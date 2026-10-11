WASHINGTON: Emma Hayes mengupayakan agar Spanyol masuk dalam jadwal pertandingan untuk mengukur kemampuan tim nasional putri AS menghadapi tim terbaik dunia. Pada Sabtu, sang juara bertahan Piala Dunia hanya membutuhkan 14 menit untuk menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan AS.

Spanyol mencetak dua gol cepat dan membendung permainan AS yang membaik untuk menang 2-0 di hadapan 19.220 penonton yang memenuhi Audi Field. Laga pertama dari dua pertandingan persahabatan ini memberikan ujian yang diinginkan Hayes saat Piala Dunia 2027 tinggal kurang dari setahun lagi, sekaligus menjadi pengingat yang membuat frustrasi tentang betapa mahalnya kesalahan kecil.

AS menjalani pertandingan pertamanya dalam empat bulan dengan lini belakang yang terganggu cedera, sementara sejumlah pemain yang mundur menjelang laga semakin membatasi pilihan Hayes. Komitmennya untuk memperluas pilihan pemain juga terus memengaruhi komposisi skuad. Hayes berulang kali menegaskan bahwa ia hanya bisa memilih pemain yang tersedia, dan ia belum dapat secara konsisten menurunkan kelompok pemain terkuatnya.

Meski begitu, persoalan AS tidak hanya berkaitan dengan pemain yang absen.

Patri Guijarro menaklukkan Claudia Dickey lewat tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Sebelas menit kemudian, Eva Navarro menyelesaikan peluang di tiang jauh untuk menggandakan keunggulan Spanyol. Gol itu menghukum kelengahan di lini pertahanan dan membuat AS harus mengejar ketertinggalan.

AS merespons dengan melepaskan 13 tembakan, termasuk 10 yang tepat sasaran, tetapi gagal mengubah peluang-peluang itu menjadi gol. Efektivitas Spanyol pada awal laga menjadi penentu.

“Kami tidak boleh tertinggal 2-0 dari tim terbaik di dunia, terutama dengan cara kami kebobolan dua gol itu,” kata Hayes seusai pertandingan.

“Apakah kami sudah berbuat cukup untuk mencetak lebih dari satu gol? Tentu saja. Hanya saja, kami tidak selalu mengambil keputusan yang tepat dan mengeksekusinya dengan kualitas yang saya tahu kami miliki.”

Terlepas dari rasa frustrasinya, Hayes menilai timnya kini lebih dekat dengan level Spanyol dibandingkan tiga tahun lalu.

“Kami punya sejumlah pemain yang sangat, sangat bagus, dan kami adalah tim yang sangat bagus terlepas dari hasil hari ini,” ujarnya.

Pertanyaannya kini adalah seberapa cepat AS bisa menutup kesenjangan yang tersisa. Hayes percaya kepada kelompok pemainnya. Trinity Rodman dan pemain lainnya memandang pelajaran dari pertandingan Sabtu sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Tantangannya adalah menerjemahkan pelajaran itu menjadi pengambilan keputusan dan eksekusi yang lebih tajam, dua hal yang kurang terlihat saat menghadapi Spanyol.