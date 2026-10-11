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USWNT 1-1GOAL

‘Bagian dari rencana’: Mengapa timnas putri AS menganggap pelajaran pahit dari Spanyol sebagai langkah yang diperlukan menuju Piala Dunia 2027

Timnas putri Amerika Serikat “kecewa” tetapi “tak patah semangat” setelah laga pertama melawan Spanyol.

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  • WASHINGTON: Emma Hayes mengupayakan agar Spanyol masuk dalam jadwal pertandingan untuk mengukur kemampuan tim nasional putri AS menghadapi tim terbaik dunia. Pada Sabtu, sang juara bertahan Piala Dunia hanya membutuhkan 14 menit untuk menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan AS.

    Spanyol mencetak dua gol cepat dan membendung permainan AS yang membaik untuk menang 2-0 di hadapan 19.220 penonton yang memenuhi Audi Field. Laga pertama dari dua pertandingan persahabatan ini memberikan ujian yang diinginkan Hayes saat Piala Dunia 2027 tinggal kurang dari setahun lagi, sekaligus menjadi pengingat yang membuat frustrasi tentang betapa mahalnya kesalahan kecil.

    AS menjalani pertandingan pertamanya dalam empat bulan dengan lini belakang yang terganggu cedera, sementara sejumlah pemain yang mundur menjelang laga semakin membatasi pilihan Hayes. Komitmennya untuk memperluas pilihan pemain juga terus memengaruhi komposisi skuad. Hayes berulang kali menegaskan bahwa ia hanya bisa memilih pemain yang tersedia, dan ia belum dapat secara konsisten menurunkan kelompok pemain terkuatnya.

    Meski begitu, persoalan AS tidak hanya berkaitan dengan pemain yang absen.

    Patri Guijarro menaklukkan Claudia Dickey lewat tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Sebelas menit kemudian, Eva Navarro menyelesaikan peluang di tiang jauh untuk menggandakan keunggulan Spanyol. Gol itu menghukum kelengahan di lini pertahanan dan membuat AS harus mengejar ketertinggalan.

    AS merespons dengan melepaskan 13 tembakan, termasuk 10 yang tepat sasaran, tetapi gagal mengubah peluang-peluang itu menjadi gol. Efektivitas Spanyol pada awal laga menjadi penentu.

    “Kami tidak boleh tertinggal 2-0 dari tim terbaik di dunia, terutama dengan cara kami kebobolan dua gol itu,” kata Hayes seusai pertandingan.

    “Apakah kami sudah berbuat cukup untuk mencetak lebih dari satu gol? Tentu saja. Hanya saja, kami tidak selalu mengambil keputusan yang tepat dan mengeksekusinya dengan kualitas yang saya tahu kami miliki.”

    Terlepas dari rasa frustrasinya, Hayes menilai timnya kini lebih dekat dengan level Spanyol dibandingkan tiga tahun lalu.

    “Kami punya sejumlah pemain yang sangat, sangat bagus, dan kami adalah tim yang sangat bagus terlepas dari hasil hari ini,” ujarnya.

    Pertanyaannya kini adalah seberapa cepat AS bisa menutup kesenjangan yang tersisa. Hayes percaya kepada kelompok pemainnya. Trinity Rodman dan pemain lainnya memandang pelajaran dari pertandingan Sabtu sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Tantangannya adalah menerjemahkan pelajaran itu menjadi pengambilan keputusan dan eksekusi yang lebih tajam, dua hal yang kurang terlihat saat menghadapi Spanyol.

  • Apakah kita percaya pada rencana itu?

    Emma Hayes, USWNT
    Getty

    Emma Hayes berbicara kepada timnas putri Amerika Serikat setelah tampak frustrasi usai kebobolan dua gol.

    Pesan USWNT seusai pertandingan berpusat pada kepercayaan: kepada satu sama lain, kepada Hayes, dan kepada proses yang dijalani. Para pemain mengakui kekurangan mereka saat menghadapi Spanyol, sembari menekankan pentingnya ujian yang menyingkap kekurangan tersebut.

    “Ini bagian dari proses, bagian dari rencana,” kata bek Emily Fox tentang laga melawan Spanyol. “Kami tentu kecewa kalah 2-0, tetapi menurut saya pertandingan berlangsung sangat ketat dalam beberapa aspek, dan detail-detail kecil itu penting.”

    Trinity Rodman, yang bermain sepanjang pertandingan di hadapan pendukung tim NWSL-nya sendiri, berbicara terus terang tentang kekurangan Amerika Serikat. Ia juga bertanggung jawab atas penampilannya sendiri.

    “Ini tantangan besar bagi kami, dan kami sudah mengetahuinya sebelum pertandingan,” kata Rodman. “Menurut saya, kami sangat kesulitan menghadapi kerja sama antarpemain mereka dari jarak dekat dan betapa cepatnya mereka mengalirkan bola. Saat bertahan, kami kerap terlambat selangkah. Selain itu, kami sama sekali tidak efektif di sepertiga akhir lapangan. Saya juga bertanggung jawab atas hal itu. Menurut saya, sentuhan saya di depan gawang belum cukup baik.”

