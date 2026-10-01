'Bahkan di tengah pasang surut' - USMNT mengucapkan selamat tinggal kepada Tim Ream, bek yang mendefinisikan dan melampaui era
ST. LOUIS -- Tim Nasional Putra Amerika Serikat menggelar pesta ulang tahun pada Senin malam. Pemain termuda tim, Cavan Sullivan, genap berusia 17 tahun. Seperti yang sudah menjadi kebiasaan, Sullivan diminta menyampaikan pidato. Ia mengucapkan kalimat-kalimat yang biasa: merasa terhormat berada di sini, senang mendapat kesempatan ini bersama tim nasional, dan sebagainya. Semuanya terbilang standar, sampai Sullivan menutupnya dengan beberapa kata yang membuat semua orang heboh.
"Tapi juga, Tim Ream ada di sini."
Ruangan itu langsung meledak. Para pemain dan staf USMNT berdiri dan bersorak. Pelatih Mauricio Pochettino juga melompat dari kursinya untuk menyemangati kapten Piala Dunia-nya itu. Pemain termuda Amerika Serikat itu lalu menyerahkan ruangan kepada pemain tertua, Ream yang berusia 38 tahun, untuk satu pidato terakhir.
"Cavan disuruh untuk mengatakan yang itu," kata Ream.
Sekitar 24 jam kemudian, Ream mengonfirmasi bahwa waktunya bersama USMNT telah berakhir. Setelah 16 tahun yang mencakup dua Piala Dunia, puluhan pertandingan sebagai kapten dan beberapa periode ketika ia harus berjuang kembali dari keterasingan di level internasional, perjalanan Ream kini selesai. Ini adalah era baru bagi tim nasional, yang memanfaatkan pemusatan latihan kali ini untuk menyambut para pemain muda seperti Sullivan ke dalam kelompok mereka.
Maka tibalah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal, baik melalui seremoni di lapangan maupun pidato spontan di depan teman-teman, rekan setim, dan satu generasi pemain yang tumbuh dengan menyaksikannya mewakili negara mereka. Namun, keputusan bek 38 tahun itu untuk mundur tidak sepenuhnya terasa seperti akhir dari sebuah era, terutama karena masanya bersama USMNT membentang melintasi begitu banyak era. Dari bintang muda yang muncul dari St. Louis hingga menjadi sosok senior tim nasional, karier Ream panjang, dan jalannya tak pernah lurus.
"Kesuksesan tidak pernah linear," kata Ream. "Selalu ada naik dan turun, dan saya sangat menikmati waktu saya di setiap tim yang pernah saya bela, di setiap grup yang pernah saya jadi bagian, dan di setiap kelompok usia yang pernah saya jalani. Saya rasa itu menjadi salah satu alasan besar kenapa saya bermain begitu lama. Semuanya sangat menyenangkan karena saya memang suka bermain. Saya tidak bermain karena alasan lain."
"Semuanya terjadi karena memang terjadi," tambah Ream, "dan pada akhirnya, saya masih bisa duduk di sini setelah mewakili tim nasional saya selama 16 tahun, bahkan melewati naik dan turun itu."
Pada Selasa, program ini mengucapkan selamat tinggal kepada Ream, salah satu pemain dengan masa bakti terlama. Itu dilakukan di kampung halamannya, St. Louis, di hadapan kerumunan yang siap dan antusias meneriakkan namanya. Pada malam ketika Mathis Albert menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah USMNT, kapten Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026 itu mendapat perpisahan yang ia akui tidak sepenuhnya nyaman untuk diterimanya.
Mengucapkan kata
Meski kini itu sudah menjadi kenyataan, Ream masih kesulitan mengucapkan kata "pensiun". Kata itu sulit diucapkan karena kesan finalnya. Itu berarti, setelah semuanya, waktunya telah tiba untuk menepi. Begitulah salah satu cara Ream menggambarkannya: menepi. U.S. Soccer menyebut seremoni hari Selasa itu sebagai sebuah "penghormatan". Apa pun sebutannya, ini nyata. Masa Ream bersama tim nasional secara resmi telah berakhir.
Perjalanannya berakhir setelah 86 caps dalam rentang 16 tahun, yang membuatnya menjadi pemain outfield dengan masa bakti terpanjang kedua dalam sejarah USMNT. Hanya DaMarcus Beasley yang memiliki rentang waktu lebih panjang antara caps pertama dan terakhirnya.
"Saya tidak terkejut dengan itu," kata Ream.
Ream juga tidak terkejut momen ini tiba. Itu bukan keputusan mendadak, dan bukan pula reaksi spontan. Tidak, keputusan ini sudah dipikirkan sejak lama, dan Ream kian merasa nyaman dengannya meski tetap sulit untuk benar-benar diungkapkan.
