 tahun yang mencakup dua Piala Dunia, puluhan pertandingan sebagai kapten dan beberapa periode ketika ia harus berjuang kembali dari keterasingan di level internasional, perjalanan Ream kini selesai. Ini adalah era baru bagi tim nasional, yang memanfaatkan pemusatan latihan kali ini untuk menyambut para pemain muda seperti Sullivan ke dalam kelompok mereka.

Maka tibalah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal, baik melalui seremoni di lapangan maupun pidato spontan di depan teman-teman, rekan setim, dan satu generasi pemain yang tumbuh dengan menyaksikannya mewakili negara mereka. Namun, keputusan bek 38 tahun itu untuk mundur tidak sepenuhnya terasa seperti akhir dari sebuah era, terutama karena masanya bersama USMNT membentang melintasi begitu banyak era. Dari bintang muda yang muncul dari St. Louis hingga menjadi sosok senior tim nasional, karier Ream panjang, dan jalannya tak pernah lurus.

"Kesuksesan tidak pernah linear," kata Ream. "Selalu ada naik dan turun, dan saya sangat menikmati waktu saya di setiap tim yang pernah saya bela, di setiap grup yang pernah saya jadi bagian, dan di setiap kelompok usia yang pernah saya jalani. Saya rasa itu menjadi salah satu alasan besar kenapa saya bermain begitu lama. Semuanya sangat menyenangkan karena saya memang suka bermain. Saya tidak bermain karena alasan lain."

"Semuanya terjadi karena memang terjadi," tambah Ream, "dan pada akhirnya, saya masih bisa duduk di sini setelah mewakili tim nasional saya selama 16 tahun, bahkan melewati naik dan turun itu."

Pada Selasa, program ini mengucapkan selamat tinggal kepada Ream, salah satu pemain dengan masa bakti terlama. Itu dilakukan di kampung halamannya, St. Louis, di hadapan kerumunan yang siap dan antusias meneriakkan namanya. Pada malam ketika Mathis Albert menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah USMNT, kapten Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026 itu mendapat perpisahan yang ia akui tidak sepenuhnya nyaman untuk diterimanya.