    Bagi Rodman, langkah berikutnya adalah mengatasi kekurangan tersebut tanpa membiarkan satu hasil menutupi kemajuan tim secara keseluruhan.

    “Menurut saya, kami tidak boleh terus memikirkan hal-hal tertentu atau terlalu terpaku pada detail. Kami perlu melihat gambaran besarnya. Waktu kami juga masih hampir setahun, jadi kami harus memanfaatkan sebaik mungkin waktu terbatas yang kami miliki. Menurut saya, kami sudah melakukannya dengan sangat baik.”

  • Ke mana selanjutnya?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    Trinity Rodman mengakui kesulitannya saat menghadapi Spanyol, tetapi tetap yakin dengan kemajuan timnas putri Amerika Serikat menuju Piala Dunia 2027.

    Beruntung bagi USWNT, ini bukan pertandingan fase gugur. Mereka punya kesempatan kembali menghadapi Spanyol pada Selasa dan menerapkan pelajaran dari pertandingan Sabtu.

    Bagi Hayes, itulah manfaat menjadwalkan pertandingan melawan tim seperti Jepang, Brasil, dan Spanyol. Ia ingin para pemainnya menghadapi tantangan seperti ini sekarang, sebelum tiket ke babak berikutnya di Piala Dunia dipertaruhkan.

    Seperti dikatakan Hayes menjelang pertemuan pertama dengan Spanyol, “Hal terakhir yang Anda inginkan adalah datang ke Piala Dunia dan baru pertama kali menghadapi tim-tim ini.”

    Rodman juga senang dengan waktunya.

    “Maksud saya, pertandingan seperti itu akan ada, dan saya senang saat ini bukan Piala Dunia. Saya rasa, seperti saat menghadapi Brasil, kami bisa mengambil pelajaran sebanyak mungkin dari pertandingan ini dan menjalani pertandingan berikutnya dengan pola pikir yang lebih baik lagi serta banyak hal yang bisa kami jadikan bahan perbaikan.”

    Mallory Swanson, yang tampil untuk USWNT untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun, memiliki pandangan serupa. Penyerang berpengalaman itu tahu tuntutan turnamen besar dan menganggap ujian pada Sabtu sebagai persiapan berharga untuk menghadapi tantangan berikutnya.

    “Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik. Saya rasa ini pengalaman belajar yang baik bagi kami. Secara umum, ini pengalaman yang baik bagi kami menjelang kualifikasi Piala Dunia,” kata Swanson.

  • “Tantangan besar bagi kami”

    Spain midfield

    Gol-gol Spanyol di awal pertandingan menyingkap tantangan yang dihadapi empat bek timnas putri Amerika Serikat saat untuk pertama kalinya menjadi starter bersama.

    Timnas putri Amerika Serikat tahu tantangan yang menanti saat menghadapi tim peringkat satu dunia. Spanyol hanya membutuhkan beberapa menit untuk menunjukkan betapa kecilnya ruang bagi kesalahan.

    Amerika Serikat memulai laga dengan kombinasi baru di lini pertahanan: Emily Fox dan Avery Patterson sebagai bek sayap, dengan Kennedy Wesley dan Tierna Davidson di tengah. Ini pertama kalinya keempat pemain itu menjadi starter bersama. Di belakang mereka ada Claudia Dickey, yang masih berupaya memantapkan diri di level internasional.

    Kuartet tersebut harus segera menemukan kekompakan saat menghadapi Spanyol, yang operan cepat dan pergerakannya menyisakan sedikit waktu untuk menyesuaikan diri.

    “Menghadapi tim seperti Spanyol, tim terbaik di dunia, merupakan ujian yang sangat besar bagi kami,” kata Fox seusai laga.

    Ia menyoroti efisiensi Spanyol serta detail-detail yang harus diperhatikan Amerika Serikat dalam 15 menit pertama.

    “Mereka sangat efisien dalam menyerang dan hanya membutuhkan dua peluang untuk mencetak dua gol,” ujarnya.

    Rodman melihat respons yang lebih baik setelah jeda, terutama dari para pemain yang masuk dari bangku cadangan.

    “Saya rasa pada babak pertama kami sedikit meragukan diri sendiri, tetapi kami jelas bermain menyerang. Pada babak kedua, menurut saya para pemain pengganti tampil luar biasa.”

    Ia secara khusus memuji Michelle Cooper, yang menggantikan Fox di posisi bek kanan meski bermain sebagai penyerang untuk klubnya.

    “Menurut saya Michelle tampil sangat baik sebagai bek kanan. Dia bermain sebagai penyerang di klub, lalu datang membela negara dan bermain sebagai bek kanan. Saya rasa dia mampu menutup sisi itu dan kemudian membuat lawan mendapat kartu merah!”