Ironisnya, ia sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Setelah USMNT tersingkir di tangan Belanda pada 2022, Ream mengatakan bahwa itu adalah akhir baginya. Sudah waktunya bagi generasi berikutnya untuk melanjutkan segalanya, katanya pada hari itu di Qatar, dan generasi berikutnya itu tidak akan melibatkannya.
Lalu ternyata iya. Ia meraih 36 dari total 86 caps-nya setelah Piala Dunia 2022. Tahun 2022 bukanlah ucapan perpisahan; dalam beberapa hal, itu justru menjadi pendahuluan menuju perjalanan yang lebih besar sampai 2026. Namun, perjalanan itu benar-benar menjadi yang terakhir. Tidak akan ada lagi lonjakan akhir dari seorang pemain yang kariernya ditentukan oleh hal-hal seperti itu.
"Ini sudah dibicarakan," kata Ream tentang percakapannya dengan Pochettino. "Itu sudah dibicarakan sebelum pemusatan latihan bahwa saya tidak akan lagi menjadi pemain tim nasional... Itu saja bagi saya, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari sesuatu selama 16 tahun, tetapi sudah waktunya untuk menepi dan tidak lagi bermain untuk tim nasional."
Ia menambahkan: "Saya tahu saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan pensiun dari tim nasional sampai saya pensiun dari sepak bola, tetapi anak-anak ini makin lama makin muda, dan yang saya maksud bukan anak-anak saya sendiri."
Munculnya anak-anak muda USMNT menjadi salah satu alasan Ream, yang kini berusia 38 tahun, tahu bahwa sudah waktunya untuk menepi. Skuad USMNT dipenuhi para remaja, yang semuanya hanya bisa bermimpi memiliki karier bahkan setengah sepanjang milik Ream. Dua Piala Dunia, dua trofi, puluhan laga sebagai kapten, itu adalah karier yang hanya sedikit orang dalam sejarah tim nasional bisa menandinginya.
Bukan hanya para pemain muda USMNT yang meyakinkan Ream bahwa sudah waktunya untuk menepi; anak-anaknya sendiri juga ikut berperan.
Pengorbanan
Saat Ream diberi penghormatan di lapangan, ia dikelilingi keluarga. Berdiri di sampingnya dengan jaket bertuliskan nomor 13 miliknya adalah istrinya, Kristen. Mereka dikelilingi ketiga anak mereka, semuanya mengenakan jersey kandang USMNT dengan nama keluarga mereka di bagian belakang. Bahkan Ream, yang biasanya stois, tak bisa sepenuhnya menyembunyikan kebahagiaannya. Terlepas dari semua yang dikatakan Ream tentang ketidaknyamanannya dengan penghormatan itu, momen tersebut tetap membuatnya tersenyum.
"Itu bukan ide saya," kata Ream. "Ini bukan sesuatu yang membuat saya nyaman. Saya lebih merasa sebagai sosok yang hanya berpikir bahwa saya cuma menjalankan tugas saya, memainkan peran saya, tetapi saya bersyukur bisa duduk di sini setelah semua itu."
Hal yang membuat Ream lebih bersyukur adalah keluarganya selalu ada melewati semua itu. Anak-anaknya sudah cukup besar untuk melihatnya menjadi kapten negaranya di Piala Dunia. Istrinya, yang ia temui saat kuliah, telah menemaninya dalam perjalanan yang membawanya ke Eropa dan kembali lagi. Dan, di tribun, ada ribuan orang yang punya hubungan dengannya, baik sebagai penggemar maupun teman, lewat kampung halamannya, St. Louis.
Semua pengorbanan itu, pada akhirnya, sepadan, tetapi tetap saja itu adalah pengorbanan. Pada akhirnya, justru pengorbanan-pengorbanan itulah yang membuat Ream memikirkan masa depannya.
"Terutama sejak Piala Dunia berakhir," ujarnya memulai, "ini semacam mencoba mencari tahu, 'Oke, sebenarnya berapa lama lagi saya benar-benar ingin terus melakukannya?' Bisakah saya terus melakukannya? Ya, secara fisik saya merasa baik, tetapi apakah saya ingin melakukannya? Apakah jam-jam panjang sebelum sesi latihan sebanding dengan waktu yang dibutuhkan untuk pulih setelah sesi latihan?"
Seiring ia semakin dekat dengan akhir kariernya, Ream lebih sering memikirkan semua hal yang diperlukan untuk sampai ke titik ini. Dalam sebagian besar hidupnya, tujuannya adalah tampil di Piala Dunia. Lalu, setelah ia mencapainya, ia menghabiskan tiga setengah tahun untuk berjuang agar bisa pergi ke satu Piala Dunia lagi. Pada akhirnya, misinya tercapai. Ia berhasil, dan ia juga bisa mengenakan ban kapten.
Namun, butuh banyak orang untuk membawanya sampai ke sana. Dibutuhkan pengertian dari istrinya ketika Ream terbang pergi selama berminggu-minggu untuk mewakili tim nasional. Dibutuhkan pemahaman dari anak-anaknya bahwa ayah mereka sedang melakukan sesuatu yang istimewa sehingga ia tidak akan selalu ada setiap pekan. Dan dibutuhkan hasrat Ream untuk mewakili negaranya, meski tahu ada momen-momen yang mungkin ia lewatkan di sepanjang perjalanan.
"Bagi saya, tujuan saya adalah bisa tampil di Piala Dunia lagi," kata Ream. "Saya mencapainya. Saya bisa melakukannya. Saya bisa berkontribusi besar dan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri Anda sendiri. Di akhir karier Anda, saya rasa itu memberi apresiasi yang sangat besar terhadap semua waktu dan usaha yang dicurahkan, bukan hanya dari diri Anda sendiri dan waktu yang Anda curahkan sendiri, tetapi juga waktu yang tidak bisa dihabiskan orang-orang terkasih bersama Anda, serta waktu dan usaha yang mereka curahkan untuk membantu Anda mencapai tujuan-tujuan itu.
"Itu sesuatu yang sangat sering saya renungkan dalam beberapa bulan terakhir: betapa banyak usaha, cinta, dan perhatian yang dibutuhkan, dari keluarga hingga teman, dari diri sendiri hingga staf di U.S. Soccer sampai staf belakang layar, yang tidak pernah dilihat siapa pun."
Rekan-rekan setim Ream di USMNT telah melihat langsung pekerjaan itu selama bertahun-tahun, dan orang-orang di dalam U.S. Soccer kini mendapat tugas untuk mencoba menemukan cara menggantikan semua yang diberikan Ream.
Menggantikan sebuah sosok hadir
Saat Pochettino memasuki ruang konferensi pers St. Louis City SC untuk konferensi pers prapertandingan, ada sebuah hadiah yang menunggunya: salad Caesar yang ditinggalkan atas instruksi Ream. Saat pertama kali USMNT asuhan Pochettino datang ke St. Louis, Ream memilih restorannya, dan di restoran itulah Pochettino menyantap salad Caesar yang hingga bertahun-tahun kemudian tetap menjadi lelucon internal.
"Tim sangat luar biasa untuk kami sejak hari pertama kami bertemu," kata Pochettino. "Dia ingat bagaimana percakapan itu berlangsung, dan saya pikir dia mengingat semuanya, termasuk salad kami. Dia luar biasa untuk kami, dan untuk saya secara pribadi, karena sebagai manusia, dia hebat. Begitu pula dengan cara dia bermain.
"Dia adalah bagian yang luar biasa dalam karier saya karena bertemu orang seperti dia, sebagai seorang manusia, dia membantu saya beradaptasi di sini dengan budaya di Amerika Serikat. Dia cukup rendah hati. Dia selalu membela tim dan rekan-rekannya serta membantu kami dalam setiap keputusan."
Salad itu hanyalah satu dari sekian banyak cerita tentang Ream. Chris Richards tertawa saat mengenang umpan belakang Ream kepada Sebastian Berhalter. Pochettino juga punya banyak ceritanya sendiri. Dari semua pemain yang pernah bekerja dengannya sepanjang kariernya, Ream termasuk salah satu favoritnya. Tidak ada kekurangan cerita tentang Ream, tetapi tidak ada lagi yang tersisa untuk ditulis dengan seragam USMNT.
Nah, masih ada satu lagi: pidato itu, yang menjadi sambutan bagi generasi baru sekaligus, dalam banyak hal, perpisahan untuk bek berusia 38 tahun yang berada dalam generasinya sendiri.
"Saya sebenarnya mendapat pesan teks dalam perjalanan menuju sesi tanya jawab tadi malam bahwa saya sudah menjadi senior di St. Louis University saat [Cavan] lahir," ujar Ream dengan nada merendahkan diri. "Dia hanya empat tahun lebih tua dari anak tertua saya."
Jadi apa pesan Ream untuk para pemain muda itu? Apa yang ingin dia lihat dari generasi berikutnya yang jelas sedang menanjak?
"Saya pikir hal yang menonjol bagi saya dari mereka adalah hal yang sama yang menonjol dari para Weston, para Tyler, para Gio, orang-orang ini yang masuk ke tim nasional, yaitu mereka punya tingkat kepercayaan diri yang luar biasa. Itu menyegarkan, dan nyaris terkesan arogan, tetapi saya pikir Anda harus punya sedikit swagger itu. Anda harus punya keyakinan pada diri sendiri.
"Mereka masih belajar. Ada saatnya untuk menyuarakan itu dan menunjukkan sikap seperti itu, dan ada saatnya untuk mundur, tetapi mereka tahu siapa diri mereka, dan mereka tidak malu soal itu. "
Dalam dua pertandingan di kamp ini, Pochettino mengandalkan Tyler Adams dan Antonee Robinson sebagai kapten. Chris Richards juga pernah mengenakan ban kapten. Ream akan sulit digantikan, terutama di lapangan. Kariernya penuh dengan comeback, tetapi pada tahun-tahun terakhirnya bersama USMNT, ketenangannya, pengalamannya, dan kepemimpinannya membuatnya menjadi sosok tepercaya di lini belakang. Kini tempatnya terbuka, dan itu siap diperebutkan.
Namun, Ream meninggalkan lebih dari sekadar ban kapten atau tempat di lapangan; dia meninggalkan warisan yang kini sedikit lebih bebas untuk dia pikirkan.
Dengan enggan merenung kembali
Ream tak bisa memilih satu momen favorit. Ia tak bisa mempersempitnya. Dari cap pertamanya di Afrika Selatan hingga yang terakhir di Seattle, ada terlalu banyak momen dan terlalu banyak era. Ada tahun-tahun awal, lalu tahun-tahun ketika tersisih. Lalu ada kebangkitan mendadak pada 2022 yang membawanya ke peran kepemimpinan pada 2026. Dalam perjalanannya, ada beberapa kali Ream merasa semuanya sudah berakhir. Kini memang sudah berakhir.
"Itulah yang membuat perjalanan ini menjadi sebuah perjalanan," katanya. "Tak ada satu hal pun yang bisa saya tunjuk dan katakan, 'Oh, saya sangat senang itu terjadi'. Saya bisa bilang kepada Anda, empat tahun terakhir adalah masa paling menyenangkan yang pernah saya jalani bersama tim nasional, dan itu bukan berarti itu lebih baik daripada yang lain, tetapi itu yang paling menyenangkan.
"Saya melihat masa-masa lain yang sulit, dan saya berpikir, 'Ya, Anda berhasil melewati gejolak dan apa pun itu, kemunduran-kemunduran itu, dan Anda keluar di sisi lain, lalu terus mendorong dan terus berjuang'. Saya rasa saya tak bisa memisahkan momen-momen apa pun."
Jadi, apa berikutnya untuk Ream? Untuk saat ini, ia fokus pada Charlotte FC. Masih ada musim reguler MLS yang harus dijalani dan perburuan tiket playoff yang terus berlangsung. Ream menjauh dari tim nasional, tetapi ia belum selesai bermain.
"Saya semacam menjalaninya hari demi hari dan minggu demi minggu," katanya. "Tapi saya tahu bahwa sekarang saya jauh lebih dekat daripada enam bulan lalu untuk benar-benar selesai, dan nanti kita lihat. Saya mengulanginya lagi: lebih dekat, bukan mengatakan pensiun, tetapi selesai."
Ia menambahkan: Setelah musim berakhir, barulah Anda memikirkannya dari sana. Itu bukan keputusan yang akan dibuat atau diungkapkan sampai bola terakhir ditendang."
Dalam konferensi pers hari Selasa, Ream ditanya soal tempatnya sendiri dalam sejarah, baik untuk kotanya maupun negaranya. St. Louis telah melahirkan sejumlah pemain hebat dalam olahraga ini, jadi di mana posisinya di antara mereka?
"Ini sudah buruk sekali bagi saya," katanya, "hanya dengan duduk di sini. Saya sama sekali tak melihat itu; saya hanya melihat diri saya sebagai diri saya sendiri. Saya tidak memikirkan atau mencoba membandingkan diri saya dengan orang lain, tetapi jika seseorang mengatakan kepada saya bahwa [saya ada dalam pembicaraan itu], saya akan berkata, 'Itu luar biasa.'"
Jadi, selamat tinggal untuk seorang pemain yang punya banyak momen luar biasa. Entah itu pensiun, penghormatan, atau penutup, apa pun Anda ingin menyebutnya, Ream telah mengucapkan perpisahan, dan aman untuk mengatakan bahwa tak akan ada lagi sosok lain yang benar-benar seperti dirinya.